01:09 22 февраля

Как создавался «Тополь»

35 лет назад советская оборонная промышленность провела первые успешные испытания перспективной межконтинентальной баллистической ракеты из состава комплекса «Тополь». Впоследствии была выполнена необходимая доводка комплекса, после чего ракетные войска стратегического назначения получили новое оружие. Позже комплекс РТ-2ПМ стал основой для новых систем, причем последние разработки этой линейки будут защищать страну в течение нескольких следующих десятилетий. Рассмотрим историю комплекса «Тополь» и основные события, заложившие фундамент для развития межконтинентальных ракет на несколько следующих десятилетий.

Проработка будущего ракетного комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой, впоследствии получившего название «Тополь», началась в середине семидесятых годов. Работы велись в Московском институте теплотехники (МИТ) под руководством А.Д. Надирадзе. Конструкторы изучали возможность создания нового комплекса на основе трехступенчатой твердотопливной МБР. Ее планировалось использовать с мобильными пусковыми установками на основе одного из перспективных шасси. В новом проекте планировалось использовать определенные наработки по существующим комплексам схожего облика.

Как создавался «Тополь»
Старт ракеты РТ-2ПМ. Фото Rbase.new-facrtoria.ru



После проведения некоторых предварительных работ, 19 июля 1977 года, вышло постановление Совета министров СССР, в соответствии с которым МИТ должен был разработать полноценный проект ракеты и пусковых установок для нее. С учетом результатов предварительной проработки требовалось обеспечить возможность запуска ракеты только с колесной самоходной машины. Шахтное базирование уже не планировалось. Сама ракета должна была нести моноблочную боевую часть со специальным зарядом и доставлять ее на дальность более 10 тыс. км.

Особое внимание в новом проекте уделялось созданию мобильной пусковой установки. Именно эта составляющая комплекса, отличающая его от других эксплуатируемых систем, должна была обеспечить достаточную боевую живучесть в случае начала полномасштабного конфликта. Следует отметить, что такие требования были прямо связаны с зарубежными достижениями в области ракетного вооружения.

В середине семидесятых годов вероятный противник поставил на дежурство новые межконтинентальные ракеты, отличавшиеся повышенной точностью. Такое оружие при нанесении первого обезоруживающего удара могло показать выдающиеся результаты. Оно было способно вывести из строя значительную часть имеющихся стационарных пусковых шахт советских РВСН. Перенос ракет на мобильные пусковые установки, в свою очередь, резко затруднял нанесение удара по ним, и поэтому позволял сохранить достаточную группировку ракет для ответной атаки.


Пусковая установка комплекса "Тополь". Фото из договора СНВ-I / State.gov


В соответствии с постановлением Совмина, новый проект получал шифр «Тополь». Также проект, комплекс и ракета получили ряд других обозначений и названий. Так, ракету обозначили как РТ-2ПМ. Несмотря на сходство обозначений с существующей РТ-2П, новое изделие не имело прямого отношения к серийной ракете. Комплексу в целом присвоили индекс ГРАУ 15П158, ракете – 15Ж58. Позже, в рамках договора СНВ-I, было введено обозначение РС-12М. Страны НАТО называют российский «Тополь» SS-25 Sickle.

К разработке перспективного подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) помимо Московского института теплотехники привлекли ряд других организаций. Производство опытных и серийных МБР планировалось запустить на Воткинском заводе. Разработку систем управления и прицеливания поручили Ленинградскому оптико-механическому объединению и киевскому заводу «Арсенал». Самоходные машины, в том числе пусковая установка, разрабатывались совместными усилиями Минского завода колесных тягачей и производственного объединения «Баррикады» (г. Волгоград).

В течение нескольких лет группа советских предприятий проводила необходимые исследования, а также разрабатывала требуемую техническую документацию. Все основные положения проекта «Тополь» были сформированы и проработаны к началу восьмидесятых годов. После этого было запущено производство опытных ракет РТ-2ПМ, необходимых для проведения испытаний. Проверки планировалось проводить на нескольких существующих ракетных полигонах.


