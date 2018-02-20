01:04 21 февраля

Румыния закупит в США вооружений на сумму $ 1,24 млрд

Румынское правительство одобрило закупку нескольких ранее запрошенных в США систем вооружения для сухопутных войск, включая реактивные системы залпового огня, сообщает ЦАМТО.



Министр обороны Румынии Михай Фифор заявил, что реализация военных программ повысит обороноспособность страны и уровень взаимодействия с союзными государствами при проведении совместных операций. При этом он подтвердил, что «правительство намерено удерживать расходы на оборону на уровне 2% ВВП в ближайшие 10 лет».


Ранее Госдеп США одобрил возможную поставку Румынии «54 пусковых установок РСЗО HIMARS, 81 системы с управляемыми реактивными боеприпасами M31A1 GMLRS с унитарной фугасной боевой частью, 81 системы с управляемыми реактивными боеприпасами M31A1 GMLRS с альтернативной боевой частью, 54 систем с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS) с унитарной фугасной боевой частью», а также другого связанного с контрактом оборудования, техники и услуг.

Стоимость сделки оценивается в $ 1,24 млрд.

Как заявили в румынском военном ведомстве, закупка РСЗО HIMARS «необходима для обеспечения ВС Румынии современными ракетно-артиллерийскими системами, которые способствовали бы повышению обороноспособности и улучшению возможностей по взаимодействия с союзниками по НАТО».

Ранее, в январе текущего года, в рамках плана модернизации парка устаревших вооружений румынское командование подписало с компанией «General Dynamics European Land Systems» контракт на поставку до 227 боевых бронированных машин «Пиранья-5» с колесной формулой 8х8 в шести различных конфигурациях. Стоимость контракта оценивается экспертами в более чем $ 1 млрд.

Использованы фотографии: Lockheed Martin
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Комментарии 25

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  1. Комментарий был удален.
  2. мерцание Вчера, 14:52
    Румыния закупит в США вооружений на сумму $ 1,24 млрд
    Это правильно, во-первых, у румын этих лярдов много, во-вторых, надо защищаться от всяких там поляков ...
    мерцание
    1. oldseaman1957 Вчера, 15:13
      Цитата: мерцание
      Это правильно, во-первых, у румын этих лярдов много,
      - Да не надо ля-ля! Нищеброды европейские! Они Чаушеску как хохлы Янека - с тоской вспоминают. А в Европе - короли помоек!
      oldseaman1957
  3. DEZINTO Вчера, 14:53
    ладно не буду шутить про угон лошадей, румын, и ай на ны на ны....

    Но всё таки дешевле угнать.... laughing
    DEZINTO
    1. oldseaman1957 Вчера, 15:11
      Цитата: DEZINTO
      Но всё таки дешевле угнать..
      - Типа таких уродцев, что на фото...
      oldseaman1957
      1. ul_vitalii Вчера, 15:15
        Похоже привет в первую очередь Приднестровью.
        ul_vitalii
    2. Zoldat_A Вчера, 15:13
      Николай, hi !
      Цитата: DEZINTO
      ладно не буду шутить про угон лошадей, румын, и ай на ны на ны....

      Но всё таки дешевле угнать.... laughing

      good good drinks Даже не знаю, чего комментировать - от смеха все сарказмы в голове перепутались....
      Есть тут пара-тройка румын, прочитают, понабегут с комментариями, настроят на серьёзную волну. Расскажут о великой и могучей супер-пупер Румынии. Расскажут, что их предки у великоукров лошадей угоняли ЫШШО тогда, когда наши с Вами в пещерах жили и на мамонтов с дубинами охотились... laughing laughing
      Zoldat_A
    3. тол100в Вчера, 15:40
      Цитата: DEZINTO
      Но всё таки дешевле угнать...

