13:09 21 февраля

Как от немцев спасли Балтфлот

В феврале 1918 года в порту Ревель (ныне – Таллин, столица Эстонии) была осуществлена эвакуация кораблей Балтийского флота. Несмотря на сложные погодные условия, перед ними стояла серьезная задача – перебазироваться в Кронштадт. Так начался знаменитый Ледовый поход Балтийского флота.



Прежде, чем говорить о самом походе, необходимо более подробно остановиться на том, что представлял собой Балтийский флот в 1918 году. В его состав входили 7 линейных кораблей, 9 крейсеров, 26 подводных лодок, 62 эскадренных миноносца, а также более 450 кораблей и судов разного класса и назначения. Основной военно-морской базой Балтийского флота России был Гельсингфорс (ныне – Хельскинки, столица Финляндии). Именно здесь размещались основные силы Балтийского флота. Еще одной крупной военно-морской базой был Ревель, где базировались 5 крейсеров, 17 подводных лодок и ряд других кораблей. Некоторые корабли и суда, особенно вспомогательного состава флота, находились в Ганге (Ханко) и Або (Турку).


Главной причиной, побудившей командование перевести корабли из Ревеля в Кронштадт, стало продолжающееся наступление немецких войск в Эстонии. Германия, сорвав переговоры по заключению мира, наступала в Прибалтике, поэтому стоявшие на рейде в Ревеле корабли Балтийского флота находились под угрозой их захвата немцами. Поэтому было принято решение перебазировать корабли, однако из-за льдов осуществить операцию по прямому переводу кораблей в Кронштадт не представлялось возможным. Требовалось сначала перевести корабли в другой русский порт – Гельсингфорс (ныне – Хельсинки).

Как от немцев спасли Балтфлот


Управление русским флотом, размещенным в Балтийском море, с декабря 1917 года осуществлял Центробалт — Центральный комитет Балтийского флота, выражавший интересы матросов. Созданный еще в марте 1917 года, после Октябрьской революции и последовавшего упразднения поста командующего Балтийским флотом, Центробалт превратился в единственный орган, сосредоточивший в своем лице все управление повседневной деятельностью флота. Председателем Центробалта был знаменитый Павел Дыбенко. Однако, при всей личной смелости, у Дыбенко явно не хватало знаний, чтобы осуществлять полноценное управление флотом. Это же относилось и к его ближайшим соратникам – членам Центробалта.

Серьезной проблемой флота к началу 1918 года был крайне низкий уровень дисциплины личного состава. Балтийские матросы были известны своими анархическими настроениями и с трудом подчинялись даже советской власти, что говорить о бывших офицерах старого флота. Между тем, без последних управлять флотом также не представлялось возможным, поскольку у матросов, даже наиболее грамотных и образованных, отсутствовали специальные знания, которым офицеров долгие годы учили в военно-морских училищах и которые они годами, если не десятилетиями, совершенствовали во время своей службы. Поэтому к управлению флотом были привлечены морские офицеры – специалисты, которые фактически и осуществляли реальное командование кораблями и подразделениями Балтийского флота.

В январе 1918 года в помощь Павлу Дыбенко на должность первого помощника начальника военного отдела Центробалта был назначен Алексей Михайлович Щастный (1881-1918), кадровый морской офицер, дослужившийся в «старом» флоте до звания капитана 1 ранга и должности флаг-капитана по распорядительной части штаба Командующего флотом Балтийского моря. Сейчас, спустя столетие после Ледового похода, мы можем с полным на то основанием восхищаться этим человеком. Выпускник Морского корпуса, второй по успеваемости в своем потоке, Щастный начал службу мичманом в 1901 году, за шестнадцать лет до революции. Он прошел путь от офицера канонерской лодки береговой обороны, вахтенного офицера канонерских лодок, броненосцев и крейсеров до командира эсминца.

В первое десятилетие службы карьеру Щастного сложно было назвать головокружительной – звание лейтенанта он получил в 1905 году, к этому времени уже успев отличиться на русско-японской войне (о чем вспоминали командиры и сослуживцы). В том же 1905 году он стал командиром миноносца № 217, затем служил преподавателем в Минном офицерском классе, получив в 1910 году звание старшего лейтенанта.

