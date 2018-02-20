00:59 21 февраля

Российский адмирал прокомментировал появление американских эсминцев на Черном море

Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что два эсминца США в Черном море «будут на прицеле».

Я считаю, что эти эсминцы на чужом театре особую угрозу представлять не будут... Эти два корабля будут на прицеле, это точно. Если они будут проявлять негативные или провокационные действия, то в зависимости от степени наглости и ущерба они и получат в ответ то, что заработают
– приводит РИА Новости слова Валуева

Российский адмирал прокомментировал появление американских эсминцев на Черном море



Он назвал цели появления кораблей США в Черном море провокационными. По мнению Валуева, они отвлекают силы России.

Ссылка, конечно, благородная, они говорят, что наращивают присутствие, чтобы оказать помощь Украине. Поскольку Крым наращивает военную группировку, в частности подводные лодки, США решили якобы для нейтрализации укреплять противостоящую морскую группировку
– подчеркнул он.

Эксперт рассказал и о возможной реакции на действия США в Черном море.

Реагировать надо на основе принятых и ратифицированных большинством стран, в том числе и США, документов. Режим присутствия боевых кораблей стран, которые не выходят к Черному морю – а США к Черному морю не выходят – регламентирован конвенцией Монтрё, которую нарушать нельзя. С точки зрения международного морского права это является стопроцентным нарушением
– заключил Валуев.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники в военных кругах США сообщил, что ВМС США наращивают свое присутствие в Черном море с одной целью — противостоять российскому «наращиванию военно-морского флота».

Также ранее в Пентагоне приняли решение отправить в Черное море два эсминца, «Кэрни» и «Росс», чтобы напомнить Москве о своем существовании, а также желая «уменьшить чувствительность» России в связи с присутствием американских военнослужащих в Причерноморье.

Использованы фотографии: http://rupor.today/
31

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 74

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Павел Иванович Вчера, 17:15
    Предлагаю перед возможным входом амеров в Черное море объявлять плановые учебные стрельбы деревянными и другими болванками на дальность большую, чем территориальные воды России. Где-то так НАДО.
    Павел Иванович
    1. тол100в Вчера, 17:19
      Цитата: Павел Иванович
      стрельбы деревянными и другими болванками на дальность большую, чем территориальные воды России. Где-то так НАДО.

      Просто бред какой-то!
      тол100в
      1. Глядя Петрович Вчера, 17:23
        Цитата: тол100в
        Цитата: Павел Иванович
        стрельбы деревянными и другими болванками на дальность большую, чем территориальные воды России. Где-то так НАДО.

        Просто бред какой-то!

        Это нормальное явление для этого сайта. Тут большинство таких и их становится все больше.
        Глядя Петрович
        1. oldseaman1957 Вчера, 17:43
          Цитата: Глядя Петрович
          Тут большинство таких и их становится все больше.
          - Ну пообщаться люди хотят! По ТВ - шняга, кругом - то выборы, то хохлы скачут, а где умище-то свой ещё так покажешь?
          oldseaman1957
          1. Аристарх Людвигович Вчера, 17:49
            Действительно интересные комментарии по теме стали реже появляться. Но они есть, и это еще удерживает меня на этом сайте. Насчет эсминцев Бастион их всех и Бал.