Машина 15У168 в качестве музейного экспоната. Фото Vitalykuzmin.net


Осенью 1982 года специалисты МИТ и других организаций прибыли на полигон Капустин Яр для организации первого испытательного пуска перспективной ракеты. По некоторым данным, в этих испытаниях планировалось использовать переоборудованную шахтную установку для ракеты РТ-2П. 27 октября первое опытное изделие получило команду на старт, но пуск завершился аварией. Работы по доводке проекта и подготовке испытаний продолжились.

Проверки продолжились зимой следующего 1983 года на полигоне Плесецк. 8 февраля боевой расчет 6-го Научно-испытательного управления осуществил запуск ракеты «Тополь». Этот старт прошел в соответствии с установленной программой и был признан успешным. Вскоре совместные летные испытания были продолжены. До конца лета осуществили еще три запуска опытной МБР. Два из них выполнили с применением уже использованной пусковой шахты, а в третьем впервые задействовали опытную мобильную пусковую установку.

10 августа 1983 года состоялся четвертый испытательный пуск ракеты РТ-2ПМ, в ходе которого первый раз использовалась самоходная машина типа 15У168. По некоторым данным, в ходе этой проверки пусковая установка выполнила свои задачи, но отказ одной из систем ракеты не позволил признать запуск успешным. Приняв во внимание имеющиеся данные, авторы проекта внесли необходимые изменения и продолжили испытания.

Летно-конструкторские испытания ракеты «Тополь» и ПГРК в целом продолжались до конца 1984 года. За это время было выполнено 12 пусков, и из них не более четырех не завершилось успехом. В остальных случаях наземная и бортовая аппаратура работала правильно, обеспечивая выполнение установленного задания. Зачетный старт состоялся 24 ноября и завершил проверки. Все испытательные запуски проводились только на полигоне Плесецк. При полетах на дальность, близкую к максимальной, учебная боевая часть доставлялась на камчатский полигон Кура.


Машины комплекса "Тополь" на марше. Фото Минобороны РФ / mil.ru


В 1984 году, за несколько месяцев до завершения летных испытаний перспективного комплекса, стартовал процесс строительства объектов для развертывания новой техники. В будущих местах постоянной дислокации и на предполагаемых маршрутах патрулирования начали строить сооружения стационарного базирования и временные укрытия. Объекты такого рода строились на территории существующих частей, которые планировалось перевооружить. В середине восьмидесятых годов реализовывалась очередная программа замены устаревших ракетных комплексов современными, и система «Тополь» должна была стать ее ключевой составляющей.

В конце декабря 1984 года, вскоре после завершения испытаний, появилось постановление Совмина о запуске серийного производства нового ракетного комплекса в подвижном исполнении. Вскоре после этого Воткинский завод и другие предприятия, занятые в проекте, начали серийное производство требуемых изделий. В Воткинске собирались новые ракеты, а волгоградское предприятие строило самоходные пусковые установки.

В середине июля 1985 года ракетный полк РВСН, дислоцированный в г. Йошкар-Ола, поставил на опытное боевое дежурство первый дивизион подвижных грунтовых комплексов нового типа. Через несколько месяцев такие же «новинки» получил еще один полк ракетных войск. Предполагалось, что эксплуатация новой техники позволит в кратчайшие сроки получить необходимый опыт. С момента официального принятия «Тополя» на вооружение можно было начать полноценное боевое дежурство.


Пусковая установка на пересеченной местности. Фото Минобороны РФ / mil.ru


В конце апреля 1987 года в Свердловской области заступил на дежурство первый ракетный полк, полностью оснащенный комплексами 15П158. Управление этой техникой осуществлялось подвижным командным пунктом типа «Барьер». Примерно через год вместе с новыми «Тополями» в войска начали поставлять командные пункты «Гранит», имевшие иные характеристики и возможности. Первая такая машина была передана иркутскому соединению РВСН в мае 1988 года.

