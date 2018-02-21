Как создавался «Тополь»



Старт ракеты РТ-2ПМ. Фото Rbase.new-facrtoria.ru



Пусковая установка комплекса "Тополь". Фото из договора СНВ-I / State.gov



Машина 15У168 в качестве музейного экспоната. Фото Vitalykuzmin.net



Машины комплекса "Тополь" на марше. Фото Минобороны РФ / mil.ru



Пусковая установка на пересеченной местности. Фото Минобороны РФ / mil.ru



Комплекс на позиции в лесистой местности. Фото Минобороны РФ / mil.ru



Старт ракеты РТ-2ПМ, вид на пусковую установку. Фото РВСН / pressa-rvsn.livejournal.com



Охлаждение транспортно-пускового контейнера после запуска. Фото РВСН / pressa-rvsn.livejournal.com

По материалам сайтов:

http://ria.ru/

http://tass.ru/

http://nvo.ng.ru/

http://rbase.new-factoria.ru/

http://kapyar.ru/

http://militaryrussia.ru/blog/topic-600.html

35 лет назад советская оборонная промышленность провела первые успешные испытания перспективной межконтинентальной баллистической ракеты из состава комплекса «Тополь». Впоследствии была выполнена необходимая доводка комплекса, после чего ракетные войска стратегического назначения получили новое оружие. Позже комплекс РТ-2ПМ стал основой для новых систем, причем последние разработки этой линейки будут защищать страну в течение нескольких следующих десятилетий. Рассмотрим историю комплекса «Тополь» и основные события, заложившие фундамент для развития межконтинентальных ракет на несколько следующих десятилетий.Проработка будущего ракетного комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой, впоследствии получившего название «Тополь», началась в середине семидесятых годов. Работы велись в Московском институте теплотехники (МИТ) под руководством А.Д. Надирадзе. Конструкторы изучали возможность создания нового комплекса на основе трехступенчатой твердотопливной МБР. Ее планировалось использовать с мобильными пусковыми установками на основе одного из перспективных шасси. В новом проекте планировалось использовать определенные наработки по существующим комплексам схожего облика.После проведения некоторых предварительных работ, 19 июля 1977 года, вышло постановление Совета министров СССР, в соответствии с которым МИТ должен был разработать полноценный проект ракеты и пусковых установок для нее. С учетом результатов предварительной проработки требовалось обеспечить возможность запуска ракеты только с колесной самоходной машины. Шахтное базирование уже не планировалось. Сама ракета должна была нести моноблочную боевую часть со специальным зарядом и доставлять ее на дальность более 10 тыс. км.Особое внимание в новом проекте уделялось созданию мобильной пусковой установки. Именно эта составляющая комплекса, отличающая его от других эксплуатируемых систем, должна была обеспечить достаточную боевую живучесть в случае начала полномасштабного конфликта. Следует отметить, что такие требования были прямо связаны с зарубежными достижениями в области ракетного вооружения.В середине семидесятых годов вероятный противник поставил на дежурство новые межконтинентальные ракеты, отличавшиеся повышенной точностью. Такое оружие при нанесении первого обезоруживающего удара могло показать выдающиеся результаты. Оно было способно вывести из строя значительную часть имеющихся стационарных пусковых шахт советских РВСН. Перенос ракет на мобильные пусковые установки, в свою очередь, резко затруднял нанесение удара по ним, и поэтому позволял сохранить достаточную группировку ракет для ответной атаки.В соответствии с постановлением Совмина, новый проект получал шифр «Тополь». Также проект, комплекс и ракета получили ряд других обозначений и названий. Так, ракету обозначили как РТ-2ПМ. Несмотря на сходство обозначений с существующей РТ-2П, новое изделие не имело прямого отношения к серийной ракете. Комплексу в целом присвоили индекс ГРАУ 15П158, ракете – 15Ж58. Позже, в рамках договора СНВ-I, было введено обозначение РС-12М. Страны НАТО называют российский «Тополь» SS-25 Sickle.К разработке перспективного подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) помимо Московского института теплотехники привлекли ряд других организаций. Производство опытных и серийных МБР планировалось запустить на Воткинском заводе. Разработку систем управления и прицеливания поручили Ленинградскому оптико-механическому объединению и киевскому заводу «Арсенал». Самоходные машины, в том числе пусковая установка, разрабатывались совместными усилиями Минского завода колесных тягачей и производственного объединения «Баррикады» (г. Волгоград).В течение нескольких лет группа советских предприятий проводила необходимые исследования, а также разрабатывала требуемую техническую документацию. Все основные положения проекта «Тополь» были сформированы и проработаны к началу восьмидесятых годов. После этого было запущено производство опытных ракет РТ-2ПМ, необходимых для проведения испытаний. Проверки планировалось проводить на нескольких существующих ракетных полигонах.