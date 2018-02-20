Ракетный корабль «Дагестан» выполнил стрельбы в Каспийском море

В ходе отработки мероприятий по ведению морского боя одиночным кораблем артиллеристы выполнили стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийских установок АК-176М и АК-630М, а также из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) "Палаш",

Экипаж ракетного корабля «Дагестан» успешно справился с поставленной задачей, выполнив стрельбы из артиллерийских и зенитно-артиллерийских орудий в Каспийском море, сообщает пресс-служба Южного округа.В пресс-службе отметили, что выход корабля в море «осуществлялся в рамках отработки второй специальной курсовой задачи К-2».говорится в релизе.Сообщается, что «электронным пуском ракетчики отработали задачи поражения надводного корабля условного противника с применением высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК"».Кроме того, члены экипажа сдали на «отлично» элементы морской подготовки, а также «выполнили задачи по противоминной обороне и охране корабля при стоянке на незащищенном рейде».В округе отметили также, что экипаж ракетного корабля «Дагестан» уверенно подтвердил готовность к выполнению боевых задач.