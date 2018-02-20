00:55 21 февраля

Баку: Первый газ из Азербайджана в ЕС через Турцию пойдёт в 2020 году

Вице-президент азербайджанской компании SOCAR В.Беглярбеков сообщает в интервью СМИ о том, что Европа получит первый газ из Азербайджана по так называемому Южному газовому коридору в 2020 году. ЮГК предусматривает поставки газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз через территорию Турции в страны Европейского союза. Общая стоимость проекта ЮГК оценивается примерно в 40 млрд долларов.

В SOCAR заявили, что определённые трудности возникают в продлении ЮГК до Трансадриатического газопровода TAP. Отмечено, что трудности связаны с итальянскими протестами против реализации этого проекта.

Баку: Первый газ из Азербайджана в ЕС через Турцию пойдёт в 2020 году



На сегодняшний день плановая структура Южного газового коридора включает четыре главных ветки. Первая: от месторождения до ресурсной базы проекта, вторая: Южно-Кавказский газопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум), третья: Трансанатолийский газопровод (TANAP) и четвёртая: упомянутый TAP.

В Брюсселе ранее заявили о поддержке строительства газопровода на юг Европы из Азербайджана через Грузию и Турцию, отметив, что он станет важным элементом по диверсификации поставок.

Известно, что по ЮГК в Европу пойдёт до 10 млрд кубометров газа в год. Около 6 млрд кубометров «голубого топлива» будет покупать Турция. Для сравнения: плановая мощность двух веток «Турецкого потока» свыше 31 млрд кубометров в год.

Использованы фотографии: SOCAR
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Комментарии 26

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  1. Геркулесыч Вчера, 20:05
    По сути, политическая стройка, чтобы давить на Россию, и пытается манипулировать ценами на газ в мире! Только вот общий обьем постовляемого газа крайне мал, чтобы нам диктовать условия.
    Геркулесыч
    1. RASKAT Вчера, 20:15
      А кто Азербайджану продаст трубы большого диаметра? А кто двигатели на компрессорные станции поставит? Всего несколько стран на это способны. Думаю мы им точно не продадим, зачем помогать конкурентам.
      RASKAT
      1. 210окв Вчера, 20:19
        Да кто Вам такое сказал.Деньги не пахнут..Кстати,я бы им предложил поддержать бандерлогов и направить газ через Украину.Вот в Баку удивятся когда газ начнут тырить
        .
        Цитата: RASKAT
        А кто Азербайджану продаст трубы большого диаметра? А кто двигатели на компрессорные станции поставит? Всего несколько стран на это способны. Думаю мы им точно не продадим, зачем помогать конкурентам.
        210окв
      2. Касым Вчера, 20:31
        Тут не в оборудовании вопрос на мой взгляд, а в финансировании. 40 млрд. на ЮГК, причем мощностью в 10 млрд. кубов газа. Сев. Пот.-2 обойдется в 8 млрд. евро (по данным на 2016г.) с 55 млрд. кубов.
        Баку сам не потянет. hi
        А почему Рим недоволен?
        Касым
        1. Dym71 Вчера, 21:34
          Цитата: Касым
          Баку сам не потянет.

          Баку не один, в проекте участвуют нефтегазовые тузы типа ВР.
          Цитата: Касым
          А почему Рим недоволен?

          Итальянские "Зелёные" радеют за флору с фауной в местах прохождения газопровода и не только... Ситуация там конечно интересная yes
          Ниже по ссылке краткий обзор ситуации
          https://eadaily.com/ru/news/2017/06/06/italyancy-
          vzbuntovalis-protiv-azerbaydzhanskoy-truby
          Dym71
      3. Dym71 Вчера, 22:00
        Цитата: RASKAT
        А кто Азербайджану продаст трубы большого диаметра?

        например Sumitomo Metal Industries yes
        Цитата: RASKAT
        А кто двигатели на компрессорные станции поставит?