Параллельно с поставками новой серийной техники, пока не принятой на вооружение, личный состав РВСН осуществлял первые учебно-боевые пуски. Первый старт ракеты «Тополь» такого рода состоялся 21 февраля 1985 года. До конца 1988 года войска выполнили еще, как минимум, 23 запуска. Все они проводились на полигоне Плесецк и завершились успешным поражением учебных целей.

Часть новых запусков проводилась в рамках совместных испытаний. Последний тестовый запуск состоялся 23 декабря 1987 года. За все время было выполнено 16 испытательных пусков, причем доля таких стартов со временем сокращалась, уступая первенство учебно-боевому применению ракет. С начала 1988 года, по очевидным причинам, все запуски выполнялись только в целях подготовки личного состава РВСН и проверки имеющейся материальной части.

После завершения всех испытаний, а также поставки значительного числа серийных боевых машин и прочей техники появился приказ об официальном принятии новой системы на вооружение. ПГРК «Тополь» с ракетой 15Ж58 / РТ-2ПМ приняли на вооружение 1 декабря 1988 года. К этому времени ракетные войска успели получить новое вооружение, а также освоить его и выполнить значительное число учебных пусков. Впрочем, значительное количество строевых частей все еще не прошли требуемое перевооружение, и поставки серийной техники продолжились.


Комплекс на позиции в лесистой местности. Фото Минобороны РФ / mil.ru


Вскоре после принятия «Тополя» на вооружение Московский институт теплотехники продолжил развитие существующего проекта, в том числе с целью получения нехарактерных результатов. Так, в 1989 году был предложен проект «Старт». Он предусматривал переоснащение межконтинентальной баллистической ракеты с ее превращением в ракету-носитель. Стартуя из штатной пусковой установки, такой носитель способен поднимать на низкую околоземную орбиту до 500 кг полезной нагрузки.

В конце 1990 года на дежурство заступили ракетные комплексы с изделием «Сирена» из состава комплекса «Периметр-РЦ». На борту такой ракеты, построенной на базе РТ-2ПМ, присутствует набор специального оборудования связи. При отказе штатных средств связи ракетных войск такие ракеты должны обеспечить передачу управляющих сигналов на боевые комплексы всех имеющихся типов.

По известным данным, серийное производство ракетных комплексов «Тополь» продолжалось до 1993 года. Почти каждый год РВСН получали по несколько десятков новых самоходных пусковых установок и ракет. Пик производства машин 15У168 пришелся на 1989-90 годы, когда войска получили почти полторы сотни единиц техники. В иные годы количество серийных образцов, ставящихся на дежурство, не превышало 20-30 единиц. В общей сложности с 1984 по 1993 годы было построено свыше 350-360 подвижных грунтовых комплексов. Количество построенных ракет неизвестно, но, вероятно, превышает несколько сотен.


Старт ракеты РТ-2ПМ, вид на пусковую установку. Фото РВСН / pressa-rvsn.livejournal.com


Появление договоров о Сокращении наступательных вооружений привело к появлению планов о частичном отказе от существующих комплексов 15П168 / РС-12М. Тем не менее, сокращение вооружений осуществлялось преимущественно за счет устаревших образцов. Командование старалось сохранять на дежурстве максимальное количество новых ПГРК «Тополь».

В конце девяностых годов началось серийное производство обновленных ракетных комплексов «Тополь-М», однако и это не привело к быстрому отказу от существующих «Тополей». Постепенное списание этих систем стартовало только через несколько лет. Так, в конце прошлого десятилетия пришлось утилизировать несколько десятков пусковых установок с израсходованным ресурсом. В связи с регулярным проведением учебно-боевых пусков и постепенной утилизацией количество развернутых ракет к тому времени сократилось и незначительно превышало 200-210 единиц.

