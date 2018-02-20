Сирийцы приготовили боевикам большой «ракетный сюрприз»

В пригороде сирийской столицы города Дамаск готовится масштабная операция по ликвидации "котла" террористов. В регион переброшена крупная группировка войск, включая спецподразделения из состава дивизии "Силы Тигра". Командованием наступления на позиции боевиков будет заниматься генерал Сухель аль-Хасан.







В операции будет задействовано очень много различной броне- и ракетной техники. В интернете были опубликованы кадры ее переброски под Дамаск. На кадрах хорошо заметны танки Т-90, Т-72, а также мощные 240-мм советские миномёты М-240 образца 1950 года. Они способны "отправить" боевикам осколочно-фугасные мины массой 130 кг на расстояние до 10 км.





Особое внимание привлекли ракетные системы залпового огня "Смерч" и оперативно тактические комплексы "Точка-У". Они засветились во второй части видеоряда.









