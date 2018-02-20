00:56 21 февраля

Армия САР задействует под Дамаском РСЗО «Смерч» и комплексы «Точка»

Сирийская армия намерена задействовать под Дамаском против террористов реактивные системы залпового огня «Смерч» и ракетные комплексы «Точка», сообщает Российская газета со ссылкой на эксперта Юрия Лямина.

Армия САР задействует под Дамаском РСЗО «Смерч» и комплексы «Точка»


Эксперт отметил, на одном из видео промелькнули транспортно-заряжающие машины РСЗО «Смерч» и ОТРК «Точка». Сами боевые машины, наверняка, следуют в составе другого, более охраняемого конвоя.


«На кадрах сирийских армейских колонн можно заметить много и другой военной техники: от танков Т-90, поставленных Сирии уже после начала российской военной операции там, до поставленных еще при СССР мощных 240-мм буксируемых минометов М-240», – говорится в комментарии Лямина.



По его словам для обеспечения необходимого численного превосходства в наступлении против боевиков в район Дамаска стягиваются войска из других регионов страны.

«В том числе из Идлиба и северной Хамы переброшены "Силы Тигра" под командованием известного сирийского генерала Сухеля Хасана. Возвращаются в Дамаск подразделения элитных дивизий Республиканской гвардии и 4-й бронетанковой дивизии, что ранее были задействованы в других частях арабской республики.

Такое значительное сосредоточение войск и техники необходимо, что бы ликвидировать очень сильную группировку боевиков в Восточной Гуте. По разным оценкам, там находится примерно 9-10 тысяч человек.

За годы войны боевики хорошо укрепились в захваченных ими восточных пригородах Дамаска и прилегающих сельскохозяйственных районах. Поэтому, чтобы раз и навсегда покончить с этим "осиным гнездом", сирийцы создают такие мощные огневые кулаки, которые должны обеспечить успех этого решительного наступления», – рассказал эксперт по сирийскому кризису.

Использованы фотографии: twitter.com/WaelHussaini
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 71

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  1. Spartanez300 Вчера, 13:09
    Пойдет мочилово , басмачей крошить начнут .
    Spartanez300
    1. nik-karata Вчера, 13:12
      Бог в помощь! Кто раньше мешал применять серьёзные РСЗО и тактические ракеты?
      nik-karata
      1. oldseaman1957 Вчера, 13:21
        Цитата: nik-karata
        Бог в помощь! Кто раньше мешал применять серьёзные РСЗО и тактические ракеты?
        - Видно, наша супертактичность. А были бы чутка покрепче нервами, то бы тактические ядрёные на М-240 проверили на крепость нервов. Духов и "партнёров". Как они нас в 45-м в Хиросиме проверяли!
        oldseaman1957
        1. IMH Вчера, 13:33
          Я вижу вы очень храбрый, коль собрались применять ЯО. Сдачу вывезти сможете? Применить ЯО, это записаться а изгои на веки веков. Готовы?
          IMH
          1. Тикси-3 Вчера, 13:39
            Цитата: IMH
            Я вижу вы очень храбрый

            как и все евреи
            Цитата: IMH
            Сдачу вывезти сможете?

            да на раз-два
            Цитата: IMH
            Применить ЯО, это записаться а изгои на веки веков. Готовы?

            а что сша страна изгой?? belay
            Тикси-3
            1. IMH Вчера, 14:05
              Между США 1945-го года и Россией 2018-го года есть небольшая разница, не находите?
              IMH
              1. oldseaman1957 Вчера, 14:12
                Цитата: IMH
                Между США 1945-го года и Россией 2018-го года есть небольшая разница, не находите?
                - Разница есть. - У нас теперь соразмерное ЯО. И pindoсам должно дойти, чем ихняя борзота пахнет.
                oldseaman1957
              2. Пользователь Вчера, 14:15
                Ну да, США же исключительные, а Россия -- нет.
                Пользователь
              3. Тикси-3 Вчера, 14:35
                Цитата: IMH
                Между США 1945-го года и Россией 2018-го года есть небольшая разница, не находите?

                вы что тут троллите?....ЯО сша было применено в конфликте, его обосновать и понять нельзя ни как....только продажные евреи это могут принять...вы в кольце ваших же арабов и вечно так продолжаться не может, кто то кого то победит и думаю иудеям пора искать новые земли
                Тикси-3
          2. Humans War Вчера, 13:43
            Один хрен Русские и так как изгои.
            А так глядишь научимся жить сами по себе, все свои никого лишнего)
            Humans War
          3. seti Вчера, 14:09
            Цитата: IMH
            Применить ЯО, это записаться а изгои на веки веков. Готовы?

