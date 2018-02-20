Президент Афганистана: После вывода советских войск мы прошли через восстания и кровопролитие
Из Афганистана приходят новости об очередной атаке террористов. На сей раз боевики движения «Талибан» (*запрещено в РФ) напали на контрольно-пропускные пункты, которые контролироваться сотрудниками афганской полиции. По последним данным, жертвами нападения стали не менее 24 полицейских на четырех КПП в Фарахруде и Шамальгахе.
Глава департамента полиции провинции Фарах Фарид Бахтавар сообщает, что четверо сотрудников правоохранительных органов были захвачены талибами в плен.
На этом фоне обращает на себя внимание высказывание президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани. По словам главы Афганистана, страна переживала нелёгкие времена после вывода советского контингента и продолжает переживать их сейчас. Ашраф Гани призвал сплотиться афганский народ перед современными угрозами.
Ашраф Гани цитирует «Афганистан.ру»:
Президент призвал афганцев поддержать проводимые правительством реформы и посодействовать восстановлению мира и стабильности.
Одной из реформ правительства Афганистана является тотальная чистка в рядах военного командования. Своих постов уже лишились около 160 афганских генералов (из числа генералов Минобороны республики).
Глава департамента полиции провинции Фарах Фарид Бахтавар сообщает, что четверо сотрудников правоохранительных органов были захвачены талибами в плен.
На этом фоне обращает на себя внимание высказывание президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани. По словам главы Афганистана, страна переживала нелёгкие времена после вывода советского контингента и продолжает переживать их сейчас. Ашраф Гани призвал сплотиться афганский народ перед современными угрозами.
Ашраф Гани цитирует «Афганистан.ру»:
С тех пор, как последний советский солдат покинул Афганистан, мы прошли неспокойную историю гражданской войны, восстаний, разгромов и кровопролития.
Президент призвал афганцев поддержать проводимые правительством реформы и посодействовать восстановлению мира и стабильности.
Одной из реформ правительства Афганистана является тотальная чистка в рядах военного командования. Своих постов уже лишились около 160 афганских генералов (из числа генералов Минобороны республики).
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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