Плохие власти выбираются хорошими гражданами, которые не голосуют
Никак не думал, что придётся писать вновь. Поражает количество людей, не собирающихся идти на выборы. Оговорюсь сразу: ниже приведу только свою точку зрения, на истину не претендую.
В прошлой своей статье я уже писал, что, по моему мнению, всё общество должно измениться и перестать быть апатичным, аполитичным и безответственным. Разговаривая с людьми вокруг себя, слушая мнения близких людей о разговорах на тему выборов в их окружении, читая отдельные комментарии, приходишь к выводу, что многим людям, в принципе, всё равно, кто победит на выборах. А если и не всё равно, то настолько не важно, кто победит, насколько важна их уверенность в том, что выборы нечего не решают. Считаю это большим заблуждением.
Скажу сразу: я не ставлю целью призыв голосовать за Грудинина П. Н. или за Путина В. В. Или ещё там за кого-нибудь. Каждый в этом вопросе и без меня прекрасно разберётся. Голосуйте хоть за Ксюшу… стоп. За неё не надо. Не к ночи будет помянута. (Шучу, пусть не обижается. Мне на неё всё равно.) Речь пойдёт о другом, и я всего лишь выражаю своё мнение, не более того, хотя, конечно, при этом узнать мнения других людей, моих сограждан, мне очень интересно.
Я считаю (в т.ч. на основе моего жизненного опыта), что принципы, именно принципы, взаимодействия людей в маленьком коллективе, в большом коллективе и в обществе в целом – одинаковые. Это как базовые законы физики, например, закон Архимеда действителен что для ведра, что для бассейна. (Если мне возразят, что условия бывают разные, то я не беру во внимание возможные допуски, как неоднородное поле, потому, что я говорю о принципах. И состояние невесомости также не наш случай.)
Почему физика? Потому, что физика – одна из областей науки. Существует несколько методов познания мира, в их числе научный метод. Если коротко, то физика — это наука, изучающая законы природы, и её законы лежат в основе всего естествознания. Мы – часть природы, и законы физики действуют в том числе и на наше настроение, мировоззрение и на наше качество жизни. К слову, есть ещё религиозное познание, и я не вижу противоречий в результатах этих познаний.
Приведу два простейших примера.
Пример первый (негативный). Уверен, что не сильно ошибусь, если скажу, что многие знают, что появление (или наличие) в коллективе предприятия работника, который саботирует работу и подбивает на саботаж других участников рабочего процесса, действует разлагающе на весь коллектив, что негативно сказывается на всей работе предприятия в целом. Мы таких людей называем “саботажниками”, ”провокаторами” и т.п. Не все идут в русле его мнения, но в принципе эта цепная реакция работает.
Пример второй (позитивный). Существует коллектив предприятия, в котором часто нарушаются права (как правило, трудовые) работников этого коллектива, помимо этого, ещё и проявляется высокомерное к ним отношение. (Это я деликатно выразился.) При появлении (или наличии) работника (при условии, что работник он хороший), который начинает отстаивать (не путать с “качать”) хотя бы часть своих законных прав, соблюдая при этом законные (подчеркну, законные) интересы как других работников, так и руководства, происходит следующее. Сначала руководство его пытается отфутболить, потом — ещё разок, наконец, начинает идти на уступки. Бывает, что часть коллектива сначала его даже и не поддерживает, хотя ещё вчера на перекуре была “за”. Даже несмотря на то, что, отстаивая свои интересы, тем самым, он отстаивает и их интересы тоже. Но одно дело “за” на перекуре, а другое – поговорить открыто. Даже известны случаи: когда такой умник появляется, многие из тех, кто вчера был “за” на перекуре, сегодня встают на сторону начальства. Мотивация, представляется такая: “Ишь, какой умный нашёлся, да и позволить себе может то, чего я не могу”, а поэтому: “Давай, бей Чапая”. (Как правило, почему-то чаще в женских коллективах, в мужских – редко, или мне так попадалось.)
Но… По прошествии некоторого времени (обозримого) и при условии уважительного отношения (не путать с “человекоугодием”) как к руководству, так и ко всем работникам, в т.ч. и к тем, о которых сказано выше, при сохранении чувства собственного достоинства (не гордыни), многое начинается меняться в лучшую сторону. И те, кто ещё позавчера “бил Чапая”, стараются следовать позитивному примеру. Т.е. эта цепная реакция тоже работает.
Единственно, хочу заметить один момент, сам вживую с такой ситуацией не встречался, и людей, знакомых с такой ситуацией, не знаю, а знаю только по отзывам в интернете. Есть организации, где всё – полный дурдом, и то, о чём написано выше – не применимо. Допускаю. Только стоит ли работать в такой организации, где ради своего места нужно пожертвовать чувством собственного достоинства? Каждый решает сам. Согласен со многими своими друзьями, и не только, если перефразировать Долорес Ибаррури – лучше умереть стоя, нежели жить на коленях. (Кстати, она говорила про испанский народ, а русский что, хуже?)
Обещал два примера, а приведу ещё два. Когда кругом чистота и порядок, мусорить как-то не хочется. Когда кругом всё загажено – гадят сюда же. Это, конечно, зависит от воспитания, кто-то гадить в любом случае не будет, но ведь понятно, о чём я говорю?
Кстати, обратно тоже работает. С волками жить – по-волчьи выть? Достаточно посмотреть, что писал Мединский в своей книге “Война. Мифы СССР. 1939–1945” про Маннергейма и сравнить его высказывания по случаю открытия памятной таблички этому деятелю в Санкт-Петербурге.