            А кентов своих матрасников вы изгоями не считаете ? Они как раз уже применяли ЯО в Японии. Память у вас короткая .
            seti
          4. demo Вчера, 14:32
            Да вы и так всех записали в ГОИ, на века.
            Много не будет.
            Не волнуйтесь.
            demo
          5. ul_vitalii Вчера, 14:43
            Цитата: IMH
            Я вижу вы очень храбрый, коль собрались применять ЯО. Сдачу вывезти сможете? Применить ЯО, это записаться а изгои на веки веков. Готовы?

            Да не будет он применять ЯО, мы его отговорили.
            ul_vitalii
          6. 72jora72 Вчера, 16:00
            Сдачу вывезти сможете?
            Может и не вывезем, только вы этого уже не увидите.
            72jora72
          7. Romario_Argo Вчера, 16:14
            после 1-й ракеты от ОТРК Точка, можно просто пройтись в полный рост 500 метров по трупам под завалами. 2 ракеты - уже свободный фронт в 1 км.
            а про изгоев - проверь(!)
            1 город минус 50 000
            2-й город минус 500 000
            3-й город минус 2 000 000
            4-й город минус 5 000 000
            кто следующий особо дельный ?
            Тель-Авив - сколько там ? - минус 10 000 000
            изгои будут именно до тех пор пока не применят ЯО (!)
            Romario_Argo
        2. DenZ Вчера, 14:07
          Цитата: oldseaman1957
          были бы чутка покрепче нервами, то бы тактические ядрёные на М-240 проверили на крепость нервов.

          И Асаду потом бы объясняли почему теперь пару тысяч лет нельзя пользоваться территорией. Ну- ну. Вакуумные бомбы могли бы применять, может и применяли.
          DenZ
          1. Вадим237 Вчера, 23:52
            Через неделю, после применения 2- 4 килотонны, можно будет возвращаться.
            Вадим237
      2. Romka47 Вчера, 13:32
        Так и и применяли всегда, и ТОСы тоже.
        Romka47
  2. MoJloT Вчера, 13:13
    С огоньком готовятся! Кто заказывал горячее?
    MoJloT
  3. taiga2018 Вчера, 13:14
    то есть Восточную Гуту собираются сравнять с землёй...ждём истерии в западных СМИ и какой то там обсерватории в Лондоне...
    taiga2018
    1. KondratKo Вчера, 14:33
      Да как всегда собственно в последнее время происходит - кровавый мордор убивает беременных, бородатых онижедетей. Гуманитарная катастрофа по вине людоеда Ассада, нарушение всех норм международного права и всех норм морали!!!
      Ждём вопли из "цивилизованного" мира.
      KondratKo
    2. Alex-a832 Вчера, 15:18
      Бармалеи там прочно за бетоном окопались. Судя по тяжести калибров, САА собирается снос "ветхого жилья" и "планировку территории " устроить, под будущие парки и застройки "с ноля". Давно пора этот крысятник ровнять. Мирные давно оттуда ушли, им на то море времени дали.
      Alex-a832
  4. IMH Вчера, 13:15
    Вот так спокойно, по жилым пригородам Дамаска шарахнуть из РЗСО? Кто после этого хочет мне сказать, что Асад не военный преступник? Аааа, вы хотите сказать, что там террористы есть? Да, скорее всего есть, но и мирное население есть. Или мирное население в расчет не берем? Ну-ну... Именно так, не беря в расчет мирное население, ведут себя военные преступники.
    IMH
    1. taiga2018 Вчера, 13:18
      Цитата: IMH
      Именно так, не беря в расчет мирное население, ведут себя военные преступники.
      Ответить Цитировать Жалоба

      о,ужас!вы хотите сказать,что американцы военные преступники?Мосул...Ракка...Афганистан...
      taiga2018
      1. IMH Вчера, 13:21
        Вот этим постоянным киванием на Омэрику вы подчеркиваете тот факт, что именно Омэрика является мировым стандартом good А если серьезно- причем тут Америка, мы вроде про Сирию говорим, нет?
        IMH
        1. taiga2018 Вчера, 13:26
          Цитата: IMH
          мы вроде про Сирию

