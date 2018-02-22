Плохие власти выбираются хорошими гражданами, которые не голосуют

Никак не думал, что придётся писать вновь. Поражает количество людей, не собирающихся идти на выборы. Оговорюсь сразу: ниже приведу только свою точку зрения, на истину не претендую.В прошлой своей статье я уже писал, что, по моему мнению, всё общество должно измениться и перестать быть апатичным, аполитичным и безответственным. Разговаривая с людьми вокруг себя, слушая мнения близких людей о разговорах на тему выборов в их окружении, читая отдельные комментарии, приходишь к выводу, что многим людям, в принципе, всё равно, кто победит на выборах. А если и не всё равно, то настолько не важно, кто победит, насколько важна их уверенность в том, что выборы нечего не решают. Считаю это большим заблуждением.Скажу сразу: я не ставлю целью призыв голосовать за Грудинина П. Н. или за Путина В. В. Или ещё там за кого-нибудь. Каждый в этом вопросе и без меня прекрасно разберётся. Голосуйте хоть за Ксюшу… стоп. За неё не надо. Не к ночи будет помянута. (Шучу, пусть не обижается. Мне на неё всё равно.) Речь пойдёт о другом, и я всего лишь выражаю своё мнение, не более того, хотя, конечно, при этом узнать мнения других людей, моих сограждан, мне очень интересно.Я считаю (в т.ч. на основе моего жизненного опыта), что принципы, именно принципы, взаимодействия людей в маленьком коллективе, в большом коллективе и в обществе в целом – одинаковые. Это как базовые законы физики, например, закон Архимеда действителен что для ведра, что для бассейна. (Если мне возразят, что условия бывают разные, то я не беру во внимание возможные допуски, как неоднородное поле, потому, что я говорю о принципах. И состояние невесомости также не наш случай.)Почему физика? Потому, что физика – одна из областей науки. Существует несколько методов познания мира, в их числе научный метод. Если коротко, то физика — это наука, изучающая законы природы, и её законы лежат в основе всего естествознания. Мы – часть природы, и законы физики действуют в том числе и на наше настроение, мировоззрение и на наше качество жизни. К слову, есть ещё религиозное познание, и я не вижу противоречий в результатах этих познаний.Приведу два простейших примера.Пример первый (негативный). Уверен, что не сильно ошибусь, если скажу, что многие знают, что появление (или наличие) в коллективе предприятия работника, который саботирует работу и подбивает на саботаж других участников рабочего процесса, действует разлагающе на весь коллектив, что негативно сказывается на всей работе предприятия в целом. Мы таких людей называем “саботажниками”, ”провокаторами” и т.п. Не все идут в русле его мнения, но в принципе эта цепная реакция работает.Пример второй (позитивный). Существует коллектив предприятия, в котором часто нарушаются права (как правило, трудовые) работников этого коллектива, помимо этого, ещё и проявляется высокомерное к ним отношение. (Это я деликатно выразился.) При появлении (или наличии) работника (при условии, что работник он хороший), который начинает отстаивать (не путать с “качать”) хотя бы часть своих законных прав, соблюдая при этом законные (подчеркну, законные) интересы как других работников, так и руководства, происходит следующее. Сначала руководство его пытается отфутболить, потом — ещё разок, наконец, начинает идти на уступки. Бывает, что часть коллектива сначала его даже и не поддерживает, хотя ещё вчера на перекуре была “за”. Даже несмотря на то, что, отстаивая свои интересы, тем самым, он отстаивает и их интересы тоже. Но одно дело “за” на перекуре, а другое – поговорить открыто. Даже известны случаи: когда такой умник появляется, многие из тех, кто вчера был “за” на перекуре, сегодня встают на сторону начальства. Мотивация, представляется такая: “Ишь, какой умный нашёлся, да и позволить себе может то, чего я не могу”, а поэтому: “Давай, бей Чапая”. (Как правило, почему-то чаще в женских коллективах, в мужских – редко, или мне так попадалось.)Но… По прошествии некоторого времени (обозримого) и при условии уважительного отношения (не путать с “человекоугодием”) как к руководству, так и ко всем работникам, в т.ч. и к тем, о которых сказано выше, при сохранении чувства собственного достоинства (не гордыни), многое начинается меняться в лучшую сторону. И те, кто ещё позавчера “бил Чапая”, стараются следовать позитивному примеру. Т.е. эта цепная реакция тоже работает.