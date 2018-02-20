01:04 21 февраля

Индия провела очередное испытание баллистической ракеты Agni II

Пока западные (и некоторые другие) страны пытаются акцентировать внимание на ракетных программах Ирана и Северной Кореи, индийская армия продолжает испытывать свои модернизированные баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки. Сегодня индийские СМИ сообщают об очередном таком испытании.

Речь идёт об испытании ракеты Agni II с радиусом действия до 2,2 тыс. км. Пуск проводился с полигона Абдул Калам. Отмечается, что пуск ракеты осуществлялся с мобильной пусковой установки сегодня примерно в 8:48 по местному времени.

Испытания, как заявлено, подтвердили характеристики ракеты Agni II. Она способна нести полезную нагрузку массой до 1 тонны. При этом масса самой ракеты составляет около 17 тонн. Agni II оснащена современной навигационной системой и «уникальной системой управления», способной контролировать в том числе и расход топлива.


Индия провела очередное испытание баллистической ракеты Agni II

Agni II как элемент военного парада в Индии

Разработчики отмечают, что эта ракета является одной из важнейших составляющих индийского оборонительного потенциала. Фактически речь идёт о модернизированной версии ракеты, изначально поставленной на вооружение индийской армии в 2002 году.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 16

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  1. san4es Вчера, 13:11
    Техническая справка.
    "Agni" — «семейство» индийских баллистических ракет различной дальности (от малой до средней), разработанных в рамках «Комплексной программы разработки управляемых ракет»


    Данные ракеты являются средством доставки ядерных зарядов ВС Индии В начале 2010 года семейство ракет «"Agni"raquo; включало в себя три развёрнутых варианта и один разрабатываемый:
    * "Agni" — Испытательный вариант, первый запуск в мае 1989 года;
    * "Agni-I" — Баллистическая ракета малой дальности, 500 - 700 км;
    * "Agni-II" — Баллистическая ракета средней дальности, 2000 - 3000 км;
    * "Agni-3" — Баллистическая ракета средней дальности, 3000 - 5500 км;
    * "Agni-4" — не разработана, возможно промежуточный испытательный вариант «Agni-3";
    * "Agni-5" — МБР, 5000 - 6000 км (на стадии разработки).
    Основная ракета этого семейства "Agni-II".
    Двухступенчатая твердотопливная баллистическая ракета средней дальности. Первая ступень — ракета "Agni-I". Разработка данной ракеты была начата в марте 1998 года по решению правительства Индии на основе ракет Agni-II и «Притхви».
    Время развёртывания комплекса составляет около 15 минут, по сравнению с почти 6 часами подготовки ракеты Agni. Другой важной характеристикой комплекса стала его базирование на мобильной железнодорожной или автомобильной платформе, что позволяло перемещать комплекс и осуществлять стрельбу из любой точки страны.
    san4es
    1. MoJloT Вчера, 13:17
      Agni II оснащена современной навигационной системой и «уникальной системой управления», способной контролировать в том числе и расход топлива

      Интересно все это способно работать в случае глобального обмена ударами?
      MoJloT
      1. taiga2018 Вчера, 13:20
        Цитата: MoJloT
        все это способно работать в случае глобального обмена ударами?

        боюсь себе это представить,но думаю,что об этом мало кто узнает...это и успокаивает разработчиков...
        taiga2018
        1. Shurik70 Вчера, 15:33
          Цитата: taiga2018
          Цитата: MoJloT
          все это способно работать в случае глобального обмена ударами?

          боюсь себе это представить,но думаю,что об этом мало кто узнает...это и успокаивает разработчиков...

          Вообще-то мне тоже пусковая установка какой-то хлипкой показалась
          Shurik70
      2. san4es Вчера, 13:25
        Цитата: MoJloT
        ...Интересно все это способно работать в случае глобального обмена ударами?

        request ...Ну тут уж как Шива решит.
        "Индус предполагает, а Шива располагает" -- народная индуисткая мудрость bully

        Шива - это Бог-разрушитель. Его почитателями называются “шиваиты”, которые верят, что перед тем как что-то сотворить, нужно разрушить. Он разрушает Вселенную, когда приходит этому время. Его считают богом смерти и рождения человека. Он участвует в мироздании и переменах. Его изображают лилового или темно-синего цвета, с четырьмя руками и тремя глазами. Третий глаз его расположен посредине лба.
        san4es
        1. Shurik70 Вчера, 15:40
          Цитата: san4es
          Шива - это Бог-разрушитель

          Забавно, но изначально Шива символизировал Постоянство и Мужское начало в противоположность Шакти (Изменчивость, Творчество и Женское начало).
          А теперь женщина - символ постоянства и хранительница очага ...
          Агни - означает ОГОНЬ. Так что покровитель ракеты Шакти, а не Шива.
          Shurik70
          1. san4es Вчера, 15:44
            Цитата: Shurik70
            ...Агни - означает ОГОНЬ. Так что покровитель ракеты Шакти, а не Шива.

            what ...Да кто"ж в их божествах разберётся?
            san4es
    2. Аскет Вчера, 13:33
      Цитата: san4es
      * "Agni-5" — МБР, 5000 - 6000 км (на стадии разработки).

