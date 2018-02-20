12:50 20 февраля

Урок 90-х: Тысячи новых заводов строятся в России

После провальных 90-х, когда в стране закрылись тысячи заводов и фабрик, отечественная промышленность переживает возрождение. Это заметно даже невооруженным глазом.

За последние 5 лет в России открылись более 1,5 тысяч предприятий разного масштаба. Но в ближайшую пятилетку будет построено еще больше производственных мощностей. По оценкам специалистов - не менее 2 тысяч, с объемами инвестиций от 300 миллионов до 1 триллиона рублей.

Самые масштабные проекты будут связаны с добычей полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа. Оно и понятно - обустройство новых месторождений в Арктики, ввиду ее климатических условий, требует крупных вложений. Одним из них станет новый арктический завод по сжижению газа "Арктик СПГ-2", который будет мощнее недавно запущенного "Ямал-СПГ". Объем инвестиций в проект составит 580 млрд. рублей.




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Комментарии 10

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  1. Чичиков Сегодня, 11:59
    Только этого не видят "все пропальщики", которые появляются здесь,как прусаки, - один вбросил комментарий "Караул, все пропало..." и предоставил "радость общения", для собратьев по разуму!
    Чичиков
    1. Silvestr Сегодня, 12:05
      Цитата: Чичиков
      "все пропальщики"

      люди разделяют на категории: "всепропальщики" и "слеповерящие". Между ними прослойка- "читающие и думающие"
      Silvestr
      1. Чичиков Сегодня, 12:21
        Цитата: Silvestr
        люди разделяют на категории: "всепропальщики" и "слеповерящие". Между ними прослойка- "читающие и думающие"

        Думающие, - думают!
        Это, как средняя зарплата, - у министра 100 000, у рабочего 20 000. Средняя - 60 000. Так и здесь - строят там, где есть соответствующая инфраструктура и кадры! Или вы считаете, что новый завод нужно построить в деревне Тьмутаракань, затем возвести соответствующую инфраструктуру (энергоресурсы и прочее), затем, увеличить население деревни, до потребности завода кадрах, построить вузы, обучить население "технической грамоте" и Ура, - построили завод и начали работать!
        Так что, выводы должны быть среднестатистические, а не на основании деревни Тьмутаракань!
        Чичиков
        1. Silvestr Сегодня, 12:23
          Цитата: Чичиков
          Или вы считаете

          я считаю, что если строят новые заводы- это хорошо. Но я считаю и то, как это повлияло на рынок труда, доходы граждан. Если весь доход от нового завода ушел в карман владельца- то какой прок от этого стране?
          Silvestr
          1. Чичиков Сегодня, 12:25
            Цитата: Silvestr
            я считаю, что если строят новые заводы- это хорошо. Но я считаю и то, как это повлияло на рынок труда, доходы граждан.

            А постройка нового завода, по вашему, не влияет на рынок труда, на доходы населения... Если я, вчера не имел работы, а теперь она у меня есть, - это признак падения экономики и доходов населения? Мягко говоря, - забавный экономический вывод! Если он вообще, экономический!
            Чичиков
            1. Silvestr Сегодня, 12:36
              Цитата: Чичиков
              А постройка нового завода, по вашему, не влияет на рынок труда, на доходы населения... Если я, вчера не имел работы, а теперь она у меня есть, - это признак падения экономики и доходов населения?

              вы сами ответили на мой вопрос
              Цитата: Silvestr
              Но я считаю и то, как это повлияло на рынок труда, доходы граждан

              только уточните в цифрах, а не на эмоциях!
              Это будет конкретика, а не пустые слова.
              Silvestr
          2. Мур Сегодня, 12:42
            Цитата: Silvestr
            Если весь доход от нового завода ушел в карман владельца- то какой прок от этого стране?

            1.ЗП рабочих и, соответственно, НДФЛ.
            2.Налоги с ФОТ, оплаты в страховой и пенсионный фонды, ФФОМС.
            3. Налоги с прибыли.
            4. Налоги имущественный, земельный, транспортный и т.д.
            Фантазии, что ничего этого не предприниматель не платит оставим для митингов Собчак.
            Мур
        2. Влад Морозов Сегодня, 12:39
          Люди поедут и в Тьмутаракань! Есть работа -есть рост!
          Влад Морозов
  2. Silvestr Сегодня, 11:59
    и это все? А где же "впечатляющие"цифры и, связанный с открытием новых рабочих мест, рост благосостояния граждан, ликвидация безработицы?
    Прямо как-то по-детски: "пук" и все
    Silvestr
    1. Влад Морозов Сегодня, 12:41
      Коммунистов в России нет! Они хоть думать умели индустриально. Но есть новая и строящаяся Россия и она растёт! И это отлично!
      Влад Морозов
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