Единственно, хочу заметить один момент, сам вживую с такой ситуацией не встречался, и людей, знакомых с такой ситуацией, не знаю, а знаю только по отзывам в интернете. Есть организации, где всё – полный дурдом, и то, о чём написано выше – не применимо. Допускаю. Только стоит ли работать в такой организации, где ради своего места нужно пожертвовать чувством собственного достоинства? Каждый решает сам. Согласен со многими своими друзьями, и не только, если перефразировать Долорес Ибаррури – лучше умереть стоя, нежели жить на коленях. (Кстати, она говорила про испанский народ, а русский что, хуже?)Обещал два примера, а приведу ещё два. Когда кругом чистота и порядок, мусорить как-то не хочется. Когда кругом всё загажено – гадят сюда же. Это, конечно, зависит от воспитания, кто-то гадить в любом случае не будет, но ведь понятно, о чём я говорю?Кстати, обратно тоже работает. С волками жить – по-волчьи выть? Достаточно посмотреть, что писал Мединский в своей книге “Война. Мифы СССР. 1939–1945” про Маннергейма и сравнить его высказывания по случаю открытия памятной таблички этому деятелю в Санкт-Петербурге.И это всё работает, хотим мы того или нет, и работает в разных масштабах. Между прочим, это видно и на примере волны патриотизма, охватившей наше общество после воссоединения с Крымом. Это было видно и в момент подъёма всего советского народа на борьбу с нацистами в 1941-ом. Да, это было также видно и на примере волны патриотизма в 1914-ом, когда на улицы Москвы и Петрограда вышли толпы народа, и когда либералы (дежавю в ретроспективе?) развалили империю, этому же народу во главе с большевиками пришлось всё исправлять.Идеалисты считают, что сознание определяет быт, материалисты – что быт определяет сознание. У каждого своя правда, но представляется, что истина посередине. Так сказать, золотая середина. Лично мне представляется, что культура – это совокупность материальных и духовных ценностей. Действительно, если живёшь в нужде и нищете, каким образом тогда реализовать свою свободу выбора? Я не грешу не потому, что это мой свободный выбор, а потому, что у меня нет такой возможности? О какой свободе, свободе выбора в том числе тогда может идти речь? А на то, что человек рождён свободным, и свободным должен быть, думаю, немногие мне возразят. Прошу только не путать истинную свободу с вседозволенностью. А если у нас и быт не очень, а в сознании – как бы выжить? Что тогда делать?Некоторые знакомые задаются вопросом: федеральные каналы сообщили, что, согласно опросам ВЦИОМ, некий рейтинг составляет 82,3 (86), более 80%, они что, опросы в АП проводили? И, следовательно, голосуй – не голосуй, посчитают точно так же. Или, по М. Задорнову, светлая ему память, рейтинг – высокий, уважение – маленькое. Судить не берусь, некоторым данным ВЦИОМ верится с охотой, а некоторым – нет. Мне кажется, тут всё зависит от того, насколько всё это соответствует нашим ожиданиям или нашей убеждённости.Это всё, безусловно, важно, но это уже теряет важность в контексте следующего.Лично я давно пришёл к мысли о том, что народная мудрость, которую любил повторять Л. Н. Толстой (делай то, что должен, и будь что будет), – одна из самых великих истин, но я не знал, откуда она появилась в народе. (Аналоги этой фразы есть и в других языках.) Но однозначного ответа не знал. Не так давно было выступление патриарха Кирилла в СФ ФС РФ. Какие выводы сделали для себя его слушатели, я не знаю, но в числе прочего патриарх Кирилл сказал следующее: «Как гласит народная мудрость: делай что должно, и будет так, как будет, а если перевести на язык христианской нравственности, сделай всё от тебя зависящее, а в остальном дай место Богу. Следование этим принципам позволяет нам быть честными. Перед собой, перед своей совестью, перед своими избирателями, перед Богом». Сразу вспомнились слова Достоевского: «Главное, убегайте всякой лжи, лжи себе в особенности. Страха тоже убегайте, хотя страх есть лишь последствие всякой лжи».Допускаю, что кто-то усмехнётся, прочитав про патриарха, вспомнив его дорогие часы или его позитивное отношение к Солженицыну. Замечу, что это его личное дело и его личное мнение. Православие хорошо ещё и тем, что личное мнение представителя церкви не обязательно является истиной. Истиной в православии является согласное (!) учение святых отцов. (В отличие, например, от католицизма, где истиной могут быть слова папы римского, или протестантизма, где каждый настолько хорош, что у каждого своя истина.)