            Аристарх Людвигович
            1. Дмитрий Беловецкий Вчера, 18:01
              Можно предположить, судя по прошлым визитам американских кораблей, что у моряков запланированы какие-то учения с украинской армией и флотом.
              Правда, учения с двумя эсминцами, украинцев скорее утешат, чем чему-то научат. Может быть, Петро опять поднимется на борт американского корабля и ему станет легче и спокойнее...может быть и не обосрётся....
              Дмитрий Беловецкий
              1. Ныробский Вчера, 21:43
                Цитата: Дмитрий Беловецкий
                Можно предположить, судя по прошлым визитам американских кораблей, что у моряков запланированы какие-то учения с украинской армией и флотом. Правда, учения с двумя эсминцами, украинцев скорее утешат, чем чему-то научат. Может быть, Петро опять поднимется на борт американского корабля и ему станет легче и спокойнее...может быть и не обосрётся....
                Если он и поднимется на один из бортов этих кораблей, то только с одной целью - покинуть это территориальное недоразумение, которое он и "Ко" подвели к состоянию распада. Матрасы нарисовались там не просто так. Они как всегда уверены в том, что их присутствие свяжет руки РФ, и развяжет руки хунтикам. На мой взгляд, это осуществление очередной провокации накануне выборов президента РФ, с целью придания укропам уверенности в безнаказанности при проявлении очередного акта "борзоты" в отношении России. До выборов остаётся меньше месяца, а конвенция Монтре предусматривает присутствие иноземных кораблей в течение 21 суток. Этого времени вполне достаточно, что бы понудить укропов к активным действиям и при этом иметь гарантированное время для того, что бы покинуть акваторию Чёрного моря. Понятно, что эти две посудины в плане сдерживания России ни какой погоды не делают, но очень даже годятся для того, что бы подтолкнуть укропов к обострению отношений с Россией.
                Ныробский
              2. Антарес Вчера, 23:12
                Цитата: Дмитрий Беловецкий
                Можно предположить, судя по прошлым визитам американских кораблей, что у моряков запланированы какие-то учения с украинской армией и флотом.

                тренировки типа PASSEX.(passing exercise – беглая тренировка) стандартно для всех посещений. В прошлый раз были вертолетные посадки/облеты/взлеты и пр...
                Цитата: Дмитрий Беловецкий
                Петро опять поднимется на борт американского корабля и ему станет легче и спокойнее...может быть и не обосрётся....

                да ну его..он когда приезжает-весь центр в пробках..
                посещение американцев обычно почти весь световой день доступно для всех. Не за чем тащить целого "Дорогого Петра Алексеевича" на борт. Кстати легче ему не станет.
                Антарес
            2. НЕКСУС Вчера, 21:40
              Цитата: Аристарх Людвигович
              Насчет эсминцев Бастион их всех и Бал.

              Не далее как вчера,ТОРы отстрелялись по морским целям и на сколько я знаю,тот же Македонец тоже умеет работать по морским целям. Так что ,могу предположить,что и Буки с С-400 способны на тоже самое.
              НЕКСУС
            3. Мимопроходил Вчера, 21:52
              А у эсминцев радиус действия томагавками в 4 раза больше
              Мимопроходил
              1. Romario_Argo Вчера, 23:13
                топоры это дозвуковые ракеты - легчайшая цель для всех наших ЗРК, даже АК-630 или Тунгуска их срубит
                так что слушайте музыку об облучении и наведении наших ПКР
                Romario_Argo
    2. Балу Вчера, 18:24
      Цитата: Павел Иванович
      Предлагаю перед возможным входом амеров в Черное море объявлять плановые учебные стрельбы деревянными и другими болванками на дальность большую, чем территориальные воды России. Где-то так НАДО.

      Или устроить совместные учения ВМФ Кубы и России,типа против террористов. Может подарить им МРК с калибрами, или бастион, или Бе12, вагон калашниковых, сотню беспилтников. А потом, неужели у Кубы нет никаких природных ресурсов кроме табака и сахарного тростника. Построить им АЭС, для развития промышленности. Короче, надо дружить с Кубой, пока они не качнулись в сторону США после какой-нибудь банановотабачной революции. hi
      Балу
    3. Симон Вчера, 18:32
      А может вообще военно морские учения проводить. Мне кажется,что это лучше! wink
      Симон
    4. красноярск Вчера, 18:43
      Цитата: Павел Иванович
      Предлагаю перед возможным входом амеров в Черное море объявлять плановые учебные стрельбы деревянными и другими болванками на дальность большую, чем территориальные воды России. Где-то так НАДО.

      Нет. Лучше если он "случайно" напорется на мину времен ВОВ.
      красноярск
      1. красноярск Вчера, 20:54
        Цитата: красноярск
        Лучше если он "случайно" напорется на мину времен ВОВ.

