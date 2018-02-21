13:11 21 февраля

Прибыть на Донбасс и больно получить по голубой каске?

Вслед за министерствами иностранных дел Республики Беларусь и Финляндии принципиальную готовность отправить свой миротворческий контингент на Донбасс в случае соответствующего решения Совбеза ООН высказали и во внешнеполитическом ведомстве Швеции. Итого, на момент подготовки материала, три страны по большому счёту не против того, чтобы их военнослужащие, будучи наделёнными специальными мандатами ООН, отправились на Донбасс.

На этом фоне в Киеве озвучили заявление о том, что их тот формат, который складывается на данный момент, не устраивает. Причина названа: гипотетическое наличие белорусских военнослужащих и отсутствие представителей стран Североатлантического военного блока. Аргументация украинских властей носит следующий характер: Беларусь находится в составе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а потому необходим «противовес». И этим противовесом может быть только контингент из как минимум одной страны НАТО.

Кстати, ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен озвучивал идею о возможной отправке на Донбасс контингента из таких стран военного блока как Австрия и Португалия. Устроят ли такие государства майданные элиты Украины, или всё-таки «подавай» США как противовес белорусам в военной форме?..


Если допустить, что все стороны этого процесса после длительных дебатов с заплёвыванием друг друга слюной всё же нашли компромиссное решение по миссии миротворцев, то стоит поразмышлять на тему о том, что же в таком случае ожидает миссию.

Итак, контингент обещает быть «разношёрстным». Помимо записных нейтралов в лице тех же шведов, нейтральность которых явно давала трещину в 30-40-е годы прошлого века, вполне могут оказаться представители ОДКБ и представители НАТО. По большому счёту, всё это выглядит гремучей смесью для провокаций. И, простите этот пессимизм, но в то, что провокаций с миротворцами не будет, с трудом верится.

Кому эти провокации нужны? Всё тем же лицам, которым нужна непрекращающаяся война (или как минимум напряжённость) у границ России. Всё тем же лицам, которые изначально не были заинтересованы в выполнении Киевом Минских соглашений. И всё тем же лицам, которые стояли у истоков киевского кровавого спектакля под лицемерным названием «революция достоинства».

Если идти от обратного и всё-таки вынести за скобки возможность осуществления провокаций... Пусть миротворцы Белоруссии, Финляндии, Швеции и, допустим, Португалии готовятся вот-вот появиться и пусть уже даже появляются на Донбассе, как бы переходя к выполнению функций по «умиротворению» сторон. Что дальше? Что на самом деле собираются делать 200 финских и 200 (ну, не о тысячах же, вероятно, пойдёт речь) белорусских военнослужащих, если, к примеру, «пидроздил» какого-нибудь упоротого укрокомбата в очередной раз, простите, жахнет «в гущу событий» из крупнокалиберного орудия? Вряд ли предполагается тотальная ликвидация таких укрокомбатов со всеми их «пидроздилами».

Как вариант, с Петром Лексеичем партнёры, которые решат-таки направить своих миротворцев на Донбасс, заблаговременно поговорят по душам и предложат, наконец, разоружить так называемые «добробаты», как бы чего не вышло... Ведь прекрасно понимают, что для майданного отребья, которое жгло людей в Доме профсоюзов в Одессе, нет никаких красных границ, и априори делать жертвами этого отребья своих миротворцев явно никто в том же Стокгольме или Хельсинки не желает. Петру Лексеичу прозрачно намекнут, чтобы разоружал сам, своими президентскими силами и полномочиями. А они у него есть?

И ведь это фактически за год до парламентских и президентских выборов в незалежной (сегодня – около года, а дальше – ещё меньше времени). Внимание, вопрос: пойдёт ли на это нынешний «президент мира»? Нет, конечно. Если только на словах, как обычно для него в таких случаях. Ведь комбаты-депутаты быстро упакуют его рейтинг в деревянный макинтош и устроят пышные похороны под баян. А от рейтинга в деревянном макинтоше до президента в аналогичном макинтоше на демократической Украине нередко случается один шаг. И спасает только Ростов... Правда, не в этот раз...