Можно попытаться представить будущее, так, один миг. Отцы и дети. «Отец, мы хорошо живём?» – «По крайней мере, достойно». Или «Почему мы так плохо живём?» – «Потому, сын (дочь), что я ошибся с выбором, и меня обманули, виноват, будем исправлять». Или же «Почему мы так плохо живём?» – «Потому, что они нас за людей не считают». – «А зачем ты их выбирал?!» – «Это не я. Я на выборы не ходил. Терпи».Так оно, конечно, спокойнее, но… В конце концов, отсутствие позиции – тоже своего рода если не позиция, то полупозиция. Атеизм, например, ведь не богохульство, это тоже вера, вера в то, что Бога нет, но это позиция. А тут…Вообще, Россия богата замечательными и великими людьми. Только в моей жизни – примеров тысячи. Засадишь ночью машину “по зеркала” в сотнях км от столицы региона, с ближайшей пилорамы, где трактор, в 6 утра сторож позвонит машинисту трактора, тот придет на работу раньше времени, заведёт трактор и вытащит. Когда даёшь ему деньги – он их возвращает со словами: “Много даёшь, дай другую”. (Здоровый овчар, который хотел сожрать тебя, видя твоё приближение, и тот солидарен с хозяином, и передумывает тебя есть, когда приходишь за помощью.) Знаете, хороших людей – больше. Если бы было иначе, мир перевернулся бы. Лично мне в жизни очень повезло: мне всегда попадались очень хорошие люди, и окружают очень хорошие люди, соседи в том числе, а если и попадались люди, образ мыслей и образ действий которых, я не приемлю, они долго рядом не задерживались.Хочу привести слова писателя И. Золотусского из авторской программы, посвящённой В.Е. Максимову. С творчеством самого В.Е. Максимова я не знаком, знаю лишь, что он беспризорник, самоучка, не окончивший даже школы, прозаик, член Союза писателей, общественный деятель, антикоммунист, редактор главного эмигрантского журнала XX столетия, который в одной из своих статей писал о перестройке: «Что вы делаете? Вы не коммунизм хороните – Россию». Свои слова И. Золотусский сказал после описания дорог, по которым они скитались, и тех тяжёлых невзгод, которые им в детстве пришлось перенести: “Вся эта наша детская жизнь должна была сделать из нас мстителей. Но этого не произошло. Почему? Потому, что мы в детстве читали хорошие книги? Нет. Потому, что на этих дорогах нам попадались прекрасные русские люди. Самые простые, которые были готовы отдать нам и одёжку свою, и накормить нас из своей тарелки. Это была наша Родина, которую мы любили. Это была наша страна. И вот любовь к людям, к ней, и спасли нас от мести и от того, чтоб превратиться в маленьких волков”.Я потому и написал в прошлой статье, что Россия устоит. И ещё вот почему. Мне, конечно, неведом замысел Божий, но я не верю, что миру уже конец. Видя, какое бесовство творится на Западе и, учитывая тот факт, что остальному миру сейчас без союза с Россией с ним не справиться, и Запад его подомнёт, то в этом случае миру, скорее всего, наступит капут. А в это, как я уже сказал, не верю. Поэтому Россия устоит.Но не хотелось бы огромных жертв, и так-то будет нелегко, вне зависимости от того, кто победит. Но при условии того, что смены курса не будет, представляется, что ещё 6 лет такого правления России просто не перенести. Она снова выстоит, но ценой каких потрясений?Стоит особо отметить, что русские люди (русские по духу) никогда не смирятся с современными идеями “либерализма”. У них своя справедливость. У русских в крови и Достоевский, и Тютчев (с его «Напрасный труд — нет, их не вразумишь, / Чем либеральней, тем они пошлее, …»), и Салтыков-Щедрин (с его «Либералом», помните: «Идеалов и в помине уж не было – одна мразь осталась, а либерал все-таки не унывал. “Что ж такое, что я свои идеалы по уши в подлости завязил? Зато я сам, яко столп, невредим стою! Сегодня я в грязи валяюсь, а завтра выглянет солнышко, обсушит грязь – я и опять молодец-молодцом!”»). А также ещё в крови и наш СССР, даже у молодёжи, которая его не застала.Я слово “либерализм” взял в кавычки потому, что, повторюсь, у нашего правящего класса, по моему мнению, нет внятной идеологии, разве что – либеральная экономика. Это не либерализм Вольтера, и это даже не либерал Салтыкова-Щедрина. Посмотрите на представителей этого класса и спросите: «Вы либерал?», и они вам ответят в том духе, что цинизм ваших помыслов данной концепции ассоциируется с мистификацией парадоксальных иллюзий и как конъюнктура мировой экономики влияет на тенденции колониальных депрессий в свете экономических диспанций. И вот эти и есть либералы?