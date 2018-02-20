00:55 21 февраля

В Багдаде подтвердили получение танков Т-90С в рамках контракта с РФ

Иракская армия получила первую партию из 36-ти танков Т-90С в рамках заключенного с Россией контракта, передает ТАСС сообщение начальника Генерального штаба ВС Ирака Усмана аль-Ганми.

В Багдаде подтвердили получение танков Т-90С в рамках контракта с РФ


Во время инспекционной поездки в Барсу глава Генштаба подтвердил, что 36 танков доставлены в Ирак. К концу апреля в страну «прибудут оставшиеся по контракту 37 боевых машин, что повысит боеспособность бронетанковых войск», добавил он.


Ранее арабские издания со ссылкой на иракский военный источник сообщили, что танки доставлены морем в южный порт Умм-Каср 15 февраля, после чего были переброшены в Багдад.

Т-90С – экспортный вариант основного танка Т-90. Машина имеет мощное вооружение, современную систему управления огнем, надежную броневую защиту и высокую маневренность. Она предназначена для борьбы с танками, самоходными орудиями и другими бронированными объектами противника в любое время суток и в различных природно-климатических условиях.

Использованы фотографии: MenaDefense
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Комментарии 22

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  1. Тикси-3 Вчера, 12:47
    кто первым напишет "ждем"....ну и так далее...??
    Тикси-3
    1. Anarchist Вчера, 12:52
      Баламошка, зачем эфир засорять? Хотелось бы почитать мнения, а не тупой стёб!
      Вопреки американским лобби, наши таки продают танки в Афганистан! Это можно считать оплеухой западным партнёрам, жилающим выдавить РФ с данного поприща - рынок вооружений.
      Anarchist
      1. Охотовед 2 Вчера, 12:59
        Цитата: Anarchist

        Вопреки американским лобби, наши таки продают танки в Афганистан! Это можно считать оплеухой западным партнёрам, жилающим выдавить РФ с данного поприща - рынок вооружений.

        Я конечно извиняюсь, но Багдад - это Ирак!!! hi В остальном - согласен!
        Охотовед 2
        1. НасРать Вчера, 13:06
          Цитата: Охотовед 2

          Я конечно извиняюсь, но Багдад - это Ирак!!! hi


          Из разряда

          НасРать
        2. Anarchist Вчера, 13:06
          Конечно же - Ирак! Спасибо, что поправили... Работа, всё дела, отвлекаюсь... Путаюсь!
          Но и в Афганистане та же история с верталётами... Ситуации как под копирку...!
          Anarchist
          1. Тикси-3 Вчера, 13:10
            Цитата: Anarchist
            Конечно же - Ирак! Спасибо, что поправили... Работа, всё дела, отвлекаюсь... Путаюсь!

            wassat wassat ..это говорит о том, что с начало надо подумать, а уже потом писать то что вы считаете fool
            Тикси-3
            1. Anarchist Вчера, 13:17
              Вы вообще с фигни начали... По делу - ни очём! Я же описался, со всеми случается. Но, не ошибся с оценкой. Я писал именно про Ирак!
              И продолжили фигнёй - ни потроллить, ни по делу написать!
              Далее с вами общаться не намерен - брезгую! stop
              Anarchist
  2. BerBer Вчера, 12:48
    Поднимут боеспособность и может выдавят исключительных "партнёров".
    BerBer
    1. ioan-e Вчера, 12:50
      Ваши слова да Богу в уши!
      ioan-e
  3. Мур Вчера, 12:50
    Сейчас где-то в 404 заплакал маленький жадный кондитер, так и не поставивший Таю 49(!) Ололотов за семь лет...
    Мур
    1. BerBer Вчера, 13:00
      Он не понял, что конфеты его главная специализация.
      BerBer
      1. алекс-сп Вчера, 14:22
        А чего ему плакать - свое украсть он все равно успел...
        алекс-сп
        1. BerBer Вчера, 14:41
          То, что его снесут, уже не вызывает сомнения. Куда он будет бежать? Он же труп, как в политическом так и в прямом смысле.
          BerBer
  4. taiga2018 Вчера, 12:54
    конечно начальник генштаба хотел бы добавить,что наконец то получили танки для боевых действий,а не для того,чтобы вокруг неё греться,но главный "союзник" может этого не понять...
    taiga2018
  5. Alexey-74 Вчера, 12:54
    Посмотрим как себя покажут наши Т-90 в Ираке теперь.....Абрамсы обделались по полной....
    Alexey-74
    1. LASVEGAS Вчера, 15:03
      Без нормального, нет - ОТЛИЧНОГО экипажа тем и "Армата" не сможет ничего показать. А с танками мы экипажи вроде как не поставляем !?
      LASVEGAS
  6. askort154 Вчера, 13:00
    Очевидно, что Т-90 заработал свой авторитет не на парадах и выставочных площадках, а в реальных боях в Ираке. Иракцы предпочли его "абрамсам", не смотря на давление американцев.
    askort154
  7. Кент0001 Вчера, 13:14
    А экипажи, экипажи есть с соответствующей подготовкой? А то жалко если такую технику пожгут. А так наши молодцы, пропихнуть такой контракт в стране, которая находится под протекторатом и внешним управлением США.
    Кент0001
  8. raw174 Вчера, 14:09
    Рынок вооружений однако не стоит на месте. Эта поставка лишний раз доказывает, что у нас далеко не всё потеряно в оборонке! Глядишь лет через пяток-другой и Т-14 в экспортном варианте пойдут good
    P.S. всё же хочется посмотреть как Т-90 наваляет какому нибудь Абрамсу, он всё ближе на поле боя друг к другу...
    raw174
  9. ВЕРЕСК Вчера, 14:49
    Восток-дело уже не тонкое.И,к сожалению,уже не так как было.
    ВЕРЕСК
  10. Грац Вчера, 15:23
    конечно иракцам с покупкой танков надо было и отправлять на подготовку к нам и по 2 комплекта экипажей к этим танкам, на таком лучше не экономить , а то может намного дороже выйти
    Грац
  11. lexx2038 Вчера, 18:00
    Распродаем наследие Советского Союза - в кредит, за обещания, чтоб потом простить долги. А сами если чё, одним Арматой, что по Красной Площади ездила, будем воевать. Всё какую то благодарность вымаливаем у всяких желтолицых, краснокожих, смуглолицых. В Украине тоже танков и самолетов вначале было полно - где оно?
    lexx2038
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