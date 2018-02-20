00:59 21 февраля

ВС России примут на вооружение новейшую авиабомбу "Дрель" в 2018 году

Новейшая планирующая бомба "Дрель" будет принята на вооружение в 2018 году, сообщает РИА новости со ссылкой на генерального директора концерна "Техмаш" Владимира Лепина.

Государственные испытания планирующей бомбовой кассеты калибром 500 килограммов начались в 2016 году. Испытания проводятся по программе заказчика, Минобороны РФ. После их успешного завершения в 2018 году изделие планируется принять на вооружение
- рассказал глава "Техмаша"

ВС России примут на вооружение новейшую авиабомбу "Дрель" в 2018 году



Унифицированная планирующая бомбовая кассета "ПБК-500У СПБЭ-К" (Дрель) с возможностью круглосуточного всепогодного применения (без захода самолета в зону действия объектов ПВО) предназначена для поражения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций и пунктов управления.

Сброшенная бомба может планировать до 30 километров, корректируя полет по сигналам GPS и ГЛОНАСС. Над целью трехметровая "Дрель" распадается на 15 самоприцеливающихся боевых элементов. Одна бомба заставит замолчать артиллерийскую или ракетную батарею, остановит колонну танков, выведет из строя большой радар и зенитный ракетный комплекс. Боеприпас оснащен комплексом защиты от ПВО и РЭБ - засечь летящую бомбу радаром, а уж тем более сбить практически невозможно. За рубежом ничего подобного "Дрели" нет.

НПО "Базальт" - ведущий разработчик и производитель авиабомб, автоматических и морских противодиверсионных гранатометов, ручных гранат и артиллерийских боеприпасов. В частности, успешно прошли госприемку созданные здесь снаряды для пушки Су-57. Испытания новых снарядов для ударных вертолетов Ми-28 и Ка-52 завершатся в ближайшее время. Основное подразделение "Базальта" находится в Москве, филиалы НПО расположены в Подмосковье, Костромской области и Туле, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: Сергей Птичкин/РГ
52

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 70

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  1. IMH Вчера, 16:49
    Высокоточное оружие это хорошо. Высокоточное оружие это именно то, чего не хватает ВКС РФ. Нужно больше такого оружия, чтобы не подвергать жизни летчиков (пример Героя Филипова) опасности.
    IMH
    1. poquello Вчера, 16:56
      Цитата: IMH
      Высокоточное оружие это хорошо. Высокоточное оружие это именно то, чего не хватает ВКС РФ. Нужно больше такого оружия, чтобы не подвергать жизни летчиков (пример Героя Филипова) опасности.

      опасность больше зависит от хамства противоборствующих и прочих сторон
      poquello
      1. oldseaman1957 Вчера, 16:59
        Цитата: IMH
        Высокоточное оружие это хорошо.
        Цитата: poquello
        опасность больше зависит от хамства противоборствующих и прочих сторон
        - Да, как в универ сходил...
        oldseaman1957
      2. IMH Вчера, 17:00
        И да и нет. В Сирии, у ВКС, вероятность получить из третьесортного ПЗРК выше, чем получить из нормального ПВО. Из этого следует, что летать на удалении от цели атаки на 20-30 км это гарантия безопасность для ВКС, так как это недосягаемые дистанции для ПЗРК, а чего серьезнее у ИГИЛ-ШМИГИЛ нет и не предвидется.
        IMH
        1. poquello Вчера, 17:03
          Цитата: IMH
          И да и нет. В Сирии, у ВКС, вероятность получить из третьесортного ПЗРК выше, чем получить из нормального ПВО. Из этого следует, что летать на удалении от цели атаки на 20-30 км это гарантия безопасность для ВКС, так как это недосягаемые дистанции для ПЗРК, а чего серьезнее у ИГИЛ-ШМИГИЛ нет и не предвидется.

          те когда ливанцев надо бомбить Ваши за Израиль улетают?
          poquello
          1. IMH Вчера, 17:09
            Я конечно понимаю, что Сверхдержава Израиль является Центром Мира и апогеем вашего внимания. Я понимаю, что не написав про Израиль в каждой первой новости вам не уснуть. Я осознаю, что Израиль занимает ваш ум и душу, но тем не менее я хочу спросить- к новости про российскую бомбу, какое отношение имеет Израиль?
            IMH
            1. poquello Вчера, 17:12
              Цитата: IMH
              какое отношение имеет Израиль?