      Принята на вооружение в 2016г.хотя тестовые пуски будут продолжаться . отличается от предыдущих версий наличием третьей ступени и будет оснащаться кассетными ядерными боезарядами индивидуального наведения MIRV. На базе МБР Agni-V в Индии начата разработка МБР Agni-VI, способной нести 10 ядерных боеголовок на дальность от 8000 до 10000 км.

      Аскет
      1. Одиссей Вчера, 13:47
        Цитата: Аскет
        Принята на вооружение в 2014г

        Но пока,по мнению Американцев, не развернута.Хотя это дело времени.
        Одиссей
  2. taiga2018 Вчера, 13:11
    Индия так по-тихому усиливается,благо что американцы не мешают им,видя в них противовес Китаю с одной стороны,и Пакистану(с которым у США в последнее время дела не ладятся) с другой стороны...
    taiga2018
    1. Одиссей Вчера, 13:25
      Цитата: taiga2018
      благо что американцы не мешают им,видя в них противовес Китаю

      Не просто "не мешают",а активно помогают,именно для создания одного из центров противостояния КНР. Сверхидея заставить разного рода туземцев от Японцев до Индийцев сражаться за "американские ценности" с КНР.
      Попутно завоевывается огромный Индийский рынок.
      Одиссей
      1. taiga2018 Вчера, 13:29
        Цитата: Одиссей
        Сверхидея заставить разного рода туземцев от Японцев до Индийцев сражаться за "американские ценности" с КНР.

        и ведь будут,даже сомнений никаких нет...вопрос в том,как всё это использовать нам...
        taiga2018
        1. Одиссей Вчера, 13:44
          Цитата: taiga2018
          вопрос в том,как всё это использовать нам...

          Нам не до жиру -быть бы живу.
          Относительно России в американском истеблишменте существуют острейшие противоречия .
          Одна группа считает,что слабую и зависимую Россию нужно поддерживать на плаву для будущего противостояния с КНР-то есть еще и Русских туземцев хотят подключить к войне с КНР.Это ,типа,"дружественная" для нас группа,ориентированная на интересы США.
          Вторая -"глобалистская",считает,что Россия достаточно ослабела в рамках рыночных реформ и с ней надо кончать,а с КНР договариваться.Эти ориентированы на интересы ТНК и Дем.партию.
          Нам нужно опрокинуть сценарий обоих. Для начала -просто уцелеть.
          Что касается Индийских дел-держать строгий нейтралитет и сохранять Индию как рынок сбыта.
          Одиссей
  3. askort154 Вчера, 13:47
    Удивительное дело. В июле 2017 г. в ШОС вошли Индия и Пакистан. Была 6-ка ( РФ, Китай, Киргизия, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан) стала 8-ка. Россия усадила вместе Китай, Индию и Пакистан ! В стратегию ШОС входят и вопросы безопасности.
    askort154
  4. Alex-a832 Вчера, 14:20
    Ну вот, индусы хоть не маскируются, испытывают ракету средней дальности в военных целях и прямо об этом говорят. В то же время США, которым приспичило обзавестить новым "першингом", маскируют испытания РСМД под космические программы. А потом выйдет из Договора, конечно "по вине России" и волшебным образом разместит соответствующие ракеты на своих базах вокруг России - ну.... чтобы США от иранской агрессии уберечь...
    Alex-a832
  5. Старый26 Вчера, 22:36
    Цитата: Shurik70
    Вообще-то мне тоже пусковая установка какой-то хлипкой показалась

    А это не пусковая. Пусковая базируется на базе ТАТРА-813


    Цитата: Alex-a832
    Ну вот, индусы хоть не маскируются, испытывают ракету средней дальности в военных целях и прямо об этом говорят..

    А чего им маскироваться. Они, как и Пакистан, Северная Корея, Китай, Иран, Израиль не подписывали договор по РСМД.

    Цитата: Alex-a832
    В то же время США, которым приспичило обзавестить новым "першингом", маскируют испытания РСМД под космические программы.

    Можно узнать под какие космические программы они маскируют?
    Старый26
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