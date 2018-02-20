Президент Афганистана: После вывода советских войск мы прошли через восстания и кровопролитие

С тех пор, как последний советский солдат покинул Афганистан, мы прошли неспокойную историю гражданской войны, восстаний, разгромов и кровопролития.

Из Афганистана приходят новости об очередной атаке террористов. На сей раз боевики движения «Талибан» (*запрещено в РФ) напали на контрольно-пропускные пункты, которые контролироваться сотрудниками афганской полиции. По последним данным, жертвами нападения стали не менее 24 полицейских на четырех КПП в Фарахруде и Шамальгахе.Глава департамента полиции провинции Фарах Фарид Бахтавар сообщает, что четверо сотрудников правоохранительных органов были захвачены талибами в плен.На этом фоне обращает на себя внимание высказывание президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани. По словам главы Афганистана, страна переживала нелёгкие времена после вывода советского контингента и продолжает переживать их сейчас. Ашраф Гани призвал сплотиться афганский народ перед современными угрозами.Ашраф Гани цитирует «Афганистан.ру» Президент призвал афганцев поддержать проводимые правительством реформы и посодействовать восстановлению мира и стабильности.Одной из реформ правительства Афганистана является тотальная чистка в рядах военного командования. Своих постов уже лишились около 160 афганских генералов (из числа генералов Минобороны республики).