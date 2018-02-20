01:03 21 февраля

Конгрессмен США: Российский флот восстанавливается, а мы жуём сопли

Американское издание Defense News публикует материал с заявлениями члена палаты представителей Конгресса США Джо Кортни. Кортни входит в руководство комитета по военно-морскому флоту (подкомитет по подводным силам) американского парламента. Конгрессмен бьёт тревогу по поводу того, что и на второй год нахождения Трампа в кресле президента у США не выработана «однозначная стратегия противодействия восстанавливающемуся военно-морскому флоту России».

Конгрессмен:
Мы видим неспособность администрации (Трампа) продвигать твёрдую и последовательную политику в качестве ответа на воинственное поведение Кремля в отношении Запада. Трамп всё ещё надеется на то, что Путин станет его надёжным партнёром в международных делах.


Кортни:

И такая позиция беспокоит. Ведь Россия провокационно вмешивается во внутренние дела США и союзников. Российские подводные лодки присутствуют на учениях (НАТО), наблюдая за нашими действиями.


По словам конгрессмена, впервые с момента окончания Холодной войны российские подводные лодки и корабли-разведчики подходят "так близко" к американским берегам.

Конгрессмен США: Российский флот восстанавливается, а мы жуём сопли


Из материала:
Публичное раскрытие британскими королевскими ВМС данных о том, что российские подводные лодки находились вблизи подводных кабелей в Северной Атлантике, теперь является новым звеном в этой цепочке проблем. Эти каналы связи являются жизненно важным звеном между Северной Америкой и Европой, двумя крупнейшими экономическими зонами в мире. Несмотря на распространение спутниковой связи, более 90 процентов интернет-трафика, телефонной связи и даже телеграфных сигналов проходят по подводным кабелям. Линии остаются такими же уязвимыми сегодня, как и в Первой мировой войне, когда британский флот разорвал немецкие телеграфные кабели, лежащие на морском дне. Является ли эта обновленная российская деятельность подслушиванием кабельных коммуникаций или направлена на их исследование, чтобы их можно было легче разорвать во время конфликта? – вопрос, весь драматизм которого сложно переоценить.


По словам конгрессмена, администрация Трампа молча наблюдает за восстановлением российского флота. В переводе на русский: жуёт сопли...

Использованы фотографии: function.mil.ru
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Комментарии 37

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  1. Охотовед 2 Вчера, 18:02
    Вот это новость! Не знал - не знал. belay МРК - делать научились, бабло пилить то же.
    Охотовед 2
    1. 210окв Вчера, 18:10
      В чём новость?Американец просит бабла побольше.А тут другое решение.Попытаться купить производство на корню.Что практиковалось в 90-е.И все проблемы заштатников исчезнут.Так что не Жуйте сопли.Что это я советую? sad
      Цитата: Охотовед 2
      Вот это новость! Не знал - не знал. belay МРК - делать научились, бабло пилить то же.
      210окв
      1. Охотовед 2 Вчера, 18:21
        Уважаемый 210окв (Дмитрий, как я понимаю), Вы - что такое сарказм, понимаете? Да с таким «восстановлением» - Мы вообще без Флота - скоро останемся. Только не нужно, про «континентальную державу», как любят некоторые граждане говорить. Страну - омываемую тремя Океанами и четырнадцатью морями - назвать «континентальной» может не совсем умный человек. hi
        Охотовед 2
        1. 210окв Вчера, 18:32
          Да,сарказм.А что остаётся?Волосы на опе рвать с досады?Ну разрушена промышленность.Многое вообще не производится Лаврентия Павловича нет,вот и маемся.
          Цитата: Охотовед 2
          Уважаемый 210окв (Дмитрий, как я понимаю), Вы - что такое сарказм, понимаете? Да с таким «восстановлением» - Мы вообще без Флота - скоро останемся. Только не нужно, про «континентальную державу», как любят некоторые граждане говорить. Страну - омываемую тремя Океанами и четырнадцатью морями - назвать «континентальной» может не совсем умный человек. hi
          210окв
        2. Sefevi Вчера, 18:40
          "Российский флот восстанавливается, а мы жуём сопли"
          Прям так и сказали? laughing laughing
          Sefevi
          1. Донской Вчера, 19:03
            Цитата: Sefevi