И это всё работает, хотим мы того или нет, и работает в разных масштабах. Между прочим, это видно и на примере волны патриотизма, охватившей наше общество после воссоединения с Крымом. Это было видно и в момент подъёма всего советского народа на борьбу с нацистами в 1941-ом. Да, это было также видно и на примере волны патриотизма в 1914-ом, когда на улицы Москвы и Петрограда вышли толпы народа, и когда либералы (дежавю в ретроспективе?) развалили империю, этому же народу во главе с большевиками пришлось всё исправлять.
Идеалисты считают, что сознание определяет быт, материалисты – что быт определяет сознание. У каждого своя правда, но представляется, что истина посередине. Так сказать, золотая середина. Лично мне представляется, что культура – это совокупность материальных и духовных ценностей. Действительно, если живёшь в нужде и нищете, каким образом тогда реализовать свою свободу выбора? Я не грешу не потому, что это мой свободный выбор, а потому, что у меня нет такой возможности? О какой свободе, свободе выбора в том числе тогда может идти речь? А на то, что человек рождён свободным, и свободным должен быть, думаю, немногие мне возразят. Прошу только не путать истинную свободу с вседозволенностью. А если у нас и быт не очень, а в сознании – как бы выжить? Что тогда делать?
Некоторые знакомые задаются вопросом: федеральные каналы сообщили, что, согласно опросам ВЦИОМ, некий рейтинг составляет 82,3 (86), более 80%, они что, опросы в АП проводили? И, следовательно, голосуй – не голосуй, посчитают точно так же. Или, по М. Задорнову, светлая ему память, рейтинг – высокий, уважение – маленькое. Судить не берусь, некоторым данным ВЦИОМ верится с охотой, а некоторым – нет. Мне кажется, тут всё зависит от того, насколько всё это соответствует нашим ожиданиям или нашей убеждённости.
Это всё, безусловно, важно, но это уже теряет важность в контексте следующего.
Лично я давно пришёл к мысли о том, что народная мудрость, которую любил повторять Л. Н. Толстой (делай то, что должен, и будь что будет), – одна из самых великих истин, но я не знал, откуда она появилась в народе. (Аналоги этой фразы есть и в других языках.) Но однозначного ответа не знал. Не так давно было выступление патриарха Кирилла в СФ ФС РФ. Какие выводы сделали для себя его слушатели, я не знаю, но в числе прочего патриарх Кирилл сказал следующее: «Как гласит народная мудрость: делай что должно, и будет так, как будет, а если перевести на язык христианской нравственности, сделай всё от тебя зависящее, а в остальном дай место Богу. Следование этим принципам позволяет нам быть честными. Перед собой, перед своей совестью, перед своими избирателями, перед Богом». Сразу вспомнились слова Достоевского: «Главное, убегайте всякой лжи, лжи себе в особенности. Страха тоже убегайте, хотя страх есть лишь последствие всякой лжи».
Допускаю, что кто-то усмехнётся, прочитав про патриарха, вспомнив его дорогие часы или его позитивное отношение к Солженицыну. Замечу, что это его личное дело и его личное мнение. Православие хорошо ещё и тем, что личное мнение представителя церкви не обязательно является истиной. Истиной в православии является согласное (!) учение святых отцов. (В отличие, например, от католицизма, где истиной могут быть слова папы римского, или протестантизма, где каждый настолько хорош, что у каждого своя истина.)
Можно попытаться представить будущее, так, один миг. Отцы и дети. «Отец, мы хорошо живём?» – «По крайней мере, достойно». Или «Почему мы так плохо живём?» – «Потому, сын (дочь), что я ошибся с выбором, и меня обманули, виноват, будем исправлять». Или же «Почему мы так плохо живём?» – «Потому, что они нас за людей не считают». – «А зачем ты их выбирал?!» – «Это не я. Я на выборы не ходил. Терпи».
Так оно, конечно, спокойнее, но… В конце концов, отсутствие позиции – тоже своего рода если не позиция, то полупозиция. Атеизм, например, ведь не богохульство, это тоже вера, вера в то, что Бога нет, но это позиция. А тут…
Вообще, Россия богата замечательными и великими людьми. Только в моей жизни – примеров тысячи. Засадишь ночью машину “по зеркала” в сотнях км от столицы региона, с ближайшей пилорамы, где трактор, в 6 утра сторож позвонит машинисту трактора, тот придет на работу раньше времени, заведёт трактор и вытащит. Когда даёшь ему деньги – он их возвращает со словами: “Много даёшь, дай другую”. (Здоровый овчар, который хотел сожрать тебя, видя твоё приближение, и тот солидарен с хозяином, и передумывает тебя есть, когда приходишь за помощью.) Знаете, хороших людей – больше. Если бы было иначе, мир перевернулся бы. Лично мне в жизни очень повезло: мне всегда попадались очень хорошие люди, и окружают очень хорошие люди, соседи в том числе, а если и попадались люди, образ мыслей и образ действий которых, я не приемлю, они долго рядом не задерживались.
Хочу привести слова писателя И. Золотусского из авторской программы, посвящённой В.Е. Максимову. С творчеством самого В.Е. Максимова я не знаком, знаю лишь, что он беспризорник, самоучка, не окончивший даже школы, прозаик, член Союза писателей, общественный деятель, антикоммунист, редактор главного эмигрантского журнала XX столетия, который в одной из своих статей писал о перестройке: «Что вы делаете? Вы не коммунизм хороните – Россию». Свои слова И. Золотусский сказал после описания дорог, по которым они скитались, и тех тяжёлых невзгод, которые им в детстве пришлось перенести: “Вся эта наша детская жизнь должна была сделать из нас мстителей. Но этого не произошло. Почему? Потому, что мы в детстве читали хорошие книги? Нет. Потому, что на этих дорогах нам попадались прекрасные русские люди. Самые простые, которые были готовы отдать нам и одёжку свою, и накормить нас из своей тарелки. Это была наша Родина, которую мы любили. Это была наша страна. И вот любовь к людям, к ней, и спасли нас от мести и от того, чтоб превратиться в маленьких волков”.