Потому Порошенко будет тянуть политическую резину, что называется, до упора. Автоматически это будет затягивать ввод в регион конфликта международного миротворческого контингента и одновременно продолжит вялотекущую гражданскую войну – с наличием жертв и разрушений.

Если же в столицах государств, объявивших о готовности направить миротворцев на Донбасс, с Порошенко о разоружении говорить не собираются, то есть только одно место, куда миротворческий контингент будет «прижиматься». Это граница с Российской Федерации. Будут жаться к ней, даже если официально мандат распространяется только на линию разграничения. По инстинкту самосохранения, ведь причина одна – так для миротворцев попросту безопаснее. На «передке» с обеих сторон останутся те, кто остаётся там сегодня, а миротворческая миссия плавно перетечёт в тылы, как в случае с миссией ОБСЕ, которая редкий гость на линии противостояния – всё больше по отелям и кофейням. И правда, зачем же миротворцам рисковать, когда гарантий, как и гарантий у Минских соглашений, - ноль целых ноль десятых...

Прибыть на Донбасс и больно получить по голубой каске?


Исходя из этого, можно получить весьма туманную перспективу всей миротворческой миссии. Ведь чтобы от миссии вышел хоть какой-то толк, ей придётся расчехлять «револьверы» - а как усмирять стороны иначе? А между молотом и наковальней даже с расчехлённым револьвером единственная безопасность, о которой миротворцы будут заботиться – своя собственная.

Можно себе представить, что будет с политическими рейтингами шведских или финских властей, если на Донбассе реально начнут гибнуть те же шведские и финские военнослужащие. Тут даже рейтинг Александра Лукашенко может двинуться вниз и вполне существенно, а оно ему надо?..

Потому мнение таково: если миссия ради миссии, то что это принципиально меняет? А если у миссии миротворцев будут реальные полномочия, то этим обязательно кто-нибудь (догадываюсь, кто...) решит воспользоваться для появления сакральной жертвы с далеко идущими последствиями.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 6

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  1. andrewkor Сегодня, 06:46
    Короче, попиз..погутарили и забыли.
    andrewkor
  2. XII легион Сегодня, 06:47
    Причем Белорусская ССР была в числе первоначальных членов ООН.
    Зря Киев препятствует, хороший вариант - с белоруссами на Донбассе
    XII легион
  3. rotmistr60 Сегодня, 06:59
    ... не устраивает... отсутствие представителей стран Североатлантического военного блока
    И в этом случае Киев хочет оказаться хитрее всех. Не получается втянуть НАТО в открытую войну, так может попробовать через миротворческий контингент? Вот только на что-то слишком хитрое всегда найдется что-то с резьбой.
    rotmistr60
  4. inkass_98 Сегодня, 07:07
    Сначала надо согласие сторон получить на ввод контингента, потом найти альтернативно одаренные правительства, согласные послать своих солдат к отмороженным скакунам, а уж потом смотреть на получившиемся итоги.
    Судя по всему, никакой миссии не будет, так как уже первое условие практически невыполнимо - разногласия сторон не дадут возможности выбрать устраивающих всех разом вояк для линии разделения.
    inkass_98
  5. Locos Сегодня, 09:30
    Австрия, член НАТО???
    Locos
  6. Антарес Сегодня, 11:28
    на роль "миротворцев" может подойти Украина(не состоит ни в одном из блоков), шведы тоже подойдут.
    Я был бы рад за белорусов, но действительно все может быть. Идеально белорусский и канадский.
    У автора старые взгляды, про добробаты и радикалов. Есть НГ-и когда надо без жалости всех давят. Они нужны для внутреннего потребления.И формирования мнения.
    Порошенко сам мало что решает, в сложных политических проблемах. А во внутренних легко, если это требуется и дают отмашку.Идеальная кандидатура и ничего менять не надо. Только видимость демократии.
    Тематика миротворцев популярна. Идея украинцев, поддержанная американцами вполне может дать плоды.Но в каком виде-покажет время. За годы МС идей было много. Но пушки красноречивей дипломатов пока.
    Антарес
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