Лишь в 1913 году Щастный, к тому времени служивший постоянным членом от Морского министерства межведомственного радиотелеграфного комитета, получил звание капитана 2 ранга. В 1916-1917 гг. он командовал эскадренным миноносцем «Пограничник». Звание капитана 1 ранга Щастный получил уже после Февральской революции, в июле 1917 года, когда занимал должность флаг-капитана штаба Командующего флотом Балтийского моря.

17 февраля 1918 года Коллегия Морского комиссариата направила в Центробалт директиву о выводе кораблей из Ревеля. Непосредственное руководство операцией взял на себя Щастный.

Поскольку ситуация осложнялась наличием льда на Балтийском море, было решено направить в Ревель ледоколы, которым предстояло прокладывать путь для выходящих из Ревеля кораблей. Отряд ледоколов возглавлял первый в мире ледокол арктического класса «Ермак». 19 февраля 1918 года ледокол «Волынец» вывел на буксире на рейд 3 подводные лодки, а 22 февраля 1918 года началась общая эвакуация кораблей. Корабли вслед за ледоколом «Ермак» направились в Гельсингфорс. В первую группу кораблей флота вошли 2 подводные лодки и 2 транспортных корабля.



Уже 24 февраля немецкий отряд попытался прорваться к Ревелю, атаковав береговые батареи, размещавшиеся на островах Вульф и Нарген. Но под ударами батарей немецкий отряд все же был принужден отступить. Операция по спасению русских кораблей продолжилась и завершилась перебазированием 236 кораблей и судов. Тем временем, 3 марта 1918 года был заключен Брестский мир с Германией. Согласно условиям Брестского мира, Россия должна была вывести все свои военные корабли из портов Финляндии, то есть и из Гельсингфорса. При этом оставаться на кораблях до окончательного вывода могли, по условиям договора, лишь незначительные команды, которые в случае нападения немцев не могли бы оказать им сопротивления.

Уже через два дня после заключения Брестского мира, 5 марта 1918 года, немецкие корабли подошли к Аландским островам, расположенным в стратегической точке. Создалась реальная угроза захвата немецкими и финскими войсками русских кораблей, стоявших в Гельсингфорсе. Флоту предстояла «вторая серия» Ледового похода – на этот раз корабли было необходимо вывести из Гельсингфорса в Кронштадт. Командовать этой операцией вновь назначили Алексея Щастного, который, к тому же, уже имел опыт вывода кораблей из Ревеля. Действовал Щастный по той же схеме. Сначала 12 марта 1918 года два ледокола вывели из Гельсингфорса четыре линейных корабля и три крейсера. В Кронштадт корабли прибыли через пять дней, 17 марта 1918 года.

Пока из Гельсингфорса в Кронштадт шли первые корабли эвакуируемого русского флота, 12 марта 1918 года была введена новая должность начальника Морских сил Балтийского моря. На нее назначили кадрового морского офицера контр-адмирала Александра Владимировича Развозова, получившего адмиральское звание уже при Временном правительстве, находясь на должности командующего Балтийским флотом, а до Февральской революции 1917 г. командовавшего 2-м дивизионом эскадренных миноносцев. Однако, Развозов с руководством Центробалта не сработался – уже 20 марта 1918 года его сняли с должности за нежелание подчиняться Морскому комиссариату. Вместо него долгожданное повышение получил Щастный, назначенный новым начальником Морских сил Балтийского моря.

Тем временем, 3 апреля 1918 года на полуострове Ханко началась высадка германских войск. 7 апреля немцы высадились и в районе Ловиисы. Так в Финляндии сразу оказались до 15 тысяч германских солдат, что составило большую угрозу находившимся там русским кораблям. В изменившейся ситуации Щастному пришлось выводить корабли буквально под риском немецкого нападения.

4 апреля 1918 года второй отряд кораблей, включавший 2 линкора, 2 крейсера и 2 подводные лодки, вышел из Гельсингфорса и спустя шесть дней, 10 апреля, прибыл в порт Кронштадт. Предстояла не менее ответственная и сложная задача – вывести из финского порта третий, наиболее многочисленный отряд кораблей, включавший в свой состав 45 эсминцев, 3 миноносца, 10 подводных лодок, 5 минных заградителей, 6 тральщиков, 11 сторожевых кораблей и 81 вспомогательное судно. С 7 по 11 апреля 1918 года эти корабли также были выведены из Гельсингфорса. 11 апреля 1918 года Гельсингфорс, который уже штурмовали немецкие войска, покинул начальник Морских сил Балтийского флота Щастный. 14 апреля 1918 года Гельсингфорс был взят немцами, но к этому времени подавляющее большинство русских кораблей из финского порта уже было выведено. И это при том, что некомплект команд на многих кораблях достигал 70%, например эскадренный миноносец «Войсковой» выводили всего 4 офицера и 8 матросов.

