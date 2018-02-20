Индия провела очередное испытание баллистической ракеты Agni II
Пока западные (и некоторые другие) страны пытаются акцентировать внимание на ракетных программах Ирана и Северной Кореи, индийская армия продолжает испытывать свои модернизированные баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Сегодня индийские СМИ сообщают об очередном таком испытании.
Речь идёт об испытании ракеты Agni II с радиусом действия до 2,2 тыс. км. Пуск проводился с полигона Абдул Калам. Отмечается, что пуск ракеты осуществлялся с мобильной пусковой установки сегодня примерно в 8:48 по местному времени.
Испытания, как заявлено, подтвердили характеристики ракеты Agni II. Она способна нести полезную нагрузку массой до 1 тонны. При этом масса самой ракеты составляет около 17 тонн. Agni II оснащена современной навигационной системой и «уникальной системой управления», способной контролировать в том числе и расход топлива.
Разработчики отмечают, что эта ракета является одной из важнейших составляющих индийского оборонительного потенциала. Фактически речь идёт о модернизированной версии ракеты, изначально поставленной на вооружение индийской армии в 2002 году.
Речь идёт об испытании ракеты Agni II с радиусом действия до 2,2 тыс. км. Пуск проводился с полигона Абдул Калам. Отмечается, что пуск ракеты осуществлялся с мобильной пусковой установки сегодня примерно в 8:48 по местному времени.
Испытания, как заявлено, подтвердили характеристики ракеты Agni II. Она способна нести полезную нагрузку массой до 1 тонны. При этом масса самой ракеты составляет около 17 тонн. Agni II оснащена современной навигационной системой и «уникальной системой управления», способной контролировать в том числе и расход топлива.
Agni II как элемент военного парада в Индии
Разработчики отмечают, что эта ракета является одной из важнейших составляющих индийского оборонительного потенциала. Фактически речь идёт о модернизированной версии ракеты, изначально поставленной на вооружение индийской армии в 2002 году.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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