Согласно последним данным, на дежурстве в составе РВСН сейчас находится лишь 70 комплексов «Тополь» с ракетами РТ-2ПМ. Со временем более новые системы «Тополь-М» шахтного и мобильного базирования превзошли предшественника по своему количеству. Самые современные комплексы РС-24 «Ярс», насколько известно, к настоящему времени успели обойти по количеству и «Тополи», и «Тополи-М». Необходимо отметить, что и «Тополь-М», и «Ярс» в той или иной мере представляют собой варианты дальнейшего развития комплекса «Тополь». Московский институт теплотехники, разрабатывая эти системы, реализовал ряд новых идей, и с их помощью обеспечил улучшение технических характеристик и боевых качеств ракет.

Имеющиеся подвижные грунтовые ракетные комплексы 15П168 «Тополь» уже успели выработать значительную часть ресурса, а у ракет истекают сроки хранения. Кроме того, они уже не в полной мере отвечают требованиям обозримого будущего. К настоящему времени командование ракетных войск определило дальнейшую судьбу имеющихся систем. Еще в 2013 году была запущена линия по утилизации ракет, и за прошедшие годы на этот объект отправили несколько десятков ракет.


Охлаждение транспортно-пускового контейнера после запуска. Фото РВСН / pressa-rvsn.livejournal.com


В начале следующего десятилетия устаревающие «Тополи» будут сняты с вооружения. После этого на разборку и утилизацию уйдут все или почти все имеющиеся в наличии ракеты и пусковые установки. Возможно, некоторые изделия будут сохранены и, после известных доработок, войдут в экспозицию тех или иных музеев.

После окончательного списания всех ПГРК «Тополь» группировка мобильных ракетных комплексов будет состоять из нескольких десятков боевых машин типа «Тополь-М» и «Ярс». В будущем возможно создание новых систем подобного рода, в которых по-прежнему будут использоваться те или иные удачные идеи, предложенные и реализованные еще в начале восьмидесятых годов.

Несколько дней назад была 35-я годовщина первого удачного запуска ракеты РТ-2ПМ. Летом исполнится 35 лет со дня первого старта такой ракеты с мобильной пусковой установки. В первый день зимы РВСН отметят тридцатилетний юбилей принятия комплекса «Тополь» на вооружение. В будущем эти комплексы, отличающиеся солидным возрастом и приближающиеся к концу службы, окончательно уступят свое место более новым системам и будут сняты с вооружения. Однако на протяжении нескольких следующих лет они будут оставаться в строю и помогать формированию полноценного ракетно-ядерного щита.


По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://tass.ru/
http://nvo.ng.ru/
http://rbase.new-factoria.ru/
http://kapyar.ru/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-600.html
Автор: Рябов Кирилл


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Комментарии 19

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  1. Мур Вчера, 15:32
    В конце апреля 1987 года в Свердловской области заступил на дежурство первый ракетный полк, полностью оснащенный комплексами 15П158. Управление этой техникой осуществлялось подвижным командным пунктом типа «Барьер»

    Уточняем: ПКП "Барьер" поставлялся на комплекс 15П158.1 с СПУ 15У128 (она на второй сверху картинке):

    Этот самый "Барьер" - он от "Пионера" ещё. Не смогли к середине 80-х доработать радиоканалы ЦБУ и АСУ до АПУ, вот кабелями и пользовались.
    Мур
    1. АнтиFREEZ Вчера, 15:54
      А что это у машины впереди опущено, на аутригер походит. Кто может просветить?
      АнтиFREEZ
      1. Михаил_Зверев Вчера, 18:19
        Это автоматический гирокомпас:
        Для проведения прецизионных измерений дирекционного угла ПГРК предназначен автоматический гирокомпас. Одним из недостатков автоматического гирокомпаса ПГРК является то, что он требует значительное время для приведения в режим “работа” на боевой позиции ПГРК. Для проведения пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) пусковая установка вывешивается на домкратах, гирокомпас опускается на землю (Рисунок 1), пусковая установка выставляется по горизонту.

