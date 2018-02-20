12:58 20 февраля

Группу войск в Сирии может вновь возглавить генерал Суровикин

Главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин может снова возглавить группировку российских войск в Сирии, которой он командовал во второй половине прошлого года (с июня по декабрь), передает РИА Новости сообщение военного источника.

Группу войск в Сирии может вновь возглавить генерал Суровикин


Сергей Владимирович может вновь отправиться в служебную командировку в Сирию, чтобы возглавить российскую группировку. Такая возможность в настоящее время обсуждается,
сказал источник агентству.


Он пояснил, что в случае направления в Сирию Суровикин останется главкомом ВКС, «его обязанности на этом посту будет временно исполнять один из заместителей».

В настоящее время группировкой ВС РФ в Сирии командует генерал-полковник Александр Журавлев, возглавивший в ноябре 2017 года Восточный военный округ вместо Суровикина. В 2016 году Журавлев уже руководил российскими войсками в САР.

Напомним, Суровикин возглавил Воздушно-космические силы в конце ноября прошлого года вместо Виктора Бондарева, который ушел в Совет Федерации.

Использованы фотографии: https://warsonline.info
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Комментарии 22

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  1. 210окв Сегодня, 11:01
    Ну чтож..Удачи генералу.Подчиненным-здоровья и что бы все целыми и здоровыми вернулись на Родину.
    210окв
    1. maxim947 Сегодня, 11:17
      Или кто-то накосячил очень сильно, или скорее всего что-то серьезное намечается и нужен грамотный и "в теме" командующий.
      maxim947
      1. Андрей К Сегодня, 11:32
        maxim947
        ...Или кто-то накосячил очень сильно, или скорее всего что серьезное намечается.
        Всё гораздо проще...

        Генерал Суровикин - прекрасный командующий,только сухопутный. В период его руководства группировкой наших войск в Сирии, были достигнуты впечатляющие результаты. Была объявлена победа над одиозной группировкой ИГИЛ, а Сергея Владимировича назначили на пост главкома ВКС.
        На этом месте генерал не "в своей тарелке" он не пилот, не тавиатехник по образованию, его назначение встретило непонимание в среде лётчиков. Он окончил Омское высшее командное училище имени М. В. Фрунзе.
        Отменить приказ о назначении нельзя, да и не красиво. А тут:
        ...в случае направления в Сирию Суровикин останется главкомом ВКС, «его обязанности на этом посту будет временно исполнять один из заместителей»...

        С поставленными перед ним задачами, "на земле" - он способен справиться прекрасно.
        Ещё раз повторюсь Суровикин Сергей Владимирович - прекраснейший генерал, с высокой штабной культурой - но он из "царицы полей", не пилот.
        Андрей К
        1. yehat Сегодня, 12:43
          в Сирии видно работу штаба, но к этой работе есть и претензии.
          так что я бы не спешил называть Суровикина "прекраснейшим".
          yehat
        2. Stas157 Сегодня, 12:52
          Цитата: Андрей К
          Генерал Суровикин - прекрасный командующий,только сухопутный. В период его руководства группировкой наших войск в Сирии, были достигнуты впечатляющие результаты. Была объявлена победа над одиозной группировкой ИГИЛ

          Вы как будто характеристику зачитываете, которую заставили вас написать про товарища. А между тем Суровикина мы уже обсуждали, во время нелепой гибели Генерала Асапова и полковников из штаба. Приведу свой же комментарий за ноябрь 2017 года:
          Цитата: Stas157
          Я беру для анализа общеизвестные факты. Надеюсь вы не ставите под сомнение, то что именно во время командования Суровикина в Сирии произошли самые большие человеческие потери(вплоть до полковников и генерала), ЧВК в том числе? А также и то, что провалилась задача переправки войск через реку Евфрат(освещали на весь мир, фото видео материалов полно!), для последующей блокировки продвижения курдов к нефтяным полям? Цена этого провала - крупнейшие нефтянные месторождения в руках курдов!
          На войне, конечно, без потерь не бывает. Но, только при Суровикине они были самыми чувствительными, это факт.

          Повторюсь, Суровикин не смог своевременно блокировать продвижение курдов по левому берегу Евфрата. Начал делать это слишком поздно! Долго тянул, и поэтому так и не смог организовать переправу войск через Евфрат. Хотя на весь мир освещали, как там наводили российские понтоны.
          Stas157
      2. 3officer Сегодня, 11:52
        Цитата: maxim947
        Или кто-то накосячил очень сильно, или скорее всего что-то серьезное намечается и нужен грамотный и "в теме" командующий.

