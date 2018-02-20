В Багдаде подтвердили получение танков Т-90С в рамках контракта с РФ
Иракская армия получила первую партию из 36-ти танков Т-90С в рамках заключенного с Россией контракта, передает ТАСС сообщение начальника Генерального штаба ВС Ирака Усмана аль-Ганми.
Во время инспекционной поездки в Барсу глава Генштаба подтвердил, что 36 танков доставлены в Ирак. К концу апреля в страну «прибудут оставшиеся по контракту 37 боевых машин, что повысит боеспособность бронетанковых войск», добавил он.
Ранее арабские издания со ссылкой на иракский военный источник сообщили, что танки доставлены морем в южный порт Умм-Каср 15 февраля, после чего были переброшены в Багдад.
Т-90С – экспортный вариант основного танка Т-90. Машина имеет мощное вооружение, современную систему управления огнем, надежную броневую защиту и высокую маневренность. Она предназначена для борьбы с танками, самоходными орудиями и другими бронированными объектами противника в любое время суток и в различных природно-климатических условиях.
Во время инспекционной поездки в Барсу глава Генштаба подтвердил, что 36 танков доставлены в Ирак. К концу апреля в страну «прибудут оставшиеся по контракту 37 боевых машин, что повысит боеспособность бронетанковых войск», добавил он.
Ранее арабские издания со ссылкой на иракский военный источник сообщили, что танки доставлены морем в южный порт Умм-Каср 15 февраля, после чего были переброшены в Багдад.
Т-90С – экспортный вариант основного танка Т-90. Машина имеет мощное вооружение, современную систему управления огнем, надежную броневую защиту и высокую маневренность. Она предназначена для борьбы с танками, самоходными орудиями и другими бронированными объектами противника в любое время суток и в различных природно-климатических условиях.
Использованы фотографии: MenaDefense
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