12:56 20 февраля

Госдума инициирует официальное расследование связей Киева с неонацистами

Депутаты Госдумы намерены инициировать международное расследование связей официального Киева с неонацистами и провокационных высказываний Петра Порошенко в адрес России, передает РИА Новости заявление члена думского комитета по международным делам Сергея Железняка.



В воскресенье члены группировки «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве. В МИД России по этому случаю отметили, что вдохновить радикалов могло выступление Порошенко на конференции в Мюнхене, «которое изобиловало антироссийскими выпадами и содержало прямой призыв к "борьбе с российским флагом" по всему миру».


Подобное преступное подстрекательство со стороны официального Киева и их связи с неонацистами, а также провокационные заявления Порошенко в адрес нашей страны требуют ответа на межгосударственном и международном уровне… Мы будем инициировать официальное расследование в отношении преступных действий украинских властей и их пособников из бандеровских бандформирований,
заявил Железняк.

По его словам, «если Запад в очередной раз сделает вид, что не замечает роста националистических экстремистских сил на Украине, они вскоре могут столкнуться с тем, что европейские города снова будут дрожать в страхе от разгула нацистов».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. taiga2018 Сегодня, 12:29
    очередное бла бла бла,когда же до этих тупых,депутатских мозгов(если они вообще есть),дойдёт,что европейцам наплевать,потому что не их города дрожат от разгула националистов,а российская собственность,а ещё хуже гибнут люди на Донбассе...
    taiga2018
    1. Anarchist Сегодня, 12:33
      Не нужно было признавать хунту властью и вести с ними диалог!
      А теперь пусть относятся к происходящему, как к официальной политике "братского" государства...
      Anarchist
      1. 210окв Сегодня, 12:48
        В первую очередь нужен запрос в МИД,что и как дальше собираетесь делать.Или не делать ничего.Здравствуй,Александр.
        Цитата: Anarchist
        Не нужно было признавать хунту властью и вести с ними диалог!
        А теперь пусть относятся к происходящему, как к официальной политике "братского" государства...
        210окв
  2. Охотовед 2 Сегодня, 12:30
    И что будет? Порошенко в угол поставят? belay Нужно Республики признавать, дипломатические отношения с Киевом прекращать, а не расследования проводить.
    Охотовед 2
    1. просто экспл Сегодня, 12:34
      выразят озабоченность .
      просто экспл
  3. dm_Россия Сегодня, 12:30
    Если все не останется на уровне "бла-бла-бла", то это правильно.
    А если Сергей Железняк пытается себе баллы заработать очередными высказываниями - то г а д он редкий.
    dm_Россия
  4. словак Сегодня, 12:39
    Почему в РФ свободный въезд для украинцев? Изгадив свою страну, все, кому ни лень, едут в Россию.
    словак
  5. словак Сегодня, 12:39
    Почему в РФ свободный въезд для украинцев? Изгадив свою страну, все, кому ни лень, едут в Россию.
    словак
  6. НасРать Сегодня, 12:44
    Показательно: прошло полчаса с написания статьи - а 8 коментов всего, из них 2 -бота...
    Вывод: россиянам плевать на украину и на госдуму... wassat
    НасРать
  7. rotmistr60 Сегодня, 12:45
    Западу глубоко наплевать кто и как поносит Россию на Украине и международных площадках. Это еще греет им душу. А вот когда неонацизм окрепнет в Европе (не говоря про Украину), начнет прибирать власть и давить несогласных физически, вот тогда вспомнят, что только Россия сможет им помочь. Западная толерантность и русофобия сыграют с ними злую шутку.
    rotmistr60
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