              че просто флаг нравится? или как заяц "я и не я"?
              poquello
              1. IMH Вчера, 17:15
                Давайте предположим, что я из США. Внимание вопрос- какое бы тогда имело отношение линчивание негров в США к обсуждению, например, краха украинской экономики? Это тоже самое.
                IMH
                1. poquello Вчера, 17:21
                  Цитата: IMH
                  Давайте предположим, что я из США.

                  тогда и тактика сша сравнивалась бы с тезисом
                  poquello
        2. 210окв Вчера, 18:01
          Попробуйте почитать у нас в академии,можно даже в двух..Давно богоизбранным тут не было.
          Цитата: IMH
          И да и нет. В Сирии, у ВКС, вероятность получить из третьесортного ПЗРК выше, чем получить из нормального ПВО. Из этого следует, что летать на удалении от цели атаки на 20-30 км это гарантия безопасность для ВКС, так как это недосягаемые дистанции для ПЗРК, а чего серьезнее у ИГИЛ-ШМИГИЛ нет и не предвидется.
          210окв
          1. IMH Вчера, 18:02
            Приглашаете? Я подумаю.
            IMH
        3. Маз Вчера, 20:48
          Израиль делает тоже самое, Пуляет изза спины соседа. Чем мы хуже?
          Маз
  2. cniza Вчера, 16:52
    Над целью трехметровая "Дрель" распадается на 15 самоприцеливающихся боевых элементов.


    Что то много данных выложили в общий доступ , не много странно.
    cniza
    1. IMH Вчера, 17:01
      Что в этом секретного?
      IMH
    2. DarkMatter Вчера, 17:02
      Много не мало wassat
      DarkMatter
      1. Separ Вчера, 18:41
        Ещё в 80-е годы РБК вешали на МиГ-27, на учениях применяли для уничтожение танковых колонн, вскрытие ВПП
        Separ
  3. IMH Вчера, 16:53
    Но фраза как "неимеетаналоговвмире" традиционно улыбнуло. Интересная статья о новом вооружении, но эта фраза! laughing wassat
    IMH
    1. Muvka Вчера, 17:01
      Ну так вы назовите аналог. Не стесняйтесь.
      Muvka
      1. IMH Вчера, 17:11
        Так написали же, что «неимеетаналогов». Как я вам аналог напишу, если нет оного?
        IMH
      2. poquello Вчера, 17:22
        Цитата: Muvka
        Ну так вы назовите аналог. Не стесняйтесь.

        а эта.., sdb II ?
        poquello
        1. Muvka Вчера, 17:51
          Цитата: poquello
          sdb II

          Эмм. Вы не пьяны? Сравнивать фугас 100 кг и кассетную бомбу в 500 кг? Серьезно? Аналог? А как у них с борьбой с ПВО? Тоже РЭБ есть?
          Muvka
          1. poquello Вчера, 18:51
            Цитата: Muvka
            Цитата: poquello
            sdb II

            Эмм. Вы не пьяны? Сравнивать фугас 100 кг и кассетную бомбу в 500 кг? Серьезно? Аналог? А как у них с борьбой с ПВО? Тоже РЭБ есть?

            дык планирует, а максифугас там или микрокассетная бомба кто их разберёт
            poquello
          2. просто экспл Вчера, 19:04
            расскажите нам темным пожалуйста . а как бомба у которой нет двигателей для маневров , у которой нет противоракет на борту , у которой нет на борту БКО , борется с ПВО и РЭБ ?
            и почему малую бомбу с уменьшенной ЭПР засечь радаром можно , а большую бонбу , на которой никто ЭПР не уменьшал , уже нельзя ?
            просто экспл
  4. poquello Вчера, 16:54
    За рубежом ничего подобного "Дрели" нет.

    очень интересно, а чего на той неделе буржуйское обсуждали
    poquello
    1. IMH Вчера, 17:02
      А всеравно "аналоговнет", что поделать?
      IMH
      1. Muvka Вчера, 17:51
        Цитата: IMH
        А всеравно "аналоговнет", что поделать?

