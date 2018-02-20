00:57 21 февраля

Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса).

Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса


Сегодня, как я и обещал, подписываю Закон о реинтеграции Донбасса. Закон ни одной буквой не затрагивает международных обязательств Украины, включая Минские договоренности. Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе, как это и предусмотрено нашими международным обязательствам
– заявил Порошенко


Этот закон существенно усиливает правовую базу использования ВСУ (Вооруженных сил Украины) и других силовых подразделений для обороны нашего государства. Вместе с тем он устанавливает правила защиты прав и свобод гражданского населения
- сказал Порошенко, подписывая документ в прямом эфире украинских телеканалов.

Закон объявляет Россию «страной-агрессором», а ДНР и ЛНР – «оккупированными территориями». Закон вступает в силу в день его опубликования.

Использованы фотографии: president.gov.ua
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 67

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  1. Дмитрий Беловецкий Вчера, 18:59
    Опять белочка....
    Дмитрий Беловецкий
    1. Геркулесыч Вчера, 19:02
      Много крови скоро очень скоро прольется, этот закон откупная боевикам на тотальную зачистку Донбасса!
      Геркулесыч
      1. Дмитрий Беловецкий Вчера, 19:04
        Кишка у Петрухи тонка.
        Да и Россия не бросит Донбасс.
        Дмитрий Беловецкий
        1. taiga2018 Вчера, 19:15
          Цитата: Дмитрий Беловецкий
          Да и Россия не бросит Донбасс.

          что то в последнее время я в этом не очень уверен...
          taiga2018
          1. Татьяна Вчера, 23:15
            Подозрительно обращает на себя внимание временная синхронность в действиях Порошенко и ВМС США!
            А именно.
            С одной стороны. Рано утром 18 февраля в Черное море вошли два американских эсминца Carney и Ross - под предлогом со стороны американцев якобы для «проведения операция по безопасности». Какой безопасности? Чьей безопасности? Тем более, вдали от самих заокеанских США!
            А с другой стороны, тут же после их захода президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса)!

            Как эту синхронность понимать? Кроме, как угрозу для России, Крыму и Донбассу.
            Татьяна
      2. Лексус Вчера, 19:10
        Геркулесыч hi
        Если "гарант", МИД и МО РФ будут "сопли жевать", как в Сирии, бойня неизбежна. Порось сам по себе ничего не подписывает без указки из-за океана. Как бы эти события не стали следствием "договорённостей" "Нарышкина и Ко" с "матрасами". Уж больно "покрыта тайной" та поездка.
        Лексус
        1. Геркулесыч Вчера, 19:23
          Лексус hi -сам факт подписания этого закона говорит о том что сша пойдут против России до последнего укроинца, или наемника -в общем, это битва против нашей России.
          Геркулесыч
        2. Alex Nevs Вчера, 21:48
          великая озабоченность буде
          Alex Nevs
      3. тол100в Вчера, 19:16
        Цитата: Геркулесыч
        этот закон откупная боевикам на тотальную зачистку Донбасса!

        Это не закон подписан, а смертный приговор Вальцману и его бандеровской клике!
        тол100в
    2. Охотовед 2 Вчера, 19:11
      Цитата: Дмитрий Беловецкий
      Опять белочка....

      Да нет! это северный зверёк Писец, к петрушке подобрался! Колотит гвозди в крышку собственного гроба, да с таким упоением!!! Видимо зашил в воротник шоколадку, чтоб сразу скопытится (диабет всеже). am
      Охотовед 2
      1. Монос Вчера, 19:52
        Насколько я понимаю, Петрушку поставили перед выбором - или обостряешь ситуацию, или досрочные выборы. После этого и был звонок ВВП на предмет поторговаться по старой хохлятской традиции. Однако Поросёнок был послан и началась истерика.
        Монос
        1. Григорий_45 Вчера, 21:50
          Цитата: Монос
          Насколько я понимаю, Петрушку поставили перед выбором - или обостряешь ситуацию, или досрочные выборы.