        Подробнее можно прочитать здесь: https://vpk.name/news/70948_izdelie_galsd24_dlya_
        podvizhnyih_raketnyih_kompleksov.html
        Михаил_Зверев
    2. сибиралт Вчера, 17:51
      Дм. Рогозин тоже был "спроектирован" в 70-х, как и "Тополь". Надо же! Какое совпадение! belay
      сибиралт
  2. sergo1914 Вчера, 16:20
    Надирадзе - конструктор от Бога. Великий человек.
    sergo1914
  3. Старый26 Вчера, 17:04
    Честно говоря довольно слабенькая статья. Автор совершенно не упомянул о комплексе "тополь с точкой". Далее, практически повтор известных материалов о создании, но почему и из чего был создан - нет ничего. Периодически ошибки в обозначениях. Количество комплексов в статье тоже не совпадает с реальными

    Цитата: АнтиFREEZ
    А что это у машины впереди опущено, на аутригер походит. Кто может просветить?

    АКГ - Автоматический гирокомпас. Для позиционирования установки.
    Старый26
    1. Комментарий был удален.
  4. Ин100грамм Вчера, 17:06
    После окончательного списания всех ПГРК «Тополь» группировка мобильных ракетных комплексов будет состоять из нескольких десятков боевых машин типа «Тополь-М» и «Ярс».

    Десятки боевых машин? По пять штук каждой? Уважаемый автор, исправьте
    Ин100грамм
  5. Старый26 Вчера, 19:53
    Цитата: Ин100грамм
    После окончательного списания всех ПГРК «Тополь» группировка мобильных ракетных комплексов будет состоять из нескольких десятков боевых машин типа «Тополь-М» и «Ярс».

    Десятки боевых машин? По пять штук каждой? Уважаемый автор, исправьте

    Их сейчас уже более 100. Одних только "Тополей-М" 18 штук
    Старый26
  6. merkava-2bet Вчера, 20:29
    Я вот не совсем понял,почему был уничтожен предшественник ПГРК МБР Тополь-ПГРК МБР Темп?Вот что нашёл- По договору ОСВ-2 подписанному в июне 1979 года руководителями СССР и США, Советский Союз брал на себя обязательства не производить, не испытывать и не развертывать ракетный комплекс "Темп-2С". В результате ракетный комплекс (РК) был снят с боевого дежурства в 1986 году и ликвидирован.Но насколько мне память не изменяет речь шла о ракет малой и средней дальности,может кто прояснит?
    merkava-2bet
    1. Аскет Вчера, 22:53
      Цитата: merkava-2bet
      В результате ракетный комплекс (РК) был снят с боевого дежурства в 1986 году и ликвидирован.Но насколько мне память не изменяет речь шла о ракет малой и средней дальности,может кто прояснит?

      Тогда сокращали по договору РСМД Пионеры, а Темп обладал ракетой межконтинентальной дальности и должен быть снят с дежурства по договору ОСВ-2 который в принципе полностью никто не соблюдал ни мы ни американцы, до подписания РСМД , тогда по настоянию Горбачева Темп и сократили
      Аскет
  7. merkava-2bet Вчера, 20:39
    И вот ещё что,комплекс ПГРК МБР Темп был принят на вооружение в 1974 году,и был настолько секретный что когда его уничтожали то уничтожели всё,даже фото не осталось,до сих пор в Инете идет битва по этому поводу.Тогда вопрос как янки узнали о нём аж в 1979 году или раньше,ведь в то время наши спецслужбы не зря ели свой хлеб,отлично работали.
    merkava-2bet
    1. Аскет Вчера, 22:49
      Цитата: merkava-2bet
      И вот ещё что,комплекс ПГРК МБР Темп был принят на вооружение в 1974 году,и был настолько секретный что когда его уничтожали то уничтожели всё,даже фото не осталось,до сих пор в Инете идет битва по этому поводу.Тогда вопрос как янки узнали о нём аж в 1979 году или раньше,ведь в то время наши спецслужбы не зря ели свой хлеб,отлично работали.