Я потому и написал в прошлой статье, что Россия устоит. И ещё вот почему. Мне, конечно, неведом замысел Божий, но я не верю, что миру уже конец. Видя, какое бесовство творится на Западе и, учитывая тот факт, что остальному миру сейчас без союза с Россией с ним не справиться, и Запад его подомнёт, то в этом случае миру, скорее всего, наступит капут. А в это, как я уже сказал, не верю. Поэтому Россия устоит.
Но не хотелось бы огромных жертв, и так-то будет нелегко, вне зависимости от того, кто победит. Но при условии того, что смены курса не будет, представляется, что ещё 6 лет такого правления России просто не перенести. Она снова выстоит, но ценой каких потрясений?
Стоит особо отметить, что русские люди (русские по духу) никогда не смирятся с современными идеями “либерализма”. У них своя справедливость. У русских в крови и Достоевский, и Тютчев (с его «Напрасный труд — нет, их не вразумишь, / Чем либеральней, тем они пошлее, …»), и Салтыков-Щедрин (с его «Либералом», помните: «Идеалов и в помине уж не было – одна мразь осталась, а либерал все-таки не унывал. “Что ж такое, что я свои идеалы по уши в подлости завязил? Зато я сам, яко столп, невредим стою! Сегодня я в грязи валяюсь, а завтра выглянет солнышко, обсушит грязь – я и опять молодец-молодцом!”»). А также ещё в крови и наш СССР, даже у молодёжи, которая его не застала.
Я слово “либерализм” взял в кавычки потому, что, повторюсь, у нашего правящего класса, по моему мнению, нет внятной идеологии, разве что – либеральная экономика. Это не либерализм Вольтера, и это даже не либерал Салтыкова-Щедрина. Посмотрите на представителей этого класса и спросите: «Вы либерал?», и они вам ответят в том духе, что цинизм ваших помыслов данной концепции ассоциируется с мистификацией парадоксальных иллюзий и как конъюнктура мировой экономики влияет на тенденции колониальных депрессий в свете экономических диспанций. И вот эти и есть либералы?
Это даже не антирусский либерализм, про который говорил Достоевский, это клоунада какая-то. И клоуны. Из плохого цирка. Не без бесовства, разумеется. У некоторых губернаторов прямо по песне Розенбаума “Маруся завязала”: «Гос…одь – не фраер, Б…г – не лох». Но и бесы какие-то убогие, не в пример Мефистофелю. Это в Фаусте у Гете: “Я тот, кто вечно хочет зла и вечно совершает благо.” А у нас что: ”Я тот, кто обещает благо и вечно совершает зло”? Мне тут из Питера прислали копию приказа по МВД РФ с печатями, подписями, регистрацией в Минюсте: “Установить, что с 7 апреля 2018 года вступает в действие поправка в правила дорожного движения, согласно которой водители автомашин, не оборудованных подушками безопасности, за пределами населённых пунктов обязаны надевать защитный шлем на голову”. Я разослал нескольким знакомым эту копию. Знаете, что они спросили первым делом? “Это что, шутка такая?” Смеяться сразу никто не спешил, уже ко всему привыкли и мало чему удивляются.
Вернусь к теме статьи. Думается, что даже не так важно то, «как посчитают» голоса, как важно то, что народ не самоустранится от решения своих проблем и произойдёт консолидация общества (или хотя бы его большей части). В случае этого самоустранения и до монархии (причём далеко не конституционной) – один шаг.
Представители “элиты” уже ходят на памятные шествия с портретом императора, учитывая то, что у многих людей, в честь кого памятное шествие, было неоднозначное отношение к этому императору, а потом ещё в своих высказываниях ставят Ленина и Мао Цзэдуна в одно предложение, через запятую, в один ряд с Гитлером. Известные политические и общественные деятели, телеведущие открыто рассуждают на эту тему (пробный камень? разведка боем?). Мы поклоняемся, пусть даже не поклоняемся, а чтим своего кумира, рассуждая на тему о чрезмерной роли личности в истории. Не отменяя значение этой самой роли, хочу только напомнить вторую Божью заповедь: не создавай себе кумиров.
В свете этого мне нравится наша молодёжь, по крайней мере, та, которая вокруг меня. Вот у кого чёткая принципиальная позиция, что называется – попробуй, победи. Если кто подумал о Навальном&Cо, тот ошибся, я лично таких не знаю. Многие из молодёжи считают, что вся эта гоп-компания (&Co) – это “сфальсифицированная оппозиция для фальсификации власти, нужная (кому? – …) для слива или канализации протестного потенциала”. Мол, кто не с нами – тот Навальный. Тут я согласен с одним из авторов, что наши дети умнее нас. Впрочем, это объективно. А вот в плане их технических знаний, из-за системы образования, они до нас пока не дотягивают.
Я понимаю, что можно не идти на выборы, когда в стране, в общем, всё хорошо. А вот когда страну пытаются поставить на колени (выражаясь литературно, без использования ненормативной лексики, выражающей особое состояние души)… И нет ничего страшного в том, что человек был раньше против своей явки, а теперь вдруг – за. Важно не то, что не ошибаешься, а то, как исправляешь результаты своих ошибок. Вообще, их признание – это прерогатива сильного человека, слабый никогда не признается. (Не путать с частой сменой своих принципов.) В конце концов, блажен не тот, кто верует, а тот, кто покаялся (перед собой, не перед Западом).
