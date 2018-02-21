Комплекс РБ-341В «Леер-3»: бомбардировщик РЭБ и просто полезный







Запуск и прогрев...



Запуск и прогрев...







Старт





"Орлан" уходит в небо. На пару часов.



Старт"Орлан" уходит в небо. На пару часов.



Рабочее место командира/оператора оборудования





Здесь сидят те, кто управляет "Орланами"



Рабочее место командира/оператора оборудованияЗдесь сидят те, кто управляет "Орланами"

«Леер-3». Можно уже сказать, что не новинка, а вполне такой испытанный боец. И это факт: боевое крещение проходило в Сирии, причем с поставленными задачами справлялись и расчеты, и техника.Что можно сказать про комплекс, мы скажем. И, соответственно, покажем. Благо наша любимая и родная уже бригада РЭБ ЗВО позволила это сделать.Комплекс «Леер-3» технически состоит из одного автомобиля «КаМаЗ» с соответствующей начинкой и двух (трех) БЛА «Орлан-10».«Орлан-10».Радиус применения, км — до 120Максимальная продолжительность полета, часов — 10 (может больше, если правильно подойти к вопросу регулировок)Взлетный вес БЛА, кг — 18Размах крыла, м — 3,1Максимальная масса полезной нагрузки, кг — 2,5Скорость полета, км/ч:Максимальная – 150;Крейсерская – 80Максимальная высота полета, м – 5000Основным полезным свойством «Орлана-10» является возможность применения сменных полезных нагрузок. Благодаря сменным «начинкам», БЛА в составе комплекса могут совершать следующие действия:— подавление мобильной связи;— имитация работы базовой станции сотовой связи в диапазонах GSM 900, 1800, 2000, 2500 и отправка ложных сообщений;— обнаружение абонентских точек (мобильные телефоны, планшеты и другие комплексы связи);— ведение разведки путём определения точек излучения аппаратов в сетях GSM;— нанесение местоположения абонентских точек на цифровую карту;— передача данных о месте абонентских точек артиллерийским расчетам для нанесения огневого удара.Кроме того, «Орлан-10» в состоянии выполнять роль бомбардировщика. Только вместо бомб используются модули подавления. Но тоже весьма увесисто, кстати.Если говорить о дальнобойности, то тут все просто. «Орлан» может нести комплект аппаратуры в центроплане (мощность 10 Вт), и работать по абонентам на расстоянии до 6 км. Есть комплекты, размещаемые в крыльях, мощностью 2 Вт каждый. С ними дальность воздействия до 3,5 км.Диапазон частот весьма широк. От 900 до 2500 МГц. Новинки, появившиеся в 2017 году позволяют «Лееру» прочно освоить 3G и 4G, чего не было раньше.Расчет комплекса 4 человека.Первоначальной задачей расчета является развертывание станции в отведенное время.Половина расчета занимается "Орланом", вторая — антеннами и прочими элементами.Кстати, "Леер-3№ — первый комплекс, в котором тяжелые вещи типа бензогенератора извлекаются с помощью лебедки.Пока двигатель прогревается, натягивается пусковая катапульта.Посадка аппарата производится с помощью амортизатора и парашюта. На заранее выбранную площадку. Желательно поровнее.Как видно, посадка была произведена успешно.Пока собирали и разворачивали БЛА, вторая половина расчета работала на станции.Установили антенну и все подключили.За операторами-летчиками находится спальное место. Когда я зашел, там отдыхал второй "Орлан".Еще в оснащение комплекса входит такая полезная вещь, как палатка. Ее можно развернуть в стороне от машины и работать, скажем так, не в тесноте кунга. На свежем воздухе. Но это когда не нужны ни кондиционер, ни отопитель.В целом же, "Леер-3" не только современный в боевом и техническом плане комплекс, но и удобный. Если сравнивать с "Красухой-2о" — верх комфорта. Но и ведь рассчитывался он минимум на 10 часов работы. Так что все оправдано.Применение комплекса тоже весьма впечатляет. Заблокированная связь — это только полбеды. Возможности "Леера" лежат далеко за пределами обычной радиоэлектронной борьбы, а, скорее, в области психологической войны.Например, что могут устроить несколько тысяч абонентов, получивших СМС от аналога нашего МЧС о ядовитом выбросе на ближайшем предприятии? Утечка хлора из холодильников мясокомбината, например. Шороху наделать можно.В общем, так как вряд ли кто-то усомнится в возможностях наших комплексов РЭБ, в заключение стоит отметить, что "Орлан-10" производит впечатление вполне себе нормального аппарата. Ничем не хуже по возможностям, чем зарубежные аналоги.А "Леер", да вместе с "Жителем", может наделать весьма нешуточных дел при необходимости.