          Так Волкер не зря приезжал.. и "Михомайдан" не зря устраивали. Всё звенья одной цепи. Поставили перед выбором - или бойня на Донбассе, или катапульта к креслу. Порошенко выбрал то, что выбрал.. Впрочем, матрасники все равно его сольют, но позже. Как только будет на что обменять Украину.
          Григорий_45
    3. 210окв Вчера, 19:15
      Что белочка?Давайте про Педро не будем.А вот то что у нашей власти творится будет,делирий или депрессия вот это меня более волнует.
      Цитата: Дмитрий Беловецкий
      Опять белочка....
      210окв
    4. Владыка Ситх Вчера, 19:23
      Смогут заходить в любой дом и проводить обыск без санкции прокурора.
      Смогут размещать военных в доме.
      Смогут изымать транспортные средства для АТО.
      Смогу брать запасы продуктов питания и горюче-смазочных средств.
      Смогут забирать человека на допрос.
      Владыка Ситх
      1. Геркулесыч Вчера, 19:38
        Сергей -вы готовы биться за свою жизнь? Нельзя их в республики пускать-море крови будет пролито!
        Геркулесыч
        1. Владыка Ситх Вчера, 22:16
          Это все они делали и без этого закона на той территории, какую контролировали. Поэтому и воюем, чтобы у нас такого не было и бандеровцев на границе с ростовской областью.
          Владыка Ситх
      2. 79807420129 Вчера, 19:38
        Цитата: Владыка Ситх
        Смогут заходить в любой дом и проводить обыск без санкции прокурора.
        Смогут размещать военных в доме.
        Смогут изымать транспортные средства для АТО.
        Смогу брать запасы продуктов питания и горюче-смазочных средств.
        Смогут забирать человека на допрос.

        Это Сергей похоже на оккупацию уже, гитлеровцы точно так же действовали.
        79807420129
      3. Касым Вчера, 19:40
        Видимо Мюнхен ничем не помог. hi
        Касым
        1. ul_vitalii Вчера, 20:01
          Подвели под свою "законную" базу, поддержку получили.
          ul_vitalii
    5. Ныробский Вчера, 21:15
      Цитата: Дмитрий Беловецкий
      Опять белочка....

      НеА, не белочка......это беленький пушной северный зверёк похожий на лису, название которого почему то не пропускает "матюговый" фильтр. Хуже того, на уркаину приходит не он сам, а его гибрид с белочкой. Похоже, это территориальное недоразумение уже не спасти...
      Ныробский
    6. Григорий_45 Вчера, 22:17
      Цитата: Дмитрий Беловецкий
      Опять белочка....

      Увы, нет. По всей видимости, готовятся к вводу контингента ООН. Потому как Порошенко по сути, и де-юре признал, что нет никакого АТО, а есть настоящая война. А раз так, то Украина вправе просить "помощи у международного сообщества". Думаю, жалобу в ООН они настрочат быстренько..
      Григорий_45
  2. Геркулесыч Вчера, 19:00
    По сути развязал руки нацикам для Хорватского сценария против республик! Теперь бойня неизбежна!
    Геркулесыч
    1. Дмитрий Беловецкий Вчера, 19:12
      "Закон о реинтеграции не нарушает Минские соглашения, заявил Порошенко"

      Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что этот документ ставит крест на попытках мирного урегулирования конфликта. В самопровозглашенных республиках также заявили, что закон по Донбассу нарушает минские соглашения и развяжет руки военным. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает минские договоренности.
      Это новый виток военных действий!
      Дмитрий Беловецкий
    2. 210окв Вчера, 19:20
      Давайте рассуждать здраво.Бойня не нужна и для киевской хунты.Они могут и научились это дело неплохо.Я имею в виду тянуть,выжидать,провоцировать,отжимать.Жизнь людей в Донбассе лучше не становится,и они видят что почём.Года через два они сами решат что и куда.
      Цитата: Геркулесыч
      По сути развязал руки нацикам для Хорватского сценария против республик! Теперь бойня неизбежна!
      210окв
      1. Терский Вчера, 19:44
        Цитата: 210окв
        .Жизнь людей в Донбассе лучше не становится,и они видят что почём.

