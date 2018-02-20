Британский вертолетоносец HMS Ocean стал бразильским
Минобороны Великобритании официально подтвердило факт продажи вертолётоносца HMS Ocean, сообщает портал navaltoday.com.
На ближайшие пару лет британские ВМС останутся без авианосных боевых единиц — несмотря на то, что авианосец HMS Queen Elizabeth официально передан флоту, уровня боеготовности он достигнет не ранее 2020 года.
Планы о продаже вертолётоносца HMS Ocean впервые были обнародованы ещё в марте прошлого года. Позже информацию подтверждали представители бразильского флота, но только вчера Минобороны Великобритании официально подтвердило факт сделки. Стоимость двадцатилетнего вертолётоносца составила £84 млн.
Официальное списание HMS Ocean запланировано на 27 марта. После церемонии выхода из состава британского флота компании Babcock и BAE Systems проведут переоборудование и подготовку корабля к передаче бразильским ВМС. Планируется, что уже этим летом вертолётоносец отправится в Бразилию, передает "Warspot".
На ближайшие пару лет британские ВМС останутся без авианосных боевых единиц — несмотря на то, что авианосец HMS Queen Elizabeth официально передан флоту, уровня боеготовности он достигнет не ранее 2020 года.
Планы о продаже вертолётоносца HMS Ocean впервые были обнародованы ещё в марте прошлого года. Позже информацию подтверждали представители бразильского флота, но только вчера Минобороны Великобритании официально подтвердило факт сделки. Стоимость двадцатилетнего вертолётоносца составила £84 млн.
Успешная продажа HMS Ocean бразильскому флоту даст Великобритании средства, которые будут реинвестированы в оборону— заявил Клаус Уокер, глава Управления по продаже оборонного оборудования (DESA) при Минобороны Великобритании.
Официальное списание HMS Ocean запланировано на 27 марта. После церемонии выхода из состава британского флота компании Babcock и BAE Systems проведут переоборудование и подготовку корабля к передаче бразильским ВМС. Планируется, что уже этим летом вертолётоносец отправится в Бразилию, передает "Warspot".
Использованы фотографии: navaltoday.com
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