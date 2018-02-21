Искушение миротворцами

Любые сообщения, о каком бы то ни было прогрессе в отношениях с США, предсказуемо вызывают немалую тревогу значительной части российского общества. Поскольку убежденность в абсолютной недобросовестности Вашингтона сочетается со все еще свежими воспоминаниями о многочисленных предательствах национальных интересов страны режимами Горбачева и Ельцина. Раны, нанесенные в тот страшный период нашей истории все еще очень болезненны.Именно поэтому сообщения о успехе переговоров помощника президента России Владислава Суркова и представителя Госдепа Курта Волкера по Донбассу, вызвали немалую тревогу, как в России, так и в Народных Республиках. Тем более, что к нагнетанию немедленно подключились обычные в таких случаях «эксперты» - «всепропальщики». Часть которых, явно не относятся к разряду бескорыстных паникеров, а стремится, спекулируя на страхах, изменить политические расклады накануне выборов президента РФ, подорвав доверие к власти.Еще больше беспокойств вызвал план экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена по вводу в Донбасс 20-тысячного контингента миротворцев со Швецией во главе. Тем более, что некоторые украинские СМИ, и российские блогеры, использующие их в качестве главного источника информации, уверяли, что проект Расмуссена и есть результат встречи Волкера и Суркова.Впрочем, этот план в реальности никакого отношения к переговорам российского и американского представителей не имеет. Поскольку целиком и полностью является плодом творчества советника Порошенко (именно такой почетный пост занимает бывший генсек альянса), на которое его никто, кроме, разве что, нынешнего шефа, не уполномочивал.В реальности, ни о каком «сливе Донбасса» речи не идет, хотя бы потому, что любое движение в вопросе введения в зону противостояния миротворцев ООН намертво блокируется Киевом, действующем, надо полагать, в соответствии с четкими указаниями Вашингтона.Так, даже вариант Расмуссена отвергнут украинской стороной (представителем которой он, строго говоря, и является), из-за предполагаемого участия в ней белорусского контингента. Как заявили народные депутаты Рады, с белорусскими паспортами в Донбасс смогут проникнуть российские военные. Сами выносят предложение, сами его с негодованием отвергают, - такой получается внутриукраинский диалог по миротворцам ООН.Собственно, неспособность Киева сформировать даже на своем национальном уровне консолидированную позицию, исключает возможность, какого-то ни было продуктивного взаимодействия с ним.Впрочем, по одному вопросу в украинском руководстве полный консенсус – это отказ от прямых переговоров с Народными Республиками. Что по сути дела полностью закрывает тему миротворцев, поскольку без согласия всех сторон конфликта они не могут быть направлены Совбезом ООН.В этом ключе ситуация с миротворцами здорово напоминает Минские соглашения, которые не будучи реализованы, тем не менее стали настоящим камнем на шее киевской хунты, и в некоторой степени сдерживают эскалацию насилия.Напомним, что в момент их подписания Кремль тоже обвиняли в «сливе Донбасса».Что же касается миротворцев ООН, то и Москва и Вашингтон, прекрасно понимают, что инициатива с их вводом, скорее всего никогда не будет реализована. Однако само обсуждение этого вопроса используют не только для прощупывания позиций друг друга, но и для нанесения информационных ударов.Так, например, заявление Владислава Суркова о значительном прогрессе во время дубайской встречи с Волкером, немедленно активизировали в США несколько притихшие нападки на Дональда Трампа, в адрес которого вновь посыпались обвинения в «работе на Кремль».Американская «ответка», выразившаяся в очередной серии «Путин всех сдал», как мы видим, ждать себя не заставила.Таким образом, все разговоры о миротворцах по сути дела, являются дымовой завесой, под прикрытием которой Киев и Вашингтон готовят новую агрессию против Народных Республик. А Луганск и Донецк готовятся к ее отражению, опираясь на политическую, экономическую и моральную поддержку Москвы.В свете всего происходящего возникает вопрос: а возможно ли вообще договариваться с Западом? Опыт зимних олимпийских игр 2018 года показывает, что даже полное выполнение нашей страной поставленных перед ней требований не дает гарантий, что наши оппоненты выполнят даже обозначенные ими самими условия. Они непременно найдут повод, не брезгуя даже очевидным подлогом и провокациями, чтобы уклонится от взятых обязательств, и ухудшить наше положение. То есть договариваться с Западом, на его условиях, это все равно, что надеяться выиграть у шулера или бригады «наперсточников».Хотя, надо признать, что иногда конструктивный разговор получается. Так, во время Дебальцевского котла, когда защитники Донбасса держали карателей за горло, а режим Порошенко весел на волоске, встреча в Минске была очень содержательной и продуктивной.Можно предположить, что для успешного решения вопроса миротворцев ООН нужны аналогичные условия. Только в случае если они вновь возникнут, эта инициатива уже утратит свою актуальность, и едва ли будет нужна ЛДНР и России.