      Я служил на нем в г.Мирный, секретность действительно была на уровне...Хотя комплекс подвижный из спецсооружений на ПП ни разу не выходил. Официально он числился в режиме ПДХ -программа длительного хранения, в Мирном была целая дивизия , называлась она 6-е ИУ полигона, полки назывались ОИИЧ. Фактически комплекс находился в полноценном режиме боевого дежурства с развернутыми ПУ в постоянной готовности к пуску.
      Согласно Договору ОСВ-2 считался неразвернутым и без третьей ступени.
      Как об этом узнали американцы? От Горбачева...Тогда для нас офицеров полка
      то стало полной неожиданностью как гром среди ясного неба.И поехал я служить как раз на новый РК Тополь
      Аскет
      1. merkava-2bet Вчера, 23:07
        Прошу прощения за въедливость,но,как я выше писал,договор ОСВ-2 был подписан в 1979 году и уже в нем упоминалось о ПГРК МБР Темп,то есть за долго до великодушия М.С.Горбачева,когда он много чего подарил США,или договор косался всех систем СЯС или допущенна ошибка.
        merkava-2bet
        1. Аскет Вчера, 23:31
          Цитата: merkava-2bet
          ОСВ-2 был подписан в 1979 году и уже в нем упоминалось о ПГРК МБР Темп

          Совершенно верно...Я написал выше,что мы по сути обманывали американцев
          Цитата: Аскет
          Официально он числился в режиме ПДХ -программа длительного хранения,

          Цитата: Аскет
          Фактически комплекс находился в полноценном режиме боевого дежурства с развернутыми ПУ в постоянной готовности к пуску.

          Т.е.по договору он числился неразвернутым, на самом деле был полностью развернут нес дежурство с подстыкованными моноблочными боеголовками.
          До 1985г. все было тихо-спокойно и тут как гром среди ясного неба в мае месяце и водку перестали продавать в гарнизоне и ОШМ для нас затеяли... request
          Многое рассказывать до сих пор нельзя, скажу только,что изделия отправляли в Арзамас-16,дальнейшая судьба неизвестна.
          Аскет
  8. Оператор Вчера, 20:42
    "Сармат"+ БРСД+СПРН = наше всё.

    "Тополь"/"Тополь-М"/"Ярс" - фтопку.
    Оператор
  9. Старый26 Вчера, 22:59
    Цитата: merkava-2bet
    Я вот не совсем понял,почему был уничтожен предшественник ПГРК МБР Тополь-ПГРК МБР Темп?Вот что нашёл- По договору ОСВ-2 подписанному в июне 1979 года руководителями СССР и США, Советский Союз брал на себя обязательства не производить, не испытывать и не развертывать ракетный комплекс "Темп-2С". В результате ракетный комплекс (РК) был снят с боевого дежурства в 1986 году и ликвидирован.Но насколько мне память не изменяет речь шла о ракет малой и средней дальности,может кто прояснит?

    Вы говорите о двух разных комплексах.
    Был подвижной грунтовый ракетный комплекс "Темп-2С" (15Ж42, договорное обозначение РС-14, штатовское обозначение SS-16). И был комплекс, уничтоженный по договору по РСМД - "Темп-С" (ОТР-12 или ОТР-22, штатовское обозначение SS-12).
    Что касается того, что "Темп-2С" - это предшественник "Тополя"...