Ледовый поход Балтийского флота стал уникальным в своем роде примером эвакуации военных кораблей в сложных климатических и военных условиях. Несмотря на то, что корабли шли по льду, вслед за ледоколами, а Гельсингфорс уже осаждали немцы, Щастный смог провести поход полностью без потерь судов. И это при том, что дисциплина на Балтийском флоте в 1918 году оставляла желать лучшего.

Многие революционные матросы, находившиеся в состоянии эйфории от революционных событий, совершенно не хотели соблюдать воинскую дисциплину и подчиняться указаниям командования. Щастный был исключением. То, как он командовал флотом, подняло уважение к способному офицеру во флотской среде. Симпатизировали Щастному даже революционные матросы. Казалось, после героического Ледового похода такой человек как Щастный должен был получить награду от молодой советской власти – ведь ему удалось спасти для Советской России практически весь Балтийский флот. Но случилось обратное – уже 27 мая 1918 года, когда только-только закончился Ледовый поход, Алексей Щастный был арестован чекистами.

Сейчас известно, что личное указание об аресте Щастного давал сам народный комиссар России по военным и морским делам Лев Троцкий. Щастного обвинили в контрреволюционных действиях и углублении противоречий между советской властью и флотом. Примечательно, что успех в Ледовом походе был расценен Троцким не иначе, как специальные действия Щастного по повышению своего авторитета среди военных моряков. Щастному припомнили и то, что он якобы обвинял советскую власть едва ли не в намеренной попытке сдать балтийские корабли немецкому командованию. Возможно, что это действительно было так – Льва Троцкого подозревали в том, что он собирался «сдать» стоявшие в Ревеле и Гельсингфорсе корабли немцам. О подлинных планах наркомвоенмора Троцкого практически ничего неизвестно и сегодня. Кто знает, может действительно был между Троцким и представителями Германии сговор о сдаче флота.

Отстоять Щастного пытались левые эсеры, пользовавшиеся большим влиянием на революционных матросов Балтийского флота. Но даже их усилия оказались безуспешными. 13 июня 1918 года в России была возрождена смертная казнь, а 21 июня 1918 года Алексея Щастного приговорили к расстрелу. Это был первый смертный приговор, вынесенный советским революционным трибуналом. Так Троцкий отблагодарил замечательного командира за вывод русских кораблей из Ревеля и Гельсингфорса. Расстреляли Щастного 22 июня 1918 года в 4 часа 40 минут. Ему было всего 37 лет. Несмотря на то, что казнили Щастного фактически по личному распоряжению Троцкого, в последующие годы, даже после того, как Троцкий был объявлен врагом народа, бывшего начальника Морских сил Балтийского моря предпочитали не упоминать.

Лишь в 1990 году вновь заговорили о том, какой вклад внес Щастный в спасение Балтфлота. Первым упомянул об этом военный судья полковник юстиции Вячеслав Звягинцев, который опубликовал в газете «Известия» статью о вкладе Алексея Михайловича Щастного в спасение Балтийского флота от немцев. В ней военный юрист усомнился в том, что Щастный действительно был виновен в контрреволюционной агитации на флоте. Но процесс реабилитации Алексея Щастного затянулся. В частности, против него выступали некоторые известные историки советского военно-морского флота, для которых такой подход был «ломкой стереотипа». Лишь в 1995 году, почти через восемьдесят лет после казни, Алексей Михайлович Щастный был посмертно реабилитирован.
Автор: Илья Полонский


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Комментарии 23

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  1. Вышибала Сегодня, 05:56
    Не благодаря - а вопреки
    Вклинились ребята в сговор новых хозяев России с германскими империалистами
    И именно поэтому
    21 июня 1918 года Алексея Щастного приговорили к расстрелу. Это был первый смертный приговор, вынесенный советским революционным трибуналом.

