12:59 20 февраля

Президент Афганистана: После вывода советских войск мы прошли через восстания и кровопролитие

Из Афганистана приходят новости об очередной атаке террористов. На сей раз боевики движения «Талибан» (*запрещено в РФ) напали на контрольно-пропускные пункты, которые контролироваться сотрудниками афганской полиции. По последним данным, жертвами нападения стали не менее 24 полицейских на четырех КПП в Фарахруде и Шамальгахе.

Президент Афганистана: После вывода советских войск мы прошли через восстания и кровопролитие


Глава департамента полиции провинции Фарах Фарид Бахтавар сообщает, что четверо сотрудников правоохранительных органов были захвачены талибами в плен.


На этом фоне обращает на себя внимание высказывание президента Исламской Республики Афганистан Ашрафа Гани. По словам главы Афганистана, страна переживала нелёгкие времена после вывода советского контингента и продолжает переживать их сейчас. Ашраф Гани призвал сплотиться афганский народ перед современными угрозами.

Ашраф Гани цитирует «Афганистан.ру»:
С тех пор, как последний советский солдат покинул Афганистан, мы прошли неспокойную историю гражданской войны, восстаний, разгромов и кровопролития.


Президент призвал афганцев поддержать проводимые правительством реформы и посодействовать восстановлению мира и стабильности.

Одной из реформ правительства Афганистана является тотальная чистка в рядах военного командования. Своих постов уже лишились около 160 афганских генералов (из числа генералов Минобороны республики).

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. taiga2018 Сегодня, 12:44
    слава богу хоть Афганистан теперь в большей степени не наша проблема...
    taiga2018
    1. Hammerlock Сегодня, 12:45
      ну да, не наша, кроме наркотрафика
      Hammerlock
    2. Logall Сегодня, 12:46
      Пусть скажут спасибо друзьям-американцам! Талибан - их рук дело.
      Logall
    3. 210окв Сегодня, 12:46
      А я считаю что мы(точнее руководство СССР)предали афганцев,точно так же как и впоследствии весь советский народ.
      Цитата: taiga2018
      слава богу хоть Афганистан теперь в большей степени не наша проблема...
      210окв
      1. НасРать Сегодня, 12:51
        Ни кто не предавал.. Когда то должен был закончиться ввод войск... он и закончился. Оставили(создали) армию афганцам, мвд, построили жизненно важные объекты, подготовили специалистов - работай, не хочу...
        НасРать
    4. НасРать Сегодня, 12:50
      Цитата: taiga2018
      слава богу хоть Афганистан теперь в большей степени не наша проблема...


      придет время, за Афганистан ещё будет рубка..
      НасРать
  2. Охотовед 2 Сегодня, 12:44
    Теперь уж как нибудь сами! Матрасы Вам в помощь!
    Охотовед 2
  3. Hammerlock Сегодня, 12:44
    тогда "враг" был один, а теперь все друг другу "братья-мусульмане"
    Hammerlock
  4. seregatara1969 Сегодня, 12:48
    а вроде врагами были ? но строили ! вроде воевали но на базар ходили легко !
    seregatara1969
  5. rotmistr60 Сегодня, 12:58
    страна переживала нелёгкие времена после вывода советского контингента и продолжает переживать их сейчас
    Как не странно, но те кто воевал с нашим контингентом неплохо отзываются о шурави и критически об американцах. На днях был фильм про сегодняшний Афганистан, в котором вспоминали тот период афганцы. Действительно у страны и ее жителей нелегкая судьба и сплошные войны.
    rotmistr60
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