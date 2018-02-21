Бандеровский тупик

На Мюнхенской конференции по безопасности Киевом было анонсировано проведение «нормандского формата» с участием министров иностранных дел для обсуждения свежеиспечённого помощником Порошенко и бывшим генсеком НАТО Расмуссеном «миротворческого плана» для Донбасса. Этот формат не состоялся, причём «кинули» Порошенко Берлин и Париж. Позиция нашего Сергея Лаврова известна: «поговорить всегда полезно», но говорить было не с кем.План Расмуссена — фактически американский план, его готовили американские советники, Расмуссен же был способом вброса его в «нормандский формат». Получается, Европа "кинула" не столько Киев и Порошенко, сколько Вашингтон и его спецпредставителя Курта Волкера, причём отбросив приличия, отказавшись даже «поговорить». И почему же?Очевидно, что план Расмуссена неприемлем для Москвы, возможно, Берлин и Париж просто не захотели тратить на него время. Но это ещё и демонстрация неудовольствия односторонними действиями Вашингтона, ведь этот план предварительно не обсуждался с Европой.В Мюнхене Европа, можно сказать, отказалась поддерживать одностороннюю политику США на бандеровской Украине. Кроме того, Берлин отказался блокировать «Северный поток – 2», на чём настаивали американцы, Курт Волкер назвал его даже чисто политическим проектом. Получается, Берлин политически сближается с Москвой наперекор Вашингтону. Строительство СП – 2 должно начаться в апреле, этот месяц станет моментом истины в отношениях Германии, США и России.Начиная с заключения Минских соглашений, которые были, фактически, сепаратным соглашением между Берлином, Парижем и Москвой, с учреждением «нормандского формата», Вашингтон присутствовал в "Минске" опосредованно, через Киев. Москва пыталась отделить Европу от Америки на почве разногласий по Украине и по энергетической политике. И этот план Москвы в Мюнхене, похоже, достиг своей цели. Европа меняет свою политику на Украине в пику Америке! В результате бандеровская Украина превращается в площадку борьбы России только с США и примыкающими к ним Англией и восточноевропейскими лимитрофами.Такой раскол Запада уменьшает вероятность военной авантюры Бандеры на Донбассе. Срочная война на Донбассе нужна американским демократам-неоконам, чтобы подорвать легитимность президентских выборов в России и обрушиться с новой критикой на президента Трампа. Соответственно, Трампу эта война сейчас не нужна, о чём министр обороны США Джеймс Мэттис, видимо, втолковывал минобороны Украины Полтораку в Вашингтоне и Порошенко в Мюнхене: Трамп – его главнокомандующий.И Порошенко в Мюнхене, а начальник Генштаба Муженко в Киеве, отдав положенную дань русофобии, почти синхронно говорят, что планов воевать с Россией у них нет. А ведь Донбасс по уже принятому Радой закону о «реинтеграции» считается «оккупированным Россией». В этой ситуации блокировка Европой «миротворческого» захвата Донбасса по плану Волкера-Расмуссена загоняет Порошенко на Донбассе в тупик, а за это нацисты-азовцы и правосеки вполне могут ему очередную «революцию достоинства» устроить.Вообще, США свою внешнюю политику проводят всегда под ложным флагом, то есть всегда лгут о своих истинных целях — это для них обычное дело в колониальных войнах, сегодня они вместо бус и зеркалец презентуют новым индейцам «ценности демократии», раньше индейцы были умнее. Однако, сегодня у США случился «Трамп». Президент Дональд Трамп только что в своём твиттере, после очередного доклада спецпрокурора Мюллера о «вмешательстве России», дал такую оценку ситуации в стране: «Если целью России было создать разногласия, хаос в США, они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий».Этот американский хаос распространяется и на Украину, видимо, американская резидентура в Киеве получает противоречивые указания из Вашингтона. Одни идут от Трампа через Госдеп, другие — из кругов демократов-неоконов (Клинтон – Байдена), которые публично выражает «Атлантический совет США». В последних статьях старшего научного сотрудника Дианы Френсис атлантисты открыто угрожают Петру Порошенко новой майданной революцией, причём требования выдвигаются или невыполнимые, или убийственные, вроде срочного проведения реформ и создания Антикоррупционного суда над самим собой.Агентом «Атлантического совета» в Киеве, поэтому и столь длительное время неприкасаемым, являлся лидер Михомайдана Саакашвили, экс-губернатор Одессы и «золотой мальчик» Клинтон. И вот Порошенко срочно и грубо, схватив за волосы, высылает профессионального цветного революционера Михо в Европу через Польшу, откуда он и поступил. Комедия, однако, она может иметь трагический конец.Теперь шеф МВД и повелитель наци-«Азова» Арсен Аваков будет стремиться подмять под себя «Движение новых сил» Саакашвили и, вообще, всех михомайдановцев. Порошенко создаёт условия для объединения против него всех неонацистских сил под рукой Авакова, уже опирающегося на многочисленные «азовские» штурмовые отряды. «Нас много, мы не боимся применить силу для создания на улицах украинского порядка», — открыто заявляет его «азовский» вождь Билецкий.Ситуация складывается для бандеровского режима тупиковая, его обкладывают красными флажками, как зверя, со всех сторон: Берлин и Париж отказали в «нормандском формате», Польша принимает антибандеровский закон, Венгрия и Румыния высказывают «языковые» претензии, Россия не уступает на Донбассе и чего-то ждёт, а США далеко и непонятно, чего хотят. «Атлантический совет» может попытаться спровоцировать бандеровских неонацистов на новый майдан против «коррупционера Порошенко» и «за войну до победного конца», и загнанный в угол зверь может поддаться на эту провокацию, терять ему уже нечего.