    Главное - ядро флота спасено, и это было очень важно
    Вышибала
  2. Fayter2017 Сегодня, 07:43
    Я никогда не понимал почему Ленин фактически капитулировал перед немцами, когда на западном фронте они терпели поражение за поражением, из за этого Россия лишилась Балтики, Финляндии, Украины не надолго правда, но факт.
    Fayter2017
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 08:51
      Цитата: Fayter2017
      Я никогда не понимал почему Ленин фактически капитулировал перед немцами, когда на западном фронте они терпели поражение за поражением

      Свой фронт развалился. Наглухо. То есть немцы могли делать абсолютно все, что хотели, воевать с ними было некому. Приказ №1 и последовавшие за ним события угробили армию
      Андрей из Челябинска
      1. Никитин- Сегодня, 09:39
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Свой фронт развалился. Наглухо. То есть немцы могли делать абсолютно все, что хотели, воевать с ними было некому. Приказ №1 и последовавшие за ним события угробили армию

        На 25 октября фронт стоял практически без серьезных изменений с 1915 г.
        Рухнул ПОСЛЕ октпереворота, после тупого т.н. "декрета о мире", после демобилизации армии во время войны, после преступного декрета о выборности и тупых телеграмм о братании.
        Это ФАКТЫ.
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Приказ №1

        приказ 1 напечатан БОЛЬШЕВИКАМИ в их типографии. Оригинала приказа-НЕ существует.
        Никитин-
        1. AKuzenka Сегодня, 11:58
          Учите матчасть, приказ №1 издан Петроградским советом ещё в марте 1917, когда большевики были никто и звали их никак. Приказ был издан по петроградскому гарнизону, но как то быстро (наверное случайно :) ) его действие распространили на всю армию. И сделано это было по указанию Керенского. Оригинал существует, его можно увидеть в запасниках музея революции, если у вас есть допуск.
          AKuzenka
          1. Стрелецкос Сегодня, 12:32
            Этим приказом активно воспользовались все партии, попытавшиеся захватить армию, в т.ч. большевики. В итоге развалили.
            Наша армия ещё разваливалась почти год и наступать пыталась.
            Немецкой армии в ноябре 18 двух недель хватило
            Стрелецкос
          2. Никитин- Сегодня, 12:57
            Цитата: AKuzenka
            Учите матчасть, приказ №1 издан Петроградским советом ещё в марте 1917,

            В Совете большевики БЫЛИ, именно они его напечатали, что было в действительности принято Советом-НЕ известно,т.к. оригинала нет
            Цитата: AKuzenka
            го действие распространили на всю армию. И сделано это было по указанию Керенского.

            Ну что за ЧУШЬ! Ничего он не распространял
            Цитата: AKuzenka
            Оригинал существует, его можно увидеть в запасниках музея революции, если у вас есть допуск.

            Если бы он был, он был бы не в запасниках, а при входе в музей.
            Кстати, никакого т.н. "музея революции" -НЕ существует! yes
            Никитин-
    2. Гопник Сегодня, 12:31
      В смысле "ненадолго"? Вообще-то навсегда
      Гопник
  3. Никитин- Сегодня, 08:46
    13 июня 1918 года в России была возрождена смертная казнь, а 21 июня 1918 года Алексея Щастного приговорили к расстрелу. Это был первый смертный приговор, вынесенный советским революционным трибуналом. Так Троцкий отблагодарил замечательного командира за вывод русских кораблей из Ревеля и Гельсингфорса.

    Щастный спас флот страны и принял достойную смерть, а Троцкий с Дыбенко были уничтожены своими же товарищами по партии.
    Никитин-
    1. Андрей из Челябинска Сегодня, 08:55
      Цитата: Никитин-
      Щастный спас флот страны и принял достойную смерть

      Это совершенно недостойная его смерть. Вы, вероятно, имеете ввиду, что он свою смерть встретил достойно.
      "Позволю извинить себе, убогость мыслей ваших черных,
      Но не могу простить нечищеный наган,
      Того, что в смертный час мой вы стоите не по форме,
      Небритость Ваших щек и этот жуткий перегар"
      Андрей из Челябинска
      1. Никитин- Сегодня, 09:46
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Это совершенно недостойная его смерть.

        Достойная, ибо герой, спасший честь страны, принял ее от бандитов и предателей, захвативших власть в стране.
        Никитин-
        1. avt Сегодня, 10:35
          Цитата: Никитин-
          Достойная, ибо герой, спасший честь страны, принял ее от бандитов и предателей, захвативших власть в стране.

