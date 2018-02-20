Ту-334: птица, оставшаяся в гнезде

Ту-334 - региональный пассажирский самолет, разработанный в КБ Туполева в 90-х года прошлого века. Но дело было начато еще в конце 80-х, когда флагманская модель КБ Ту-204 готовилась к началу испытаний.



Концепция семейственности лайнеров превалировала, и будущий региональный лайнер рассматривался в качестве младшей модификации Ту-204. Близость конструкции и большое количество общих элементов должны были упростить как создание машины, так и удешевить его производство и эксплуатацию.



Пришли лихие 90-е, и проект самолета "встал". Лишь на заре нового века прототип Ту-334 совершил свой первый испытательный полет. Но судьба лайнера оказалась далеко не столь светлой, как у его старших братьев, которых он должен был заменить. В объявленном правительством РФ конкурсе победил проект Сухого - SSJ 100, несмотря на отсутствие самолета "в железе".











