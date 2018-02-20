00:55 21 февраля

Лавров: Россия ждет от США разъяснений о неопознанных вертолетах в Афганистане

Россия ждет разъяснений от США и НАТО о полетах неопознанных вертолетов в контролируемые боевиками районы Афганистана, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров: Россия ждет от США разъяснений о неопознанных вертолетах в Афганистане


По-прежнему мы ожидаем от наших американских коллег ответа на многократно ставившиеся в их адрес вопросы, вопросы, возникшие на основе публичных заявлений, которые делали руководители некоторых афганских провинций, о том, что неопознанные вертолеты, по всей вероятности, вертолеты, к которым натовские силы так или иначе имеют отношение, осуществляют полеты в те районы, где базируются боевики, и причины этих полетов нам никто пока не может объяснить, и в целом пытаются уходить от ответов на эти закономерные вопросы
— заявил он на пресс-конференции после переговоров с пакистанским коллегой Хаваджей Мухаммадом Асифом.


Так что нас очень тревожит то, что происходит в Афганистане, нас очень тревожит расширение там влияния ИГИЛ* и у нас очень серьезные подозрения вызывает то, как коалиция, которая там сейчас находится, во главе с США, натовская коалиция, как она относится к этой угрозе, какие меры она предпринимает для ее подавления
— добавил российский министр.

Он также напомнил, что это происходит после принятия в США новой афганской стратегии, предполагающей ставку на военно-силовые методы урегулирования ситуации в Афганистане.

Против кого будет применяться сила, нам пока не очень понятно
— приводит РИА Новости заявление Лаврова



ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в России.



Использованы фотографии: http://www.avapress.com/en
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 102

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  1. Геркулесыч Вчера, 20:08
    Сбивать их нужно, и хватит "партнерствовать "с завуалированными врагами!
    Геркулесыч
    1. 210окв Вчера, 20:15
      Взять тактику амерзца в 80-х.Они поставляли "Стрингеры".Ну а мы сейчас "Иглы"..
      Цитата: Геркулесыч
      Сбивать их нужно, и хватит "партнерствовать "с завуалированными врагами!
      210окв
      1. Anarchist Вчера, 20:22
        Я понимаю, что политики должны быть достаточно вежливы и политичны, но зачем дурака включать?
        у нас очень серьезные подозрения вызывает то, как коалиция, которая там сейчас находится, во главе с США, натовская коалиция, как она относится к этой угрозе, какие меры она предпринимает для ее подавления

        — добавил российский министр.
        Мы всё знаем, спроси у нас!
        Anarchist
      2. IMH Вчера, 20:31
        Уже дапоставлялись вы «Иглы», что самих сбивают. Может другие рычаги воздействия придумать? Ну, например, запретить американской верхушке в Сочи отдыхать, или запретить конгресменам и военным США открывать счета в Сбербанке и ВТБ, или как крайняя мера- отключить США от российской платежной системы «Радуга». Есть много вариантов.
        IMH
        1. ul_vitalii Вчера, 20:46
          Цитата: IMH
          Уже дапоставлялись вы «Иглы», что самих сбивают. Может другие рычаги воздействия придумать? Ну, например, запретить американской верхушке в Сочи отдыхать, или запретить конгресменам и военным США открывать счета в Сбербанке и ВТБ, или как крайняя мера- отключить США от российской платежной системы «Радуга». Есть много вариантов.

          Есть известные одесские куплеты в исполнении известных исполнителей. Один из них: в мире нет бойца смелей, чем перепуганный еврей. Это не про Вас?
          ul_vitalii
          1. IMH Вчера, 21:00
            Да, это правда.

            Но почему вы уходите от темы? Я предложил экономические санкции против США за их деятельность в Афганистане. А что предложили вы?
            IMH
            1. Anarchist Вчера, 21:18
              Цитата: IMH
              санкции против США за их деятельность в Афганистане.

              Наши санкции в шахтах хранятся (и не только), упаси Господь, чтоб нам их пришлось применять... Ну уж если применим, то ни кого в стороне не окажется! Ни кого!
              Anarchist
              1. IMH Вчера, 21:22
                Как Россия может примерить эти самые шахтовые санкции, если деньги российской элиты и ответственных за применение таковых санкций, находятся там, куда эти санкции нужно посылать? Дилема...
                IMH
                1. Anarchist Вчера, 21:28
                  Тогда уже будет не до денег! Хотя бы из-за того, что их не будет... Вы представляете мироуправление в данном случае?
                  Истинный сын Израиля, о деньгах думает. lol
                  Anarchist
                  1. IMH Вчера, 21:31
                    Думаю о деньгах и я, и вы, и ваши вожди. Вы главное не переживайте- в элитах любой страны альтруистов нет.
                    IMH
                    1. Капитан Лейтенантов Вчера, 21:35
                      Цитата: IMH
                      Думаю о деньгах и я, и вы, и ваши вожди. Вы главное не переживайте- в элитах любой страны альтруистов нет.