        Опять же - практические занятия для нашего подводного спецназа.
        красноярск
  2. IMH Вчера, 17:17
    Российский адмирал на словах Лев Толстой, а на деле...? Вопрос пока что без ответа.
    IMH
    1. 79807420129 Вчера, 17:25
      Цитата: IMH
      Российский адмирал на словах Лев Толстой, а на деле...? Вопрос пока что без ответа.

      У "Дональда Кука" это спросите, они вам ответят, провоцировать не будут 21 день спокойно поплавают, ручками хохлам помашут, ну а ПКРК"Бастион" как то по барабану кто там"Дональд Кук" или, "Росс".
      79807420129
      1. poquello Вчера, 17:29
        Цитата: 79807420129
        Цитата: IMH
        Российский адмирал на словах Лев Толстой, а на деле...? Вопрос пока что без ответа.

        У "Дональда Кука" это спросите, они вам ответят, провцировать не будут 21 день спокойно поплавают, ручками хохлам помашут, ну а ПКРК"Бастион" как то по барабану кто там"Дональд Кук" или, "Росс".

        нифига не понял, сша конвенцию сейчас нарушают или нет?
        poquello
        1. 79807420129 Вчера, 17:40
          Цитата: poquello
          нифига не понял, сша конвенцию сейчас нарушают или нет?

          Пока нет, 21 день могут находиться в акватории Черного Моря по доктрине Монтре.
          Цитата: IMH
          Опять сказки про «Кук»? Не интересно. Придумайте новую истрию.

          Даже и не подумаю, хохот и ржач тогда три дня стоял над Черным Морем.
          79807420129
          1. Андрей из Челябинска Вчера, 18:30
            Цитата: 79807420129
            Даже и не подумаю, хохот и ржач тогда три дня стоял над Черным Морем.

            Оснований для него не было. Дело в том, что история про Кук была размещена на каком-то из наших сайтов, который ее удалил потом, но по инету разлетелось...
            Андрей из Челябинска
            1. poquello Вчера, 19:12
              Цитата: Андрей из Челябинска
              Цитата: 79807420129
              Даже и не подумаю, хохот и ржач тогда три дня стоял над Черным Морем.

              Оснований для него не было. Дело в том, что история про Кук была размещена на каком-то из наших сайтов, который ее удалил потом, но по инету разлетелось...

              про клозеты моряки ейные писали а может и байка, а манёвры то его никуда не спрячешь, тч "всёврёти" не катит
              poquello
      2. IMH Вчера, 17:33
        Опять сказки про «Кук»? Не интересно. Придумайте новую истрию.
        IMH
        1. Геркулесыч Вчера, 17:40
          Может быть, вы свои проблемы будите решать? Вас не должно валновать, что сказал Адмирал Флота Российской Федерации! am
          Геркулесыч
          1. IMH Вчера, 18:04
            Так тема ветки об адмирале Флота России.
            IMH
            1. Удав КАА Вчера, 21:44
              Цитата: IMH
              Так тема ветки об адмирале Флота России
              Валуев --вице-адмирал. А "адмирал Флота России" -- это морской "маршал". Так что, не стоит умничать, ага?
              Удав КАА
        2. Николай Фёдоров Вчера, 18:04
          Цитата: IMH
          Опять сказки про «Кук»? Не интересно. Придумайте новую истрию.

          Да зачем же их придумывать, если они сами происходят? Ведь история с "Куком" повторилась, только уже на Балтике.
          Николай Фёдоров
    2. красноярск Вчера, 18:47
      Цитата: IMH
      Российский адмирал на словах Лев Толстой, а на деле...? Вопрос пока что без ответа.