Это даже не антирусский либерализм, про который говорил Достоевский, это клоунада какая-то. И клоуны. Из плохого цирка. Не без бесовства, разумеется. У некоторых губернаторов прямо по песне Розенбаума “Маруся завязала”: «Гос…одь – не фраер, Б…г – не лох». Но и бесы какие-то убогие, не в пример Мефистофелю. Это в Фаусте у Гете: “Я тот, кто вечно хочет зла и вечно совершает благо.” А у нас что: ”Я тот, кто обещает благо и вечно совершает зло”? Мне тут из Питера прислали копию приказа по МВД РФ с печатями, подписями, регистрацией в Минюсте: “Установить, что с 7 апреля 2018 года вступает в действие поправка в правила дорожного движения, согласно которой водители автомашин, не оборудованных подушками безопасности, за пределами населённых пунктов обязаны надевать защитный шлем на голову”. Я разослал нескольким знакомым эту копию. Знаете, что они спросили первым делом? “Это что, шутка такая?” Смеяться сразу никто не спешил, уже ко всему привыкли и мало чему удивляются.Вернусь к теме статьи. Думается, что даже не так важно то, «как посчитают» голоса, как важно то, что народ не самоустранится от решения своих проблем и произойдёт консолидация общества (или хотя бы его большей части). В случае этого самоустранения и до монархии (причём далеко не конституционной) – один шаг.Представители “элиты” уже ходят на памятные шествия с портретом императора, учитывая то, что у многих людей, в честь кого памятное шествие, было неоднозначное отношение к этому императору, а потом ещё в своих высказываниях ставят Ленина и Мао Цзэдуна в одно предложение, через запятую, в один ряд с Гитлером. Известные политические и общественные деятели, телеведущие открыто рассуждают на эту тему (пробный камень? разведка боем?). Мы поклоняемся, пусть даже не поклоняемся, а чтим своего кумира, рассуждая на тему о чрезмерной роли личности в истории. Не отменяя значение этой самой роли, хочу только напомнить вторую Божью заповедь: не создавай себе кумиров.В свете этого мне нравится наша молодёжь, по крайней мере, та, которая вокруг меня. Вот у кого чёткая принципиальная позиция, что называется – попробуй, победи. Если кто подумал о Навальном&Cо, тот ошибся, я лично таких не знаю. Многие из молодёжи считают, что вся эта гоп-компания (&Co) – это “сфальсифицированная оппозиция для фальсификации власти, нужная (кому? – …) для слива или канализации протестного потенциала”. Мол, кто не с нами – тот Навальный. Тут я согласен с одним из авторов, что наши дети умнее нас. Впрочем, это объективно. А вот в плане их технических знаний, из-за системы образования, они до нас пока не дотягивают.Я понимаю, что можно не идти на выборы, когда в стране, в общем, всё хорошо. А вот когда страну пытаются поставить на колени (выражаясь литературно, без использования ненормативной лексики, выражающей особое состояние души)… И нет ничего страшного в том, что человек был раньше против своей явки, а теперь вдруг – за. Важно не то, что не ошибаешься, а то, как исправляешь результаты своих ошибок. Вообще, их признание – это прерогатива сильного человека, слабый никогда не признается. (Не путать с частой сменой своих принципов.) В конце концов, блажен не тот, кто верует, а тот, кто покаялся (перед собой, не перед Западом).Конечно, можно зарыться в свою нору по принципу – моё дело телячье, обделался и стой, авось доить не будут. Ещё как будут – уже доят. Как в том старом анекдоте… Слышу, кого-то доят, стало интересно. Оглянулся – меня. Вот и получается как у Салтыкова-Щедрина: «Что́ за чудо! – говорит приятелю либерал, – дождя нет, помоев нет, а у меня на щеку брызги летят! – А видишь, вон за углом человек притаился, – это его дело! Плюнуть ему на тебя за твои либеральные дела захотелось, а в глаза сделать это смелости не хватает».Вышесказанное не относится к тем, кого всё (или большее) устраивает, у них своя точка зрения, которую я уважаю. Это относится к тем, кому происходящее не нравится, но ответственность за решение своих проблем не нравится ещё больше.Есть уверенность в том, что мнение “от нас ничего не зависит” – ошибочное. Зависит, и очень многое. С одной стороны, мир нам не изменить – не нами создан, да оно и не надо, ибо изменив себя, мы тем самым изменяем своё место в нём, и нам начинает казаться, что мир меняется. С другой стороны, мысль материальна, и чем большее количество людей начинает думать об одном и том же, тем быстрее это произойдёт. Помимо того, о чём сказано выше, хочу напомнить, что Господь обещал Аврааму пощадить Содом и Гоморру, если там найдётся хотя бы десять праведников. Однако, как оказалось, единственным праведником в Содоме и Гоморре оказался Лот, который и был спасён со своей семьёй. Всего девяти для спасения не хватило. Совершенно очевидно как-то, что мнение и поступки каждого очень важны и нужны, и от каждого много что зависит, так и то, что, будь десять праведников, не было бы Содома и Гоморры.