                      похоже на то, что ваши и наши-ваши вожди одной и той же веры. yes В 1995 году за штуцер бакинских можно было уезжать через любую синагогу. yes Вы не из этих? what
                      Капитан Лейтенантов
                    2. Anarchist Вчера, 21:41
                      Цитата: IMH
                      и ваши вожди

                      Подобных не имею, поэтому и называюсь - Анархист. И деньги мне нужны не для богатства, но как средства к существованию... Средство, а не цель! Чем те, кого вы называете вождями, похвастаться не могут. Да и Вы, я думаю, раз первым делом за деньги вспомнили...
                      Anarchist
                    3. БАРХАН Сегодня, 00:52
                      Цитата: IMH
                      Думаю о деньгах и я,

                      Скажите пожалуйста,а арабы что режут евреев ножиками точно террористы?А ,то прочитав Ваши комментарии активизировавшиеся с 11 февраля стал сомневаться...Может эти ребята просто плохо образованны и не могут поддерживать полемику на ехидно-ядовитом еврейском уровне и просто действуют в состоянии аффекта ,имея возможность дотянуться до ваших глоток...? Мне просто интересно теоретически.
                      БАРХАН
                  2. Перейра Вчера, 21:39
                    Имидж ничто, деньги все. Не стоит требовать от еврея, чтобы он наступил на горлоо собственной песне.
                    Перейра
                2. vm-bt Вчера, 21:47
                  Ди-лемМа. Учитесь грамотно излагать мысли...
                  vm-bt
                3. ul_vitalii Вчера, 21:53
                  Цитата: IMH
                  Как Россия может примерить эти самые шахтовые санкции, если деньги российской элиты и ответственных за применение таковых санкций, находятся там, куда эти санкции нужно посылать? Дилема...

                  Не всё в мире на шкурных интересах держится, а у вас именно это в крови, жаль, что понимание этого Вас миновало, Россия выдавила Вас,как ненужную влагу. hi
                  ul_vitalii
              2. Hariton Laptev Вчера, 21:48
                ну ну в шахтах. Против кого? против тысяч до зубов вооруженных головорезов которые через границу Таджикистана и Узбекистана к нам полезут? кого Вы предлагаете закидать ядерными боеголовками? американцы просто делают то что не получилось в Сирии это их план Б. Принести войну в Россию. Любыми путями втянуть в войну и ослабить, сделать так что бы у нас не было сил и средств на то чтобы проводить независимую политику. Не получилось Кавказ значит надо зажечь с другой стороны. Главное зажечь а там неуправляемый хаос перекинется на всю страну. Вспомните 90-е когда наши погранцы отбивали духов на границах средней азии. Вот и готовят повторение.
                Hariton Laptev
        2. 210окв Вчера, 21:02
          Нет,мы лучше израильский F-16 из "сирийской "установки ПВО собьем yes
          Цитата: IMH
          Уже дапоставлялись вы «Иглы», что самих сбивают. Может другие рычаги воздействия придумать? Ну, например, запретить американской верхушке в Сочи отдыхать, или запретить конгресменам и военным США открывать счета в Сбербанке и ВТБ, или как крайняя мера- отключить США от российской платежной системы «Радуга». Есть много вариантов.
          210окв
          1. IMH Вчера, 21:08
            Прекрасно. Будем посмотреть.
            IMH
            1. Anarchist Вчера, 21:13
              Цитата: IMH
              Будем посмотреть

              Ждём премьеры! Семки, квас...(чипсы и колу не предлагать)
              Хотелось бы спецэффектов в виде обломков падающих на головы американцам fellow
              Anarchist
            2. 210окв Вчера, 21:52
              Уже Карл,уже!
              Цитата: IMH
              Прекрасно. Будем посмотреть.
              210окв
              1. IMH Вчера, 22:17
                Да, уже. Да так, что теперь следующие Ф-16 нечем сбивать. Досада, да?
                IMH
                1. Anarchist Вчера, 23:08
                  Цитата: IMH
                  нечем сбивать

                  А это уже
                  Цитата: IMH
                  Будем посмотреть

                  Не долго ждать yes
                  Anarchist
            3. Hariton Laptev Вчера, 21:53
              На что вы будете посмотреть??? Да Вы как и европа становитесь придатком амеров. Если завтра матрасии не станет то в язык засунете туда где тысячу лет держали при европейских феодалах. Вам подарили страну так нет мало, у Пушкина есть сказка про рыбка и рыбку так вот вы в это й сказке бабка.
              Hariton Laptev
        3. Tusv Вчера, 21:03
          Цитата: IMH
          Может другие рычаги воздействия придумать? Ну, например, запретить американской верхушке в Сочи отдыхать, или запретить конгресменам и военным США открывать счета в Сбербанке и ВТБ,

