Лавров: Россия ждет от США разъяснений о неопознанных вертолетах в Афганистане
Россия ждет разъяснений от США и НАТО о полетах неопознанных вертолетов в контролируемые боевиками районы Афганистана, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Он также напомнил, что это происходит после принятия в США новой афганской стратегии, предполагающей ставку на военно-силовые методы урегулирования ситуации в Афганистане.
ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в России.
По-прежнему мы ожидаем от наших американских коллег ответа на многократно ставившиеся в их адрес вопросы, вопросы, возникшие на основе публичных заявлений, которые делали руководители некоторых афганских провинций, о том, что неопознанные вертолеты, по всей вероятности, вертолеты, к которым натовские силы так или иначе имеют отношение, осуществляют полеты в те районы, где базируются боевики, и причины этих полетов нам никто пока не может объяснить, и в целом пытаются уходить от ответов на эти закономерные вопросы— заявил он на пресс-конференции после переговоров с пакистанским коллегой Хаваджей Мухаммадом Асифом.
Так что нас очень тревожит то, что происходит в Афганистане, нас очень тревожит расширение там влияния ИГИЛ* и у нас очень серьезные подозрения вызывает то, как коалиция, которая там сейчас находится, во главе с США, натовская коалиция, как она относится к этой угрозе, какие меры она предпринимает для ее подавления— добавил российский министр.
Он также напомнил, что это происходит после принятия в США новой афганской стратегии, предполагающей ставку на военно-силовые методы урегулирования ситуации в Афганистане.
Против кого будет применяться сила, нам пока не очень понятно— приводит РИА Новости заявление Лаврова
ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в России.
Использованы фотографии: http://www.avapress.com/en
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