        Да будет Вам наговаривать - газопровод «Баку — Тбилиси — Эрзурум» официально открыт с 25 марта 2007 года.
        Цитата: RASKAT
        Думаю мы им точно не продадим, зачем помогать конкурентам.

        Шож Вы злой то такой!? laughing это же не наш газ wink
        Dym71
      4. ЗВО Вчера, 22:04
        Цитата: RASKAT
        А кто Азербайджану продаст трубы большого диаметра? А кто двигатели на компрессорные станции поставит? Всего несколько стран на это способны. Думаю мы им точно не продадим, зачем помогать конкурентам.


        Все продадут.
        наши трубы , что уже закуплены и для СП-2 и были закуплены для ЮП - совсем не российского производства.

        Компрессорные станции что стоят за пределами бывшего СовСоюза - совсем не российского производства...

        Вы что думаете. что весь мир крутится вокруг нас чтоли?
        ЗВО
        1. Капитан Лейтенантов Вчера, 22:35
          Цитата: ЗВО
          Все продадут.

          Конечно всё! уже не смешно то , что гордостью государства, является продажа собственных недр.
          это не государство-это уродец.
          Капитан Лейтенантов
      5. kapitan92 Вчера, 22:08
        Цитата: RASKAT
        А кто Азербайджану продаст трубы большого диаметра?

        Европа продаст и трубы и оборудование для компрессорных станций, еще и бабки срубят не хилые.
        С этим газопроводом европейцы давно носятся, как с "писанной торбой". Еще не все сказали израильтяне, со своим "левиафаном", да и две нитки "турецкого потока" серьезный аргумент на рынке, СПГ никуда не деть. Так что про этот "коридор" еще бабка надвое сказала. hi
        kapitan92
      6. Лексус Вчера, 23:19
        Насколько я знаю, мы тоже трубы большого диаметра, в основном, за границей закупаем.
        Лексус
  2. GABALIS Вчера, 20:21
    Я так понимаю теперь Азербайджанская экономика окончательно сядет на позорную сырьевую иглу? bully
    GABALIS
    1. 210окв Вчера, 21:49
      А чего тут позорного?Наши рукамиводители позорного в этом ничего не видят...Ну раз другого не могли,разве что купить...
      Цитата: GABALIS
      Я так понимаю теперь Азербайджанская экономика окончательно сядет на позорную сырьевую иглу? bully
      210окв
  3. Горный стрелок Вчера, 20:28
    Ну чем там давить? 4 млр. оставшихся кубов? Фигня, а не давление. Буря в стакане воды, а не новость wassat
    Горный стрелок
    1. Yeraz Вчера, 21:06
      Цитата: Горный стрелок
      Ну чем там давить? 4 млр. оставшихся кубов? Фигня, а не давление. Буря в стакане воды, а не новость

      Статьи такого типа читайте меньще.
      Мощность будет 16 млрд на начальном этапе.
      6 млрд-Турции
      2млрд-Балканы
      8 млрд-Италия.
      Потом проект выйдет на мощность 23 млрд,а потом 31.
      Азербайджан сможет 23 млрд на пике выдать.
      А вот дальнейшее расширение упирается в Иран и в саму Европу,если Иран захоче и Европа позволит,она легко подключится к трубе.
      Еще есть фактор Туркменистана.Но дело в том,что чуть больше половины проекта оплачивает Азербайджан и по сути за свой счет строит.Туркменистан хочет трубу через Каспий,но финансов нет.Если с ТАНАПОМ Азербайджан сам готов потратиться,то на Туркменский газ он не готов тратиться,а Европа не хочет.
      Выиграют Балканы,особенно Болгария и Греция.Болгария потребляет 3 млрд газа и большую часть у Газпрома.А у Азербайджана будет покупать 1 млрд.И это болгарам позволит сильно диверсифицировать поставки.
      И у Азербайджана хорошие условия контракта,они привязаны к нефти и долгосрочные,чего так Европа не хочет с Россией.
      Yeraz
      1. Аскет Вчера, 22:25
        Цитата: Yeraz
        Мощность будет 16 млрд на начальном этапе.
        6 млрд-Турции
        2млрд-Балканы
        8 млрд-Италия.