          Нормальное заявление. Мы вас видим, как бы не скрывались. Какого летают неопознанные вертушки и не поливают огнем бармаглотов? Я так понимаю, что Все ради секса наркотиков и рок эн ролла.
          Кстати, мы Израиль тоже носом в каку макаем, когда вы производите запуски ракет нас не предупредив hi
          Tusv
          1. IMH Вчера, 21:11
            Бггг wassat Главное сами не измажьтесь, а то трясины малых победоносных войн на Ближнем Востоке много империй похоронило, СССР одна из них. Я как человек понимающий о состоянии дел в России хочу вам сказать- по всему миру «порядок» пытаться наводить это одно, а вот взять и навести порядок у себя дома- другое. Лучше бы Вы так за Россию переживали, как за Израиль.

            hi
            IMH
            1. Tusv Вчера, 21:19
              Цитата: IMH
              Лучше бы Вы так за Россию переживали, как за Израиль.

              Сбежали в Израиль и сбежали. Зачем так выпендриваться то? Я например тоже еврейская лицо. Пашу на Матушку Русь и не выеживаюсь hi
              Это вам Русский снежок нужон, а России вы уже не уперлись. Предатели, они и в США предатели
              Tusv
              1. IMH Вчера, 21:23
                Не сбежал, как некоторые, а совершил алию. Почувствуйте разницу.
                IMH
                1. Tusv Вчера, 21:29
                  Цитата: IMH
                  Не сбежал, как некоторые, а совершил алию. Почувствуйте разницу.

                  Вас кто учил? Израиль? Нет! СССР, а потом РФ и вы сбежали!!!! От могил своей родни. И не надо прикрываться алиями. Обыкновенное предательство hi
                  Tusv
                  1. IMH Вчера, 21:32
                    Какие громкие слова, однако... но не по теме.
                    IMH
                    1. Tusv Вчера, 21:39
                      Цитата: IMH
                      Какие громкие слова, однако... но не по теме.

                      Ну охолонил пыл новоявленного иудейского юноши. Извеняюсь перед всеми посетителями сайта.
                      Вы же не согласны с Викторычем. Сказано видим, потому и говорим: "Объясните свою борьбу с терроризмом" - А потом ПЗРК у бармалеев оказывается
                      Tusv
                    2. ul_vitalii Вчера, 21:41
                      Цитата: IMH
                      Какие громкие слова, однако... но не по теме.

                      А вы голову то не зарывайте как страус, мы эти приемчики знаем, начиная от безграмотности в написании и т.д. и т.п.червячек вы наш.
                      ul_vitalii
                    3. vm-bt Вчера, 21:52
                      Что заёрзал-то?
                      Кус-мир ин-тохес.
                      vm-bt
                  2. Соломон Кейн Сегодня, 00:03
                    Вас кто учил?

                    Как кто? Вовочка Жаботинский и его фонд......
                    Боря Дятел Уральский(ЕБН Николаевич) пробухал тему.....а ведь мог бюджет страны "отбить" на репатриация евреев в Государство Израиль, по 10 тыс. "бакинских" с лица, покидающего территорию Россию, независимо от направления, типа индульгенция за "проданную Родину и Знамя" wink
                    Соломон Кейн
                    1. Tusv Сегодня, 00:21
                      Цитата: Соломон Кейн
                      Как кто? Вовочка Жаботинский и его фонд......

                      Э. Я Вовочка, по прозвищу Жаботинский. Фонда нету. Врут drinks
                      Tusv
                      1. Соломон Кейн Сегодня, 00:35
                        Фонда нету. Врут
                        ......Вот демоны, набрехали.....а , что Вы таки не там, а здесь или Вы уже там, но всё равно с нами? wink request
                        И как: фонда уже нет, а Вы еще живы?
                        Соломон Кейн
                2. Anarchist Вчера, 21:36
                  Алия́ (ивр. ‏עלייה‏‎, буквально «подъём», «восхождение», «возвышение») — репатриация евреев в Государство Израиль, а до основания Государства Израиль — в Страну Израиля. Является одним из основных понятий сионизма, ныне закреплённым в законе Израиля «О возвращении». Противоположное действие, эмиграция евреев из Израиля, называется словом йерида́ («спуск», «нисхождение»).

                  На мой взгляд, что бегство, что Алия, это одно и то же... Вспомнить о корнях полтора-тысячелетней давности и свалить туда, где теплее... Сторонники теории Дарвина могут без угрызения совести сваливать в Африку! Тоже своего рода - Алия...
                  Anarchist
                  1. IMH Вчера, 22:30
                    Вы занимаетесь дешевым флудом. Тема то серьезная, а вы форумчан отвлекаете. Не хорошо.
                    IMH
                    1. Tusv Вчера, 22:52
                      Вы занимаетесь дешевым флудом. Тема то серьезная, а вы форумчан отвлекаете. Не хорошо.

