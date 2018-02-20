01:03 21 февраля

Авианосец ВМС США Carl Vinson посетит Вьетнам впервые с 1975 года

Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson в марте посетит вьетнамский порт Дананг, визит уже согласован сторонами, передает ТАСС сообщение газеты Nikkei.



Газета напоминает, что Carl Vinson зайдет во Вьетнам «впервые после окончания войны в стране в 1975 году и эвакуации оттуда американских войск».


В настоящее время данная авианосная группа находится с визитом на Филиппинах.

«После этого, как ожидается, она совершит патрулирование в Южно-Китайском море с целью оказания нажима на Пекин, который стремительно укрепляет свои военные позиции в этом стратегически важном районе», – пишет газета.

Издание добавляет, что заход Carl Vinson во Вьетнам «призван подчеркнуть сближение этой страны с США и укрепление их отношений в сфере обеспечения безопасности для сдерживания КНР».

В частности, в 2016 году правительство США сняло запрет на поставки вооружений Ханою, кроме того, Вашингтон пытается убедить вьетнамские власти диверсифицировать источники закупки оружия, сократив их поставки из России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. Чёрный Вчера, 15:16
    Враг моего врага мне не друг...но всё же... smile....Надо ещё Макейна послом во Вьетнам отправить
    «После этого, как ожидается, она совершит патрулирование в Южно-Китайском море с целью оказания нажима на Пекин

    Китай прямо таки задрожал от страха laughing ....Ох, как бы вьетнамцев не заставили авианосец от дерьма храбрых американских матросов, очищать....не фрегат всё таки wassat
    Чёрный
    1. maxim947 Вчера, 15:28
      Короткая память оказалась у вьетнамцев, даже по сути поколение не сменилось. К хорошему сей факты не приводят...
      maxim947
      1. Rusland Вчера, 15:38
        Цитата: maxim947
        Короткая память оказалась у вьетнамцев, даже по сути поколение не сменилось. К хорошему сей факты не приводят...

        Похоже японский синдром, вы нас бейте, мы потерпим.
        Rusland
        1. maxim947 Вчера, 15:52
          Похоже японский синдром, вы нас бейте, мы потерпим.

          Нет, это синдром обещанных денег, инвестиций и экономических преференций которые превалирует над национальной гордостью и памятью.
          maxim947
          1. voyaka uh Вчера, 16:48
            Это - нормальное желание страны двигаться в будущее, а не сидеть гордо
            с ногами, застрявшими в историческом прошлом.
            voyaka uh
            1. maxim947 Вчера, 16:56
              Это когда альтернативы нет, и одно дело сотрудничать, а другое авианосец в своем порту
              maxim947
            2. самый главный Вчера, 18:33
              Цитата: voyaka uh
              о - нормальное желание страны двигаться в будущее, а не сидеть гордо
              с ногами, застрявшими в историческом прошлом.

              Ну так подружитесь с ХАМАС и Ираном, не сидите гордо с ногами, застрявшими в историческом прошлом. Разве в последние годы они Вас обстреливали?
              самый главный
              1. voyaka uh Вчера, 23:57
                Не только в последние годы, а даже в последние дни.
                Так что, мы живет в историческом настоящем laughing
                voyaka uh
      2. НасРать Вчера, 15:39
        Цитата: maxim947
        Короткая память оказалась у вьетнамцев, даже по сути поколение не сменилось. К хорошему сей факты не приводят...

        Выходить нам с немцами теперь испокон веку враждовать? А Владимир Владимирович им газ ведет! laughing Выходит короткая память оказалась у ВВП?

        А вьетнамцы кушать хотят, каждый день причем!!!
        НасРать
        1. НасРать Вчера, 15:51
          Вьетнам всегда старался проводить независимую внешнюю политику с самого образования государства в 1945 году. Не надо думать, например, что во время американской агрессии во Вьетнаме в 60−70-х годах прошлого века вьетнамское руководство полностью подчинялось указаниям из Москвы. Такого никогда не было. Просто в годы войны против интервенции США интересы наших стран совпали.

          С конца 80-х годов Вьетнам стал проводить реформы, которые, в том числе, подразумевают открытость этой страны на сотрудничество с капиталистическим миром. Вьетнамцы поняли, что на одной идеологии далеко не уедешь и стали искать инвестиции, новые технологии во всём мире

          При этом надо понимать, что Россия сегодня не является коммунистической страной, а, значит, речь не идёт об идеологической близости между нашими государствами. Поэтому, выбирая между Россией и США, например, Вьетнам сделает выбор в пользу Соединённых Штатов, поскольку от экономического сотрудничества с ними он видит больше выгоды для себя. Поэтому во вьетнамской прессе можно встретить утверждения, что США — дружественная страна.
          НасРать
          1. НасРать Вчера, 16:00
            США сняли эмбарго на поставки вооружений во Вьетнам. Ждите, скоро Вьетнам начнет массово покупать вооружение из США!!! Потом Вьетнам, несмотря на огромный торговый оборот с Китаем, относиться насторожено к Китаю и его претензиям на острова... Вьетнам понимает, что сдерживать Китай в этом вопросе реально сможет США, а не Россия.... политика!!!
            НасРать
  2. oldseaman1957 Вчера, 15:16
    Это что - чтоб не забывали? Тут вообще мозг набекрень - для нас это всё равно, что после 45-го воскресшего Гитлера принять...
    oldseaman1957
    1. Ратник с пулеметом Вчера, 15:18
      местные наверное сильно "обрадовались" и страшно "соскучились"))
      Ратник с пулеметом
      1. Shurik70 Вчера, 15:27
        Цитата: Ратник с пулеметом
        местные наверное сильно "обрадовались" и страшно "соскучились"))

        Надеюсь, на сайте расскажут, как вьетнамцы их встретили
        Shurik70
    2. Чёрный Вчера, 15:23
      Цитата: oldseaman1957
      Это что- чтоб не забывали?