    Вообще-то история несколько иная. Когда в процессе проработки договора ОСВ-2 стало понятно, что американцы приложат все усилия, чтобы комплекс "Темп-2С" был сокращен, были ускорены работы по созданию новых ракет на базе "Темп-2С". Это были ракеты "Темп-2СМ1" (15Ж47) и "Темп-2СМ2" (15Ж48). Оба комплекса были с РГЧ. Варианты были разные. На 15Ж47 прорабатывались РГЧ с 5, 4, 3 ББ, на 15Ж48 - с 3 ББ. Но в процессе разработки вероятее всего не были достигнуты нужные результаты и была принято решение на создание ПГРК с моноблочной тяжелой головной частью. Вот она и получила название "Тополь". Параллельно велись работы по созданию комплекса средней дальности с 2 ступенями от комплекса "Темп-2С". Эти комплексы получили наименование "Пионер"

    На испытание "Тополь" не выходил, пока не закончился срок действия Протокола к договору ОСВ-2 (а это 1981 год) Вот и получилось, что ракеты комплекса ТЕМП-2С были уничтожены согласно Договору А фактически был создан комплекс с модернизированной ракетой "ТЕМП-2С" и другим названием...
    Комплекс к сожалению нарушал договор ОСВ-2 юридически, поскольку по Договору можно было создать только одну ракету (это была ракета комплекса "Молодец". И мы назвали эту ракету "модернизацией" ракеты РТ-2П, хотя это были две разные ракеты двух разных КБ. И параметры ракеты не согласовывались с параметрами модернизации

    Цитата: Оператор
    "Сармат"+ БРСД+СПРН = наше всё.

    "Тополь"/"Тополь-М"/"Ярс" - фтопку.

    Причем то, что вы называете наше все на 2/3 не существует. Нет ни "САРМАТА", ни БРСД. А вот то, что фтопку - есть и стоят на вооружении
    Старый26
    1. merkava-2bet Вчера, 23:40
      Тогда ещё вопрос,если ПГРК МБР Темп-2С не был развернут,а носил статус опытный или как вверху писали длительного хранения,так в чем резон его включать в договор,и кстати сколько его было выпущенно?
      merkava-2bet
      1. Аскет Сегодня, 00:19
        Цитата: merkava-2bet
        сколько его было выпущенно?

        42 СПУ , Он изначально с 1976 находился в режиме ПДХ вплоть до 1985г. Реально несли полноценное БД со всеми атрибутами.
        По договору ОСВ-2, заключенному в июне 1979 г. между СССР и США, Советский Союз брал на себя обязательства не производить, не испытывать и не развертывать ракетный комплекс "Темп-2С" и не производить его третью ступень. В 1985 г. все ракеты и агрегаты наземного оборудования уничтожены по Постановлению СМ СССР №250-87 от 26 марта 1985 г. во исполнение Договора ОСВ-2 от 1979 г. Собственно формально договор мы выполняли в реальности нет. Как только Горбачев пришел к власти комплекс был ликвидирован в соответствии с договором.Вообще история темная,все произошло очень быстро и правду мы наверное узнаем не скоро
        Аскет
  10. Старый26 Вчера, 23:13
    Цитата: Аскет
    Как об этом узнали американцы? От Горбачева...Тогда для нас офицеров полка

    Не согласен. Горби пришел к власти в 1985 году. В договоре ОСВ-2, заключенном в в 1979 уже упомяналось об этом комплексе, а работы в МИТе по варианту "Темпа-2СМ2 с моноблоком - он же "Тополь" начаты были еще в 1977 году
    Старый26
    1. Аскет Вчера, 23:43
      Цитата: Старый26
      Горби пришел к власти в 1985 году. В договоре ОСВ-2, заключенном в в 1979 уже упомяналось об этом комплексе,

      Он фактически стоял на БД до 1985г. в г.Мирный 6ИУ. Мероприятия по снятию с ПДХ начались в июне 1985г. а к сентябрю практически всех офицеров раскидали по новому месту службы в основном на Тополя. В сентябре 1985г. я тоже отбыл к новому месту службы в часть ,которуая была только сформирована под комплекс Тополь в 54гв.рд. 24 августа 1988г. полк заступил на ОБД,20 сентября 1988г. заступил на БД полным составом 9ПУ.
      Аскет
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