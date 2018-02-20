Сводка за неделю от военкора "Маг" о событиях в ДНР и ЛНР 10.02.18 - 16.02.18.





На этой неделе количество обстрелов сократилось примерно на 30% и составило 63 раза. Но, тем не менее, руководство в Киеве продолжает дестабилизировать обстановку.Снова были попытки прощупать оборону 12 февраля на фронте ЛНР и в ночь с 16 на 17 февраля на фронте ДНР.В первом случае ДРГ 58-й омбр в составе 7 человек, пыталась пройти через линию фронта ЛНР в районе Желобок. Противник был вовремя замечен нашими военнослужащими и остановлен пулеметным фланговым огнем. Итог трое военнослужащих ВСУ убиты, остальные сумели отойти.Во втором случае ночью ДРГ 57-й омбр в составе 8 человек, пытались пройти через линию фронта ДНР в районе Аэропорта. Также противник был обнаружен и накрыт пулеметным и минометным огнем. Итог двое убито, двое ранено, один военнослужащий ВСУ попал в плен.Кстати, я предупреждал, что после начала Олимпиады начнется обострение и будут провокации и чем ближе к выборам президента России, тем таких обострений и провокаций будет больше.Обострение в Донбассе и в Сирии начало нарастать. А тем временем, президент Украины с флагом ЕС, хорошо хоть не с куском автобуса, и премьер министр Израиля с куском БПЛА выступают в Мюнхене и рапортуют о победах. Совпадение?ДНР:ВСУ продолжает ротацию войск. А также попытки усилить свои позиции вдоль фронта.Нашей разведкой обнаружена позиция минометного взвода из состава 30-й омбр на окраине н.п. Марьинка, с позиций которого регулярно обстреливается Петровский район Донецка. Украинские военнослужащие не пускают в данный район ремонтные бригады, прибывающие для восстановления подачи электроснабжения, в результате чего несколько сотен жителей Марьинки остаются без света.В район н.п. Красногоровка фиксируется прибытие снайперов численностью до 10 человек. Действие пяти снайперских пар отмечается в зоне ответственности 30-й омбр на участке от Красногоровки до Марьинки, в непосредственной близости от окраин Донецка.Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности:152-мм буксируемая гаубица Д-20 – 18 единиц;152-мм буксируемая пушка «Гиацинт-Б» - 12 единиц;122-мм САУ «Гвоздика» - 5 единиц;100-мм противотанковых пушек «Рапира» - 8 единиц;танк Т-72 – 2 единицыЛНР:ВСУ продолжают размещать вооружение и военную технику, запрещенную Минскими соглашениями, вдоль линии боевого соприкосновения.Так, в районе населенных пунктов: - Валуйское выявлено передвижение двух единиц 152-мм САУ «Акация»; - Новозвановка вскрыты огневые позиции минометной батареи, шести 82-мм минометов; - Мироновский вскрыты две огневые позиции 122-мм артиллерийских гаубиц Д-30; - Ольховое вскрыто скопление техники противника общей численностью до 10 ед., из них: МТЛБ – 4 ед., БМП – 4 ед. Основное количество украинской техники и вооружения, находящегося на линии соприкосновения, регулярно отражается в ежедневных официальных отчетах ОБСЕ, как отсутствующее в местах хранения, выявленное в результате контроля отведенного вооружения. Так, на этой неделе зафиксировано отсутствие в обозначенных местах хранения следующего вооружения ВСУ: 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» – 6 единиц; 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» – 19 единиц; 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» – 3 единицы; 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» – 14 единиц; танков Т-64 – 28 единиц; 120-мм минометов – 6 единиц.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.15:50 на южном фронте поселки Коминтерново и Ленинское бой с применением минометов калибром 82-мм.17:50 в районе Докучаевска минометный обстрел калибром 120-мм.17:50 Петровский район Донецка под обстрелом минометов калибром 82-мм.19:00 в районе Верхнеторецкое южное обстрел минами калибром 82-мм.12:20 в районе Калиновка бой с применением АГС и минометов калибром 82-мм. 20:15 в районе Нижнее Лозовое сильный минометный обстрел калибром 120-мм. Всего ВСУ выпустило 20 мин.За прошедшие сутки, при защите Республики, тяжелое ранение получил военнослужащий ВС ДНР.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 7 раз.На Донецком направлении по району населенного пункта Докучаевск, а также Петровскому району Донецка противник применил 25 мин калибром 82-мм и 120-мм. Кроме того огонь велся из различные типов гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по району населенного пункта Верхнеторецкое южное противник выпустил 5 мин калибром 82-мм.На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Коминтерново и Ленинское. Противник выпустил 7 мин калибром 82-мм, а также различные типы гранатометов и стрелкового оружия.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС и СО. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиновка и Нижнее Лозовое.00:30 с позиций в районе н.