Осенью 1982 года специалисты МИТ и других организаций прибыли на полигон Капустин Яр для организации первого испытательного пуска перспективной ракеты. По некоторым данным, в этих испытаниях планировалось использовать переоборудованную шахтную установку для ракеты РТ-2П. 27 октября первое опытное изделие получило команду на старт, но пуск завершился аварией. Работы по доводке проекта и подготовке испытаний продолжились.Проверки продолжились зимой следующего 1983 года на полигоне Плесецк. 8 февраля боевой расчет 6-го Научно-испытательного управления осуществил запуск ракеты «Тополь». Этот старт прошел в соответствии с установленной программой и был признан успешным. Вскоре совместные летные испытания были продолжены. До конца лета осуществили еще три запуска опытной МБР. Два из них выполнили с применением уже использованной пусковой шахты, а в третьем впервые задействовали опытную мобильную пусковую установку.10 августа 1983 года состоялся четвертый испытательный пуск ракеты РТ-2ПМ, в ходе которого первый раз использовалась самоходная машина типа 15У168. По некоторым данным, в ходе этой проверки пусковая установка выполнила свои задачи, но отказ одной из систем ракеты не позволил признать запуск успешным. Приняв во внимание имеющиеся данные, авторы проекта внесли необходимые изменения и продолжили испытания.Летно-конструкторские испытания ракеты «Тополь» и ПГРК в целом продолжались до конца 1984 года. За это время было выполнено 12 пусков, и из них не более четырех не завершилось успехом. В остальных случаях наземная и бортовая аппаратура работала правильно, обеспечивая выполнение установленного задания. Зачетный старт состоялся 24 ноября и завершил проверки. Все испытательные запуски проводились только на полигоне Плесецк. При полетах на дальность, близкую к максимальной, учебная боевая часть доставлялась на камчатский полигон Кура.В 1984 году, за несколько месяцев до завершения летных испытаний перспективного комплекса, стартовал процесс строительства объектов для развертывания новой техники. В будущих местах постоянной дислокации и на предполагаемых маршрутах патрулирования начали строить сооружения стационарного базирования и временные укрытия. Объекты такого рода строились на территории существующих частей, которые планировалось перевооружить. В середине восьмидесятых годов реализовывалась очередная программа замены устаревших ракетных комплексов современными, и система «Тополь» должна была стать ее ключевой составляющей.В конце декабря 1984 года, вскоре после завершения испытаний, появилось постановление Совмина о запуске серийного производства нового ракетного комплекса в подвижном исполнении. Вскоре после этого Воткинский завод и другие предприятия, занятые в проекте, начали серийное производство требуемых изделий. В Воткинске собирались новые ракеты, а волгоградское предприятие строило самоходные пусковые установки.В середине июля 1985 года ракетный полк РВСН, дислоцированный в г. Йошкар-Ола, поставил на опытное боевое дежурство первый дивизион подвижных грунтовых комплексов нового типа. Через несколько месяцев такие же «новинки» получил еще один полк ракетных войск. Предполагалось, что эксплуатация новой техники позволит в кратчайшие сроки получить необходимый опыт. С момента официального принятия «Тополя» на вооружение можно было начать полноценное боевое дежурство.В конце апреля 1987 года в Свердловской области заступил на дежурство первый ракетный полк, полностью оснащенный комплексами 15П158. Управление этой техникой осуществлялось подвижным командным пунктом типа «Барьер». Примерно через год вместе с новыми «Тополями» в войска начали поставлять командные пункты «Гранит», имевшие иные характеристики и возможности. Первая такая машина была передана иркутскому соединению РВСН в мае 1988 года.Параллельно с поставками новой серийной техники, пока не принятой на вооружение, личный состав РВСН осуществлял первые учебно-боевые пуски. Первый старт ракеты «Тополь» такого рода состоялся 21 февраля 1985 года. До конца 1988 года войска выполнили еще, как минимум, 23 запуска. Все они проводились на полигоне Плесецк и завершились успешным поражением учебных целей.Часть новых запусков проводилась в рамках совместных испытаний. Последний тестовый запуск состоялся 23 декабря 1987 года. За все время было выполнено 16 испытательных пусков, причем доля таких стартов со временем сокращалась, уступая первенство учебно-боевому применению ракет. С начала 1988 года, по очевидным причинам, все запуски выполнялись только в целях подготовки личного состава РВСН и проверки имеющейся материальной части.После завершения всех испытаний, а также поставки значительного числа серийных боевых машин и прочей техники появился приказ об официальном принятии новой системы на вооружение. ПГРК «Тополь» с ракетой 15Ж58 / РТ-2ПМ приняли на вооружение 1 декабря 1988 года. К этому времени ракетные войска успели получить новое вооружение, а также освоить его и выполнить значительное число учебных пусков. Впрочем, значительное количество строевых частей все еще не прошли требуемое перевооружение, и поставки серийной техники продолжились.