Конечно, можно зарыться в свою нору по принципу – моё дело телячье, обделался и стой, авось доить не будут. Ещё как будут – уже доят. Как в том старом анекдоте… Слышу, кого-то доят, стало интересно. Оглянулся – меня. Вот и получается как у Салтыкова-Щедрина: «Что́ за чудо! – говорит приятелю либерал, – дождя нет, помоев нет, а у меня на щеку брызги летят! – А видишь, вон за углом человек притаился, – это его дело! Плюнуть ему на тебя за твои либеральные дела захотелось, а в глаза сделать это смелости не хватает».
Вышесказанное не относится к тем, кого всё (или большее) устраивает, у них своя точка зрения, которую я уважаю. Это относится к тем, кому происходящее не нравится, но ответственность за решение своих проблем не нравится ещё больше.
Есть уверенность в том, что мнение “от нас ничего не зависит” – ошибочное. Зависит, и очень многое. С одной стороны, мир нам не изменить – не нами создан, да оно и не надо, ибо изменив себя, мы тем самым изменяем своё место в нём, и нам начинает казаться, что мир меняется. С другой стороны, мысль материальна, и чем большее количество людей начинает думать об одном и том же, тем быстрее это произойдёт. Помимо того, о чём сказано выше, хочу напомнить, что Господь обещал Аврааму пощадить Содом и Гоморру, если там найдётся хотя бы десять праведников. Однако, как оказалось, единственным праведником в Содоме и Гоморре оказался Лот, который и был спасён со своей семьёй. Всего девяти для спасения не хватило. Совершенно очевидно как-то, что мнение и поступки каждого очень важны и нужны, и от каждого много что зависит, так и то, что, будь десять праведников, не было бы Содома и Гоморры.
И ругая паразитов, мы упускаем из виду тот факт, что паразиты на то и паразиты, чтобы паразитировать. Что толку ругать клопов? Или это своеобразный симбиоз такой? Каждый должен сам решить. Но несомненно, что у здорового организма иммунитет выше и меньше вероятность присутствия паразитов. Поэтому надо брать и делать или не делать, но тогда не жаловаться. И пусть наступит Содом и Гоморра, где плохие паразиты будут доить хороших и бедных людей, и останется лишь к ангелам взывать?
Ещё раз повторю – каждый свою судьбу решает сам, и ответственность за это решение несёт тоже сам. По моему глубокому убеждению – не должен решать и нести, а совершенно определённо, по факту – решает и несёт.
Кто ещё не видел, предлагаю посмотреть один короткий и интересный, на мой взгляд, ролик: https://youtu.be/EaOvHDIR2R8.
Если я где-то был недостаточно деликатен и кого-то задел, прошу меня извинить за резкость, я не ставил цели кого-нибудь задеть. К тому же у меня нет опыта написания подобных статей, они первые, поэтому не судите строго. Читать люблю, писать – не особо. Просто сейчас, на мой взгляд, ситуация исключительная. Тем более, когда пишешь статью на таких ресурсах, невольно сравниваешь свой стиль с авторами, являющимися профессионалами и, разумеется, сравнение не в твою пользу. Кстати, это к вопросу о мнениях некоторых читателей, что первая статья была заказная. Конечно же, она не заказная (несправедливо польстили. А если бы ещё подсказали, у кого можно денег за это попросить… Так бы и сделал, положил бы их на сотовый, и смс смог бы больше кому-нибудь помочь, как у нас это принято, или попросить у тех, от кого мне пришло смс “Gut gemacht!”?). Я пишу достаточно много, но мои письма – это деловые письма, и то они носят технический характер. Так что я технарь, ну прям как Александр (ник Мой адрес). (Надеюсь, не обидел его своим сравнением.)
Радует то, что равнодушных людей всё меньше. Огорчает, что есть люди, буквально единицы, которым понятно, что автор – агитатор и пропагандист, и им непонятно, почему «ВО» таких публикует. Возникает невольный вопрос: если для них неприемлема другая точка зрения, и они сходу дали свою отрицательную оценку незнакомому человеку, а также отрицательную оценку модераторам, и им всё ясно, то зачем они всё это читают? Скажу за себя, если мне неприятно слушать “Эхо Москвы” или смотреть “Дом-2” (не к ночи будет помянута. Пусть не обижается. Мне всё равно), то я мазохизмом не занимаюсь, не слушаю и не смотрю. Если публикуются точки зрения, с которыми я не согласен, это же не означает, что всё банально “проплачено”. Других мнений быть не должно? К слову сказать, им бы ещё посмотреть для начала базовые принципы действующего законодательства: ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ (презумпция невиновности) и ст. 10 ГК РФ (презумпция добросовестности).
Что касается откровенных хамов, то, помня слова Марк Твена**, считаю, что вступать в дискуссию с хамами не стоит. Замечу лишь, что хамство, в особенности в обезличенном интернете, говорит не только о недостатке воспитания, но и о слабости, и неуважении к самому себе, ибо, не уважая других, себя уважать невозможно. Остаётся лишь выразить им сочувствие: с этим, наверное, тяжело жить.
Кстати, в этой связи хочу выразить маленький упрёк редакции «ВО». Вот я всё голову ломал, а почему, к примеру, та же редакция «ВО» обращает внимание на подобные вещи, и не отсылает всех тех, кому всё ясно, скажем, к сноске **. Наконец, когда я прочитал «Фельетон. Таки «ВО» — американский сайт, да я вам говорю...», мне всё стало понятно. И не совестно вам, дорогие товарищи, смеяться над … (сейчас слово подберу, чтобы никого не обидеть, всё, подобрал)… смеяться над недовольными? Грех это. Хотя, хочется думать, он будет прощён.
И наконец, закончу на позитивной ноте. Наверное, есть немало людей, которым близка моя точка зрения. Наверняка, немало тех, кто с ней не согласен. Это не страшно. Главное, что нас объединяет – это отсутствие наплевательского отношения к нашей стране в общем и к своей судьбе в частности.
Здоровья вам и близким вам людям.
