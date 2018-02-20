Румыния закупит в США вооружений на сумму $ 1,24 млрд
Румынское правительство одобрило закупку нескольких ранее запрошенных в США систем вооружения для сухопутных войск, включая реактивные системы залпового огня, сообщает ЦАМТО.
Министр обороны Румынии Михай Фифор заявил, что реализация военных программ повысит обороноспособность страны и уровень взаимодействия с союзными государствами при проведении совместных операций. При этом он подтвердил, что «правительство намерено удерживать расходы на оборону на уровне 2% ВВП в ближайшие 10 лет».
Ранее Госдеп США одобрил возможную поставку Румынии «54 пусковых установок РСЗО HIMARS, 81 системы с управляемыми реактивными боеприпасами M31A1 GMLRS с унитарной фугасной боевой частью, 81 системы с управляемыми реактивными боеприпасами M31A1 GMLRS с альтернативной боевой частью, 54 систем с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS) с унитарной фугасной боевой частью», а также другого связанного с контрактом оборудования, техники и услуг.
Стоимость сделки оценивается в $ 1,24 млрд.
Как заявили в румынском военном ведомстве, закупка РСЗО HIMARS «необходима для обеспечения ВС Румынии современными ракетно-артиллерийскими системами, которые способствовали бы повышению обороноспособности и улучшению возможностей по взаимодействия с союзниками по НАТО».
Ранее, в январе текущего года, в рамках плана модернизации парка устаревших вооружений румынское командование подписало с компанией «General Dynamics European Land Systems» контракт на поставку до 227 боевых бронированных машин «Пиранья-5» с колесной формулой 8х8 в шести различных конфигурациях. Стоимость контракта оценивается экспертами в более чем $ 1 млрд.
Министр обороны Румынии Михай Фифор заявил, что реализация военных программ повысит обороноспособность страны и уровень взаимодействия с союзными государствами при проведении совместных операций. При этом он подтвердил, что «правительство намерено удерживать расходы на оборону на уровне 2% ВВП в ближайшие 10 лет».
Ранее Госдеп США одобрил возможную поставку Румынии «54 пусковых установок РСЗО HIMARS, 81 системы с управляемыми реактивными боеприпасами M31A1 GMLRS с унитарной фугасной боевой частью, 81 системы с управляемыми реактивными боеприпасами M31A1 GMLRS с альтернативной боевой частью, 54 систем с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS) с унитарной фугасной боевой частью», а также другого связанного с контрактом оборудования, техники и услуг.
Стоимость сделки оценивается в $ 1,24 млрд.
Как заявили в румынском военном ведомстве, закупка РСЗО HIMARS «необходима для обеспечения ВС Румынии современными ракетно-артиллерийскими системами, которые способствовали бы повышению обороноспособности и улучшению возможностей по взаимодействия с союзниками по НАТО».
Ранее, в январе текущего года, в рамках плана модернизации парка устаревших вооружений румынское командование подписало с компанией «General Dynamics European Land Systems» контракт на поставку до 227 боевых бронированных машин «Пиранья-5» с колесной формулой 8х8 в шести различных конфигурациях. Стоимость контракта оценивается экспертами в более чем $ 1 млрд.
Использованы фотографии: Lockheed Martin
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