И ругая паразитов, мы упускаем из виду тот факт, что паразиты на то и паразиты, чтобы паразитировать. Что толку ругать клопов? Или это своеобразный симбиоз такой? Каждый должен сам решить. Но несомненно, что у здорового организма иммунитет выше и меньше вероятность присутствия паразитов. Поэтому надо брать и делать или не делать, но тогда не жаловаться. И пусть наступит Содом и Гоморра, где плохие паразиты будут доить хороших и бедных людей, и останется лишь к ангелам взывать?Ещё раз повторю – каждый свою судьбу решает сам, и ответственность за это решение несёт тоже сам. По моему глубокому убеждению – не должен решать и нести, а совершенно определённо, по факту – решает и несёт.Кто ещё не видел, предлагаю посмотреть один короткий и интересный, на мой взгляд, ролик: https://youtu.be/EaOvHDIR2R8.Если я где-то был недостаточно деликатен и кого-то задел, прошу меня извинить за резкость, я не ставил цели кого-нибудь задеть. К тому же у меня нет опыта написания подобных статей, они первые, поэтому не судите строго. Читать люблю, писать – не особо. Просто сейчас, на мой взгляд, ситуация исключительная. Тем более, когда пишешь статью на таких ресурсах, невольно сравниваешь свой стиль с авторами, являющимися профессионалами и, разумеется, сравнение не в твою пользу. Кстати, это к вопросу о мнениях некоторых читателей, что первая статья была заказная. Конечно же, она не заказная (несправедливо польстили. А если бы ещё подсказали, у кого можно денег за это попросить… Так бы и сделал, положил бы их на сотовый, и смс смог бы больше кому-нибудь помочь, как у нас это принято, или попросить у тех, от кого мне пришло смс “Gut gemacht!”?). Я пишу достаточно много, но мои письма – это деловые письма, и то они носят технический характер. Так что я технарь, ну прям как Александр (ник Мой адрес). (Надеюсь, не обидел его своим сравнением.)Радует то, что равнодушных людей всё меньше. Огорчает, что есть люди, буквально единицы, которым понятно, что автор – агитатор и пропагандист, и им непонятно, почему «ВО» таких публикует. Возникает невольный вопрос: если для них неприемлема другая точка зрения, и они сходу дали свою отрицательную оценку незнакомому человеку, а также отрицательную оценку модераторам, и им всё ясно, то зачем они всё это читают? Скажу за себя, если мне неприятно слушать “Эхо Москвы” или смотреть “Дом-2” (не к ночи будет помянута. Пусть не обижается. Мне всё равно), то я мазохизмом не занимаюсь, не слушаю и не смотрю. Если публикуются точки зрения, с которыми я не согласен, это же не означает, что всё банально “проплачено”. Других мнений быть не должно? К слову сказать, им бы ещё посмотреть для начала базовые принципы действующего законодательства: ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ (презумпция невиновности) и ст. 10 ГК РФ (презумпция добросовестности).Что касается откровенных хамов, то, помня слова Марк Твена**, считаю, что вступать в дискуссию с хамами не стоит. Замечу лишь, что хамство, в особенности в обезличенном интернете, говорит не только о недостатке воспитания, но и о слабости, и неуважении к самому себе, ибо, не уважая других, себя уважать невозможно. Остаётся лишь выразить им сочувствие: с этим, наверное, тяжело жить.Кстати, в этой связи хочу выразить маленький упрёк редакции «ВО». Вот я всё голову ломал, а почему, к примеру, та же редакция «ВО» обращает внимание на подобные вещи, и не отсылает всех тех, кому всё ясно, скажем, к сноске **. Наконец, когда я прочитал «Фельетон. Таки «ВО» — американский сайт, да я вам говорю...», мне всё стало понятно. И не совестно вам, дорогие товарищи, смеяться над … (сейчас слово подберу, чтобы никого не обидеть, всё, подобрал)… смеяться над недовольными? Грех это. Хотя, хочется думать, он будет прощён.И наконец, закончу на позитивной ноте. Наверное, есть немало людей, которым близка моя точка зрения. Наверняка, немало тех, кто с ней не согласен. Это не страшно. Главное, что нас объединяет – это отсутствие наплевательского отношения к нашей стране в общем и к своей судьбе в частности.Здоровья вам и близким вам людям.__________________________