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* Фраза в заголовке принадлежит Джорджу Джину Нейтану, американскому литературному и театральному критику.
** «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом». Марк Твен.
В прошлой своей статье я уже писал, что, по моему мнению, всё общество должно измениться и перестать быть апатичным, аполитичным и безответственным. Разговаривая с людьми вокруг себя, слушая мнения близких людей о разговорах на тему выборов в их окружении, читая отдельные комментарии, приходишь к выводу, что многим людям, в принципе, всё равно, кто победит на выборах. А если и не всё равно, то настолько не важно, кто победит, насколько важна их уверенность в том, что выборы нечего не решают. Считаю это большим заблуждением.
Скажу сразу: я не ставлю целью призыв голосовать за Грудинина П. Н. или за Путина В. В. Или ещё там за кого-нибудь. Каждый в этом вопросе и без меня прекрасно разберётся. Голосуйте хоть за Ксюшу… стоп. За неё не надо. Не к ночи будет помянута. (Шучу, пусть не обижается. Мне на неё всё равно.) Речь пойдёт о другом, и я всего лишь выражаю своё мнение, не более того, хотя, конечно, при этом узнать мнения других людей, моих сограждан, мне очень интересно.
Я считаю (в т.ч. на основе моего жизненного опыта), что принципы, именно принципы, взаимодействия людей в маленьком коллективе, в большом коллективе и в обществе в целом – одинаковые. Это как базовые законы физики, например, закон Архимеда действителен что для ведра, что для бассейна. (Если мне возразят, что условия бывают разные, то я не беру во внимание возможные допуски, как неоднородное поле, потому, что я говорю о принципах. И состояние невесомости также не наш случай.)
Почему физика? Потому, что физика – одна из областей науки. Существует несколько методов познания мира, в их числе научный метод. Если коротко, то физика — это наука, изучающая законы природы, и её законы лежат в основе всего естествознания. Мы – часть природы, и законы физики действуют в том числе и на наше настроение, мировоззрение и на наше качество жизни. К слову, есть ещё религиозное познание, и я не вижу противоречий в результатах этих познаний.
Приведу два простейших примера.
Пример первый (негативный). Уверен, что не сильно ошибусь, если скажу, что многие знают, что появление (или наличие) в коллективе предприятия работника, который саботирует работу и подбивает на саботаж других участников рабочего процесса, действует разлагающе на весь коллектив, что негативно сказывается на всей работе предприятия в целом. Мы таких людей называем “саботажниками”, ”провокаторами” и т.п. Не все идут в русле его мнения, но в принципе эта цепная реакция работает.
Пример второй (позитивный). Существует коллектив предприятия, в котором часто нарушаются права (как правило, трудовые) работников этого коллектива, помимо этого, ещё и проявляется высокомерное к ним отношение. (Это я деликатно выразился.) При появлении (или наличии) работника (при условии, что работник он хороший), который начинает отстаивать (не путать с “качать”) хотя бы часть своих законных прав, соблюдая при этом законные (подчеркну, законные) интересы как других работников, так и руководства, происходит следующее. Сначала руководство его пытается отфутболить, потом — ещё разок, наконец, начинает идти на уступки. Бывает, что часть коллектива сначала его даже и не поддерживает, хотя ещё вчера на перекуре была “за”. Даже несмотря на то, что, отстаивая свои интересы, тем самым, он отстаивает и их интересы тоже. Но одно дело “за” на перекуре, а другое – поговорить открыто. Даже известны случаи: когда такой умник появляется, многие из тех, кто вчера был “за” на перекуре, сегодня встают на сторону начальства. Мотивация, представляется такая: “Ишь, какой умный нашёлся, да и позволить себе может то, чего я не могу”, а поэтому: “Давай, бей Чапая”. (Как правило, почему-то чаще в женских коллективах, в мужских – редко, или мне так попадалось.)
Но… По прошествии некоторого времени (обозримого) и при условии уважительного отношения (не путать с “человекоугодием”) как к руководству, так и ко всем работникам, в т.ч. и к тем, о которых сказано выше, при сохранении чувства собственного достоинства (не гордыни), многое начинается меняться в лучшую сторону. И те, кто ещё позавчера “бил Чапая”, стараются следовать позитивному примеру. Т.е. эта цепная реакция тоже работает.
Единственно, хочу заметить один момент, сам вживую с такой ситуацией не встречался, и людей, знакомых с такой ситуацией, не знаю, а знаю только по отзывам в интернете. Есть организации, где всё – полный дурдом, и то, о чём написано выше – не применимо. Допускаю. Только стоит ли работать в такой организации, где ради своего места нужно пожертвовать чувством собственного достоинства? Каждый решает сам. Согласен со многими своими друзьями, и не только, если перефразировать Долорес Ибаррури – лучше умереть стоя, нежели жить на коленях. (Кстати, она говорила про испанский народ, а русский что, хуже?)
Обещал два примера, а приведу ещё два. Когда кругом чистота и порядок, мусорить как-то не хочется. Когда кругом всё загажено – гадят сюда же. Это, конечно, зависит от воспитания, кто-то гадить в любом случае не будет, но ведь понятно, о чём я говорю?
Кстати, обратно тоже работает. С волками жить – по-волчьи выть? Достаточно посмотреть, что писал Мединский в своей книге “Война. Мифы СССР. 1939–1945” про Маннергейма и сравнить его высказывания по случаю открытия памятной таблички этому деятелю в Санкт-Петербурге.
И это всё работает, хотим мы того или нет, и работает в разных масштабах. Между прочим, это видно и на примере волны патриотизма, охватившей наше общество после воссоединения с Крымом. Это было видно и в момент подъёма всего советского народа на борьбу с нацистами в 1941-ом. Да, это было также видно и на примере волны патриотизма в 1914-ом, когда на улицы Москвы и Петрограда вышли толпы народа, и когда либералы (дежавю в ретроспективе?) развалили империю, этому же народу во главе с большевиками пришлось всё исправлять.
