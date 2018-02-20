Группу войск в Сирии может вновь возглавить генерал Суровикин

Сергей Владимирович может вновь отправиться в служебную командировку в Сирию, чтобы возглавить российскую группировку. Такая возможность в настоящее время обсуждается,

Главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин может снова возглавить группировку российских войск в Сирии, которой он командовал во второй половине прошлого года (с июня по декабрь), передает РИА Новости сообщение военного источника.сказал источник агентству.Он пояснил, что в случае направления в Сирию Суровикин останется главкомом ВКС, «его обязанности на этом посту будет временно исполнять один из заместителей».В настоящее время группировкой ВС РФ в Сирии командует генерал-полковник Александр Журавлев, возглавивший в ноябре 2017 года Восточный военный округ вместо Суровикина. В 2016 году Журавлев уже руководил российскими войсками в САР.Напомним, Суровикин возглавил Воздушно-космические силы в конце ноября прошлого года вместо Виктора Бондарева, который ушел в Совет Федерации.