                      Я тебе сразу сказал, про наркотики и рок эн ролл. А ты про Израиль. Если к вам наркотики будут поставлятся, а ПЗРК? А бармалеи? Ваш Би Би ухи Путину и Трампу прожжужит hi
                      Не флуди сам, да неотфлужен будешь
                      Tusv
                    2. Anarchist Вчера, 23:18
                      Цитата: IMH
                      Вы занимаетесь дешевым флудом.

                      Нет, лишь отвечаю на дешёвый флуд! Вас с темы статьи ни кто соскакивать не заставлял...
                      IMH ↑
                      Сегодня, 21:23
                      Не сбежал, как некоторые, а совершил алию. Почувствуйте разницу.
                      Но получив отпор, на который не можете ответить, пытаетесь всех развернуть к началу...
                      Anarchist
                  2. Соломон Кейн Сегодня, 00:06
                    А ли я, а ли им едем мы в Иерусалим.......
                    И не важно ты иль я , на земле Израиля.... feel laughing
                    Соломон Кейн
                3. Аскет Вчера, 23:03
                  Цитата: IMH
                  совершил алию. Почувствуйте разницу.

                  Скромнее надо быть, и люди к вам потянутся.
                  Ибо не поддающееся критике осознание своей особости и исключительности как раз и ведет к ксенофобии и нацизму в худших проявлениях. А т.н. борьба с антисемитизмом всего лишь идеологическое прикрытие собственных преступлений.
                  Интересная статья попралась на Лехаиме,советую почитать от первого лица о жизни российских евреев . Небольшой отрывок
                  Вот сидит за столом компания. Почти все евреи. Дело происходит спустя пару недель после смерти патриарха Алексия II. И вот пожилой человек, зная, что в сферу моих профессиональных интересов входит жизнь религиозных организаций, задает вопрос об одном из возможных кандидатов на патриарший престол. Задает его так: «А вот у этого антисемита (называет имя) шансы велики?» Я аж поперхнулся:

                  – С чего это вы его в антисемиты записали?!

                  – Так он все время о русских говорит. Русские, русские… Словно больше никто в России не живет! (Нервное подергивание плечами.)

                  Человек этот отнюдь не хам. Воспитанный человек. За столом не пукает. Руки моет, сходив в туалет. Интеллигентной профессии. И пьян не был.

                  – Э, простите, а то, что мы с вами по-русски говорим, вас не оскорбляет? – поинтересовался я. В ответ он лишь брезгливо рукой махнул.

                  Вот что это такое, а? Иврита этот дедушка не знает, из идиша помнит лишь «Киш мир ин тухес» и «Аз ох ун вей». Тору, даже изданную на русском языке и бесплатно полученную от ФЕОР, он в руки не брал ни разу в жизни. Надо же, как его национальное чувство задели… Напоминание о том, что в стране более 80% – русские, крещеные и обращаться к ним для православного священнослужителя дело вполне естественное, – все мимо. И уж тем более слова о том, что за последние 20 лет Русская православная церковь более других сделала для межнационального мира в стране.

                  Кто-то сейчас скажет: да мало чего один чудак брякнет, а автор тут целые концепции выстраивает… На пустом месте. Не на пустом. И мой собеседник вовсе не одинок.

                  К ЧЕМУ ЭТИ ШТУЧКИ Борис Клин
                  Аскет
                4. Радио-няня Сегодня, 00:06
                  Как ни называй, все одно - Сбежал. А могилку в России застолбил?
                  Радио-няня
            2. Hariton Laptev Вчера, 22:15
              Ой Изя шо вы такой изумленный??? Египет, Палестина, Иран, Сирия будем продолжать называть углы где вы пыль высасывали наводя порядок??? И шо вы забывали в земле фараоновой???
              Hariton Laptev
              1. IMH Вчера, 22:31
                Уважаемый форумчанин, тема про Афганистан, про южное подбрюшье России! Не до шуток тут!
                IMH
                1. Александр романов Вчера, 23:05
                  Цитата: IMH
                  Уважаемый форумчанин, тема про Афганистан, про южное подбрюшье России! Не до шуток тут!

                  Рябе,тебе что обрезание сделали по самые яйца? Не до шуток будет,когда Россия и США начнут настоящие разборки.Вот тогда весь остальной мир будет сидеть поджав уши. А пока так,бои местного значения.Мелочь
                  Александр романов
              2. Маки Авелльевич Вчера, 23:11
                Цитата: Hariton Laptev
                Ой Изя шо вы такой изумленный??? Египет, Палестина, Иран, Сирия будем продолжать называть углы где вы пыль высасывали наводя порядок??? И шо вы забывали в земле фараоновой???


                паясничать вам к лицу
                Маки Авелльевич
                1. Tusv Вчера, 23:35
                  Цитата: Маки Авелльевич
                  паясничать вам к лицу

                  А Вам? Израитянам откровенную чушь плести?
                  Tusv
        4. Соломон Кейн Сегодня, 00:27
          Уже дапоставлялись вы «Иглы», что самих сбивают. Может другие рычаги воздействия придумать?

