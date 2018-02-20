12:50 20 февраля

Сирийцы приготовили боевикам большой «ракетный сюрприз»

В пригороде сирийской столицы города Дамаск готовится масштабная операция по ликвидации "котла" террористов. В регион переброшена крупная группировка войск, включая спецподразделения из состава дивизии "Силы Тигра". Командованием наступления на позиции боевиков будет заниматься генерал Сухель аль-Хасан.



В операции будет задействовано очень много различной броне- и ракетной техники. В интернете были опубликованы кадры ее переброски под Дамаск. На кадрах хорошо заметны танки Т-90, Т-72, а также мощные 240-мм советские миномёты М-240 образца 1950 года. Они способны "отправить" боевикам осколочно-фугасные мины массой 130 кг на расстояние до 10 км.


Особое внимание привлекли ракетные системы залпового огня "Смерч" и оперативно тактические комплексы "Точка-У". Они засветились во второй части видеоряда.



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Комментарии 4

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  1. Egorovich Сегодня, 11:07
    Сколько же нечисти собралось в многострадальной Сирии. Их уже раздолбали не мерено, а они как поганки в лесу, не уменьшаются. "Спасибо" амери.косам, наплодили.
    Egorovich
    1. Spartanez300 Сегодня, 11:32
      Теперь можно со 100% уверенностью сказать что котел будет зачищен , раз генерал Сухель аль-Хасан за них взялся и столько техники по нагнали .
      Spartanez300
  2. Квадратный Сегодня, 11:13
    Сирия это один большой сюрприз
    Квадратный
  3. Romka47 Сегодня, 12:27
    Ну кто-то огребет!!! И пусть провалится под землю тот кто говорит что все арабы трусы, на Т-54 без ДЗ, переть против TOW-2 , тут даже не стальные, тут кевларовые яйца нужны!
    Romka47
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