        Вот хорошая инфографика с азербайджанского ресурса кстати.
        Аскет
        1. Кент0001 Вчера, 23:02
          Я думаю Грузины всю эту шнягу профинансируют! Да Генацвале?!
          Кент0001
  4. nemec55 Вчера, 20:33
    Ну и слава Богу может НАШИ начнут думать о том каково топить углем в наших деревнях
    nemec55
    1. Ил-18 Вчера, 21:14
      Ага! Сколько суммарный объем всех потоков составляет? Им выгоднее российских семян с угля на газ перевести, что естественно. И лучше всего, на азербайджанский. Туркменский, кстати, тоже подойдет.
      Ил-18
    2. Аскет Вчера, 23:13
      Цитата: nemec55
      Ну и слава Богу может НАШИ начнут думать о том каково топить углем в наших деревнях

      У меня в доме в деревне стоит комбинированный котел ТЭН+дрова\уголь...Газ даром не нужен ибо дорого и сам газ плохой.горит плохо и запах сильный . АГВ у нас используют единицы.Дом в деревне в 100км от Москвы.
      Аскет
  5. MOSKVITYANIN Вчера, 22:20
    Известно, что по ЮГК в Европу пойдёт до 10 млрд кубометров газа в год. Около 6 млрд кубометров «голубого топлива» будет покупать Турция. Для сравнения: плановая мощность двух веток «Турецкого потока» свыше 31 млрд кубометров в год.

    Ну че построим инфраструктуру для катарской трубы через Турцию, понятно же что в ЕС пойдет ближневосточный газ, а не азербайджанский (составит минимум)....
    В SOCAR заявили, что определённые трудности возникают в продлении ЮГК до Трансадриатического газопровода TAP. Отмечено, что трудности связаны с итальянскими протестами против реализации этого проекта.

    Опять пыль в глаза, Южноевропейским странам позарез нужен газ, ничего страшного не будет, если он будет не российским...
    MOSKVITYANIN
    1. Кент0001 Вчера, 22:58
      Неа-он будет ИМЕННО РОССИЙСКИМ!!!
      Кент0001
      1. MOSKVITYANIN Вчера, 23:02
        Цитата: Кент0001
        Неа-он будет ИМЕННО РОССИЙСКИМ!!!

        Блажен, кто верует, гы....
        MOSKVITYANIN
  6. Turk_az Вчера, 22:25
    Цитата: Геркулесыч
    По сути, политическая стройка, чтобы давить на Россию, и пытается манипулировать ценами на газ в мире! Только вот общий обьем постовляемого газа крайне мал, чтобы нам диктовать условия.


    а вам никто и не диктовал,на сегодня это один из путей транзита в обход Украины ...возможно и на завтра тоже)....газ у нас свой есть....соседи Иран, Россия, Казахстан и Туркмения...все гос-ва богаты углеводородами, по-любому трубопровод загружен будет

    это не политика, скорее экономика)
    Turk_az
    1. Кент0001 Вчера, 22:57
      да харее,... не политика...она родимая.
      Кент0001
  7. Дормидонт Вчера, 22:32
    Может пойдёт. А может и не пойдёт
    Дормидонт
  8. Кент0001 Вчера, 22:54
    Айзера хотят чего-то значить..но объёмы слабоваты. Если реализуем "Турецкий поток" в полном объеме....ребята немного идут лесом. Хотя где они сейчас возьмут 40 лярдов евро на реализацию шняги в 1/3 от "Турецкого потока". Если я правильно понимаю они уже в роще...лес будет позже. Алиев хочет влиять на политику в регионе....может быть..потом..процентов на 5.., как-то так.
    Кент0001
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