п. Авдеевка подразделения 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ в очередной раз обстреляли территорию Донецкой фильтровальной станции. Одна из мин попала в здание очистки воды, пробила крышу и разорвалась внутри помещения. Вторая мина взорвалась рядом с хозяйственным помещением, повреждены стеклоблоки. К счастью при этом никто не пострадал, ДФС функционирует в штатном режиме.18:40 в районе Докучаевска позиционные бои.19:20 Александровка и Петровский район Донецка бой с применением минометов.19:30 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов.19:40 севернее Горловки в районе Зайцево под минометным обстрелом калибром 82-мм и 120-мм.19:50 юго-восточнее Горловки бой с применением к/к пулеметов, гранатометов и СПГ-9. 20:10 на южном фронте в районе Коминтерново и Дзержинское обстрел минами калибром 82-мм.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 9 раз.На Донецком направлении по районам населенных пунктов Спартак,Александровка, Докучаевск, а также Петровскому району Донецка противник применил 3 мины 82-мм. Кроме того огонь велся из различных типов гранатометов и стрелкового оружия и вооружения БМП.На Горловском направлении по району населенного пункта Зайцево противник выпустил 30 мин калибром 82-мм и 9 мин калибром 120-мм.На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Коминтерново и Дзержинское. Противник выпустил 15 мин калибром 82-мм и 120-мм, а также различные типы гранатометов и стрелкового оружия.За прошедшие сутки ВСУ не обстреливали ЛНР. Режим прекращения огня соблюдался.08:25 Доломитное под обстрелом из к/к пулеметов, с позиций 54-й омбр в Новолуганское. 10:00 Спартак под обстрелом снайперов ВСУ. Ранен мирный житель.16:06 над Горловкой наши ПВО сбили БЛА противника.16:10 в районе Желобок (ЛНР) противник предпринял попытку диверсионно-разведывательной группой (ДРГ), численностью до 7 человек из состава 58-й отдельноймотопехотной бригады ВСУ, выдвинутся в сторону позиции НМ ЛНР с целью поиска брешей и захвата наших позиций. Народная милиция ЛНР пресекла попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы киевских силовиков на территорию Республики. Трое военнослужащих ВСУ были убиты и брошены своими однополчанами при отступлении. Одно тело ближе к нашим позициям и НМ ЛНР его эвакуировали.16:42 над Горловкой наши ПВО сбили БЛА противника.17:50 Кировский район Донецка минометный обстрел калибром 82-мм.17:50 севернее Горловки в районе Шумы и Никитовка бой с применением артиллерии.17:55 юго-западнее Горловки в районе Широкая Балка стрелково-минометный бой.18:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением минометов.19:05 севернее и юго-западнее Горловки продолжаются стрелково-минометные бои.19:30 в районе ЯБП стрелково-минометный бой.20:25 в районах н.п. Кировск и Фрунзе (ЛНР) бой и сильный минометный обстрел калибром 82-мм и 120-мм, также применяется техника.23:00 в районе Калиново – Борщеватое (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов, АГС и минометов калибром 82-мм.За прошедшие сутки, в результате снайперского обстрела с позиций ВСУ, ранение в ногу получил мирный житель Тищенко Анатолий Михайлович 1968 года рождения.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 9 раз.На Донецком направлении по районам населенных пунктов Спартак, Докучаевск, Жабичево, району Аэропорта и Кировскому району Донецка противник применил 20 мин калибром 82-мм и 120-мм. Кроме того огонь велся из различных типов гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по районам населенных пунктов Доломитное и Широкая Балка противник выпустил 60 мин калибром 82-мм и 120-мм. Также применялись вооружение БМП и стрелковое оружие.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза, применив минометы 82-мм, АГС и КК. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново Борщеватое и Кировск.09:15 в районе Калиново бой с применением минометов калибром 82-мм и БМП-1.14:45 в районе Калиновка минометный обстрел калибром 82-мм.16:30 в районе Лозовое позиционный бой с применением к/к пулеметов и БМП-1. 20:10 в районе Калиновка летает БЛА ВСУ.20:25 районе Нижнее Лозовое бой с применением минометов калибром 120-мм иБМП-1. 20:35 на линии фронта Калиново – Ломоватка (ЛНР) бой с применением минометов калибром 82-мм и 120-мм.22:35 в районе Докучаевска стрелково-минометный бой.23:20 в районе Калиново – Ломоватка (ЛНР) очередной обстрел из артиллерии, идет плотный бой.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 7 раз.На Донецком направлении по району населенных пунктов Докучаевск, Спартак, а также шахты Абакумова противник применил 17 мин калибром 82-мм и 120-мм. Кроме того огонь велся из различные типов гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по району населенного пункта Зайцево противник применил вооружение БМП, различные типы гранатометов и стрелкового оружия.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 5 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, БМП и СО. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Калиновка, Лозовое и Нижнее Лозовое.12:50 в районе Логвиново по нашим позициям работает АГС и СПГ-9 (сапог). 