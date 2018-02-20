Лавров: Россия ждет от США разъяснений о неопознанных вертолетах в Афганистане

По-прежнему мы ожидаем от наших американских коллег ответа на многократно ставившиеся в их адрес вопросы, вопросы, возникшие на основе публичных заявлений, которые делали руководители некоторых афганских провинций, о том, что неопознанные вертолеты, по всей вероятности, вертолеты, к которым натовские силы так или иначе имеют отношение, осуществляют полеты в те районы, где базируются боевики, и причины этих полетов нам никто пока не может объяснить, и в целом пытаются уходить от ответов на эти закономерные вопросы

Так что нас очень тревожит то, что происходит в Афганистане, нас очень тревожит расширение там влияния ИГИЛ* и у нас очень серьезные подозрения вызывает то, как коалиция, которая там сейчас находится, во главе с США, натовская коалиция, как она относится к этой угрозе, какие меры она предпринимает для ее подавления

Против кого будет применяться сила, нам пока не очень понятно