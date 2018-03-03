Замки Перигора, один за другим… (часть первая)

Вид с высоты птичьего полета на замок Кастельно. Трудно придумать более живописное место, не так ли? Кругом зеленые горы, река, за ней поля, маленькая деревушка под красными черепичными крышами – очень романтично, не говоря уже о том, что здесь вокруг тебя все так и дышит средневековьем.Поэтому, например, чисто подсознательно замок Каркассон во Франции мне гораздо больше нравится с той стороны, где он возвышается над городом, с противоположной равнинной. Ну, а замок Монсегюр, пусть даже от него одни лишь жалкие руины и остались, это как раз самое «то», ибо высится он на высокой скале, равно как и многие другие замки катаров.Вот так он и возвышался над домами местных сельчан почти что тысячу лет тому назад…Вот и замок Кастельно – средневековая крепость во французской коммуне Кастельно-ла-Шапель в департаменте Дордонь (прежде называвшаяся провинцией Перигор), как раз и относится к числу вот таких «настоящих» замков, так как расположен на высокой скале прямо над маленьким поселком, расположенным у его подножия. Считается, что первый замок был построен здесь еще в XII веке, но он был разрушен армией Симона де Монфора в ходе Альбигойского крестового похода против катаров. Известно, что он штурмом взял замок Костельно в 1214 году и оставил там гарнизон. Бернар де Казнак – владелец здешних мест, на следующий год вернул себе замок, а всех солдат не Монфора приказал повесить.В 1259 года Кастельно перешел под власть герцога Аквитанского, каковым являлся английский король Генрих III. Он оценил его месторасположение как очень удачное, и, видимо, приказал построить здесь новый замок, чем строители и занимались в течение XIII века. Однако в 1273 году замок все же возвратился к его законным феодальным властителям – семейству Кастельно, подданных графа Перигора, верного вассала короля Франции. И все было бы хорошо, если бы владельцы замка не находились бы в это время во вражде с баронами семейства де Бейнак, чей замок находился на расстоянии прямой видимости от Кастельно.Вот так выглядит сегодня замок Бейнак с одного из бастионов замка Кастельно.Вражда двух семейств привела к тому, что весь Перигор разделился на две враждующие партии. Оба замка зорко следили друг за другом, благо расположены они были так близко, что для этого не требовалась даже подзорная труба. Дошло до того, что в 1317 году в их конфликт вмешался сам папа Иоанн XXII, благословивший брак между этими семьями, надеясь хотя бы таким образом положить конец этой вражде.Герб владельцев Кастельно – «щит с изображением башни». Отсюда, кстати, и название замка.Но не успел в Перигоре воцариться мир, как в 1337 годы вспыхнула Столетняя война. Обе семьи приняли в ней участие, и добром это не кончилось – все наследники мужчины в семье Кастельно погибли. В результате Мане де Кастельно – единственной наследнице семьи, в 1368 году пришлось выйти замуж за Номпара де Комона и теперь уже семейство де Комон сделались его владельцами. Король Англии Генрих IV сделал Номпара де Комона своим сенешалем, то есть замок опять перешел к англичанам.Но в 1442 году замок был осажден французскими королевскими войсками. На то, что гарнизон сдался, потребовались три недели осады, после чего английский капитан отдал французам ключи от замка, за что ему подарили жизнь и… 400 экю. То есть он на этом еще и нажился! Ну, а после сражения при Кастильоне (1452 г.) англичане окончательно покинули Францию, в том числе и Аквитанию с Перигором.Вот так в 1442 году выглядел сам этот замок. (Музей средневековых войн замка Кастельно)Замок и прилегающее к нему поселение. (Музей средневековых войн замка Кастельно)Замок понемногу начали перестраивать и укреплять. Были усилены его стены, построены новые башни и добавлен круглый барбакан. Работы, организованные Бранделем де Комоном, затем продолжил его сын Франсуа, а затем и внук Карл. Так что строительные работы в замке не затихали в течение жизни трех поколений Комонов! Причем Франсуа одного замка показалось мало, и он возвел неподалеку еще один – Миланд в стиле Ренессанса.