        На-зо-ви-те аналог.
        Muvka
        1. IMH Вчера, 18:03
          Так нет аналога, написано в статье
          IMH
  5. АнтиFREEZ Вчера, 16:55
    (без захода самолета в зону действия объектов ПВО) ........Сброшенная бомба может планировать до 30 километров,

    Ржунимагу laughing laughing
    И у кого у нас ПВО на 30 км? У бармалеев или папуасов?
    Цитата Лаврова.
    АнтиFREEZ
    1. синоби Вчера, 16:58
      Видимо имелось в виду что ПВО до этого успешно задавили.
      синоби
    2. Muvka Вчера, 17:02
      ПВО ближнего радиуса действия, полагаю.
      Muvka
    3. DarkMatter Вчера, 17:04

      ПВО на 30 км?

      Колонна на марше, например. Какой радиус ПВО у американцев, не просветите?
      Да мало ли примеров, не везде Пэтриоты и С-400 стоят, не поверите))
      DarkMatter
      1. АнтиFREEZ Вчера, 17:28
        Цитата: DarkMatter
        Колонна на марше, например

        Не находите, что немного не согласуется с
        корректируя полет по сигналам GPS и ГЛОНАСС.
        там бы более теле-радикомандное и/или лазерное подошло.
        ================================================
        Корявая подача информации нашими журнализдами вызывает смех.
        АнтиFREEZ
        1. DarkMatter Вчера, 17:55
          Кассета доставляется в точку, а наведение на конкретные цели у каждого элемента свои. Выстрелил-забыл.
          Кстати, 30 км я так понимаю это не предел, зависит от высоты сброса. Да и еще говорят приемники свой-чужой должны быть.
          Корявая подача информации нашими журнализдами вызывает смех.

          С этим не поспоришь, в каждой второй статье косяки. Хотя нет, даже чаще laughing
          DarkMatter
    4. IMH Вчера, 17:05
      Те с кем сегодня воюют сверхдержавы являются либо бармалеями, либо папуасами.
      IMH
    5. Комментарий был удален.
    6. sivuch Вчера, 18:21
      Ржунимагу laughing laughing
      И напрасно .
      Во-первых , 30 км -это не максимальная цифра , во-вторых , чтобы подняться на несколько км самолету достаточно полминуты , если не меньше ,т.е. в пределах времени реакции ЗРК средней дальности . После пуска самолет опять снижается до преступно малой и уеживает домой , а к цели летит только контейнер . Он, конечно , невидимым и несбиваемым не является , но все-таки сбить трудней , а главное , нет опасности для летчика .
      А примерный аналог , конечно , имеется -AGM-154/SKEET
      sivuch
      1. АнтиFREEZ Вчера, 18:49
        Цитата: sivuch
        30 км -это не максимальная цифра

        Это с 14-ти километров.
        Цитата: sivuch
        в пределах времени реакции ЗРК средней дальности .

        Вот вот. Кирдык самолету.
        Цитата: sivuch
        чтобы подняться на несколько км самолету достаточно полминуты

        Ну да можно и с 20-ти. wink
        Цитата: sivuch
        А примерный аналог , конечно , имеется -AGM-154/SKEET

        Не надо комплиментов нашей недоделке.

        Впрочем все уже обсуждалось: https://topwar.ru/133339-rossiyskie-vks-poluchat-
        samopricelivayuschuyusya-drel-v-etom-godu.html
        И Ваш комментарий там тоже присутствует wink
        АнтиFREEZ
  6. san4es Вчера, 16:59
    soldier
    Преимуществом унифицированной планирующей бомбовой кассеты в сравнении с решающей аналогичные задачи управляемой ракетой «воздух–поверхность» является более низкая цена и существенно большая масса боевого снаряжения, составляющая свыше 70% от массы ПБК, а также возможность поражения в одном заходе носителя нескольких целей.
    Как сообщили на презентации руководители «Базальта», в дальнейшем планируется провести дооснащение ПБК-500У высокоэнергетическим двигателем, что позволит значительно увеличить дальность управляемого полета кассеты при сохранении ее точностных характеристик. В таком исполнении ПБК-500У будет сопоставима с американской системой JSOW-ER.

    san4es
    1. Донской Вчера, 17:56
      Цитата: san4es
      Как сообщили на презентации руководители «Базальта», в дальнейшем планируется провести дооснащение ПБК-500У высокоэнергетическим двигателем, что позволит значительно увеличить дальность управляемого полета кассеты при сохранении ее точностных характеристик. В таком исполнении ПБК-500У будет сопоставима с американской системой JSOW-ER.