Идеалисты считают, что сознание определяет быт, материалисты – что быт определяет сознание. У каждого своя правда, но представляется, что истина посередине. Так сказать, золотая середина. Лично мне представляется, что культура – это совокупность материальных и духовных ценностей. Действительно, если живёшь в нужде и нищете, каким образом тогда реализовать свою свободу выбора? Я не грешу не потому, что это мой свободный выбор, а потому, что у меня нет такой возможности? О какой свободе, свободе выбора в том числе тогда может идти речь? А на то, что человек рождён свободным, и свободным должен быть, думаю, немногие мне возразят. Прошу только не путать истинную свободу с вседозволенностью. А если у нас и быт не очень, а в сознании – как бы выжить? Что тогда делать?
Некоторые знакомые задаются вопросом: федеральные каналы сообщили, что, согласно опросам ВЦИОМ, некий рейтинг составляет 82,3 (86), более 80%, они что, опросы в АП проводили? И, следовательно, голосуй – не голосуй, посчитают точно так же. Или, по М. Задорнову, светлая ему память, рейтинг – высокий, уважение – маленькое. Судить не берусь, некоторым данным ВЦИОМ верится с охотой, а некоторым – нет. Мне кажется, тут всё зависит от того, насколько всё это соответствует нашим ожиданиям или нашей убеждённости.
Это всё, безусловно, важно, но это уже теряет важность в контексте следующего.
Лично я давно пришёл к мысли о том, что народная мудрость, которую любил повторять Л. Н. Толстой (делай то, что должен, и будь что будет), – одна из самых великих истин, но я не знал, откуда она появилась в народе. (Аналоги этой фразы есть и в других языках.) Но однозначного ответа не знал. Не так давно было выступление патриарха Кирилла в СФ ФС РФ. Какие выводы сделали для себя его слушатели, я не знаю, но в числе прочего патриарх Кирилл сказал следующее: «Как гласит народная мудрость: делай что должно, и будет так, как будет, а если перевести на язык христианской нравственности, сделай всё от тебя зависящее, а в остальном дай место Богу. Следование этим принципам позволяет нам быть честными. Перед собой, перед своей совестью, перед своими избирателями, перед Богом». Сразу вспомнились слова Достоевского: «Главное, убегайте всякой лжи, лжи себе в особенности. Страха тоже убегайте, хотя страх есть лишь последствие всякой лжи».
Допускаю, что кто-то усмехнётся, прочитав про патриарха, вспомнив его дорогие часы или его позитивное отношение к Солженицыну. Замечу, что это его личное дело и его личное мнение. Православие хорошо ещё и тем, что личное мнение представителя церкви не обязательно является истиной. Истиной в православии является согласное (!) учение святых отцов. (В отличие, например, от католицизма, где истиной могут быть слова папы римского, или протестантизма, где каждый настолько хорош, что у каждого своя истина.)
Можно попытаться представить будущее, так, один миг. Отцы и дети. «Отец, мы хорошо живём?» – «По крайней мере, достойно». Или «Почему мы так плохо живём?» – «Потому, сын (дочь), что я ошибся с выбором, и меня обманули, виноват, будем исправлять». Или же «Почему мы так плохо живём?» – «Потому, что они нас за людей не считают». – «А зачем ты их выбирал?!» – «Это не я. Я на выборы не ходил. Терпи».
Так оно, конечно, спокойнее, но… В конце концов, отсутствие позиции – тоже своего рода если не позиция, то полупозиция. Атеизм, например, ведь не богохульство, это тоже вера, вера в то, что Бога нет, но это позиция. А тут…
Вообще, Россия богата замечательными и великими людьми. Только в моей жизни – примеров тысячи. Засадишь ночью машину “по зеркала” в сотнях км от столицы региона, с ближайшей пилорамы, где трактор, в 6 утра сторож позвонит машинисту трактора, тот придет на работу раньше времени, заведёт трактор и вытащит. Когда даёшь ему деньги – он их возвращает со словами: “Много даёшь, дай другую”. (Здоровый овчар, который хотел сожрать тебя, видя твоё приближение, и тот солидарен с хозяином, и передумывает тебя есть, когда приходишь за помощью.) Знаете, хороших людей – больше. Если бы было иначе, мир перевернулся бы. Лично мне в жизни очень повезло: мне всегда попадались очень хорошие люди, и окружают очень хорошие люди, соседи в том числе, а если и попадались люди, образ мыслей и образ действий которых, я не приемлю, они долго рядом не задерживались.
Хочу привести слова писателя И. Золотусского из авторской программы, посвящённой В.Е. Максимову. С творчеством самого В.Е. Максимова я не знаком, знаю лишь, что он беспризорник, самоучка, не окончивший даже школы, прозаик, член Союза писателей, общественный деятель, антикоммунист, редактор главного эмигрантского журнала XX столетия, который в одной из своих статей писал о перестройке: «Что вы делаете? Вы не коммунизм хороните – Россию». Свои слова И. Золотусский сказал после описания дорог, по которым они скитались, и тех тяжёлых невзгод, которые им в детстве пришлось перенести: “Вся эта наша детская жизнь должна была сделать из нас мстителей. Но этого не произошло. Почему? Потому, что мы в детстве читали хорошие книги? Нет. Потому, что на этих дорогах нам попадались прекрасные русские люди. Самые простые, которые были готовы отдать нам и одёжку свою, и накормить нас из своей тарелки. Это была наша Родина, которую мы любили. Это была наша страна. И вот любовь к людям, к ней, и спасли нас от мести и от того, чтоб превратиться в маленьких волков”.