      молодняку стало интересно, кто же это их папашам так ввалил в 60-70 годы laughing
      Чёрный
  3. Ураган70 Вчера, 15:19
    Как бы их поганой метлой выгонять потом не пришлось!
    А может они этого дятла привезут?
    Ураган70
    1. Rusland Вчера, 15:41
      Если только туловище, мозг в руках растекается, никак не объединят smile
      Rusland
  4. ВЕРЕСК Вчера, 15:20
    Оттягивают нас по всем статьям.Теряем то,что имели.Скоро и Вьетнам под амеров ляжет.Слабы мы и в военном отношении и тем более в политике.
    ВЕРЕСК
    1. Чёрный Вчера, 15:28
      Цитата: ВЕРЕСК
      Оттягивают нас по всем статьям.

      в данном случае, тут больше для Китая привет smile
      Чёрный
    2. BerBer Вчера, 15:30
      Это торгашеская наглость. Не в дверь, так в окно.
      BerBer
      1. НасРать Вчера, 15:48
        Цитата: BerBer
        Это торгашеская наглость. Не в дверь, так в окно.


        Это вы про Вьетнам?
        НасРать
        1. BerBer Вчера, 15:53
          Да нет про штаты.
          BerBer
          1. НасРать Вчера, 15:55
            Дык, Вьетнам сам ломиться в торговые партнеры к США.. Мы просто не в состоянии(нет денег у населения) купить столько сколько населения США... А Вьетнамцы кушать хотят, как не парадоксально!
            НасРать
            1. BerBer Вчера, 16:04
              И американцы действуют в соответствии с принципом - Мы покупаем у вас, а вы у нас (оружие). Короче говоря, подыскивают ключики.
              BerBer
              1. НасРать Вчера, 16:06
                Да, США не скрывают, что хотят продавать оружие Вьетнаму, более того они сняли эмбарго с Вьетнама.. так что ждите первых закупов..
                НасРать
    3. НасРать Вчера, 15:46
      Цитата: ВЕРЕСК
      Оттягивают нас по всем статьям.Теряем то,что имели.Скоро и Вьетнам под амеров ляжет.Слабы мы и в военном отношении и тем более в политике.


      Скоро!!! wassat bully Вы спали, что ли долго? Вы торговый оборот Вьетнама посмотрите...
      НасРать
      1. BerBer Вчера, 15:54
        В принципе логично, опять "его величество доллар" рулит нам назло.
        BerBer
        1. НасРать Вчера, 16:04
          Не только доллар... но и политический расклад в этом регионе! Россия ни чего не может предложить Вьетнаму, в его противоречиях по островам с Китаем...
          НасРать
          1. BerBer Вчера, 16:24
            С Индией ситуация похожа.
            BerBer
            1. НасРать Вчера, 16:32
              У Индии есть "ядерная дубина", да и силенок явно поболее, чем у Вьетнама в споре с Китаем...
              НасРать
      2. ВЕРЕСК Вчера, 17:12
        Он нам помогает?И что там толкового в вооружении с нашей стороны?
        ВЕРЕСК
  5. Ingvar0401 Вчера, 15:24
    Цитата: oldseaman1957
    Это что - чтоб не забывали? Тут вообще мозг набекрень - для нас это всё равно, что после 45-го воскресшего Гитлера принять...

    Да у них у многих мозги набекрень - вон японцы и Хиросиму и Нагасаки простили. И подмахивают теперь ом на всю катушку
    Ingvar0401
    1. MadCat Вчера, 17:21
      Цитата: Ingvar0401
      Да у них у многих мозги набекрень - вон японцы и Хиросиму и Нагасаки простили. И подмахивают теперь ом на всю катушку

      ну Россия же с Германией торговые партнеры. По вашей логике может и Франции войну объявить, так и сказать, мстя за Наполеона. laughing
      MadCat
  6. Romka47 Вчера, 15:25
    Ну эти .... короче "партнеры" (не скажу как хотел, цензура не пропустит) в лоб не взяли, огребли сбежали, так они теперь другим путем пойдут, и тут у них "все" может получится.
    Romka47
  7. RipRap Вчера, 15:26
    Интересно, как к этому относится вьетнамский народ? Ещё полно живых свидетелей осталось того зверства, что тварили там матрасы. Или у них с исторической памятью бяда-бяда?

    Хотя чему удивляться, традиционный азиатский менталитет.
    RipRap
    1. ВЕРЕСК Вчера, 17:15
      Или у них с исторической памятью бяда-бяда? А у них нет памяти.Бог не дал.Как и другим мелким.Чего хотят-сами не понимают.Вши на теле планеты.
      ВЕРЕСК
  8. к174ун7 Вчера, 17:23
    «После этого, как ожидается, она совершит патрулирование в Южно-Китайском море с целью оказания нажима на Пекин, который стремительно укрепляет свои военные позиции в этом стратегически важном районе»
    Сначала понажимают на Китай, а затем поплывут укреплятся во Вьетнам. Мудро, по-трамповски.
    к174ун7
  9. Сибирский цирюльник Вчера, 18:09
    Что такое дружба с США,вьетнамцы должны помнить,как никто другой... Или страх перед Китаем так велик??
    Интересно,что бы сказали жители Сонгми.
    Сибирский цирюльник
  10. loginovich Вчера, 19:38
    Свято место пусто не бывает.
    loginovich
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