Вскоре после принятия «Тополя» на вооружение Московский институт теплотехники продолжил развитие существующего проекта, в том числе с целью получения нехарактерных результатов. Так, в 1989 году был предложен проект «Старт». Он предусматривал переоснащение межконтинентальной баллистической ракеты с ее превращением в ракету-носитель. Стартуя из штатной пусковой установки, такой носитель способен поднимать на низкую околоземную орбиту до 500 кг полезной нагрузки.В конце 1990 года на дежурство заступили ракетные комплексы с изделием «Сирена» из состава комплекса «Периметр-РЦ». На борту такой ракеты, построенной на базе РТ-2ПМ, присутствует набор специального оборудования связи. При отказе штатных средств связи ракетных войск такие ракеты должны обеспечить передачу управляющих сигналов на боевые комплексы всех имеющихся типов.По известным данным, серийное производство ракетных комплексов «Тополь» продолжалось до 1993 года. Почти каждый год РВСН получали по несколько десятков новых самоходных пусковых установок и ракет. Пик производства машин 15У168 пришелся на 1989-90 годы, когда войска получили почти полторы сотни единиц техники. В иные годы количество серийных образцов, ставящихся на дежурство, не превышало 20-30 единиц. В общей сложности с 1984 по 1993 годы было построено свыше 350-360 подвижных грунтовых комплексов. Количество построенных ракет неизвестно, но, вероятно, превышает несколько сотен.Появление договоров о Сокращении наступательных вооружений привело к появлению планов о частичном отказе от существующих комплексов 15П168 / РС-12М. Тем не менее, сокращение вооружений осуществлялось преимущественно за счет устаревших образцов. Командование старалось сохранять на дежурстве максимальное количество новых ПГРК «Тополь».В конце девяностых годов началось серийное производство обновленных ракетных комплексов «Тополь-М», однако и это не привело к быстрому отказу от существующих «Тополей». Постепенное списание этих систем стартовало только через несколько лет. Так, в конце прошлого десятилетия пришлось утилизировать несколько десятков пусковых установок с израсходованным ресурсом. В связи с регулярным проведением учебно-боевых пусков и постепенной утилизацией количество развернутых ракет к тому времени сократилось и незначительно превышало 200-210 единиц.Согласно последним данным, на дежурстве в составе РВСН сейчас находится лишь 70 комплексов «Тополь» с ракетами РТ-2ПМ. Со временем более новые системы «Тополь-М» шахтного и мобильного базирования превзошли предшественника по своему количеству. Самые современные комплексы РС-24 «Ярс», насколько известно, к настоящему времени успели обойти по количеству и «Тополи», и «Тополи-М». Необходимо отметить, что и «Тополь-М», и «Ярс» в той или иной мере представляют собой варианты дальнейшего развития комплекса «Тополь». Московский институт теплотехники, разрабатывая эти системы, реализовал ряд новых идей, и с их помощью обеспечил улучшение технических характеристик и боевых качеств ракет.Имеющиеся подвижные грунтовые ракетные комплексы 15П168 «Тополь» уже успели выработать значительную часть ресурса, а у ракет истекают сроки хранения. Кроме того, они уже не в полной мере отвечают требованиям обозримого будущего. К настоящему времени командование ракетных войск определило дальнейшую судьбу имеющихся систем. Еще в 2013 году была запущена линия по утилизации ракет, и за прошедшие годы на этот объект отправили несколько десятков ракет.В начале следующего десятилетия устаревающие «Тополи» будут сняты с вооружения. После этого на разборку и утилизацию уйдут все или почти все имеющиеся в наличии ракеты и пусковые установки. Возможно, некоторые изделия будут сохранены и, после известных доработок, войдут в экспозицию тех или иных музеев.После окончательного списания всех ПГРК «Тополь» группировка мобильных ракетных комплексов будет состоять из нескольких десятков боевых машин типа «Тополь-М» и «Ярс». В будущем возможно создание новых систем подобного рода, в которых по-прежнему будут использоваться те или иные удачные идеи, предложенные и реализованные еще в начале восьмидесятых годов.Несколько дней назад была 35-я годовщина первого удачного запуска ракеты РТ-2ПМ. Летом исполнится 35 лет со дня первого старта такой ракеты с мобильной пусковой установки. В первый день зимы РВСН отметят тридцатилетний юбилей принятия комплекса «Тополь» на вооружение. В будущем эти комплексы, отличающиеся солидным возрастом и приближающиеся к концу службы, окончательно уступят свое место более новым системам и будут сняты с вооружения. Однако на протяжении нескольких следующих лет они будут оставаться в строю и помогать формированию полноценного ракетно-ядерного щита.