      Вам же написали, что нет аналогов. А вы пишете, что в дальнейшем, после доработки, она будет сопоставима с матрасовской штукой? Вы наверное не патриот, а с пятой колонны laughing
      Донской
      1. san4es Вчера, 18:04
        Цитата: Донской
        ... с пятой колонны laughing

        http://www.missiles.ru/Smart-bomb.htm
        san4es
  7. синоби Вчера, 17:01
    Да,нет аналогов.Кассетные боеприпасы активно разрабатывает только Россия и Китай.Чёт-там матрасы пытались суетится но не вышло.
    синоби
    1. Громобой Вчера, 19:51
      А это тогда что?
      С 1999 года оружие JSOW успешно использовалось во время военных операций «Южный дозор», «Союзная сила», «Несокрушимая свобода» (2002) и «Свобода иракцев» (2003). F-16, F / A-18, B-1, B-2, B-52, F-15E, F-35 и многие другие самолеты совместимы с оружием JSOW. Общий объем производства для американских военных планируется превысить 20 000 единиц.
      Модель AGM-154A была разработана для целей мягкой области (мобильных и стационарных). Он несет 145 боеприпасов с комбинированным эффектом BLU-97 / B.      http://www.deagel.com/Offensive-Weapons/AGM-154A-
      JSOW_a001153001.aspx
      Громобой
  8. БВС Вчера, 17:03
    Понравилось - "За рубежом ничего подобного "Дрели" нет.". Снова впереди планеты всей. В четверти населения РФ нужник во дворе и газа нет, но бомбы на зависть всем.
    БВС
    1. IMH Вчера, 17:12
      Бомба для русского человека святое.
      IMH
    2. 79807420129 Вчера, 17:14
      Цитата: БВС
      Понравилось - "За рубежом ничего подобного "Дрели" нет.". Снова впереди планеты всей. В четверти населения РФ нужник во дворе и газа нет, но бомбы на зависть всем.

      А в Казахстане с эти прямо лепота, вышел в степь и дуй сколько влезет. bully
      79807420129
    3. Ин100грамм Вчера, 18:46
      Цитата: БВС
      Снова впереди планеты всей. В четверти населения РФ нужник во дворе и газа нет

      Ну да, нужники и газ опять Путин не строит и не проводит. Если в доме есть хозяин, всё можно сделать. И нужник теплый и газ. Надо просто засучить рукава, и что то сделать по теме. Самому
      Ин100грамм
  9. ВЕРЕСК Вчера, 17:04
    Эт хорошо.Дрель нужна.Сверлить надо.Однако в воздухе висит столкновение.Ну-ничё.Выдюжим.В первый раз,что-ли.
    ВЕРЕСК
  10. Волька Вчера, 17:24
    хороша чертовка, отличная зубодробилка для непонятливых...
    Волька
  11. Лексус Вчера, 17:25
    Сброшенная бомба может планировать до 30 километров

    Не впечатляет. И, вообще, на бревно похожа.
    Когда уже до действительно ПЛАНИРУЮЩИХ отечественных бомб доживём?
    Лексус
    1. Донской Вчера, 18:03
      Цитата: Лексус
      Не впечатляет. И, вообще, на бревно похожа.
      Когда уже до действительно ПЛАНИРУЮЩИХ отечественных бомб доживём?

      Вот когда к нему движок приделают, тогда и доживем.
      Цитата: Лексус
      Как сообщили на презентации руководители «Базальта», в дальнейшем планируется провести дооснащение ПБК-500У высокоэнергетическим двигателем, что позволит значительно увеличить дальность управляемого полета кассеты при сохранении ее точностных характеристик. В таком исполнении ПБК-500У будет сопоставима с американской системой JSOW-ER.

      Меня другое беспокоит, как нашим системам ПВО (С-400, Бук М3) отбиваться от этих, планирующих на сотни км, бомб? Скрещивание ситем ПВО и РЭБ?
      Донской
      1. Лексус Вчера, 18:16
        ТТХ JSOW
        Длина: 4,06 м
        Диаметр: 406—519 мм
        Размах крыла: 2,69 м
        Дальность:
        при пуске с малых высот - 22 км (12 морских миль - некоторые данные 28 км)
        при пуске с большой высоты - 130 км (70 миль)/некоторые данные - 110 км/60 миль (без двигателя!)
        с двигателем - до 560 км (300 миль)
        Максимальная масса бомбы: 495 кг
        Тип БЧ:WDU-42/B бронебойная с термобарическим наполнителем AFX-757
        Максимальная масса БЧ: 450 кг
        Масса ВВ 108 кг AFX-757
        И фото в полёте