          Как же вы урякалки достали реально , вот что вам товарищ замполит сказал , то и повторять будете .Как в анекдоте про летающего крокодила fool Статья мало что не соответствует заголовку , так и вовсе тему не раскрывает. Почему автор не удосужился сравнить варианты эвакуации флота предложенного Щастным и тем , что ему тот же Центробалт предлагал? Ну хотя бы в ответ на невозможность вывода кораблей с некомплектом экипажа и , как следствие остающихся по плану Щастного немцам в Гельсигсфорсе,матросами с судов вспомогательного флота? Почему тот же Щастный не принял НИКАКИХ мер по усилению команд ледоколов и вооружённую охрану оставшихся организовал Центробалт , после угона нескольких к белофиннам, а практически немцам Гольца?Вот почему ,,умница без страха и упрека"Щастный этого не сделал ? Он что ? Такой умный был , что не понимал ценность этих кораблей для флота в тот момент??? Угнали между прочим в частности второй по мощности ледокол после Ермака.Я уж не буду говорить про подорванные подлодки , не выведенные ледоколами с базы у Аландских островов.Да собственно нераскрыта тема откровенного саботажа офицерского состава , то есть автор не удосужился взять на себя труд описать условия политические на тот момент!А автор что то слышал про то как те же финны предлагали просто продать им кое какие корабли ?По крайней мере работа такая велась.Откровенно слабая статья! negative Панегирик Щастному . Но цель достигнута - потянулись в комментах гневные аналитиги всего и вся , хотя сами ничего не понимают
          Цитата: Ромей
          Вот так и не понял логики действий Троцкого и сути предъявленного Щастному обвинения.
          ничего не знают
          Цитата: Ромей
          Ему вменялась попытка повышения авторитета?
          Но судят с апломбом полученного знания свыше
          Цитата: Ромей
          Очень странно, но Бронштейн должен был знать, что личный состав БФ давным давно не признавал никаких авторитетов вообще, ни Щастного, ни Дыбенки, ни самого Бронштейна... Это был пиратский флот со столицей пиратской республики в Кронштадте, которую с грехом пополам удалось разгромить только лишь в 1921 году.
          avt
          1. Никитин- Сегодня, 11:02
            Цитата: avt
            Как же вы урякалки достали реально , вот что вам товарищ замполит сказал , то и повторять будете .

            А что он сказал? belay
            Цитата: avt
            Почему тот же Щастный не принял НИКАКИХ мер по усилению команд ледоколов и вооружённую охрану оставшихся организовал Центробалт , после угона нескольких к белофиннам, а практически немцам Гольца?Вот почему ,,умница без страха и упрека"Щастный этого не сделал ? Он что ? Такой умный был , что не понимал ценность этих кораблей для флота в тот момент??? Угнали между прочим в частности второй по мощности ледокол после Ермака.Я уж не буду говорить про подорванные подлодки , не выведенные ледоколами с базы у Аландских островов.Да собственно нераскрыта тема откровенного саботажа офицерского состава , то есть автор не удосужился взять на себя труд описать условия политические на тот момент!

            Он сделал максимум возможного в условиях большевисткого БАРДАКА
            Цитата: avt
            автор что то слышал про то как те же финны предлагали просто продать им кое какие корабли ?

            Зачем покупать, если , например, Латвии большевики отдали часть флота БЕСПЛАТНО?
            Никитин-
            1. avt Сегодня, 11:13
              Цитата: Никитин-
              А что он сказал?

              Аз грешный не то что не знает , даже не хочет знать кого вы себе в замполиты избрали. Но одно могу сказать точно - довольно тупое существо. Особенно по соотношению приведённой цитаты и великоумного ответа на неё
              Цитата: Никитин-
              Он сделал максимум возможного в условиях большевисткого БАРДАКА

              Ну а апломб в ответ
              Цитата: Никитин-
              Зачем покупать, если , например, Латвии большевики отдали часть флота БЕСПЛАТНО?