          Соломон Кейн
        5. Incvizitor Сегодня, 00:53
          Взять тактику амерзца в 80-х.Они поставляли "Стрингеры".Ну а мы сейчас "Иглы"..

          Надо не у нас под носом вооружать а желательно на территории ФШИ, там полно недовольных надо всячески это разогревать, пусть эти черти там друг друга жрут.
          Incvizitor
      3. майор Юрик Вчера, 20:37
        Лавров: Россия ждет от США разъяснений о неопознанных вертолетах в Афганистане

        Что-то мне подсказывает,что неопознанные операторы ПЗРК неплохо разрулят проблему неопознанных вертолетов! Мыслю,что рев моментально нашедшегося хозяина этих "призраков" будет слышен по обоим берегам океана! negative
        майор Юрик
        1. IMH Вчера, 20:59
          ПЗРК ждут вас.
          IMH
          1. Manul Вчера, 23:08
            Цитата: IMH
            ПЗРК ждут вас.

            А что вам до нашего "подбрьюшья"? Вы свой "животик" отращиваете и наши комментарии насчет этого не приветствуете. Так вот и кто с ПЗРК будет - особо вас тоже не касается, извиняйте за резкость. Кстати - а чего это вы так вдруг заволновались за судьбу неопознанных вертолетов? lol
            Manul
            1. майор Юрик Сегодня, 00:16
              Цитата: Manul
              Цитата: IMH
              ПЗРК ждут вас.

              А что вам до нашего "подбрьюшья"? Вы свой "животик" отращиваете и наши комментарии насчет этого не приветствуете. Так вот и кто с ПЗРК будет - особо вас тоже не касается, извиняйте за резкость. Кстати - а чего это вы так вдруг заволновались за судьбу неопознанных вертолетов? lol

              Илья,не обращайте внимания! Сей трехбуквенный персонаж под израильским флагом настолько стеснителен,что даже имя держит в секрете,но когда на хозяина наезжают, разражается язвительным сарказмом. Нормальная подпевальная реакция, куча коментов и все по вечному еврейскому принципу- Все кругом глупые,а вот меня-то боженька поцеловал, и прям в кипу! yes
              майор Юрик
              1. Manul Сегодня, 00:39
                Цитата: майор Юрик
                Нормальная подпевальная реакция, куча коментов и все по вечному еврейскому принципу- Все кругом глупые,а вот меня-то боженька поцеловал, и прям в кипу!

                Дык не первый день на сайте, и характер их изучил уже. Наше раздражение для них - мёд и халва. Когда я это понял, мне стало намного проще находить слова, чтобы им ответить.
                P.S.Кстати , ваш пост , про
                неопознанные операторы ПЗРК
                - просто блеск! good Мне очень понравился.
                Manul
      4. Alex Nevs Вчера, 21:38
        не. такое не катит.
        Alex Nevs
      5. Вадим237 Вчера, 21:40
        Уж что, что, а ПЗРК ни кто туда поставлять не будет.
        Вадим237
      6. Пленник Вчера, 22:19
        no Зачем? Надо нам тоже поставлять "стингеры". Пусть передерутся потом между собой. winked
        Пленник
      7. Лексус Вчера, 23:22
        Взять тактику амерзца в 80-х.Они поставляли "Стрингеры".Ну а мы сейчас "Иглы"..

        Меня пару месяцев назад чуть "с потрохами не съели" на форуме за подобное предложение. hi
        Лексус
      8. Вкд Двк Сегодня, 00:14
        Цитата: 210окв
        Взять тактику амерзца в 80-х.Они поставляли "Стрингеры".Ну а мы сейчас "Иглы"..
        Цитата: Геркулесыч
        Сбивать их нужно, и хватит "партнерствовать "с завуалированными врагами!

        Если говорить об этом виде вооружения, то Стингерами и Джавелинами и мы могли бы помочь соседу. Эффект был бы более громкий.
        Вкд Двк
    2. dauria Вчера, 20:15
      Сбивать их нужно


      Где, в Афганистане ? 40-ю армию уже вывели оттуда вроде.
      dauria
      1. Геркулесыч Вчера, 20:21
        dauria -там может '"заблудится "декханин, купивший пзрк еще пару десятков лет назад, по случаю , а вертолеты работе в поле мешают ! hi
        Геркулесыч
        1. dauria Вчера, 20:42
          там может '"заблудится "декханин, купивший пзрк


          Заблудился Миша Горбачёв, когда слил стратегический регион американцам. Их с этих пяти аэродромов теперь только калёным железом можно выковырять.
          dauria
          1. poquello Вчера, 20:53
            Цитата: dauria
            там может '"заблудится "декханин, купивший пзрк


            Заблудился Миша Горбачёв, когда слил стратегический регион американцам. Их с этих пяти аэродромов теперь только калёным железом можно выковырять.

            а не пробовали ещё
            poquello
          2. Капитан Лейтенантов Вчера, 20:58
            Цитата: dauria
            Их с этих пяти аэродромов теперь только калёным железом можно выковырять.

