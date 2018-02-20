Баку: Первый газ из Азербайджана в ЕС через Турцию пойдёт в 2020 году

Вице-президент азербайджанской компании SOCAR В.Беглярбеков сообщает в интервью СМИ о том, что Европа получит первый газ из Азербайджана по так называемому Южному газовому коридору в 2020 году. ЮГК предусматривает поставки газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз через территорию Турции в страны Европейского союза. Общая стоимость проекта ЮГК оценивается примерно в 40 млрд долларов.В SOCAR заявили, что определённые трудности возникают в продлении ЮГК до Трансадриатического газопровода TAP. Отмечено, что трудности связаны с итальянскими протестами против реализации этого проекта.На сегодняшний день плановая структура Южного газового коридора включает четыре главных ветки. Первая: от месторождения до ресурсной базы проекта, вторая: Южно-Кавказский газопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум), третья: Трансанатолийский газопровод (TANAP) и четвёртая: упомянутый TAP.В Брюсселе ранее заявили о поддержке строительства газопровода на юг Европы из Азербайджана через Грузию и Турцию, отметив, что он станет важным элементом по диверсификации поставок.Известно, что по ЮГК в Европу пойдёт до 10 млрд кубометров газа в год. Около 6 млрд кубометров «голубого топлива» будет покупать Турция. Для сравнения: плановая мощность двух веток «Турецкого потока» свыше 31 млрд кубометров в год.