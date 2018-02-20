Армия САР задействует под Дамаском РСЗО «Смерч» и комплексы «Точка»

Сирийская армия намерена задействовать под Дамаском против террористов реактивные системы залпового огня «Смерч» и ракетные комплексы «Точка», сообщает Российская газета со ссылкой на эксперта Юрия Лямина.Эксперт отметил, на одном из видео промелькнули транспортно-заряжающие машины РСЗО «Смерч» и ОТРК «Точка». Сами боевые машины, наверняка, следуют в составе другого, более охраняемого конвоя.«На кадрах сирийских армейских колонн можно заметить много и другой военной техники: от танков Т-90, поставленных Сирии уже после начала российской военной операции там, до поставленных еще при СССР мощных 240-мм буксируемых минометов М-240», – говорится в комментарии Лямина.По его словам для обеспечения необходимого численного превосходства в наступлении против боевиков в район Дамаска стягиваются войска из других регионов страны.«В том числе из Идлиба и северной Хамы переброшены "Силы Тигра" под командованием известного сирийского генерала Сухеля Хасана. Возвращаются в Дамаск подразделения элитных дивизий Республиканской гвардии и 4-й бронетанковой дивизии, что ранее были задействованы в других частях арабской республики.Такое значительное сосредоточение войск и техники необходимо, что бы ликвидировать очень сильную группировку боевиков в Восточной Гуте. По разным оценкам, там находится примерно 9-10 тысяч человек.За годы войны боевики хорошо укрепились в захваченных ими восточных пригородах Дамаска и прилегающих сельскохозяйственных районах. Поэтому, чтобы раз и навсегда покончить с этим "осиным гнездом", сирийцы создают такие мощные огневые кулаки, которые должны обеспечить успех этого решительного наступления», – рассказал эксперт по сирийскому кризису.