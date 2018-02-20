00:58 21 февраля

Анкара: Силы Асада пока не входили в Африн

Вице-премьер правительства Турции Бекир Боздаг заявил о том, что сведения о вхождении в сирийский Африн правительственных войск САР «не являются достоверными». По словам Боздага, которые приводит катарский телеканал Al Jazeera, в случае «если войска Асада действительно встанут на сторону вооружённых формирований YPG (PKK), это станет настоящей катастрофой для всего региона».

Боздаг в ходе брифинга:
Турецкие войска продолжат операцию на севере Сирии до ликвидации последнего террориста.


Напомним, что ранее сирийское государственное информационное агентство SANA опубликовало материал, в котором было заявлено, что САА находится всего в нескольких километрах от Африна и готова войти в город «для поддержки борьбы курдских граждан Сирии с турецкой интервенцией».


Анкара: Силы Асада пока не входили в Африн


Примечательно, что сразу же после этой публикации один из лидеров YPG Нури Махмуд попытался дистанцироваться от сообщений о сделке с Дамаском. По словам Махмуда, «никакой сделки не было, а был призыв – прийти и занять позиции в Африне».

Нужно отметить, что YPG активно поддерживается американской стороной, военная база которой располагается в районе городе Манбидж.

На ТК Al Jazeera представлено мнение эксперта по Ближнему Востоку из Сассекского университета (Британия) Камрана Матина. Эксперт заявляет, что если сирийская армия войдёт в Африн и вступит в бои с войсками Турции или ССА, значит, на это получено принципиальное согласие от России. В свою очередь Россия и Турция позиционируют себя в единой связке по разрешению сирийского конфликта. Следующая встреча между главами МИД России и Турции запланирована на 14 марта в Стамбуле.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/YPG
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Комментарии 22

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  1. LPD17 Вчера, 13:48
    видно фотогеничных сирийских воинов для позирования на объективы еще не подвезли...
    пока северная пехота работает...
    LPD17
    1. Ратник с пулеметом Вчера, 13:56
      видно что все мире летит к чертям,если агрессор как в данном случае являются турки,борзо заявляет ,что если армия страны в которую они вторглись подойдет к определенному городу в своей стране,то будет бойня,а "цивилизованное мировое сообщество" сидит гуано в рот набрав,а еще есть группа "озабоченных" request
      Ратник с пулеметом
      1. oldseaman1957 Вчера, 14:20
        Цитата: Ратник с пулеметом
        "цивилизованное мировое сообщество" сидит гуано в рот набрав,а еще есть группа "озабоченных"
        - Очень легко войны начинаются. Заканчиваются гораздо трудней. И нас почему-то ещё не так боятся, как мы того стоим. Так что дальше будем жевать, или?
        oldseaman1957
        1. Ратник с пулеметом Вчера, 15:22
          подотрем зад "международным правом",так как на большее оно не годится.
          Ратник с пулеметом
          1. просто экспл Вчера, 16:26
            а зачем подтирать ? асадисты никуда не зашли , а курды попытались всех наколоть , хотели что бы сирийцы пошли умирать вместо них , а сами
            «никакой сделки не было, а был призыв – прийти и занять позиции в Африне

            ну раз сделки не было , то пускай своими кишками и останавливают турок .
            просто экспл
        2. Stalingradpobeda Вчера, 15:49
          У США военный бюджет намного выше Российского. За счёт высокоточного оружия они всё смелее. Дальше будет хуже. США не раз показали свою мощь. Вся надежда России на ядерные силы.
          Stalingradpobeda
      2. Домкрат Вчера, 14:45
        Какие иностранные войска? Мы уже три Сирии освободили!
        Домкрат
        1. 79807420129 Вчера, 15:16
          Цитата: Домкрат
          Какие иностранные войска? Мы уже три Сирии освободили!

          Послушайте мил человек, во первых вы уже оффтопите, уже повторяетесь, что говорит о вашей предвзятости, во вторых то же самое можете сказать и Трампу, тот мамой клянется, что это США со свой коалицией освободили Сирию от ИГИЛ на 100%,заодно и Макрона носом тыкнете, он тоже одержал победу в Сирии laughing дерзайте wink
          79807420129
      3. Sefevi Вчера, 18:11
        Турки сегодня заняли аж 9 сёл и соединили два крыла наступления. Начались бои за ключевую высоту у самого Африна. Они методично и спокойно делают своё дело.
        Sefevi
  2. Чичиков Вчера, 13:51
    По словам Махмуда, «никакой сделки не было, а был призыв – прийти и занять позиции в Африне»
    Во логика, озабоченных демократией по американски! Т.е. армия Сирии должна натаскать каштанов из огня для тех, кто считает ее своим противником? А потом? А потом, мы вас отблагодарим, - по полной и из всего имеющегося, при поддержке американской каолиции...
    Чичиков
    1. Чёрный Вчера, 14:12
      Анкара: Силы Асада пока не входили в Африн
      Если партия( Кремль) скажет "надо" - комсомол( Асад) ответит "есть" laughing
      Чёрный
      1. Домкрат Вчера, 14:47
        ... А главаря этой партии турки крепко держат за я....
        Домкрат
  3. КВУ-НСвД Вчера, 13:57
    САА находится всего в нескольких километрах от Африна и готова войти в город «для поддержки борьбы курдских граждан Сирии с турецкой интервенцией».
    Такое впечатление , что все трутся около этого Африна и никто не решается войти....
    КВУ-НСвД
    1. Babur_Imperatorlugu Вчера, 14:08
      Многие не хотят иметь дело с волками
      Babur_Imperatorlugu
      1. Ратник с пулеметом Вчера, 15:24
        где там волки?шакалье одно.
        Ратник с пулеметом
      2. Комментарий был удален.
    2. voyaka uh Вчера, 17:34
      Вошла не сирийская армия, а шиитские милиции: то ли иракские,
      то ли афганские. Их привезли иранцы и платят иранцы.
      Курды еще пожалеют, что попросили помощь у Асада. Эти милиции - головорезы
      и мародеры еще те...
      voyaka uh
  4. ASG7 Вчера, 14:03
    Переход курдов под патронаж Правительства Сирии и России в купе с ним - это красивый повод победоносно выйти из войны, для Турции, ну это только в том случае если они в ней увязнут и не будет сил её закончить. Я думаю так и будет, вот только сейчас в войнушку "наиграются". А для курдов выбора нет - им только терпения, мужества и благоразумия.
    ASG7
    1. Домкрат Вчера, 14:50
      Путинцы надеются разменять с турками Идлиб на часть Африна.
      Но что - то мне подсказывает, что можети и не обломится...
      Домкрат
      1. Домкрат Вчера, 14:51
        "может" - БЕЗ "и"
        Домкрат
      2. ASG7 Вчера, 16:16
        А Вы хорошо осведомлены планами "Путинцев". По секрету я хочу Вам сказать, что Они ещё им и часть Болгарии договорились отдать за Турецкий поток №2 (кстати тоже можно без "и").
        ASG7
  5. Alex-a832 Вчера, 14:32
    Спектакль для курдов и США продолжается. Эксперт явно провокатор или очень недалёкий человек, если считает, что Россия поддержит стычку САА и турок. Стычка может произойти, если их подразделения выйдут на дистанцию боеконтакта. Исполнителям не доводится верховный замысел. Выразят потом обеспокоенность по случаю стычки, покричат друг на друга и продолжат спектакль.
    Alex-a832
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