          может у меня не очень хорошо с географией,но Ракка по моему как раз таки в Сирии...
          Цитата: IMH
          Омэрика является мировым стандартом

          я этого не подчеркиваю,это на каждом шагу подчеркивают сами американцы...про "исключительную нацию" кажется сказал президент США?нет?
          taiga2018
        2. BerBer Вчера, 13:30
          Называйте всё своими именами - не говорим про Сирию, а обвиняем, так точней будет. Вспоминайте предысторию. Вы хотите сказать, что Асад начал эту войну? Под флагом "демократии" развязываются кровавые конфликты и кстати в этой войне, Израиль оказал "демократии" значительную помощь. Так что, лучше молчите.
          BerBer
        3. sogdy Вчера, 13:31
          Ну что Вы! Это от помощников террористов отстреливаться.
          sogdy
    2. MoJloT Вчера, 13:19
      Надо съездить, посмотреть, поговорить, во всем разобраться. Вам кажется там ближе.
      MoJloT
    3. Svarog Вчера, 13:20
      вы должны перечислить всех последних президентов сша и тогда ваш комментарий будет полный..
      Цитата: IMH
      Вот так спокойно, по жилым пригородам Дамаска шарахнуть из РЗСО? Кто после этого хочет мне сказать, что Асад не военный преступник? Аааа, вы хотите сказать, что там террористы есть? Да, скорее всего есть, но и мирное население есть. Или мирное население в расчет не берем? Ну-ну... Именно так, не беря в расчет мирное население, ведут себя военные преступники.
      Svarog
      1. Rusland Вчера, 14:19
        Цитата: Svarog
        вы должны перечислить всех последних президентов сша и тогда ваш комментарий будет полный..
        Цитата: IMH
        Вот так спокойно, по жилым пригородам Дамаска шарахнуть из РЗСО? Кто после этого хочет мне сказать, что Асад не военный преступник? Аааа, вы хотите сказать, что там террористы есть? Да, скорее всего есть, но и мирное население есть. Или мирное население в расчет не берем? Ну-ну... Именно так, не беря в расчет мирное население, ведут себя военные преступники.

        Владимир, приветствую hi А петушок то неугомонный, всё в бой рвется. smile
        Rusland
    4. ангел-истребитель Вчера, 13:26
      О как интересно получается! Еврейские вопли послышались! Все ваши авиаудары по соседним государствам-это ТОЖЕ ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ! Так что, помалкивали бы, игра продолжается, кое-кто СИЛЬНО РАЗОЗЛИЛСЯ! Одним сбитым и несколькими поврежденными ( а они были, оказывается) уже не отделаетесь. Да и эффективность еврейских ракетных ударов сильно пошла на снижение...
      ангел-истребитель
      1. IMH Вчера, 13:30
        Кое кто как разозлился, так и покурить выйдет, если большомя дяде Дону будет надо. Про 200 ЧВКшников напомнить? laughing Пруфы поврежденных самолетов в студию можно? Израильские удары, заметьте, приходятся только на военные цели, но никак не по мирным кварталам и пригородам, так что не надо ля-ля.
        IMH
        1. sogdy Вчера, 13:36
          Цитата: IMH
          Израильские удары, заметьте, приходятся только на военные цели, но никак не по мирным кварталам и пригородам, так что не надо ля-ля.

          ... по жилым кварталам Дамаска, российскому посольству...
          Чо гонишь-то?
          sogdy
          1. IMH Вчера, 14:06
            Я не гоню, я обычно соблюдаю ПДД. По каким жилым районам? По какому российскому посольству??? Вы ничего не путаете?
            IMH
            1. sogdy Вчера, 14:17
              Цитата: IMH
              Я не гоню

              А чем же тогда ты занимаешься на российском сайте? Особенно, рассказывая, какие мы плохие и немощные. И как мощен Израиль, который весь можно закопать в одной траншее Черембаса.
              Так чо, птичка ежик?
              sogdy
        2. Тикси-3 Вчера, 13:43
          Цитата: IMH
          Про 200 ЧВКшников напомнить?

