01:03 21 февраля

Ту-334: птица, оставшаяся в гнезде

Ту-334 - региональный пассажирский самолет, разработанный в КБ Туполева в 90-х года прошлого века. Но дело было начато еще в конце 80-х, когда флагманская модель КБ Ту-204 готовилась к началу испытаний.

Концепция семейственности лайнеров превалировала, и будущий региональный лайнер рассматривался в качестве младшей модификации Ту-204. Близость конструкции и большое количество общих элементов должны были упростить как создание машины, так и удешевить его производство и эксплуатацию.

Пришли лихие 90-е, и проект самолета "встал". Лишь на заре нового века прототип Ту-334 совершил свой первый испытательный полет. Но судьба лайнера оказалась далеко не столь светлой, как у его старших братьев, которых он должен был заменить. В объявленном правительством РФ конкурсе победил проект Сухого - SSJ 100, несмотря на отсутствие самолета "в железе".




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Комментарии 7

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  1. Лексус Вчера, 19:20
    Замечательная машина. Жаль, что оказалась в числе "угробленных". Погосян и казнокрады от авиапрома не хило так подсуетились, когда пропихивали "Суперджет", состоящий на 70% из "импорта".
    Лексус
    1. куртка бейна Вчера, 20:43
      Цитата: Лексус
      Замечательная машина. Жаль, что оказалась в числе "угробленных". Погосян и казнокрады от авиапрома не хило так подсуетились, когда пропихивали "Суперджет", состоящий на 70% из "импорта".

      А разве на 334 движки не те же самые, как и на 148 и Бе-200?
      куртка бейна
  2. Балу Вчера, 19:34
    В чем принципиальная разница с Як-42, чем он лучше. Как Аяцков уничтожал Саратовский авиазавод стемясь получить контрольный пакет акций-про это на ТВ еще в 90-е было. Кстати, а как его домашний зверинец (не частный для показа, а именно домашний), один из первых между прочим?.
    И все таки, что с Як-42-похоронили?
    Балу
    1. Beltasir Matyagu Вчера, 21:54
      Як выпустили недавно под брендом МС, но это именно як.
      Beltasir Matyagu
      1. Игорь Половодов Сегодня, 00:06
        Убили не только самолет, уничтожают сам бренд ЯК
        Игорь Половодов
  3. Шурале Вчера, 20:37
    Вряд-ли его запустят, все сожрал суперджет ....
    Шурале
  4. senima56 Вчера, 22:33
    Мне не понятно: почему опять у нас "виноватых нет"?! Кто голосовал против? "Погосяна и К" к ответу!
    senima56
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