        Откуда сведения ? Не поделитесь?
        Цитата: 210окв
        .Года через два они сами решат что и куда.

        А то что там решили что и куда четыре года назад, Вас как это то не смущает? То что расчеты за товары и услуги на территориях обоих республик ведутся Российским рублем, это тоже Вам ни о чем не говорит? То что Россия признала паспорта ДНР и ЛНР это то же ровно ничего?
        Терский
        1. 210окв Вчера, 21:12
          Откуда сведения?Из первых рук.У нас в отделе один работает,из ДНР.ЗуГРЭС.Сестра в Новороссийске,отец в Киеве.И не только он один.Их тут уже сотнями тысяч считаем.Молодые крепкие люди..Их только на Кубань приехало не счесть.И будет больше,как ВСУшники начнут.А по паспортам-ничего не значит.Я пока никакой отдачи от этого не вижу.
          Цитата: Терский
          Цитата: 210окв
          .Жизнь людей в Донбассе лучше не становится,и они видят что почём.

          Откуда сведения ? Не поделитесь?
          Цитата: 210окв
          .Года через два они сами решат что и куда.

          А то что там решили что и куда четыре года назад, Вас как это то не смущает? То что расчеты за товары и услуги на территориях обоих республик ведутся Российским рублем, это тоже Вам ни о чем не говорит? То что Россия признала паспорта ДНР и ЛНР это то же ровно ничего?
          210окв
  3. Azazelo Вчера, 19:00
    Вот так росчерком пера одного мудака должны отдать жизнь тысячи людей. Поросня, в Аду нет такого котла чтобы тебя варить. Сложно предугадать какую участь тебе черти подготовили.
    Azazelo
  4. АнтиFREEZ Вчера, 19:00
    Рубикон перейден?
    Закон объявляет Россию «страной-агрессором»

    Казус белли, не?
    АнтиFREEZ
    1. Геркулесыч Вчера, 19:05
      Если вы читали этот закон, то понимаете, что конфронтация неизбежна! Так что война! И вполне вероятно, что начало "горячей "войны уже против России!
      Геркулесыч
  5. предки с Дона Вчера, 19:04
    Все смешалось в голове у гидранта, вспомнил про "минские соглашения", но ведь там ничего нет про "агрессоров" и "оккупированных территориях".
    предки с Дона
    1. Геркулесыч Вчера, 19:16
      Самое страшное, что подписав этот закон, он еще сильнее разделил бывший единый народ! Русским вбили в голову, что они укроинцы, живущие в независимой укроине , и они очень легко пошли на Гражданскую войну против Русских живущих вна укроине, и не признающих себя укроинцами!
      Геркулесыч
  6. Симон Вчера, 19:04
    Мое мнение, нужно обязательно признать ЛНР и ДНР, как государства и на законных основаниях помогать им, чтоб киевская, фашисткая машина, сломалась на этих республиках, которые хотят свободу. yes
    Симон
    1. Дмитрий Беловецкий Вчера, 19:14
      Обратитесь в Кремль.
      Этого закона ждут миллионы людей с Украины и России -а его всё нет!
      Дмитрий Беловецкий
    2. Геркулесыч Вчера, 19:17
      Жаль, но власти явно так не думают! Что понятно нам здесь, там не замечают!
      Геркулесыч
      1. vovanpain Вчера, 21:38
        Цитата: Геркулесыч
        Что понятно нам здесь, там не замечают!

        Так Геркулесыч что понятно им, здесь мы не замечаем и не знаем. request
        vovanpain
    3. Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 23:28
      В общем-то Россия более чем помогает нам. Сейчас идет бешеное переформатирование законов под российские, только под ярлыком ЛНР. На случай активных боевых действий. Одним росчерком пера тогда признать можно, и взять под официальную опеку.
      Генерал Песчаных Карьеров
  7. Симон Вчера, 19:07
    Цитата: Azazelo
    Вот так росчерком пера одного мудака должны отдать жизнь тысячи людей. Поросня, в Аду нет такого котла чтобы тебя варить. Сложно предугадать какую участь тебе черти подготовили.