            Только нет больше тех солдат и "калёного железа" нет..
            Нам ДВ удержать от ТОРов , не до жиру, быть бы живу.
            Капитан Лейтенантов
      2. Тралл Вчера, 20:22
        Времена, когда по обеим стороны "нейтралки" проходят ряды траншей многомиллионных армий противников, канули в лету.
        Даже если война не гибридная, все равно вопросы решаются через прокси.
        Вспомните хотя бы(если следите за Сирией), как САА гнала "пузырь" ИГИЛ по территории "зелёных", пропустив его(и потрепав) через свою территорию. А ввод ополченцев в Африке сегодняшний? Короче, в штыковую в региональных конфликтах после артподготовки больше не ходют smile
        Тралл
        1. Suhow Вчера, 23:04
          В ШТЫКОВУЮ ПОСЛЕ АРТ ПОДГОТОВКИ НЕ ХОДЮТ ПРАВДА, а вот придти и добить уцелевших -думаю необходимое действие.
          Suhow
      3. Пленник Вчера, 22:20
        Но местное население осталось. И деньги они по прежнему любят.
        Пленник
    3. Черный_Ватник Вчера, 20:16
      А американцы кинулись разъяснять России, ага. Бегут и спотыкаются.
      Наш МИД блистательно освоил тактику "Требования разъяснений" и метод "Сейчас как оптравим вам ноту протеста, будете тогда знать!"
      Черный_Ватник
      1. Тралл Вчера, 20:27
        Цитата: Черный_Ватник
        А американцы кинулись разъяснять России, ага. Бегут и спотыкаются.
        Наш МИД блистательно освоил тактику "Требования разъяснений" и метод "Сейчас как оптравим вам ноту протеста, будете тогда знать!"

        Вам знакомо такое понятие, как троллинг? Ну или как риторический вопрос. Да дипломатия сейчас в том числе и такая smile
        Тралл
        1. Черный_Ватник Вчера, 21:36
          Ага, помню, как летом звезднополосатые затролили наших лавровцев и отжали дип.собственность. Знатный троллинг был, однако
          Черный_Ватник
      2. Капитан Лейтенантов Вчера, 20:38
        Цитата: Черный_Ватник
        Наш МИД блистательно освоил тактику "Требования разъяснений" и метод "Сейчас как оптравим вам ноту протеста, будете тогда знать!"

        Могут даже отправить семь нот от "до" до "си", это ноты от ралдугина, а так то даже оправдываться не успевают..,могут только отсыпать, но матрасы не понимают,что мельдронат может быть в виде порошка wink
        Капитан Лейтенантов
        1. Черный_Ватник Вчера, 21:33
          Я в свое время мельдоний принимал. До сих пор не могу понять, почему я не чемпион мира)
          Черный_Ватник
          1. Капитан Лейтенантов Вчера, 21:42
            Цитата: Черный_Ватник
            Я в свое время мельдоний принимал. До сих пор не могу понять, почему я не чемпион мира)

            Старина! Дык его закусывать надо! wassat
            Капитан Лейтенантов
            1. Вкд Двк Сегодня, 00:21
              Цитата: Капитан Лейтенантов
              Цитата: Черный_Ватник
              Я в свое время мельдоний принимал. До сих пор не могу понять, почему я не чемпион мира)

              Старина! Дык его закусывать надо! wassat

              Штангой и гирями.
              Вкд Двк
      3. Балу Вчера, 20:58
        Рискну предположить, что таже тактика, что и в Сирии: Военная база снабжения амерзов, вокруг на расчищенной от аборигенов местности тренировочные лагеря ИГИЛ. Готовят плацдарм для выдвижения в Среднюю Азию.
        Балу
        1. Черный_Ватник Вчера, 21:34
          Компетентные люди уже не первый год бьют тревогу касаемо ИГИЛа ( или любой ее производной) в Средней Азии.
          Черный_Ватник
          1. Капитан Лейтенантов Вчера, 22:09
            Цитата: Черный_Ватник
            Компетентные люди уже не первый год бьют тревогу касаемо ИГИЛа ( или любой ее производной) в Средней Азии.

            это да...., а когда 11.09.2001 ,вдруг придумали терроризм, до этого "немного" повзрывав в РФ, пока в Рязани не поймали, типа -эта сахар, огласив на весь МИР-это международный терроизм и мы партнёры в этой борьбе, как вдруг бац, а табачок то врозь, во как....
            Наши г. партнёры чего то в телеке не появляются, осмысливают наверное, что же там трёхголовая гидра пассажиров, с одноимённым партнёрским рейсом порешала с партнёрами на тему "карманов". вот совсем не смешно.
            Капитан Лейтенантов
            1. Черный_Ватник Сегодня, 00:46
              На совсем понял, что вы имели ввиду во втором абзаце.
              Черный_Ватник
    4. poquello Вчера, 20:18
      Цитата: Геркулесыч
      Сбивать их нужно, и хватит "партнерствовать "с завуалированными врагами!