        Хотите сказать, что описываемая в статье "бочка" с начисто отсутствующим аэродинамическим качеством будет сопоставима с ней? Не смешите.
        Как сообщили на презентации руководители «Базальта»

        "Рукоблудители" "Базальта" и не такое наобещают. Они только этому и научились. Или вы ждали, что будут признавать собственное "рукожопство" и корить себя в этом?
        Лексус
        1. Вадим237 Вчера, 21:32
          Лучше бы новый многоразовый гранатомёт сдавали, в замен РПГ 7.
          Вадим237
    2. Ин100грамм Вчера, 18:47
      Цитата: Лексус
      Когда уже до действительно ПЛАНИРУЮЩИХ отечественных бомб доживём?

      Сочетание цены и качества никто не отменял
      Ин100грамм
      1. Лексус Вчера, 18:58
        Делать "задёшево" не соответствующее современному уровню оружие значит поставить наших военных в заведомо проигрышную ситуацию на поле боя. Как бы потом "боком" не вышла такая "экономия", если самолёт с сим "произведением искусства" даже до точки сброса долететь будет не в состоянии.
        Следующим "достижением" будет это?
        Лексус
        1. Ин100грамм Вчера, 20:25
          Цитата: Лексус
          Делать "задёшево" не соответствующее современному уровню оружие значит поставить наших военных в заведомо проигрышную ситуацию на поле боя. Как бы потом "боком" не вышла такая "экономия", если самолёт с сим "произведением искусства" даже до точки сброса долететь будет не в состоянии.
          Следующим "достижением" будет это?

          А что, у нас в не ядерной войне есть противники к которым нельзя подлететь на 30-40 км? С остальными конвенциональной войны не будет. А так и крылатые ракеты есть.
          Ин100грамм
          1. Лексус Вчера, 20:59
            А что, у нас в не ядерной войне есть противники к которым нельзя подлететь на 30-40 км? С остальными конвенциональной войны не будет. А так и крылатые ракеты есть.

            В свете происходящего, поверьте, их полно. Палата 404 с "Буками" и С-300 ранних модификаций, "Пэтриоты" стоят на вооружении 19 стран. Даже "Усовершенствованные Хоки" последних модификаций на 45-50 км бьют. На всех "потенциальных" крылатых ракет не напасёшься. Экономия "липовая" получается. То ли дело нормальная планирующая УАБ стоимостью несколько миллионов рублей в дополнение к КР со стоимостью более 100 млн. руб.
            Существенный минус КР - достаточно большое время полёта к цели - в ответственный момент "прилёта" диспозиция может кардинально поменяться. И "отстрел" КР на всей траектории полёта более вероятен, чем поражение маневрирующей УАБ массой несколько сотен килограмм.
            Безапеляционные "шапкозакидательство" и "уря-патриотизм" просто неуместны. hi
            Лексус
  12. мерцание Вчера, 17:36
    ВС России примут на вооружение новейшую авиабомбу "Дрель" в 2018 году
    Сирийцам можно предложить для испытания.
    мерцание
  13. Геркулесыч Вчера, 17:43
    Я только "за "! hi Нам очень нужны будут планирующие бомбы, тем более, если самолет бомбит цель не входя в зону ПВО!
    Геркулесыч
  14. Змей Плискин Вчера, 18:11
    Какой то поток несовместимого бреда:
    "Сброшенная бомба может планировать до 30 километров"
    "без захода самолета в зону действия объектов ПВО"

    Ещё и ни сбить, ни засечь...вундервафле какое то!
    короче: аналохов немае!
    Змей Плискин
  15. Керенский Вчера, 18:12
    А вот как элементы узнают, что в этот танк соседний элемент уже прицелился?
    Керенский
  16. Xscorpion Вчера, 18:22
    Цитата: Muvka
    ПВО ближнего радиуса действия, полагаю.


    Не обязательно,зона поражения ПВО есть как по дальности,так и по высоте.Эти бомбы могут быть сброшены на дальности в 20 км и с высоты в 20 км,куда не каждый ЗРК дальнего радиуса достанет,хоть он и будет способен работать на бумаге за сотни км.В ттх средств пво указаны сухие характеристики,типа дальность отдельно,высота отдельно.Но есть много нюансов.В частности соотношение высота/дальности цели,то есть вероятность поражения цели одной ракетой сильно изменяется.Грубо говоря,если зрк поражает уверенно цель на дальности 100 км и высоте 5 км,далеко не факт,что он поразит эту цель на дальности 30 км и высоте 15 км с той же вероятностью,хоть и его характеристики это вроде как позволяют.
    Xscorpion
    1. mult-65 Вчера, 23:50
      Есть в ПВО такое понятие - "параметр". :)
      mult-65
  17. Ментат Вчера, 18:38
    Цитата: IMH
    А всеравно "аналоговнет", что поделать?