        Не без этого скорей всего.При нынешнем командующем группировкой Журавлеве была сдача Пальмиры,а теперь и мутная история с ЧВК+ у Суровикина хорошее взаимодействие с Сухейлом (Тигро силы) который собирается проводить масштабную операцию в пригородах Дамаска.
        3officer
    2. oldseaman1957 Сегодня, 11:19
      Цитата: 210окв
      Подчиненным-здоровья и что бы все целыми и здоровыми вернулись на Родину.

      - Видно рановато ВВП посчитал войну законченной. С "партнёрами" надо держать ухо востро!
      oldseaman1957
    3. starogil Сегодня, 11:43
      Это что то изменит в двойственном положении воинского контингента в Сирии,
      или вдруг в боевую готовность приведут системы ПРО и РЭБ?
      starogil
      1. Андрей К Сегодня, 11:52
        Цитата: starogil
        ...Это что то изменит в двойственном положении воинского контингента в Сирии,
        или вдруг в боевую готовность приведут системы ПРО и РЭБ?...

        Ух ты, жесть!
        Позвольте поинтересоваться - откуда у Вас сведения о "двойственном положении воинского контингента в Сирии" и о том, что системы ПРО и РЭБ не боеготовы?
        Если есть такие сведения, Вы просто обязаны доложить о них в наше МО.
        А если нет, то отсебятину городить не надо. Наши спецы хлеб зря не едят. Поставленные задачи выполняют чётко.
        Наш воинский контингент в САР, с возложенными задачами справляется. Где Вы там двойственность положения увидели?
        Системы ПВО, РЭБ работают штатно, сбоев не давали. Наглядное свидетельство - неудавшиеся обстрелы наших баз.
        К чему этот "плач Ярославны"?
        Андрей К
        1. 79807420129 Сегодня, 12:23
          Цитата: Андрей К
          К чему этот "плач Ярославны"?

          К чему ?Выборы,Андрей,выборы. hi
          79807420129
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 11:06
    Суровикин
    Прям незаменимый какой-то . И главком , и командующий в регионе...Или признано , что командовать ВКС в масштабах страны неспособен и почётно отправили туда , где справляется ?
    КВУ-НСвД
    1. LiSiCyn Сегодня, 11:29
      Цитата: КВУ-НСвД
      Прям незаменимый какой-то . И главком , и командующий в регионе..

      Я думаю, это будующий нач. генштаба...
      Цитата: КВУ-НСвД
      Прям незаменимый какой-то . И главком , и командующий в регионе..

      Вы, текст хорошо читали?
      Остается, главкомом ВКС...
      Очень серьезные испытания, выпали на его долю... Честнейший человек... Почитайте биографию, другой бы сломался... hi
      LiSiCyn
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:34
        Может Вы и правы . Но всё равно , даже если он действительно очень эффективный военный деятель , то отправлять командовать важным , но небольшим участком как-то неправильно . Тогда стоит использовать его таланты в масштабах страны , ведь слабых мест хватает
        КВУ-НСвД
        1. LiSiCyn Сегодня, 11:56
          Очень требовательный к себе и подчиненным... Организатор, умеет правильно донести мысль до подчиненных... Бросали в самые "жесткие" места... На "исправление" частей. Разбирается в людях, умеет подбирать кадры.. good
          LiSiCyn
  3. Egorovich Сегодня, 11:14
    Значит в Сирии что то серьезное намечается со стороны "партнеров" и "друзей". Удачи ВКС России и САА!
    Egorovich
  4. svp67 Сегодня, 11:33
    Он пояснил, что в случае направления в Сирию Суровикин останется главкомом ВКС, «его обязанности на этом посту будет временно исполнять один из заместителей».
    В Сирии "вздрогнули", в ВКС "перекрестились"....
    svp67
    1. LiSiCyn Сегодня, 12:04
      Зря, Вы, так... no
      Суровикин "чистильщик", нет не так, " исправитель"... Видно, в ВКС, такое болото, что пришлось "танкиста" ставить... Порядок наведет, штабы от "элиты" почистит... wink
      И пойдет на повышение. soldier
      LiSiCyn
  5. rocket757 Сегодня, 11:44
    Ничего не понятно? Ладно, жираф большой, а мы чего то просто не знаем!
    rocket757
  6. Radikal Сегодня, 12:19
    Цитата: maxim947
    Или кто-то накосячил очень сильно, или скорее всего что-то серьезное намечается и нужен грамотный и "в теме" командующий.

    Что значит "кто-то"? Обычно меняют того, кто "накосячил". sad
    Radikal
  7. Домкрат Сегодня, 12:39
    Какой группировки? Мы там уже три раз всех победили, освободили три Сирии и три раза благополучно вывелись?
    Домкрат
  8. Petr1968 Сегодня, 12:56
    Почему у всех генералов лицо таких типичных "сапогов". С таким наморщенным лбом..и голос бас наверняка...Карикатурный военный)))
    Petr1968
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