Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

Сегодня, как я и обещал, подписываю Закон о реинтеграции Донбасса. Закон ни одной буквой не затрагивает международных обязательств Украины, включая Минские договоренности. Украина остается преданной мирному урегулированию ситуации на оккупированном Донбассе, как это и предусмотрено нашими международным обязательствам

Этот закон существенно усиливает правовую базу использования ВСУ (Вооруженных сил Украины) и других силовых подразделений для обороны нашего государства. Вместе с тем он устанавливает правила защиты прав и свобод гражданского населения

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" (о реинтеграции Донбасса).– заявил Порошенко- сказал Порошенко, подписывая документ в прямом эфире украинских телеканалов.Закон объявляет Россию «страной-агрессором», а ДНР и ЛНР – «оккупированными территориями». Закон вступает в силу в день его опубликования.