    С вами всё в порядке? Или зависть так душит, что глупости лезут непроизвольно?
    Ближайший аналог — AGM-154, но приведёнными характеристиками она не обладает.
    1. Применение в условиях РЭБ.
    2. Система свой-чужой (в статье не упомянута). Т.е. бомбу можно сбрасывать прямо на танковое сражение и она сама будет выбирать врагов.
    3. Способна поражать холодные цели. Т.е. стоящий с холодным двигателем танк, например.
    4. Можно менять тип кассетных элементов. Сейчас есть против техники и сооружений и бетонобойные.

    Поэтому прямых аналогов действительно нет и близко.
    Выпейте успокоительного, чтобы вас так не перекашивало.
    Ментат
    1. Мимопроходил Вчера, 22:17
      Цитата: Ментат
      Ближайший аналог — AGM-154, но приведёнными характеристиками она не обладает.
      1. Применение в условиях РЭБ.

      Бомбу с наведением по ИНС+ГЛОНАСС можно применять в условиях РЭБ, а бомбу с наведением по ИНС+GPS нельзя. Так по вашему?
      Мимопроходил
    2. Вадим237 Вчера, 23:17
      "В 2014 году в США начата работа над версией бомбы SDB, наводящейся на источник помех для системы GPS". - Привет комплексам РЭБ.
      Вадим237
  18. Комментарий был удален.
  19. Ментат Вчера, 18:43
    Цитата: Лексус
    Сброшенная бомба может планировать до 30 километров

    Не впечатляет. И, вообще, на бревно похожа.
    Когда уже до действительно ПЛАНИРУЮЩИХ отечественных бомб доживём?

    «Не впечатляет», потому что вы сидите здесь на сайте с целью пропаганды.
    Американские бомбы аналогичной конструкции все со сравнению с Дрелью имеют более низкое соотношение массы взрывчатого вещества к общей массе.
    Бомбы же с двигателем — вообще ни рыба ни мясо, у них это соотношение ещё хуже, логичнее уже применение ракет.
    Ментат
    1. Вадим237 Вчера, 21:35
      Есть одно но - бомба кроха, да эффективна
      Вадим237
      1. Вадим237 Вчера, 23:12
        Такие малые управляемые бомбы, могут сбрасывать и транспортные самолёты
        Вадим237
  20. Ментат Вчера, 21:49
    Цитата: IMH
    Бомба для русского человека святое.

    Так понимаю, из Израиля пишете? Скажите, вы сами не ощущаете, что позорите такими комментариями свой флаг? Все должны признать существование антисемитизма, а свою, лично вашу, неприглядную русофобию признать не хотите.
    Или значок с фрагом — всего лишь прикрытие, и где-то сидит продажное мурло, которое очень хотело бы столкнуть евреев и русских?
    Бомба для русского человека — инструмент, чтобы отвадить от родной земли всякую гниль и шваль, которая в поглотившей её жажде поживы и своём уродстве, называемом «исключительностью», «высшей расой» и ещё как-то пытаясь замазать свою увечность, периодически лезет к нам, чтобы получить очередной урок и успокоиться на несколько десятков лет, называя себя «цивилизованным сообществом». Будучи при этом бесконечно далёкими от действительно образованных людей, творчества, искусства и прогресса, желания развивать цивилизацию, как и от желания людей жить в мире и процветании.
    Ментат
  21. Ментат Сегодня, 00:07
    Цитата: Мимопроходил
    Цитата: Ментат
    Ближайший аналог — AGM-154, но приведёнными характеристиками она не обладает.
    1. Применение в условиях РЭБ.

    Бомбу с наведением по ИНС+ГЛОНАСС можно применять в условиях РЭБ, а бомбу с наведением по ИНС+GPS нельзя. Так по вашему?

    Эта особенность указана в характеристиках изделия из тех, которые в общем доступе.
    Ментат
  22. Чёрный Полковник Сегодня, 00:08
    Сколько можно? Об этой бомбе уже писали. Кризис жанра?
    Чёрный Полковник
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