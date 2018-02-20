Анкара: Силы Асада пока не входили в Африн
Вице-премьер правительства Турции Бекир Боздаг заявил о том, что сведения о вхождении в сирийский Африн правительственных войск САР «не являются достоверными». По словам Боздага, которые приводит катарский телеканал Al Jazeera, в случае «если войска Асада действительно встанут на сторону вооружённых формирований YPG (PKK), это станет настоящей катастрофой для всего региона».
Боздаг в ходе брифинга:
Напомним, что ранее сирийское государственное информационное агентство SANA опубликовало материал, в котором было заявлено, что САА находится всего в нескольких километрах от Африна и готова войти в город «для поддержки борьбы курдских граждан Сирии с турецкой интервенцией».
Примечательно, что сразу же после этой публикации один из лидеров YPG Нури Махмуд попытался дистанцироваться от сообщений о сделке с Дамаском. По словам Махмуда, «никакой сделки не было, а был призыв – прийти и занять позиции в Африне».
Нужно отметить, что YPG активно поддерживается американской стороной, военная база которой располагается в районе городе Манбидж.
На ТК Al Jazeera представлено мнение эксперта по Ближнему Востоку из Сассекского университета (Британия) Камрана Матина. Эксперт заявляет, что если сирийская армия войдёт в Африн и вступит в бои с войсками Турции или ССА, значит, на это получено принципиальное согласие от России. В свою очередь Россия и Турция позиционируют себя в единой связке по разрешению сирийского конфликта. Следующая встреча между главами МИД России и Турции запланирована на 14 марта в Стамбуле.
Боздаг в ходе брифинга:
Турецкие войска продолжат операцию на севере Сирии до ликвидации последнего террориста.
Напомним, что ранее сирийское государственное информационное агентство SANA опубликовало материал, в котором было заявлено, что САА находится всего в нескольких километрах от Африна и готова войти в город «для поддержки борьбы курдских граждан Сирии с турецкой интервенцией».
Примечательно, что сразу же после этой публикации один из лидеров YPG Нури Махмуд попытался дистанцироваться от сообщений о сделке с Дамаском. По словам Махмуда, «никакой сделки не было, а был призыв – прийти и занять позиции в Африне».
Нужно отметить, что YPG активно поддерживается американской стороной, военная база которой располагается в районе городе Манбидж.
На ТК Al Jazeera представлено мнение эксперта по Ближнему Востоку из Сассекского университета (Британия) Камрана Матина. Эксперт заявляет, что если сирийская армия войдёт в Африн и вступит в бои с войсками Турции или ССА, значит, на это получено принципиальное согласие от России. В свою очередь Россия и Турция позиционируют себя в единой связке по разрешению сирийского конфликта. Следующая встреча между главами МИД России и Турции запланирована на 14 марта в Стамбуле.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/YPG
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