          напомни...про 200 - фейк....погибло 25 человек и больше на эту тему тут не флуди
          Тикси-3
        3. ангел-истребитель Вчера, 14:04
          Этот кое-кто ," в завязке" ,не курит и не пьет, и ВЫХОДИТЬ УЖЕ ТОЧНО НЕ БУДЕТ! Тут не сомневайся,а вот то, что ты НАД ПОГИБШИМИ ЛЮДЬМИ МЕРЗКО ФЛУДИШЬ И УХМЫЛЯЕШЬСЯ- ЭТО ТЕБЕ, ЕЩЕ ЗАЧТЕТСЯ, ПЕЙССЦАТЫЙ, И НЕ РАЗ.И тебе и твоим!!!
          ангел-истребитель
        4. ПалБор Вчера, 14:07
          Цитата: IMH
          Кое кто как разозлился, так и покурить выйдет, если большомя дяде Дону будет надо. Про 200 ЧВКшников напомнить? laughing Пруфы поврежденных самолетов в студию можно? Израильские удары, заметьте, приходятся только на военные цели, но никак не по мирным кварталам и пригородам, так что не надо ля-ля.

          А что,есть пруфы про 200 добровольцев?Ну,кроме "дружественных" нам западных СМИ с фотками Марса и завываний давно протухших Эль-Мюрида с Гиркиным?
          ПалБор
        5. Rusland Вчера, 14:25
          Цитата: IMH
          Кое кто как разозлился, так и покурить выйдет, если большомя дяде Дону будет надо. Про 200 ЧВКшников напомнить? laughing Пруфы поврежденных самолетов в студию можно? Израильские удары, заметьте, приходятся только на военные цели, но никак не по мирным кварталам и пригородам, так что не надо ля-ля.

          Дружище, много букв и нот. lol
          Rusland
        6. 72jora72 Вчера, 16:04
          Про 200 ЧВКшников напомнить? laughing
          Нет,их было 100500 ......
          72jora72
    5. Romka47 Вчера, 13:37
      Ну во первых никто площадями город накрывать не собирается (или собирается но мы про это не знаем), есть и отдельные анклавы без мирных туда и полетит все самое "тяжелое" а во вторых вы как хотели? пехотой в лоб без поддержки? военное преступление это бомбить ковровыми бомбами города Югославии, вмешавшись в суверенное государство.
      Romka47
      1. sogdy Вчера, 14:20
        Та нии, это от особо любопытных израильтян отмахиваться.
        sogdy
    6. avt Вчера, 14:10
      Цитата: IMH
      Кто после этого хочет мне сказать, что Асад не военный преступник?

      Азохенвей! А таки сносить дома палестинцев , ну членов семей совершивших по понятиям Израиля терракт это как ? Это типа вы по закону?
      Цитата: IMH
      Аааа, вы хотите сказать, что там террористы есть?

      А-а-а-а-а! Шмальнуть оттуда по жилым кварталам там , посольству РФ это не терроризм . wassat А когда тоже самое из Газы , ось цэ - терроризм и можно гасить по полной из того , что есть. wassat Ой вей! О чем это таки я!? По Дамаску то из армейского оружия _ это не терроризм bully , а вот когда-а-а-а-а ракетой из водопроводной трубы !!!! Караул! Терроризьм!Ну и про
      Или мирное население в расчет не берем?
      Раскопки в Ракке , которую ,,освободили" по методике и непосредственном участии USA - вашего стратегического союзника на предмет этого самого мирного населения провести неохота ?
      avt
    7. KondratKo Вчера, 14:51
      "Вот так спокойно, по жилым пригородам Дамаска шарахнуть из РЗСО? Кто после этого хочет мне сказать, что Асад не военный преступник? "
      Может спроецируем ваши мысли на город Донецк? У Куеве нормальный президент и окружение? Ассад явно не хуже этих укро-yблюдкoв, хотя уверен, он не пойдёт на обстрел из крупного калибра по мирным жителям своей страны, в отличии от наших соседей.
      В многострадальный Донецк укровермахт выпустил просто несчётное количество зарядов Града, вот пару картинок, для оценки:
      Это Авдеевка

      Это Краматорск

      Всё это и на Украине, и в Сирии происходит с подачи ваших звёздно-матрасных друзей, "кровавого" Ассада сюда вплетать не совсем уместно.
      Будем жаловаться на бесчеловечность?
      KondratKo
    8. Alexey G Вчера, 20:21
      Цитата: IMH
      Вот так спокойно, по жилым пригородам Дамаска шарахнуть из РЗСО? Кто после этого хочет мне сказать, что Асад не военный преступник? Аааа, вы хотите сказать, что там террористы есть? Да, скорее всего есть, но и мирное население есть. Или мирное население в расчет не берем? Ну-ну... Именно так, не беря в расчет мирное население, ведут себя военные преступники.