      Предварительно обмотав колеса тряпками!
      тол100в
  4. Михаил177 Вчера, 14:54
    Ну всё, теперь злая Россия на бедных цыган не нападёт.
    Михаил177
  5. polpot Вчера, 14:54
    Вассальная зависимость в действии , на улице 21 век а нравы в стиле 12 ,осталось ввести целование ботинка президента США европейским вассалом в знак присяги
    polpot
    1. Rokiii Вчера, 15:11
      к примеру Беларусь тоже в вассальной зависимости от Рф? осталось лишь ввести целование ботинка Путина в знак присяги?
      тоже самое можно сказать допустим об Армении или Казахстане,тобиш все эти страны находятся в вассальной зависимости от своего хоязина в Кремле,и поэтому Росссия им втюхивает(навязывает) свои вооружения? good
      рассуждаю следуя вашей логики)
      Rokiii
  6. Kars Вчера, 15:05
    Румыния американская корова и американцы ее доют.все логично.
    Возможно что и кредит от США получат под такое дело.не только деньги за технику,а ещё и проценты заработают.
    Kars
    1. тол100в Вчера, 15:46
      Цитата: Kars
      Возможно что и кредит от США получат под такое дело.не только деньги за технику,а ещё и проценты заработают.

      Получат! И не только на РСЗО, но и на постройку "своего" ВМФ, включая подлодки! Вот так СГА надеются обойти "Монтре" и въехать на белом румынском коне в Черное море!
      тол100в
  7. JonnyT Вчера, 15:06
    Собираются молдову отжимать, да и на часть каклорейха претендуют.
    Мало этих мадьяр под Воронежом покрошили, даже и следа от их армии не осталось, только парочка шинелей.
    JonnyT
    1. LASVEGAS Вчера, 16:25
      Мадьяры вообще-то в Венгрии живут. И воевали, по воспоминаниям ветеранов, на порядок серьёзней румынов, хотя и их перемолотили :)
      LASVEGAS
      1. Merin Вчера, 18:02
        Можно подробности пожалуйста? о венгерской серьезности
        Merin
  8. g1v2 Вчера, 15:13
    Значит старые советские рсзо , заменяемые американскими куда-то продадут. Возможно на украину. Им градов не хватает.
    g1v2
  9. Грац Вчера, 15:17
    фашисты румынам в великую отечественную тоже технику и продавали и просто отдавали только не помогло им это
    Грац
  10. КВУ-НСвД Вчера, 15:18
    81 системы с управляемыми реактивными боеприпасами M31A1 GMLRS с унитарной фугасной боевой частью, 81 системы с управляемыми реактивными боеприпасами M31A1 GMLRS с альтернативной боевой частью, 5
    Ничо не понял . Трудности перевода или будун у переводчика ?
    КВУ-НСвД
  11. Спайков Джавелин Тоувич Вчера, 15:27
    Счастья и процветаний тебе Румыния
    Спайков Джавелин Тоувич
    1. тол100в Вчера, 15:52
      Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
      Счастья и процветаний тебе Румыния

      На поприще гаданий и побирательства!
      тол100в
    2. ioan-e Вчера, 15:57
      Карабаху аналогично!
      ioan-e
    3. Околоточный Вчера, 17:16
      И отличного полёта армянским Искандерам. tongue
      Околоточный
    4. Merin Вчера, 18:03
      Главное, мира
      Merin
  12. Комментарий был удален.
  13. Романенко Вчера, 16:11
    Румынии то это скорее всего не нужно.
    Тут арифметика простая.
    ГД переводит разными каналами 1 ярд в Румынию, типа на закупки и 240 мультов отката за сделку, оружие легализуется и уплывает духам в обмен на наркоту и нефть, прибыль пополам.
    Как вам такая схема?
    Романенко
  14. Лексус Вчера, 16:41
    54 систем с оперативно-тактическими ракетами M57 (ATACMS) с унитарной фугасной боевой частью

    Блин, до Крыма достанет...
    Лексус
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