Я потому и написал в прошлой статье, что Россия устоит. И ещё вот почему. Мне, конечно, неведом замысел Божий, но я не верю, что миру уже конец. Видя, какое бесовство творится на Западе и, учитывая тот факт, что остальному миру сейчас без союза с Россией с ним не справиться, и Запад его подомнёт, то в этом случае миру, скорее всего, наступит капут. А в это, как я уже сказал, не верю. Поэтому Россия устоит.
Но не хотелось бы огромных жертв, и так-то будет нелегко, вне зависимости от того, кто победит. Но при условии того, что смены курса не будет, представляется, что ещё 6 лет такого правления России просто не перенести. Она снова выстоит, но ценой каких потрясений?
Стоит особо отметить, что русские люди (русские по духу) никогда не смирятся с современными идеями “либерализма”. У них своя справедливость. У русских в крови и Достоевский, и Тютчев (с его «Напрасный труд — нет, их не вразумишь, / Чем либеральней, тем они пошлее, …»), и Салтыков-Щедрин (с его «Либералом», помните: «Идеалов и в помине уж не было – одна мразь осталась, а либерал все-таки не унывал. “Что ж такое, что я свои идеалы по уши в подлости завязил? Зато я сам, яко столп, невредим стою! Сегодня я в грязи валяюсь, а завтра выглянет солнышко, обсушит грязь – я и опять молодец-молодцом!”»). А также ещё в крови и наш СССР, даже у молодёжи, которая его не застала.
Я слово “либерализм” взял в кавычки потому, что, повторюсь, у нашего правящего класса, по моему мнению, нет внятной идеологии, разве что – либеральная экономика. Это не либерализм Вольтера, и это даже не либерал Салтыкова-Щедрина. Посмотрите на представителей этого класса и спросите: «Вы либерал?», и они вам ответят в том духе, что цинизм ваших помыслов данной концепции ассоциируется с мистификацией парадоксальных иллюзий и как конъюнктура мировой экономики влияет на тенденции колониальных депрессий в свете экономических диспанций. И вот эти и есть либералы?
Это даже не антирусский либерализм, про который говорил Достоевский, это клоунада какая-то. И клоуны. Из плохого цирка. Не без бесовства, разумеется. У некоторых губернаторов прямо по песне Розенбаума “Маруся завязала”: «Гос…одь – не фраер, Б…г – не лох». Но и бесы какие-то убогие, не в пример Мефистофелю. Это в Фаусте у Гете: “Я тот, кто вечно хочет зла и вечно совершает благо.” А у нас что: ”Я тот, кто обещает благо и вечно совершает зло”? Мне тут из Питера прислали копию приказа по МВД РФ с печатями, подписями, регистрацией в Минюсте: “Установить, что с 7 апреля 2018 года вступает в действие поправка в правила дорожного движения, согласно которой водители автомашин, не оборудованных подушками безопасности, за пределами населённых пунктов обязаны надевать защитный шлем на голову”. Я разослал нескольким знакомым эту копию. Знаете, что они спросили первым делом? “Это что, шутка такая?” Смеяться сразу никто не спешил, уже ко всему привыкли и мало чему удивляются.
Вернусь к теме статьи. Думается, что даже не так важно то, «как посчитают» голоса, как важно то, что народ не самоустранится от решения своих проблем и произойдёт консолидация общества (или хотя бы его большей части). В случае этого самоустранения и до монархии (причём далеко не конституционной) – один шаг.
Представители “элиты” уже ходят на памятные шествия с портретом императора, учитывая то, что у многих людей, в честь кого памятное шествие, было неоднозначное отношение к этому императору, а потом ещё в своих высказываниях ставят Ленина и Мао Цзэдуна в одно предложение, через запятую, в один ряд с Гитлером. Известные политические и общественные деятели, телеведущие открыто рассуждают на эту тему (пробный камень? разведка боем?). Мы поклоняемся, пусть даже не поклоняемся, а чтим своего кумира, рассуждая на тему о чрезмерной роли личности в истории. Не отменяя значение этой самой роли, хочу только напомнить вторую Божью заповедь: не создавай себе кумиров.
В свете этого мне нравится наша молодёжь, по крайней мере, та, которая вокруг меня. Вот у кого чёткая принципиальная позиция, что называется – попробуй, победи. Если кто подумал о Навальном&Cо, тот ошибся, я лично таких не знаю. Многие из молодёжи считают, что вся эта гоп-компания (&Co) – это “сфальсифицированная оппозиция для фальсификации власти, нужная (кому? – …) для слива или канализации протестного потенциала”. Мол, кто не с нами – тот Навальный. Тут я согласен с одним из авторов, что наши дети умнее нас. Впрочем, это объективно. А вот в плане их технических знаний, из-за системы образования, они до нас пока не дотягивают.
Я понимаю, что можно не идти на выборы, когда в стране, в общем, всё хорошо. А вот когда страну пытаются поставить на колени (выражаясь литературно, без использования ненормативной лексики, выражающей особое состояние души)… И нет ничего страшного в том, что человек был раньше против своей явки, а теперь вдруг – за. Важно не то, что не ошибаешься, а то, как исправляешь результаты своих ошибок. Вообще, их признание – это прерогатива сильного человека, слабый никогда не признается. (Не путать с частой сменой своих принципов.) В конце концов, блажен не тот, кто верует, а тот, кто покаялся (перед собой, не перед Западом).
Конечно, можно зарыться в свою нору по принципу – моё дело телячье, обделался и стой, авось доить не будут. Ещё как будут – уже доят. Как в том старом анекдоте… Слышу, кого-то доят, стало интересно. Оглянулся – меня. Вот и получается как у Салтыкова-Щедрина: «Что́ за чудо! – говорит приятелю либерал, – дождя нет, помоев нет, а у меня на щеку брызги летят! – А видишь, вон за углом человек притаился, – это его дело! Плюнуть ему на тебя за твои либеральные дела захотелось, а в глаза сделать это смелости не хватает».
