Урок 90-х: Тысячи новых заводов строятся в России

После провальных 90-х, когда в стране закрылись тысячи заводов и фабрик, отечественная промышленность переживает возрождение. Это заметно даже невооруженным глазом.



За последние 5 лет в России открылись более 1,5 тысяч предприятий разного масштаба. Но в ближайшую пятилетку будет построено еще больше производственных мощностей. По оценкам специалистов - не менее 2 тысяч, с объемами инвестиций от 300 миллионов до 1 триллиона рублей.



Самые масштабные проекты будут связаны с добычей полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа. Оно и понятно - обустройство новых месторождений в Арктики, ввиду ее климатических условий, требует крупных вложений. Одним из них станет новый арктический завод по сжижению газа "Арктик СПГ-2", который будет мощнее недавно запущенного "Ямал-СПГ". Объем инвестиций в проект составит 580 млрд. рублей.











