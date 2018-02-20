01:03 21 февраля

Британский вертолетоносец HMS Ocean стал бразильским

Минобороны Великобритании официально подтвердило факт продажи вертолётоносца HMS Ocean, сообщает портал navaltoday.com.

На ближайшие пару лет британские ВМС останутся без авианосных боевых единиц — несмотря на то, что авианосец HMS Queen Elizabeth официально передан флоту, уровня боеготовности он достигнет не ранее 2020 года.

Британский вертолетоносец HMS Ocean стал бразильским



Планы о продаже вертолётоносца HMS Ocean впервые были обнародованы ещё в марте прошлого года. Позже информацию подтверждали представители бразильского флота, но только вчера Минобороны Великобритании официально подтвердило факт сделки. Стоимость двадцатилетнего вертолётоносца составила £84 млн.

Успешная продажа HMS Ocean бразильскому флоту даст Великобритании средства, которые будут реинвестированы в оборону
— заявил Клаус Уокер, глава Управления по продаже оборонного оборудования (DESA) при Минобороны Великобритании.

Официальное списание HMS Ocean запланировано на 27 марта. После церемонии выхода из состава британского флота компании Babcock и BAE Systems проведут переоборудование и подготовку корабля к передаче бразильским ВМС. Планируется, что уже этим летом вертолётоносец отправится в Бразилию, передает "Warspot".

Использованы фотографии: navaltoday.com
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Комментарии 10

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  1. Rusland Вчера, 15:33
    Помним, помним доплылывет что-ли до Бразилии ?
    Rusland
    1. volodya Вчера, 15:40
      Цитата: Rusland
      Помним, помним доплылывет что-ли до Бразилии ?

      Распродают старье!
      volodya
      1. donavi49 Вчера, 16:03
        Commissioned: 30 September 1998

        По этому критерию практически все ВМФ РФ - старье. Плюс он прошел ремонт и модернизацию.
        2012–2014
        donavi49
  2. Vard Вчера, 15:34
    Нужен он Бразилии... Наверное нужен раз купили... Интересно с кем они воевать собрались... а вот то что Англия на варилась это несомненно... Ещё и на ремонте и обслуживании наживётся...
    Vard
    1. donavi49 Вчера, 15:45
      Конечно нужен.

      Сан-Паоло будут списывать. Денег на перестройку так и не нашли. Тем более катапульты только Скайхоки могут выбрасывать (которые уже подразвалились). Опять же на большую модернизацию с заменой катапульт под Гриппен-НГ/Рафаль они деньги не нашли.

      Зато они получают довольно ходовой и универсальный корабль. Которым смогут как проецировать силу в регионе, так и использовать для перебросок войск и техники внутри страны. Тем более на Сан-Паулу в последние годы основное ядро авиагруппы составляли Вертушки.
      donavi49
      1. san4es Вчера, 16:35
        Цитата: donavi49
        ... они получают довольно ходовой и универсальный корабль. Которым смогут как проецировать силу в регионе, так и использовать для перебросок войск и техники внутри страны. Тем более на Сан-Паулу в последние годы основное ядро авиагруппы составляли Вертушки.

        hi
        san4es
    2. Тикси-3 Вчера, 16:05
      Цитата: Vard
      Интересно с кем они воевать собрались...

      fool ну во первых все кто покупает оружие - собрались воевать? wassat
      и два - карту посмотрите....
      Тикси-3
  3. Romka47 Вчера, 16:17
    Не знаю как он там технически, может и крут может и нет, но без отвращения не взглянешь, есть тебе корова старая..
    Romka47
  4. san4es Вчера, 16:26
    Вертолётоносец королевского флота HMS Ocean заходит на военно-морскую базу Девонпорт в последний раз. 9 февраля 2018 года.
    san4es
  5. Старый26 Вчера, 21:25
    Цитата: san4es
    Вертолётоносец

    Неплохо было бы иметь у себя несколько кораблей для морской мехоты
    Старый26
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