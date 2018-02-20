Российский адмирал прокомментировал появление американских эсминцев на Черном море
Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что два эсминца США в Черном море «будут на прицеле».
Он назвал цели появления кораблей США в Черном море провокационными. По мнению Валуева, они отвлекают силы России.
Эксперт рассказал и о возможной реакции на действия США в Черном море.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники в военных кругах США сообщил, что ВМС США наращивают свое присутствие в Черном море с одной целью — противостоять российскому «наращиванию военно-морского флота».
Также ранее в Пентагоне приняли решение отправить в Черное море два эсминца, «Кэрни» и «Росс», чтобы напомнить Москве о своем существовании, а также желая «уменьшить чувствительность» России в связи с присутствием американских военнослужащих в Причерноморье.
Я считаю, что эти эсминцы на чужом театре особую угрозу представлять не будут... Эти два корабля будут на прицеле, это точно. Если они будут проявлять негативные или провокационные действия, то в зависимости от степени наглости и ущерба они и получат в ответ то, что заработают– приводит РИА Новости слова Валуева
Он назвал цели появления кораблей США в Черном море провокационными. По мнению Валуева, они отвлекают силы России.
Ссылка, конечно, благородная, они говорят, что наращивают присутствие, чтобы оказать помощь Украине. Поскольку Крым наращивает военную группировку, в частности подводные лодки, США решили якобы для нейтрализации укреплять противостоящую морскую группировку– подчеркнул он.
Эксперт рассказал и о возможной реакции на действия США в Черном море.
Реагировать надо на основе принятых и ратифицированных большинством стран, в том числе и США, документов. Режим присутствия боевых кораблей стран, которые не выходят к Черному морю – а США к Черному морю не выходят – регламентирован конвенцией Монтрё, которую нарушать нельзя. С точки зрения международного морского права это является стопроцентным нарушением– заключил Валуев.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники в военных кругах США сообщил, что ВМС США наращивают свое присутствие в Черном море с одной целью — противостоять российскому «наращиванию военно-морского флота».
Также ранее в Пентагоне приняли решение отправить в Черное море два эсминца, «Кэрни» и «Росс», чтобы напомнить Москве о своем существовании, а также желая «уменьшить чувствительность» России в связи с присутствием американских военнослужащих в Причерноморье.
Использованы фотографии: http://rupor.today/
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