              фееричен ! bully Даже не буду ждать ответа на -Какую ?, Какой Латвии? В смысле той которую создавал Ленин , или прям корпусу Гольца , перекинутого из Финляндии после взятия Риги и практически создании социалистической Латвии.Уже сегодня , по другому вопросу на другой ветке писал
              Коммент ваш напоминает сцену у профильного врача , который показывает пациенту картинки и просит сказть , что он видит и на разные изображения получает один ответ..........( нужное поставьте сами). А на вопрос - почему именно ,,,,,,,?А я всегда о .....думаю.
              Можете поставить в многоточие
              БАРДАК
              и не париться.
              avt
    2. AKuzenka Сегодня, 12:00
      Не товарищи они им были, а всего лишь попутчиками. Товарищи умели созидать, а попутчики, ТОЛЬКО разрушать. Снова повторю - учите матчасть, всё доступно в интернете.
      AKuzenka
  4. Ромей Сегодня, 09:33
    Вот так и не понял логики действий Троцкого и сути предъявленного Щастному обвинения. Ему вменялась попытка повышения авторитета? Вроде как насущна была помощь военспецов.... Очень странно, но Бронштейн должен был знать, что личный состав БФ давным давно не признавал никаких авторитетов вообще, ни Щастного, ни Дыбенки, ни самого Бронштейна... Это был пиратский флот со столицей пиратской республики в Кронштадте, которую с грехом пополам удалось разгромить только лишь в 1921 году. А то, что флот внезапно дисциплинировался на время перехода логично объяснить чувством самосохранения ибо попади эти ревматы в руки немцев или финнов, то вполне возможно они имели все шансы быть повешенными и расстрелянными...
    Ромей
    1. AKuzenka Сегодня, 12:05
      Всё просто, российский флот должен был быть уничтожен. Не важно кем, немцами, троцкистами или англичанами (вспомните операцию "Катапульта" и её последствия). А его спасли. Вот Троцкий и взбесился, его же прислали разрушать. А чтобы более спасителей не появлялось (А.М. Щастный до конца выполнил свой долг русского офицера), его расстреляли.
      AKuzenka
      1. avt Сегодня, 12:36
        Цитата: AKuzenka
        Всё просто, российский флот должен был быть уничтожен. Не важно кем, немцами, троцкистами или англичанами (вспомните операцию "Катапульта" и её последствия). А его спасли. Вот Троцкий и взбесился, его же прислали разрушать. А чтобы более спасителей не появлялось (А.М. Щастный до конца выполнил свой долг русского офицера), его расстреляли.

        Ну это уже реально клиника . fool Главное что
        Цитата: AKuzenka
        Всё просто,

        Дыбенко - ну ту-у-упой! Троцкий - пла-ахо-ой ! Щастный - ха-а-ро-о-оший ! И всё-ё-ё-ё-ё! Ах! Да! Ещё корабли зимой вывести , это как поссать на мороз сбегать .И все кто не согласен , да просто хочет какого то конкретного разбора на основании ФАКТОВ и реалий ТОГО времени , могут идти лесом , или об стенку убиться.
        avt
  5. Рязанец87 Сегодня, 10:30
    Упомянутый в тексте контр-адмирал Александр Владимирович Развозов умрет под арестом в больнице тюрьмы «Кресты» 14 июня 1020 года.
    Рязанец87
    1. avt Сегодня, 13:01
      Цитата: Рязанец87
      умрет под арестом в больнице тюрьмы «Кресты» 14 июня 1020 года.

      what Где он в 1020 году ,,Кресты", а главное большевиков его туда законопативших нашёл? wassat
      avt
  6. Гопник Сегодня, 12:34
    Очередная позорная страница в нашей истории, из-за предателей и русофобов большевиков. Хорошо, что нашелся офицер-патриот, иначе все было бы намного позорнее чем в реале.
    Гопник
    1. avt Сегодня, 12:54
      Цитата: Гопник
      Очередная позорная страница в нашей истории, из-за предателей и русофобов большевиков. Хорошо, что нашелся офицер-патриот, иначе все было бы намного позорнее чем в реале.

      what Что же тогда в полнолуние будет ?Страшно даже предположить .... request
      avt
  7. Curious Сегодня, 13:00
    Статья - классический наброс на вентилятор. Автор не утруждает себя ни малейшими ссылкам на какие либо документы. Просто делает наброс - большевики решили расстрелять нехорошего военспеца. Зачем? Да просто так, это же большевики.
    Ничего нового в статье нет. В сети куда не плюнь - подобные статьи. Почему это в разделе "История" размещается, непонятно.
    Кстати, автор мог присовокупить к Щастному еще одного "флотоспасателя" -Саблина, который Черноморский флот "спасал". Очень похожая ситуация.
    Curious
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