    О чем говорить! Он сам хуже дьявола!
    Симон
  8. wellaut Вчера, 19:09
    После Мюнхена еще похмелье не прошло...
    wellaut
  9. mikh-korsakov Вчера, 19:11
    Ведут себя как пьяный хулиган. Типа, ну, ударь, ударь. Что ж. Агрессор, так агрессор. Примем к сведению.
    mikh-korsakov
  10. Бензорез Вчера, 19:12
    А что скажет т.Путин? recourse
    Бензорез
    1. тол100в Вчера, 19:20
      Цитата: Бензорез
      А что скажет т.Путин?

      А он говорить не будет. Будет действовать!
      тол100в
      1. Бензорез Вчера, 19:57
        Ну, собственно его действия и интересуют меня. Мы как бэ тоже не совсем легально живем скоро как четыре года. Ксюшу Собчак щас выберут, и пойдём мы паспорта на Украинские менять обратно... Такая вот загогулина. Такая вот неустаканенность происходит.
        Бензорез
        1. Paranoid50 Вчера, 20:32
          Цитата: Бензорез
          не совсем легально живем скоро как четыре года.

          В смысле не совсем легально? belay
          Цитата: Бензорез
          Ксюшу Собчак щас выберут,

          Кто?! Где?! wassat
          Цитата: Бензорез
          пойдём мы паспорта на Украинские менять обратно...

          Зачем?
          Цитата: Бензорез
          Такая вот неустаканенность

          Ну,знаете... С такими вот мыслями именно "устаканенность" проклёвывается. Как минимум,два-три упало, не иначе. laughing А если "без дураков", то не парьтесь попусту - хрен мы вас кому теперь отдадим. hi
          Paranoid50
          1. Бензорез Вчера, 21:00
            "А если "без дураков", то не парьтесь попусту - хрен мы вас кому теперь отдадим."
            Это конечно обнадеживает, но я давно живу. Далеко не все в РФ такого мнения. И даже если кандидат в президенты двигает такие идеи, это настораживает как минимум. Возможно настоящим россиянам и весело, но не настоящим- не до смеха. Т.к. в РФ мы будем никому не нужны, а тут будет-поножовщина. И никакой уже флот РФ не прикроет. Его просто здесь не будет в течение кратчайшего срока (ну и наземных частей само-собой). Тут в пору и литр накатить будет на последок.
            Бензорез
            1. Paranoid50 Вчера, 21:15
              Цитата: Бензорез
              И даже если кандидат в президенты двигает такие идеи, это настораживает как минимум.

              Вот,от души прошу,буквально заклинаю - выбросьте Вы из головы это существо. wassat Вижу Вы немного не в теме, так вот : у Дарта Вейдера(того,что избирался в укропии) было бы больше шансов,чем у ксюшади. А говорить... Да в мире миллиарды людей живут, и каждый что-то говорит,ага.
              Цитата: Бензорез
              . Возможно настоящим россиянам и весело, но не настоящим- не до смеха.

              Ох,беда - бедовая... Что,чёрт побери, значит "ненастоящие"? am Вы такие же граждане РФ, как и все остальные, и точка. Вот,ей-бо,без обид, но создаётся впечатление, что лично Вы готовы сдаться. Ничем иным подобные Ваши настроения объяснить невозможно.
              Цитата: Бензорез
              в пору и литр накатить будет на последок.