      Кто это тут про преступления решил поговорить? А лупить по мирняку в ГАЗЕ видимо не преступление.
      Alexey G
      1. Крановщик Нахамкинсон Вчера, 23:32
        Далеко ходить не надо.
        Наберите,
        военные преступления израиля.
        И поисковик выдаст,убитые дети,
        старики,женщины.
        Разбомбленные стервятниками с многоугольными звёздами,
        дома,школы,больницы,в Ливане,Палестине и Сирии.
        Крановщик Нахамкинсон
    9. колорад Вчера, 20:47
      посмотри на ракку и мосул
      колорад
  5. protoss Вчера, 13:33
    короче взятие гуты планируется в ракка-стайле

    protoss
  6. voyaka uh Вчера, 13:41
    Тут форум слезно оплакивал мирных жителей Мосула, которых американцы похоронили
    вместе с игиловцами под развалинами при штурме...
    Но как-то мирных жителей Дамаска, которых похоронят под развалинами
    вместе с боевиками эти Смерчи и Точки солдаты Асада, никто оплакивать не собирается.
    (Это так... - о применении оружия массового поражения в городских районах).
    voyaka uh
    1. ПалБор Вчера, 14:15
      Цитата: voyaka uh
      Тут форум слезно оплакивал мирных жителей Мосула, которых американцы похоронили
      вместе с игиловцами под развалинами при штурме...
      Но как-то мирных жителей Дамаска, которых похоронят под развалинами
      вместе с боевиками эти Смерчи и Точки солдаты Асада, никто оплакивать не собирается.
      (Это так... - о применении оружия массового поражения в городских районах).

      Будут - оплачем.Несколько лет давали возможность уйти желающим.Открыты пропускные пункты.Жители В.Гуты таскаются свободно туда-сюда,продают продукты,покупают медикаменты и топливо.Уходите.Терпение кончилось.
      ПалБор
    2. ASG7 Вчера, 14:19
      Не хотелось бы вступать в полемику со "школьником", но ... Война вещь жестокая. и на ней всегда есть жертвы в том числе и случайные. Но тут вот какая штука, солдаты Асада отдают свои жизни. чтобы спасти как можно больше невинных людей идя на верную смерть в городских боях на земле, а вот со стороны ваших коалиционных американцев что то такого не наблюдается. И если Вы этого не понимаете, то примите мои соболезнования.
      ASG7
      1. Rokiii Вчера, 15:02
        Война вещь жестокая. и на ней всегда есть жертвы в том числе и случайные. Но тут вот какая штука, солдаты Асада отдают свои жизни. чтобы спасти как можно больше невинных людей идя на верную смерть в городских боях на земле

        да ладно?
        а вот если верить МО Рф то за годы бомбардировок Вкс в Сирии не погиб ни один мирный житель,а любые обвинения априори фейк laughing
        сначала авиация и арта все равняют с землей,и только после этого бравые солдаты(наемники если быть точным) Асада идиут в бой.Без поддержки с воздуха они на что неспособны..
        Rokiii
        1. ASG7 Вчера, 16:23
          Уж не надо так сильно унижать прокоалиционные силы ИГИЛ и с ним же всякой наемной шушеры. В городских боях они довольнотаки неплохо воюют, вот только их цели это мираж, от воздействия психотропных боевых веществ. А на счет способности выйдете и покажите как надо, а мы посмотрим.
          ASG7
          1. Rokiii Вчера, 16:37
            прокоалиционные силы это курды сдс и их обижать никому не позволено,даже российским чвк,доказано делом 7 февраля(

            обожаю байки про психотропные вещества под которыми якобы воюют боевики игил и др)))
            Rokiii
            1. ASG7 Вчера, 17:00
              Вы со своим 7 февраля так дораскручивались, что наверно даже последний "читатель" вам верить перестал (этот тот случай когда слишком много хорошо - тоже очень плохо). Так что не надо кормить своей чернухой форумчан.
              ASG7
              1. Rokiii Вчера, 17:07
                Цитата: ASG7
                Вы со своим 7 февраля так дораскручивались, что наверно даже последний "читатель" вам верить перестал