      Ну не может российский адмирал запретить американцам заходить в черное море. Оно же не только русское.
      красноярск
      1. IMH Вчера, 20:49
        Само собой.
        IMH
  3. Волька Вчера, 17:19
    а может проще, в акватории ЧМ полно еще не разорвавшихся мин времен ВОВ, ну так типа в нейтральных водах одна из них внезапно типа всплыла и ага эсминчику, ну так чтоб не сдох, а для смены памперсов хватило, ну и второго опять же хибинами пугануть, да ишо ночью, смотришь, янки и перестанут шляться где им никто не рад...
    Волька
    1. IMH Вчера, 17:21
      Клавиатурный воин детектед.
      IMH
      1. Волька Вчера, 17:23
        ты сам-то воин чьих будешь...
        Волька
        1. IMH Вчера, 17:34
          Я не воин, я полководец.
          IMH
          1. Волька Вчера, 17:35
            наличие погон сути не меняет, одно без другого не бывает, либо воин, либо нет...
            Волька
          2. 79807420129 Вчера, 17:53
            Цитата: IMH
            Я не воин, я полководец.
            С дивана. laughing
            79807420129
            1. IMH Вчера, 18:05
              Извольте! С кресла wink
              IMH
              1. Rusland Вчера, 18:22
                С кресла-кровати. А вот расскажите IMN, что-нибудь о себе, а то Вы упражняетесь на форуме целый день, а страна хочет знать героя в лицо. hi
                Rusland
                1. IMH Вчера, 18:39
                  Добро пожаловать в ЛС
                  IMH
                  1. Rusland Вчера, 19:08
                    Цитата: IMH
                    Добро пожаловать в ЛС

                    Там вы полный ноль, т.е. дырка от бублика hi
                    Rusland
              2. Рысь33 Вчера, 21:17
                С каких пор в палатах кресла ставят? Или главврач нынче щедрый?
                Рысь33
          3. Балу Вчера, 18:31
            Цитата: IMH
            Я не воин, я полководец.

            от всей души дарю:
            Балу
            1. ul_vitalii Вчера, 18:36
              Только президентам чистокровных дарят и дорогим гостям форума good
              ul_vitalii
          4. Удав КАА Вчера, 21:56
            Цитата: IMH
            Я не воин, я полководец.

            Ну и самомнение!!!
            Воистину: "Каждый мнит себя стратегом, Видя бой со стороны"
            /Ш.Руставели/
            Удав КАА
  4. Лексус Вчера, 17:20
    Американцы везде очень по-хозяйски ведут себя. Чёрное море не исключение. Не удивлюсь, если в ближайшее время будут Конвенцию Монтрё "топить". Боюсь, "комментариями и озабоченностями" не отделаемся.
    Лексус
    1. IMH Вчера, 17:22
      А почему бы им себя там не чувствовать по хозяйски? К черному морю выходит три их союзных государства, плюс очаг напряженности есть. Почему бы и нет?
      IMH
      1. Лексус Вчера, 17:38
        На счастье "матрасам", СССР при сегодняшнем режиме невозможен. Но, посмотрим, что будет, когда китайцы начнут союзников на Карибах активнее поддерживать (Куба, Никарагуа, Венесуэла) и на "полосатый хвост" в Южно-Китайском море "наступят". А там и мы, наконец, излечившись от "дерьмократии", подтянемся.
        Лексус
      2. ДедЛука Вчера, 22:51
        Потому, что лужа мелковата и сквозонуть через пролив в случае чего будет весьма проблематично.
        ДедЛука
    2. Капитан Лейтенантов Вчера, 17:31
      Скорее всего Мотрё уже давно умер.
      Капитан Лейтенантов
      1. Лексус Вчера, 17:39
        По крайней мере, они пока хотя бы имитируют её соблюдение.
        Лексус
        1. Капитан Лейтенантов Вчера, 17:44
          А сейчас все что то имитируют, одни войну, другие озабоченность, а женщины оргазм, при этом все имитирующие выражают чувство глубочайшего удовлетворения.
          Капитан Лейтенантов
      2. Ратник с пулеметом Вчера, 18:12
        как и все остальное международное право и морское в том числе.
        Ратник с пулеметом
      3. Удав КАА Вчера, 22:06
        Цитата: Капитан Лейтенантов
        Скорее всего Мотрё уже давно умер.