      неопознанные и в Сирии летают, может там начать
      poquello
    5. Касым Вчера, 20:19
      Интересно, где и в какой провинции летают эти неопознанные вертушки. На мой взгляд, начинается "игра" против Ирана. Может и Пакистан стал мишенью для "партнеров" - известно, что штаты отказали им в финансовой помощи. Не верится, что своих бармалеев направят против талибов. hi
      Касым
      1. LiSiCyn Вчера, 23:03
        Цитата: Касым
        Может и Пакистан

        Да, я думаю Пакистан...
        А так же, все "подбрюшье" Ср. А... Самое слабое звено, Туркменистан...
        А, что бы обеспечить "черных", оружием. Надо, вскрыть пакистанские оружейные склады...
        LiSiCyn
      2. albert Вчера, 23:45
        Цитата: Касым
        Может и Пакистан стал мишенью для "партнеров

        Пакистан стал слишком много смотреть в сторону Китая.Закупает оружие, усиливает торговые связи.Речь идет даже о морской базе Китая. на территории Пакистана.Забавно будет. если прикормленные американцами игиловцы начнут атаки пакистанских земель.Своеобразная карма,за поддержку моджахедов против СССР.
        albert
    6. куртка бейна Вчера, 20:39
      Цитата: Геркулесыч
      Сбивать их нужно, и хватит "партнерствовать "с завуалированными врагами!

      Если бы одним вашим постом, как этот можно было бы сбивать вражеский вертолёт, то вы бы уже всю американскую авиацию в афгане уничтожили и принялись бы за бронетехнику. good
      куртка бейна
      1. мерцание Вчера, 21:02
        вы бы уже всю американскую авиацию в афгане уничтожили
        Думаю, он понимает, что это по силам только ЦАХАЛ.
        мерцание
    7. GradusHuK Вчера, 21:23
      Лавров: Россия ждет от США разъяснений о неопознанных вертолетах в Афганистане.Ежели не дождется то очень смело выразит свою озабоченность!
      GradusHuK
    8. Tusv Вчера, 22:00
      Цитата: Геркулесыч
      Сбивать их нужно, и хватит "партнерствовать "с завуалированными врагами!

      А что? Если наглость американскую включить, сами Янки не подкопаются.
      Зафиксирована активность в воздухе у боевиков. Воздух огнем землю не поливает, значит у бармалеев появились собственные ВВС - их сбивать можно. В СБ ООН это прокатит lol
      Tusv
    9. Azazelo Вчера, 22:04
      Правильно. Сначала сбить, потом извиниться не особо усердно(якобы промахнулись). А потом собственно задать вопрос, а что они там делали???
      Azazelo
    10. Ныробский Вчера, 22:49
      Цитата: Геркулесыч
      Сбивать их нужно, и хватит "партнерствовать "с завуалированными врагами!
      Ну-у сами то мы их сбивать не должны. Однако учитывая особую "порядочность партнёров", должны перейти от высказывания предположений и формулирования "интересных" вопросов, которые традиционно остаются без ответов, к прямым действиям, а именно - приданию официального политического статуса Талибану на уровне ООН, с выводом его из категории террористической организации в разряд переговорной стороны с правом голоса, с целью вовлечения в переговорный процесс по мирному урегулированию, с оказанием этой силе военной и гуманитарной помощи для повышения его весовой категории. Если матрасы не хотят договариваться в плане остановки террористического транзита по хорошему, то надо их к этому принуждать через потери. То, что США являются недоговороспособной стороной уже не раз продемонстрировано, а посему попытки вести с ними "разумный" диалог просто ведут к потере времени и обострению ситуации себе в ущерб.
      Ныробский
      1. Felixsoft Вчера, 23:10
        Резервный фонд, Фонд будущих поколений и пр. В том числе и в ценных бумагах США, акциях американских предприятий, и в счетах американских банков. Вся российская элита имеет недвижимость в США или на Западе. Дочка Лаврова гражданка США. У вашего любимого Соловьёва дом в США, и в Италии, второе гражданство Израиля. У Медведева виноградники в Тоскане. Усманов унаследовавший горно-рудную промышленность СССР, больше не налоговый резидент Р.Ф.
        У Нарышкина квартира в Лондоне напротив Вестминстерского дворца.
        И вы всерьёз считаете, что Россия противостоит Западу? А вам не кажется что вас разводят? И максимум, чем может ответить Россия, это запрет на ввоз помидоров.
        Felixsoft
    11. Felixsoft Вчера, 22:57
      Сбивать?! А что делать с российской недвижимостью во Флориде и Майами?! С банковскими счетами? И вы всерьёз полагаете, что Лавров, чья дочка гражданка США ,настроен воинственно?
      Felixsoft
  2. Egorovich Вчера, 20:21
    Лавров конечно далеко не наивен, задавая такие вопросы "партнерам", но матрасия кровно заинтересована в постоянной дестабилизации в Афганистане и никогда не сдаст своих выкормышей.
    Egorovich
    1. ARES623 Вчера, 23:04
      Цитата: Egorovich
      матрасия кровно заинтересована в постоянной дестабилизации в Афганистане и никогда не сдаст своих выкормышей.