              Лучше прямо сейчас, дабы напрочь вышибло мысли дурные, ага. Всё по Пушкину:
              Коль мысли чёрные к тебе придут,
              Откупори шампанского бутылку...
              Paranoid50
        2. XXXIII Вчера, 20:49
          Цитата: Бензорез
          Ну, собственно его действия и интересуют меня. Мы как бэ тоже не совсем легально живем скоро как четыре года. Ксюшу Собчак щас выберут, и пойдём мы паспорта на Украинские менять обратно... Такая вот загогулина. Такая вот неустаканенность происходит.
          Там вообще то армия стоит, выгнать её будет очень сложно, да и кто попробует выгнать мне интересно, кто они эти смельчаки....laughing hi
          XXXIII
          1. Бензорез Вчера, 21:19
            Армии где ни плюнь стоят. И что характерно они все подчиняются приказам. Аль Вы не в курсе? Каие ожидаются приказы в свете последних событий? Вот собственно в чём состоял мой вопрос на самом деле. Всего-навсего.
            Бензорез
            1. XXXIII Вчера, 21:36
              Цитата: Бензорез
              Армии где ни плюнь стоят. И что характерно они все подчиняются приказам. Аль Вы не в курсе? Каие ожидаются приказы в свете последних событий? Вот собственно в чём состоял мой вопрос на самом деле. Всего-навсего.
              Да так и есть, но ситуация еще не остыла на Украине и вокруг нее, так что рано ждать каких то изменений. Кто бы не пришел к власти, его не обдуманные действия по Крыму будут носить очень болезненный характер, это дело может привести к большим волнениям, как людей, так и власть имущих. Так что сдать не получится Крым, Турция сразу предъявит свои требование по принадлежности Крыма, их тоже не стоит забывать. Военные действия и политические, как раз и были связаны из за Крыма., точно не из за Украины. Войну отвели военной силой от Карма на ЛДНР, там пока все узлы сходятся. Не знаю что в законе этом написано, но силой не взять будет, не то что Крым, даже ЛДНР взять не получится. Вообщем посмотри -увидим что дальше будет, нам спешить не куда.... hi
              XXXIII
        3. Piramidon Вчера, 22:18
          Цитата: Бензорез
          Ксюшу Собчак щас выберут

          Вы это серьезно?! Такое даже Перуха в пьяном угаре не скажет. stop
          Piramidon
        4. Светлана Вчера, 22:58
          Цитата: Бензорез
          Ну, собственно его действия и интересуют меня. Мы как бэ тоже не совсем легально живем скоро как четыре года. Ксюшу Собчак щас выберут, и пойдём мы паспорта на Украинские менять обратно... Такая вот загогулина. Такая вот неустаканенность происходит.

          Вы её рейтинг видели? Считаете, что 3% хватит её выбрать? Этого хватить может только Путину.
          Для того, чтобы менять обратно паспорта, не нужно выбирать нового президента России. И при старом это может произойти.
          Светлана
      2. mark_rod Вчера, 20:39
        Очень смешно)))
        mark_rod
      3. myrzilka Вчера, 21:22
        Цитата: тол100в
        А он говорить не будет. Будет действовать!

        Посмотрим , посмотрим на его действия. Но что будет сделано точно, Лавров выразит озабоченность подписанным законом.
        myrzilka
    2. Григорий_45 Сегодня, 00:34
      Цитата: Бензорез
      А что скажет т.Путин?