            1
            Sefevi Сегодня, 18:40 ↑ Новый
            "Российский флот восстанавливается, а мы жуём сопли"

            Эх, нам бы такие сопли жевать, как американцы what Но Россия не америка, и даже не СССР... Состояние кораблестроения можно назвать одним емким, но точным словом - .опа!
            Донской
    2. Rusland Вчера, 18:13
      Они сопли жуют, мы воду в ступе толчем, но у них дела "получше" smile
      Rusland
    3. сибиралт Вчера, 18:58
      Океаны общие. Где хотим, там и плаваем. А вот, что делают американские корабли в закрытом Черном море еще тот вопрос. winked
      сибиралт
      1. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 21:20
        Давно закрытым стало? США не нарушают конвенцию, если вы вдруг не знали.
        Евгений Гончаров (smoogg)
  2. ASG7 Вчера, 18:05
    Первый здравый анализ от американцев. Дайте еще "бабла", а то 700 МЛД у.е. это так мало - только на туалетную бумагу с памперсами хватит.
    ASG7
  3. Evgeniy667b Вчера, 18:06
    Ой, зря они беспокоятся! Наш флот восстанавливается настолько медленно, что дальше некуда!
    Evgeniy667b
    1. Дармир Вчера, 19:45
      а зачем нам огромный флот, его ведь ещё содержать надо, надо брать не количеством а качеством, я думаю Циркон изменит ситуацию на море, как когда то пулемёт Максим на поле
      Дармир
      1. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 21:20
        я про циркон, меняющий ситуацию в море, слышу с 2011-го года
        Евгений Гончаров (smoogg)
      2. Evgeniy667b Вчера, 21:46
        Так протяженность омывающих нас морей весьма значительна!
        Evgeniy667b
  4. Altona Вчера, 18:09
    Цитата: Evgeniy667b
    Ой, зря они беспокоятся! Наш флот восстанавливается настолько медленно, что дальше некуда!

    ----------------------------------
    Наш "Ясень" им покоя не дает. Хотя партитура у них на один мотив "дайте бабла, повысьте бюджет, мы станем лучше, мы станем сильней".
    Altona
  5. _Jack_ Вчера, 18:10
    смешно сравнивать флот США и наш
    _Jack_
    1. Донской Вчера, 19:10
      Цитата: _Jack_
      смешно сравнивать флот США и наш

      А придется what хотя они и несравнимые, но в случае обострения, Россию никто не будет ждать, пока мы построим нормальный флот request
      Донской
      1. _Jack_ Вчера, 23:17
        в случае обострения флот наш продержится несколько дней максимум, наша ядерная триада наше всё
        _Jack_
  6. тагил Вчера, 18:11
    А что администрация Трампа как-то может этому помешать? Ну и конечно это США намеренно иметь около 300 боевых кораблей и это ей можно, ну а нам конечно же нельзя. Да пошли вы на........., в....... и так далее. Да и можете захватить туда же и всех дерьмократов со всей Европы.
    тагил
  7. Altona Вчера, 18:11
    Цитата: ASG7
    Дайте еще "бабла", а то 700 МЛД у.е. это так мало - только на туалетную бумагу с памперсами хватит.

    ------------------------
    И это при том, что база Бондстил в Косово практически самоокупаема. Через неё проходят тонны наркоты, контрафакта и "утраченного в Афганистане военного имущества".
    Altona
  8. Симон Вчера, 18:14
    Извини уж нас Джо Кортни, кто, что умеет, это и делает. Мы корабли строим, а вы "сопли жуете"! tongue Да, видимо долго вам еще придется сопли жевать! laughing
    Симон
    1. Балу Вчера, 18:19
      Цитата: Симон
      По словам конгрессмена, администрация Трампа молча наблюдает за восстановлением российского флота. В переводе на русский: жуёт сопли.

      Извини уж нас Джо Кортни, кто, что умеет, это и делает. Мы корабли строим, а вы "сопли жуете"! tongue Да, видимо долго вам еще придется сопли жевать

      Амерзы сдавайтесь! wassat
      Балу
  9. Симон Вчера, 18:15
    Цитата: Evgeniy667b
    Ой, зря они беспокоятся! Наш флот восстанавливается настолько медленно, что дальше некуда!