13:00 Докучаевск под обстрелом, есть попадание в школу и по жилмассиву. Пострадавших нет. Но, в результате обстрела повреждения получили: школа №3 (ул. Ленина,65) - разрыв в коридоре и в учительской, повреждено остекление. Докучаевская специальная общеобразовательная школа-интернат.14:35 в районе Лозовое обстрел наших позиций из АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм.17:50 западнее Горловки минометные обстрелы.18:00 Петровский район Донецка под обстрелом минометов.18:10 в районе ЯБП начались вечерние бои с применением к/к пулеметов и минометов. 18:50 Докучаевск снова под обстрелом минометов.19:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, АГС и минометов.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 14 раз.На Донецком направлении по районам населенных пунктов Докучаевск,Старомихайловка, Белая Каменка, Спартак, Жабичево, а также Петровскому району Донецка и району Аэропорта противник применил 68 мин калибром 82-мм и 92 мины калибром 120-мм. Кроме того, огонь велся из вооружения БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по районам населенного пункта Озеряновка и шахты Гагарина противник выпустил 9 мин калибром 82-мм. В результате обстрелов с украинской стороны повреждены два частных домовладения в н.п. Минеральное и полностью разрушена хозпостройка в н.п. Спартак.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 2 раза, применив минометы 82-мм, СПГ, АГС и КК. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Логвиново и Лозовое.09:00 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и минометов калибром 82-мм и 120-мм.11:25 в районе Нижнее Лозовое обстрел наших позиций из минометов калибром 120-мм и БМП-1. 14:55 в районе Калиновка обстрел наших позиций с АГС и минометов калибром 82-мм. 17:00 в районе Калиново (ЛНР) обстрел из минометов калибром 82-мм.18:30 севернее Горловки в районе Зайцево стрелково-минометный бой.18:50 на южном фронте в районе Коминтерново стрелково-минометный бой.19:00 на линии фронта Петровский район – Кировский район – Старомихайловка бои с применением минометов.20:50 в районе ЯБП бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 9 раз.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 3 раза, применив минометы 82-мм и 120-мм, БМП и АГС. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Нижнее Лозовое, Калиновка и Калиново.Системы для переливания крови были доставлены в больницы Луганска Народной Милицией ЛНР07:30 западнее Горловки по районе шахты 6/7 велся огонь из ЗУ. Повреждены несколько строений.10:00 в районе Калиново (ЛНР) мощный взрыв, который слышно было в соседних поселках.10:25 в районе Калиново (ЛНР) сильный минометный обстрел калибром 82-мм.15:15 в районе Нижнее Лозовое бой с применением к/к пулеметов, АГС и БМП-1.17:15 в районе Калиновка бой с применением минометов калибром 82-мми120-мм и БМП-1.17:50 в районе Логвиново - Калиновка идет стрелково-минометный бой.17:50 севернее и юго-западнее Горловки бои с применением к/к пулеметов, АГС и минометов.18:00 в районе Александровка обстрел из к/к пулеметов и минометов.20:25 в районе Калиновка сильный минометный обстрел калибром 82-мм и 120-мм.22:00 в районе Аэропорт сильный бой с применением минометов и артиллерии.22:01 Луганск наши ПВО сбили БЛА.22:30 на южном фронте в районе Саханка минометный обстрел. В результате была повреждена магистраль газопровода, но специалисты оперативно все восстановили.23:20 в районе Калиновка – Логвиново бой с применением минометов и артиллерии.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ДНР 8 раз.На Донецком направлении по району населенного пункта Александровка, а также району Аэропорта противник применил 30 мин калибром 82-мм и 120-мм. Кроме того, огонь велся из различных типов гранатометов и стрелкового оружия.На Горловском направлении по району населенного пункта Широкая Балка, Михайловка и Горловка (шахта 6/7) противник выпустил 5 мин калибром 82-мм, также применялись зенитная установка и гранатометы. В результате данного обстрела повреждены четыре домостроения в Горловке по ул. Отечественная,48, 50/1, 54/2 и Дивногорского,49. К счастью жертв среди гражданского населения нет.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли ЛНР 4 раза, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Нижнее Лозовое, Калиновка.Всего за прошедшую неделю ранен один мирный житель.Всего за прошедшую неделю, при защите Республики, ранен один военнослужащий ВС ДНР.Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ДНР 63 раз и выпустил по территории Республики 309 мин калибром 82-мм и 132 мины калибром 120-мм. Огневому воздействию со стороны ВСУ подвергались районы ДВАДЦАТИ населённых пунктов Республики. В результате обстрелов со стороны ВСУ разрушены и повреждены двенадцать домостроений.Всего за прошедшую неделю ВСУ обстреляли ЛНР 14 раз и выпустил по территории Республики более 236 снарядов, мин и гранат. Огонь велся из всех видов вооружения, в том числе, применялось, запрещенное Минскими договоренностями вооружение: 82-мм и 120-мм минометы, БМП, АГС, СПГ, гранатометы различных типов и стрелковое оружие. По сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ не изменилось.Всем терпения и здоровья!