        НЕ фантазируйте! Султан четко следит за ее соблюдением: она регламентирует проход Черноморских поливов...иностранными кораблями... yes
        Удав КАА
  5. Комментарий был удален.
  6. Дмитрий Беловецкий Вчера, 18:03
    Цитата: Павел Иванович
    Предлагаю перед возможным входом амеров в Черное море объявлять плановые учебные стрельбы деревянными и другими болванками на дальность большую, чем территориальные воды России. Где-то так НАДО.


    Пральна!
    В Крыму осталось много плавучих укропсих болванок -ими и закидаем ов!)))
    Дмитрий Беловецкий
  7. Separ Вчера, 18:19
    Ждём эсминцы на "Бал"... am
    Separ
  8. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 18:21
    > С точки зрения международного морского права это является стопроцентным нарушением

    чукча не читатель, это понятно, но зачем так выпячивать своё невежество?
    Евгений Гончаров (smoogg)
  9. Симон Вчера, 18:41
    Цитата: Николай Фёдоров
    Цитата: IMH
    Опять сказки про «Кук»? Не интересно. Придумайте новую истрию.

    Да зачем же их придумывать, если они сами происходят? Ведь история с "Куком" повторилась, только уже на Балтике.

    А, что, до этого хотел мужиков? Видимо наши самолеты пользу дают, американских моряков перевоспитывают! laughing
    Симон
  10. Старый военрук Вчера, 18:55
    Наглеют и провоцируют. Думаю пока достаточно облучения РЛС сопровождения, а можно и приводные включить. Это очень отрезвляло этих субчиков ещё в Советские времена.
    Старый военрук
  11. turbris Вчера, 18:57
    Скорее всего они будут заходить в порты Румынии, которую США сделали своим основным вассалом на Черном море. Поэтому и "Пэтриоты" продают им по дешевке, чтобы прикрыть пункты базирования америквнских кораблей с воздуха..
    turbris
  12. ВМФ7981 Вчера, 19:23
    Ну это еще и повод, и мотив тренироваться, нарабатывать навыки, опыт и многое другое на практически реальных целях. Надо добиться того, что бы экипажи зашедших в Чёрное море кораблей, не только осознавали бесполезность своего присутствия в акватории Черного моря, с точки зрения попыток напугать Россию, но и начинали чувствовать себя уже мёртвыми и выдыхали бы с облегчением уходя от туда.
    ВМФ7981
  13. anjey Вчера, 19:39
    возможно зашли для моральной поддержки аморальных войск укробандер,готовящих очередную провокацию на Донбассе...,это их очень мотивирует убогих-с нами америка,с нами весь мир и мы готовы на любые преступления...этим они себя рекламируют,что бы подороже продатся...
    anjey
  14. rocket757 Вчера, 19:45
    Зайдут - удут, потом опять зайдут - удут???
    Ну любители они туда - сюда, таких только эллектрический стул, например, изменить может! Или "хибины" на крайняк ... если уж совсем радикально то "Бал".
    rocket757
  15. yang174 Вчера, 20:19
    простите,я не профи.я думаю что надо поступать как при нарушении границы в конце 80х,но не выталкивать,а снаряжать суда сопровождения обязательно.и облет с РЭБами каждые 4 часа с применением. старых технологий.надо держать их в тонусе.готов к критике.сразу пишу,диванный,не служил...мне 40.но епа....л..о искрашивал за безобидные слова не только в мою сторону,но и в сторону окружающих меня людей.вобщем дитя 90х
    yang174
    1. IMH Вчера, 20:56
      А где вы увидели нарушение границы?
      IMH
      1. yang174 Вчера, 21:59
        я бестактный.вы слепой?или разжевать?
        yang174
    2. Рысь33 Вчера, 21:20
      Если средства РЭБ часто применять, они на него противоядие найдут, и в реальном бою применять будет уже нечего.
      Рысь33
  16. Влад Петров Вчера, 20:33
    В Черное море два эсминца, «Кэрни» «Росс», чтобы напомнить Москве о своем существовании. Что если «партнеры» проведут к примеру совместные учения, в которых примут участие военные флоты Болгарии, Румынии США, совместно с авианосцем ВМС США “Джордж Буш”, сопровождаемый группой из десятка меньших кораблей и подводных лодок вблизи Крыма? Как это неплохой шаг и демонстрация мощи, уверенности ВМС США? Такое быть не может? Снова будет молчание сожаление, как c Донбассом, с дип-собственностью, Сирией, олимпиадой?
    Влад Петров
    1. yang174 Вчера, 20:41
      все зависит от желания ответить и при необходимости обострить.если готовы-то результат будет положительный.если нет-утремся,т.к. не готовы.мало информации очень.по экономике точно не готовы,ослов много очень (верней все )в правительстве.ничего не сделано за последние 6 лет.примедведе был только один закон который я слышал-возврат в первый год с прибыли 20% стоимости основных средств.остальное мож я не знаю,ну или такого плюсика нет
      yang174
    2. akims Вчера, 20:53
      будет засветка целей со всех углов и радиусов, порча воздуха, приступы диареи и энуреза...
      akims
      1. Удав КАА Вчера, 22:35
        Цитата: akims
        будет засветка целей