      Скорее всего там некого сдавать вообще. Сегодня МО США передала логистику некоторые другие не боевые вопросы в таких точках гражданским подрядчикам. Только в Ираке на такие цели привлечено было более 100 частных компаний, в т.ч. и ЧВК, типа Black Water или DynCorp. К примеру, заключит МО контракт на поставку на базу США в Афганистане туалетного или кухонного оборудования с критской оффшорной компанией Х, а та от своего имени заключит договор с "дочкой" Black Water, зарегистрированной в в какой-то Доминиканской республике, на транспортировку этого оборудования. Вот и летает в небе Афганистана "чё попало". Чинук, что военный, что не военный, - одного цвета и профиля. А собьют - заплатит Принс семьям погибших или нет, как в контракте с пилотами указано. Но главное, МО и Госдеп совершенно ни причем! Такую схему более 10 лет отрабатывают в Ираке. Так они Лаврову и ответят: "Не имеем ни малейшего понятия, о чем вы спрашиваете!!!"
      ARES623
  3. Rusland Вчера, 20:31
    Самый простой способ - сбить, а хозяин сразу отыщится.
    Rusland
    1. мерцание Вчера, 21:05
      Цитата: Rusland
      Самый простой способ - сбить, а хозяин сразу отыщится.
      good good надо Лаврову подсказать этот способ laughing
      мерцание
  4. varakin_54 Вчера, 20:58
    А в чем проблема, подбросить талибам неизвестные ПЗРК Стрела 2М и пусть себе летают или неизвестный СУ 37, без опознавательных знаков, посбивал их к чертовой матери. Хватит уже-Ребята, давайте жить дружно!!!
    varakin_54
  5. Иван58 Вчера, 21:02
    Не дождёмся. Потому как плевали они на наше партнёрство.
    Иван58
  6. rocket757 Вчера, 21:29
    Нормальный такой трафичек, туда бармалеев и сопутствующие "товары" обратно "белый" в немереных количествах! И шо тут возмущаться, озабоченность проявлять тут нюхать надо или другим каким образом воспринимать "дружественную" заботу о страждущих!!!
    rocket757
  7. Ratmir_Ryazan Вчера, 21:34
    Да все нам понятно, вопрос на сколько мы к этому готовы?!
    Ratmir_Ryazan
  8. КОТ БАЮН Вчера, 22:07
    Россия ждет от США разъяснений о неопознанных вертолетах в Афганистане

    Бесполезное это занятие - дожидаться от полосатых собак разъяснений по поводу серого трафика... Как ни крути, а кроме как к наркоте, вся их операция, по большому счету, отношения и не имеет. И как бонус еще нужна точка нестабильности возле границ РФ.
    КОТ БАЮН
    1. Соломон Кейн Сегодня, 00:18
      И как бонус еще нужна точка нестабильности возле границ РФ.

      Замечу, и ни одна.....
      Не будет летящих вражеских самолётов, ракет, натовских солдат. (Все это будет, но потом)... А сначала все будет иначе...

      Начну с того, что всем в России надо четко и ясно осознавать, что, как давно нет армий европейских стран, так больше не существует "украинской армии", нет давно "литовской, латышской, эстонской, грузинской, молдавской". А все эти вооруженные формирования, финансируемые США, обучаемые США, вооружаемые США, ни что иное, как только подразделения американской армии, выполняющие задачи исключительно американских интересов. И не должно быть ни у кого сомнения в том, что с Россией США будет воевать исключительно их руками и жизнями их солдат.

      Начало "горячей" войны США с Россией увидят все - Грузия вновь нападет на Ю.Осетию. Молдавия на Приднестровье. Украина на ДНР и ЛНР и провокации в Крыму. Азербайджан нападет на Армению. Взорвется Средняя Азия (нападут со стороны Афганистана скопленные там остатки ИГ (запрещённые в РФ) на наших пограничников в Таджикистане).

      В Прибалтийских республиках начнутся провокации против русских. Попытки поджечь Северный Кавказ будут сопровождать одиночные теракты. Эти конфликты по периметру и внутри России, так же будут сопровождаться истерическими воплями в западных СМИ и либеральных кругах у нас "о агрессивном поведении России" (которая не сможет безучастно за всем этим наблюдать и попытается "тушить" пожары) А с нарастанием попыток дестабилизировать политическую обстановку внутри России путем провокаций, либеральные (и не только) круги будут усиленно создавать негативную провокационную "картинку" для западных СМИ.
      Соломон Кейн
  9. gukoyan Вчера, 22:25
    Западные партнёры... Какие они нам партнёры?
    gukoyan
Картина дня