                МИД: Оказана помощь десяткам россиян, пострадавших в Сирии при боестолкновении


                https://topwar.ru/136424-mid-rf-soobschaet-ob-oka
                zanii-pomoschi-desyatkam-rossiyan-postradavshih-v
                -sirii.html
                wink
                Rokiii
                1. ASG7 Вчера, 17:15
                  Последнее предложение в своей ссылке прочитайте и сами все свои "набросы" развеете. А насчет жертв на войне, Вы думаете что бывает иначе?
                  ASG7
      2. voyaka uh Вчера, 17:40
        "Но тут вот какая штука, солдаты Асада отдают свои жизни"////

        Особо не отдают. Зачем? Есть иностранные наемники и добровольцы, которых гонят
        вперед: Хизбалла, русские морпехи, КСИРы, шииты из Ирака, Пакистана, Афгана, ЧВК разные.
        Без них Асад давно бы уже не сидел в президентском дворце.
        voyaka uh
        1. ASG7 Вчера, 17:56
          Ну зачем же так обижаете наш спецназ и ССО, можно еще ВДВ, ГРУ, Внешнею разведку и как вишенку на ваш торт "ВКС" положить. Только в % соотношении это капля в море по сравнению с САА. Основную нагрузку, ну и потери несут именно подразделения регулярной САА и Национальной гвардии САР. Вот за Вас никто погибать не хочет, а за Ассада идут в бой. Такие дела, жаль что в Школе вам это не преподают.
          ASG7
        2. Ясен Пинь Вчера, 21:03
          че вот тебе здесь надо, не спится, методичка не дает или корни советские жить мешают? Советское и русское и люди ведь они плохие, зачем нам сюда пишешь, в америгу пиши...чтоб еще больше фу 35 прислали.. хотя ты самый адекватный из ...
          Ясен Пинь
    3. sogdy Вчера, 14:27
      Вояка, все переговоры проведены, все со всеми определились. Никто не признал себя мирным или дружественным.
      А оружие таки и против добровольных помощников может применяться... И против тех, что заорут, что на их территорию (не, ну таки странно, с какого перепуга "их") чо-то там упало... Таки актуально?
      sogdy
    4. Тикси-3 Вчера, 14:38
      Цитата: voyaka uh
      Но как-то мирных жителей Дамаска, которых похоронят под развалинами

      пока их хоронят ваши "демократические силы", реально, что вам мирно не живется?
      Тикси-3
    5. Rokiii Вчера, 14:53
      двойные стандарты на ВО это норма к сожалению..
      Rokiii
    6. Комментарий был удален.
    7. Every Вчера, 19:46
      Цитата: voyaka uh

      Но как-то мирных жителей Дамаска, которых похоронят под развалинами
      вместе с боевиками эти Смерчи и Точки солдаты Асада, никто оплакивать не собирается.
      (Это так... - о применении оружия массового поражения в городских районах).


      Какая забота о мирных жителях. Сейчас расплачусь. Когда ваша кодла, школы и госпиталя бомбит, так молчите как мыши под веником.
      А тут на тебе, про население вспомнили.
      Причем население государства которое вы бомбите.
      И думаете, после этого кто то поверит в вашу "заботу" о мирном населении. Не надо врать.
      Every
    8. Вадим237 Вчера, 23:55
      Кто не спрятался и не ушёл от боевиков - мы теперь не виноваты -возможностей и времени было очень много.
      Вадим237
  7. Rokiii Вчера, 14:50
    в Восточной Гуте помимо боевиков есть еще порядка 200-300тыс мирных жителей..
    а учитывая что этими "высокоточными" вооружениями будут бить по плотной городской застройке,то последствия для мирняка будут мягко говоря...а впрочем кого это волнует и когда либо волновало в этой сирийской мясорубке no
    Rokiii
    1. Вадим237 Вчера, 23:56
      Ответ стоит выше.
      Вадим237
  8. тагил Вчера, 19:02
    Цитата: voyaka uh
    За годы войны боевики хорошо укрепились в захваченных ими восточных пригородах Дамаска и прилегающих сельскохозяйственных районах.

    может ответ здесь?
    тагил
  9. Ясен Пинь Вчера, 20:58
    что радует это мобильность....надеюсь жахнут как надо...
    Ясен Пинь
    1. Вадим237 Вчера, 23:57
      "Искандеров" там не хватает.
      Вадим237
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