        Ага, как на этом фото!

        Это мост через Босфор, по которому кто-то хочет провести АВУ "Форд" bully
        Удав КАА
    3. Удав КАА Вчера, 22:26
      Цитата: Влад Петров
      военные флоты Болгарии, Румынии США, совместно с авианосцем ВМС США “Джордж Буш”, ... вблизи Крыма?
      Вы Босфор когда-нибудь вблизи видели? Мост через него с просветом всего 63м? А самое узкое место фарватера (где глубины более 10м)?
      Авианосец, конечно, возможен, но только с доставкой по воздуху! laughing
      Удав КАА
    4. Антарес Вчера, 23:24
      Цитата: Влад Петров
      совместно с авианосцем ВМС США “Джордж Буш”, сопровождаемый группой из десятка меньших кораблей и подводных лодок вблизи Крыма?

      еще в Днепр не нужно завести их? Зачем АУГ внутренняя лужа-которую он может накрыть из Средиземной лужи? ЧТобы создать затор в Босфоре? Отличный план...
      Антарес
  17. KelWin Вчера, 20:50
    Ну зашли и зашли, только есть сомнение, что экипажи рады этой прогулке) Адмирал правильно сказал про прицел, и они сами это прекрасно понимают и наверняка не хотят получить приказ который может их реально познакомить со средствами противодействия)) Это там, в вашингтоне политики с умной миной планы строят, а эти не факт что вообще выполнят приказ, если будут понимать последствия, матрасы свое здоровье превыше всего ценят, могут и саботировать. Ну это так, чисто ИМХО.
    KelWin
  18. Антарес Вчера, 23:06
    Реагировать надо на основе принятых и ратифицированных большинством стран, в том числе и США, документов.

    Боюсь что РФ сама такие документы ни во что не ставит..а США тем более. Так лишний повод указать что кто то там что то нарушает международного...
    Я считаю, что эти эсминцы на чужом театре особую угрозу представлять не будут...

    разве кто то уже задумал 3МВ? Разве этим Эсминцам для открытия огня нужно тащиться во внутреннее море?
    Хозяин ЧМ-это Турция. От нее много чего зависит..Она же член НАТО.
    Эсминцы США, ВБ и прочих НАТО с целью демонстрации флага теперь постоянно будут заходить в порты Сев Причерноморья и стран НАТО в ЧМ. Бахвальством тут заниматься не за чем. Нет Варшавского блока.А РФ встроена в западную модель. Так что все партнеры.
    Антарес
  19. ушкуйник Вчера, 23:25
    Нужно решительно гнать подобных "гостей" из своих морских оборонительных районов, предварительно сообщив координаты этих районов. А дальше поступать так, как в дикой природе: если рядом с ухом мишки, пришедшего в гости к пчелам, пролетит со свистом пуля, то в следующий раз мишка свою судьбу испытывать не будет.
    ушкуйник
  20. Redfox3k Вчера, 23:27
    А чё только два? Даешь весь 6-й флот сша в Черное море. Кучнее-кучнее, уважаемые партнеры.... прицеливаться проще будет.
    Redfox3k
Картина дня