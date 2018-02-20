Авианосец ВМС США Carl Vinson посетит Вьетнам впервые с 1975 года
Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson в марте посетит вьетнамский порт Дананг, визит уже согласован сторонами, передает ТАСС сообщение газеты Nikkei.
Газета напоминает, что Carl Vinson зайдет во Вьетнам «впервые после окончания войны в стране в 1975 году и эвакуации оттуда американских войск».
В настоящее время данная авианосная группа находится с визитом на Филиппинах.
«После этого, как ожидается, она совершит патрулирование в Южно-Китайском море с целью оказания нажима на Пекин, который стремительно укрепляет свои военные позиции в этом стратегически важном районе», – пишет газета.
Издание добавляет, что заход Carl Vinson во Вьетнам «призван подчеркнуть сближение этой страны с США и укрепление их отношений в сфере обеспечения безопасности для сдерживания КНР».
В частности, в 2016 году правительство США сняло запрет на поставки вооружений Ханою, кроме того, Вашингтон пытается убедить вьетнамские власти диверсифицировать источники закупки оружия, сократив их поставки из России.
Газета напоминает, что Carl Vinson зайдет во Вьетнам «впервые после окончания войны в стране в 1975 году и эвакуации оттуда американских войск».
В настоящее время данная авианосная группа находится с визитом на Филиппинах.
«После этого, как ожидается, она совершит патрулирование в Южно-Китайском море с целью оказания нажима на Пекин, который стремительно укрепляет свои военные позиции в этом стратегически важном районе», – пишет газета.
Издание добавляет, что заход Carl Vinson во Вьетнам «призван подчеркнуть сближение этой страны с США и укрепление их отношений в сфере обеспечения безопасности для сдерживания КНР».
В частности, в 2016 году правительство США сняло запрет на поставки вооружений Ханою, кроме того, Вашингтон пытается убедить вьетнамские власти диверсифицировать источники закупки оружия, сократив их поставки из России.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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