      а ничего не скажет. В смысле ничего из того, что Вы хотели бы услышать. В принципе развиваться ситуация может по двум сценариям. Первое - это США и Россия договариваются, кто что на что готов поменять. Неслучайно всю эту заваруху затеяли к мартовским выборам. К сожалению, Украина - лишь разменная монета в торге двух бояр. А если не договорятся - будет ввод контингента ООН, и вялотекущая война, мало отличающаяся от сегодняшней. Такой вариант, что ЛДНР, снабженные оружием и при поддержке РФ штурмуют Киев, даже не рассматриваю, ибо матрасы до этого не доведут
      Захотел бы Путин решить вопрос силовым методом - решил бы его 4 года назад. Крым взяли чисто. Раз не решили - значит, это пока всех (имею в виду больших политиков) устраивает. Не они же под обстрелами сидят...
      Григорий_45
  11. Геркулесыч Вчера, 19:12
    Теперь он обязан с нами разорвать отношения! А мы обязаны немедленно ввести визовый режим, и начать тотальную депортацию укроинцев без виз домой!
    Геркулесыч
  12. ljoha_d Вчера, 19:21
    Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса
    Ну вот сейчас всё опять и начнётся. Видимо уже накопили силы
    ljoha_d
    1. KondratKo Вчера, 19:46
      Матрасы чтут нумерологию, а также любят привязывать кровавые события к различным важным событиям, чтобы нам сложнее было реагировать на их кровавые пакости. Март месяц уже не за горами, вероятно развязка близка как никогда, дай Бог, чтобы опасения не сбылись.
      KondratKo
  13. Selin Andrey Вчера, 19:27
    Тут главное, чтобы и поляки и венгры первыми дёрнулись. На этом моменте квазигосударство Уркаина и закончится.
    Selin Andrey
  14. лаврентий павлович Вчера, 19:27
    Судя по всему нужно ждать присоединения к нам Украины к осени.
    лаврентий павлович
  15. Ретвизан 8 Вчера, 19:35
    Суровый закон приняли, ну а теперь нужно купить у страны агрессора ещё больше угля, газа и др.
    Ретвизан 8
  16. rocket757 Вчера, 19:36
    Опять белочка, снова белочка, смотри ещё одна лизыт .... да когда ж они кончатся то?
    rocket757
  17. злой партизан Вчера, 19:37
    Тоже мне новость! request Лучше бы сообщили: сколько и чего Пидро сегодня на грудь принял yes а я бы за него порадовался... recourse
    злой партизан
    1. XXXIII Вчера, 20:58
      Цитата: злой партизан
      Тоже мне новость! request Лучше бы сообщили: сколько и чего Пидро сегодня на грудь принял yes а я бы за него порадовался... recourse
      hi
      После подписания, принял и не мало, такое дело сделал на бумаге что то написал, ручка тоже была на спирту....laughing
      п.с Да кто его писульки будет изучать, без него решат что будет в будущем вна Украине!
      XXXIII
  18. Ratmir_Ryazan Вчера, 21:31
    Временно оккупированные территории - это сама Украина, надеюсь скоро она будет очищена от бандеровских сволочей...
    Ratmir_Ryazan
  19. Григорий_45 Вчера, 21:45
    Закон объявляет Россию «страной-агрессором»

    тогда, по логике вещей, Украина должна объявить России войну. А то агрессор есть, а войны - нет..
    Григорий_45
  20. Комментарий был удален.
  21. orm Вчера, 22:06
    Закон объявляет Россию «страной-агрессором»

    ну слава Богу, может нам шумеры еще объявят визовый режим?? а в идеале вообще запретят въезжать россиянам к себе в шумерию...ждем зеркальных ответов от нашего МИДа... soldier
    orm
  22. Григорий_45 Вчера, 22:24
    Закон ни одной буквой не затрагивает международных обязательств Украины, включая Минские договоренности.

    интересно, это как? Россия, Германия и Франция - гаранты "минска". После того, как один из гарантов назван "агрессором", гарантом он быть не может. Соответственно, договор насмарку. Петро недоперепил, или опохмелился с утра больше чем надо?..
    Григорий_45
  23. Ююка Вчера, 22:47
    Цитата: Монос
    Насколько я понимаю, Петрушку поставили перед выбором - или обостряешь ситуацию, или досрочные выборы. После этого и был звонок ВВП на предмет поторговаться по старой хохлятской традиции. Однако Поросёнок был послан и началась истерика.


    вряд ли кто-то о чем-то договаривался или торговался... как в июне 41-го - все делают вид, что верят всем... маховик был запущен давно, сейчас раскрутился. Идут последние приготовления, все будет решаться весной. Если только не помешают какие-либо упреждающие действия, не обязательно военные и не обязательно сразу видимые.
    Ююка
    1. Григорий_45 Сегодня, 00:21
      Цитата: Ююка
      вряд ли кто-то о чем-то договаривался или торговался

      так еще будут. США с Россией...
      Григорий_45
  24. besleney59 Вчера, 22:59
    нынешняя власть в украине сплошь антироссийская,несть числа антироссийской риторики и заявлений депутатов ВР,правительства,президента Украины...закон о Реентеграции официально обьявляет Россию-страной агрессором..Быть может,пора РФ официально обьявить о непродлении действия положений Большого договора(который автоматически будет продлен,если не одна из сторон не заявит о его прекращении за полгода.истекает в 2018г)Украина не разрывает ,хотя бы потому что его положения гарантируют ее границы, но что получает Россия? пора ставить власти Украины на место,для начала-прекращением действий договора....
    besleney59
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