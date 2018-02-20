ВС России примут на вооружение новейшую авиабомбу "Дрель" в 2018 году

Государственные испытания планирующей бомбовой кассеты калибром 500 килограммов начались в 2016 году. Испытания проводятся по программе заказчика, Минобороны РФ. После их успешного завершения в 2018 году изделие планируется принять на вооружение

Новейшая планирующая бомба "Дрель" будет принята на вооружение в 2018 году, сообщает РИА новости со ссылкой на генерального директора концерна "Техмаш" Владимира Лепина.- рассказал глава "Техмаша"Унифицированная планирующая бомбовая кассета "ПБК-500У СПБЭ-К" (Дрель) с возможностью круглосуточного всепогодного применения (без захода самолета в зону действия объектов ПВО) предназначена для поражения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций и пунктов управления.Сброшенная бомба может планировать до 30 километров, корректируя полет по сигналам GPS и ГЛОНАСС. Над целью трехметровая "Дрель" распадается на 15 самоприцеливающихся боевых элементов. Одна бомба заставит замолчать артиллерийскую или ракетную батарею, остановит колонну танков, выведет из строя большой радар и зенитный ракетный комплекс. Боеприпас оснащен комплексом защиты от ПВО и РЭБ - засечь летящую бомбу радаром, а уж тем более сбить практически невозможно. За рубежом ничего подобного "Дрели" нет.НПО "Базальт" - ведущий разработчик и производитель авиабомб, автоматических и морских противодиверсионных гранатометов, ручных гранат и артиллерийских боеприпасов. В частности, успешно прошли госприемку созданные здесь снаряды для пушки Су-57. Испытания новых снарядов для ударных вертолетов Ми-28 и Ка-52 завершатся в ближайшее время. Основное подразделение "Базальта" находится в Москве, филиалы НПО расположены в Подмосковье, Костромской области и Туле, передает РГ-Сила