Вышесказанное не относится к тем, кого всё (или большее) устраивает, у них своя точка зрения, которую я уважаю. Это относится к тем, кому происходящее не нравится, но ответственность за решение своих проблем не нравится ещё больше.
Есть уверенность в том, что мнение “от нас ничего не зависит” – ошибочное. Зависит, и очень многое. С одной стороны, мир нам не изменить – не нами создан, да оно и не надо, ибо изменив себя, мы тем самым изменяем своё место в нём, и нам начинает казаться, что мир меняется. С другой стороны, мысль материальна, и чем большее количество людей начинает думать об одном и том же, тем быстрее это произойдёт. Помимо того, о чём сказано выше, хочу напомнить, что Господь обещал Аврааму пощадить Содом и Гоморру, если там найдётся хотя бы десять праведников. Однако, как оказалось, единственным праведником в Содоме и Гоморре оказался Лот, который и был спасён со своей семьёй. Всего девяти для спасения не хватило. Совершенно очевидно как-то, что мнение и поступки каждого очень важны и нужны, и от каждого много что зависит, так и то, что, будь десять праведников, не было бы Содома и Гоморры.
И ругая паразитов, мы упускаем из виду тот факт, что паразиты на то и паразиты, чтобы паразитировать. Что толку ругать клопов? Или это своеобразный симбиоз такой? Каждый должен сам решить. Но несомненно, что у здорового организма иммунитет выше и меньше вероятность присутствия паразитов. Поэтому надо брать и делать или не делать, но тогда не жаловаться. И пусть наступит Содом и Гоморра, где плохие паразиты будут доить хороших и бедных людей, и останется лишь к ангелам взывать?
Ещё раз повторю – каждый свою судьбу решает сам, и ответственность за это решение несёт тоже сам. По моему глубокому убеждению – не должен решать и нести, а совершенно определённо, по факту – решает и несёт.
Кто ещё не видел, предлагаю посмотреть один короткий и интересный, на мой взгляд, ролик: https://youtu.be/EaOvHDIR2R8.
Если я где-то был недостаточно деликатен и кого-то задел, прошу меня извинить за резкость, я не ставил цели кого-нибудь задеть. К тому же у меня нет опыта написания подобных статей, они первые, поэтому не судите строго. Читать люблю, писать – не особо. Просто сейчас, на мой взгляд, ситуация исключительная. Тем более, когда пишешь статью на таких ресурсах, невольно сравниваешь свой стиль с авторами, являющимися профессионалами и, разумеется, сравнение не в твою пользу. Кстати, это к вопросу о мнениях некоторых читателей, что первая статья была заказная. Конечно же, она не заказная (несправедливо польстили. А если бы ещё подсказали, у кого можно денег за это попросить… Так бы и сделал, положил бы их на сотовый, и смс смог бы больше кому-нибудь помочь, как у нас это принято, или попросить у тех, от кого мне пришло смс “Gut gemacht!”?). Я пишу достаточно много, но мои письма – это деловые письма, и то они носят технический характер. Так что я технарь, ну прям как Александр (ник Мой адрес). (Надеюсь, не обидел его своим сравнением.)
Радует то, что равнодушных людей всё меньше. Огорчает, что есть люди, буквально единицы, которым понятно, что автор – агитатор и пропагандист, и им непонятно, почему «ВО» таких публикует. Возникает невольный вопрос: если для них неприемлема другая точка зрения, и они сходу дали свою отрицательную оценку незнакомому человеку, а также отрицательную оценку модераторам, и им всё ясно, то зачем они всё это читают? Скажу за себя, если мне неприятно слушать “Эхо Москвы” или смотреть “Дом-2” (не к ночи будет помянута. Пусть не обижается. Мне всё равно), то я мазохизмом не занимаюсь, не слушаю и не смотрю. Если публикуются точки зрения, с которыми я не согласен, это же не означает, что всё банально “проплачено”. Других мнений быть не должно? К слову сказать, им бы ещё посмотреть для начала базовые принципы действующего законодательства: ст. 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ (презумпция невиновности) и ст. 10 ГК РФ (презумпция добросовестности).
Что касается откровенных хамов, то, помня слова Марк Твена**, считаю, что вступать в дискуссию с хамами не стоит. Замечу лишь, что хамство, в особенности в обезличенном интернете, говорит не только о недостатке воспитания, но и о слабости, и неуважении к самому себе, ибо, не уважая других, себя уважать невозможно. Остаётся лишь выразить им сочувствие: с этим, наверное, тяжело жить.
Кстати, в этой связи хочу выразить маленький упрёк редакции «ВО». Вот я всё голову ломал, а почему, к примеру, та же редакция «ВО» обращает внимание на подобные вещи, и не отсылает всех тех, кому всё ясно, скажем, к сноске **. Наконец, когда я прочитал «Фельетон. Таки «ВО» — американский сайт, да я вам говорю...», мне всё стало понятно. И не совестно вам, дорогие товарищи, смеяться над … (сейчас слово подберу, чтобы никого не обидеть, всё, подобрал)… смеяться над недовольными? Грех это. Хотя, хочется думать, он будет прощён.
И наконец, закончу на позитивной ноте. Наверное, есть немало людей, которым близка моя точка зрения. Наверняка, немало тех, кто с ней не согласен. Это не страшно. Главное, что нас объединяет – это отсутствие наплевательского отношения к нашей стране в общем и к своей судьбе в частности.
Здоровья вам и близким вам людям.
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* Фраза в заголовке принадлежит Джорджу Джину Нейтану, американскому литературному и театральному критику.
** «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом». Марк Твен.
Автор: Степан
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