Так выглядит этот замок сегодня. Справа – круглый барбакан, прямо перед ним ворота и дорога, устроенная так, чтобы люди могли идти по ней к замку, повернувшись к нему правым боком.В каждом уважающем себя средневековом замке его владельцы стремились устроить огород, чтобы иметь на столе свежие овощи и не зависеть от обитателей окружающих замок поселений – ведь их могли захватить враги.С некоторых точек замок кажется очень большим. Но с других хорошо видно, что на самом деле он очень и очень узкий.Теперь уже Кастельно окончательно потерял все свое военное значение и стал обыкновенным загородным поместьем. И, тем не менее, в 1520 году к нему пристроили еще одну башню, ну вот, видимо, ни на что другое фантазии у его владельцев просто не хватало. Но тут новую страницу истории замка открыл Жоффруа де Виван, внук Франсуа де Комон, родившийся в Кастельно в 1543 году и ставший товарищем будущего короля Генриха IV. «Жоффруа воинственный» – а именно такое прозвище он получил за свой необузданный нрав, внушал страх всему Перигору. В его родовом гнезде за все время Гугенотских войн (а он ко всему прочему был еще и гугенотом), его так никто и не потревожил. Однако семья Жоффруа все же предпочитала более уютный и уединенный замок Миланд и свой собственный фамильный замок Де ля Форс возле Бержерака, чем это хорошо укрепленное, но все же довольно-таки мрачноватое, с точки зрения удобств, место. В итоге замок оказался заброшен, а в 1832 году его и вовсе начали использовать в качестве каменоломни, благо камни, вывороченные из его стен, было очень удобно скатывать по откосу прямо к реке.Вид на дорогу к замку с одного из его бастионов.Вид из замка на деревню внизу.Только в 1966 году замок Кастельно получил статус исторического памятника «Monument Historique» и дважды, с 1974 года и по 1980-й и с 1996 года по 1998-й, реставрировался, а окончательно был отделан только в 2012 году, при этом многое в нем было восстановлено практически заново.Бастион с макетами требюше и ядрами к ним.В 1985 году в замке открыли музей средневековых войн, экспозицию которого расположили в жилых покоях его владельцев. В коллекции музея представлено 250 подлинных предметов XIII—XVII веков, включая доспехи и оружие, а также представлены реконструкции осадных орудий.Зал артиллерии: бомбарда XV века.Рибадекин – многоствольная пушка XV века.Воглер – полевая пушка XV века.Залы подразделяются на зал артиллерии, фехтовальный зал, зал моделей и видеозал. Есть также открытая галерея, где выставлены макеты требюше в натуральную величину, есть оружейный склад, казематы, мастерская доспехов, средневековая кухня, а также верхняя комната донжона с восстановленной в ней обстановкой.Средневековая кухня.А это ее потолок – ну совершенно чистая готика.Оружия и доспехов в музее замка выставлено сравнительно немного, но все образцы достаточно интересны. Например, в экспозиции представлено множество арбалетов, алебард, мечей и кинжалов, включая, например, баллок.В музее представлена впечатляющая коллекция алебард и интересные рыцарские доспехи, включая турнирные шлемы «жабья голова». Но самым, пожалуй, интересным экспонатом этого зала является новодел Г-образной деревянной стойки с мешком. Такое приспособление использовалось для тренировки рыцарей. Ударив в него копьем, он должен был максимально быстро проскакать под ним, иначе стойка, закрепленная на оси, проворачиваясь, ударяла его мешком по спине.Кирасы XVI века.Есть в музее и рыцарь-всадник и под ним даже покрытый шерстью конь.Если снаружи на бастионе находятся требюше в натуральную величину, то в замке представлено несколько макетов это «гравитационной» артиллерии.При желании вы можете обрядиться здесь в одежду и доспехи, пострелять из «настоящего» средневекового лука в тире и даже сразиться на мечах!Путеводитель сообщает, что замок ежегодно осматривают более 220 000 туристов и среди них – 20 000 школьников, и это совсем неудивительно. В нем есть на что посмотреть.Продолжение следует…