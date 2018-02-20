Госдума инициирует официальное расследование связей Киева с неонацистами

Подобное преступное подстрекательство со стороны официального Киева и их связи с неонацистами, а также провокационные заявления Порошенко в адрес нашей страны требуют ответа на межгосударственном и международном уровне… Мы будем инициировать официальное расследование в отношении преступных действий украинских властей и их пособников из бандеровских бандформирований,

Депутаты Госдумы намерены инициировать международное расследование связей официального Киева с неонацистами и провокационных высказываний Петра Порошенко в адрес России, передает РИА Новости заявление члена думского комитета по международным делам Сергея Железняка.В воскресенье члены группировки «Организация украинских националистов» (ОУН, запрещена в РФ) забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве. В МИД России по этому случаю отметили, что вдохновить радикалов могло выступление Порошенко на конференции в Мюнхене, «которое изобиловало антироссийскими выпадами и содержало прямой призыв к "борьбе с российским флагом" по всему миру».заявил Железняк.По его словам, «если Запад в очередной раз сделает вид, что не замечает роста националистических экстремистских сил на Украине, они вскоре могут столкнуться с тем, что европейские города снова будут дрожать в страхе от разгула нацистов».