    Не переживай, всему свое время! wink
    Симон
  10. Геркулесыч Вчера, 18:16
    Я бы этого адмирала за панику отправил в отставку! Хотя, ему может быть, и платят именно за то чтобы он пускал слухи, и сеял панику!
    Геркулесыч
    1. мыслитель Вчера, 18:55
      Так уж и адмирал, обычный лоббист ВПК.
      Конгрессмен Кортни - выпускник университета Тафтса в 1975 году в Бостоне, получил юридическую степень в университете Коннектикута в 1978 году. Он живет в Верноне со своей женой Одри Кортни и их двумя детьми, Робертом и Элизабет.
      мыслитель
  11. словак Вчера, 18:19
    Думаю, Россия в полном составе, включая гостей, гастарбайтеров и пр. готова обеспечить Конгресс запасом не только соплей, но и другими видами отходов жизнедеятельности. Ничего для партнеров не жалко, жуйте!
    словак
  12. VOENOBOZ Вчера, 18:24
    А Чёрное море за чем заходите , сопли дожёвывать ?
    VOENOBOZ
  13. Геркулесыч Вчера, 18:28
    Могу с адмиралом сша поделиться своими соплями, чтобы было что жевать!
    Геркулесыч
  14. armourer Вчера, 18:29
    Страшно им, ну и пускай боятся.
    armourer
  15. demo Вчера, 18:32
    По словам конгрессмена, администрация Трампа молча наблюдает за восстановлением российского флота. В переводе на русский: жуёт сопли...


    А завтра другой конгрессмен, который курирует ВВС заявит что-то подобное, что наши стратеги уже так обнаглели, что буквально над Белым домом порхают.
    Потом слово возьмет куратор Сухопутных войск.
    И понеслась блоха лохматая по кочкам.

    Вот как деньгу вышибать надо.
    demo
  16. кедр Вчера, 18:41
    "...По словам конгрессмена, администрация Трампа молча наблюдает за восстановлением российского флота. В переводе на русский: жуёт сопли..."

    Ага, а потом вдруг окажется, что у Трампа на наш флот заготовлен космофлот. С высоты 200-300 км. будут его космолёты нас крошить, как в тире... Так, что насчёт амерских "соплей".., как говорится "сто раз проверь и никогда янкисам не верь".
    кедр
  17. Deck Вчера, 18:57
    Цитата: 210окв
    Лаврентия Павловича нет,вот и маемся.

    Вот интересно как на остальной части планеты Земля обходится без Лаврентия Павловича? И ведь корабли строят пачками
    Deck
  18. Xscorpion Вчера, 19:16
    Цитата: Охотовед 2
    Уважаемый 210окв (Дмитрий, как я понимаю), Вы - что такое сарказм, понимаете? Да с таким «восстановлением» - Мы вообще без Флота - скоро останемся. Только не нужно, про «континентальную державу», как любят некоторые граждане говорить. Страну - омываемую тремя Океанами и четырнадцатью морями - назвать «континентальной» может не совсем умный человек. hi


    Ну к примеру Великобритания всего одним океаном омывается и парочкой морей,по вашей логике она континентальная держава?
    Xscorpion
  19. Дармир Вчера, 19:35
    Скорее всего Порошенко начнет боевые действия на востоке, а эсминци встали как гарант и поддержка, что б придать больше уверености(Понятно что как только станет жарко они ретируются). Но щас они являются хорошим катализатором типо Америка с нами и тд. и тп.. И скорее всего всё, начнётся за неделю до 18 марта.
    Дармир
    1. Удав КАА Вчера, 21:22
      Цитата: Дармир
      Скорее всего Порошенко начнет боевые действия на востоке, а эсминци встали как гарант и поддержка, что б придать больше уверености

      А ведь в этом есть логика. Параша съездил в Штаты, потрепался в Нью-Йорке, встретился с кем надо (с амами). Кораблики пришли в ЧМ. Параша прибывает в Киев и подписывает закон о дезынтыграции Донбаса. Сегодня ВВП собирает Совбез России. Повестка: положение в Сирии и на Украине.
      Впереди 18 марта -- выборы Президента РФ. Поэтому после 8 марта должна последовать провокация...Параша к ней уже готов: силы стянуты к границам ЛНР-ДНР.
      И наша реакция уже тоже прослеживается: кораблики готовятся в море...Посмотрим, что дальше будет.
      ИМХО.
      Удав КАА
  20. akims Вчера, 20:37
    Уважаемые, а кабели из цветмета, или не стоит и мараться?
    akims
  21. Ratmir_Ryazan Вчера, 21:28
    Какие же американцы лицемерные и бессовестные сволочи... У самих руки и рыло в крови, а рассказывают про агрессию России... И про недостаток средств конечно он тоже солгал, При Трампе бюджет МО превысил 700 млрд. долларов, а им все мало?! Они сколько хотят тратить на армию - триллион в год?!
    Ratmir_Ryazan
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