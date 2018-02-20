Российский адмирал прокомментировал появление американских эсминцев на Черном море

Я считаю, что эти эсминцы на чужом театре особую угрозу представлять не будут... Эти два корабля будут на прицеле, это точно. Если они будут проявлять негативные или провокационные действия, то в зависимости от степени наглости и ущерба они и получат в ответ то, что заработают

Ссылка, конечно, благородная, они говорят, что наращивают присутствие, чтобы оказать помощь Украине. Поскольку Крым наращивает военную группировку, в частности подводные лодки, США решили якобы для нейтрализации укреплять противостоящую морскую группировку

Реагировать надо на основе принятых и ратифицированных большинством стран, в том числе и США, документов. Режим присутствия боевых кораблей стран, которые не выходят к Черному морю – а США к Черному морю не выходят – регламентирован конвенцией Монтрё, которую нарушать нельзя. С точки зрения международного морского права это является стопроцентным нарушением