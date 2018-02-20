01:03 21 февраля

Ракетный корабль «Дагестан» выполнил стрельбы в Каспийском море

Экипаж ракетного корабля «Дагестан» успешно справился с поставленной задачей, выполнив стрельбы из артиллерийских и зенитно-артиллерийских орудий в Каспийском море, сообщает пресс-служба Южного округа.

Ракетный корабль «Дагестан» выполнил стрельбы в Каспийском море


В пресс-службе отметили, что выход корабля в море «осуществлялся в рамках отработки второй специальной курсовой задачи К-2».


В ходе отработки мероприятий по ведению морского боя одиночным кораблем артиллеристы выполнили стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийских установок АК-176М и АК-630М, а также из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) "Палаш",
говорится в релизе.

Сообщается, что «электронным пуском ракетчики отработали задачи поражения надводного корабля условного противника с применением высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК"».

Кроме того, члены экипажа сдали на «отлично» элементы морской подготовки, а также «выполнили задачи по противоминной обороне и охране корабля при стоянке на незащищенном рейде».

В округе отметили также, что экипаж ракетного корабля «Дагестан» уверенно подтвердил готовность к выполнению боевых задач.

Использованы фотографии: http://www.korabli.eu
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Комментарии 6

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  1. Vard Вчера, 15:38
    Маленький да удаленький... Только вот что расстраивает... Одиночным кораблём... Доживу ли до того когда наши эскадры выйдут в море... и все попрячутся...
    Vard
    1. Глядя Петрович Вчера, 15:40
      Цитата: Vard
      Маленький да удаленький... Только вот что расстраивает... Одиночным кораблём... Доживу ли до того когда наши эскадры выйдут в море... и все попрячутся...

      Нет.
      Глядя Петрович
      1. Hammerlock Вчера, 15:50
        так коротенько и очень оптимистично
        Hammerlock
    2. Тикси-3 Вчера, 16:41
      Цитата: Vard
      Доживу ли до того когда наши эскадры выйдут в море... и все попрячутся...

      этому не бывать ни когда
      Тикси-3
  2. alexddd Вчера, 15:54
    ну вот , американцы ввели два эсминца в черное море, вооруженных до зубов, а наши показали что с ними будет в случае чего. читаем между строк.
    alexddd
  3. Romka47 Вчера, 16:13
    А все же наши корабли -самые красивые!
    Romka47
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