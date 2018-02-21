Комплекс РБ-341В «Леер-3»: бомбардировщик РЭБ и просто полезный
«Леер-3». Можно уже сказать, что не новинка, а вполне такой испытанный боец. И это факт: боевое крещение проходило в Сирии, причем с поставленными задачами справлялись и расчеты, и техника.
Что можно сказать про комплекс, мы скажем. И, соответственно, покажем. Благо наша любимая и родная уже бригада РЭБ ЗВО позволила это сделать.
Комплекс «Леер-3» технически состоит из одного автомобиля «КаМаЗ» с соответствующей начинкой и двух (трех) БЛА «Орлан-10».
«Орлан-10».
Радиус применения, км — до 120
Максимальная продолжительность полета, часов — 10 (может больше, если правильно подойти к вопросу регулировок)
Взлетный вес БЛА, кг — 18
Размах крыла, м — 3,1
Максимальная масса полезной нагрузки, кг — 2,5
Скорость полета, км/ч:
Максимальная – 150;
Крейсерская – 80
Максимальная высота полета, м – 5000
Основным полезным свойством «Орлана-10» является возможность применения сменных полезных нагрузок. Благодаря сменным «начинкам», БЛА в составе комплекса могут совершать следующие действия:
— подавление мобильной связи;
— имитация работы базовой станции сотовой связи в диапазонах GSM 900, 1800, 2000, 2500 и отправка ложных сообщений;
— обнаружение абонентских точек (мобильные телефоны, планшеты и другие комплексы связи);
— ведение разведки путём определения точек излучения аппаратов в сетях GSM;
— нанесение местоположения абонентских точек на цифровую карту;
— передача данных о месте абонентских точек артиллерийским расчетам для нанесения огневого удара.
Кроме того, «Орлан-10» в состоянии выполнять роль бомбардировщика. Только вместо бомб используются модули подавления. Но тоже весьма увесисто, кстати.
Если говорить о дальнобойности, то тут все просто. «Орлан» может нести комплект аппаратуры в центроплане (мощность 10 Вт), и работать по абонентам на расстоянии до 6 км. Есть комплекты, размещаемые в крыльях, мощностью 2 Вт каждый. С ними дальность воздействия до 3,5 км.
Диапазон частот весьма широк. От 900 до 2500 МГц. Новинки, появившиеся в 2017 году позволяют «Лееру» прочно освоить 3G и 4G, чего не было раньше.
Расчет комплекса 4 человека.
Первоначальной задачей расчета является развертывание станции в отведенное время.
Половина расчета занимается "Орланом", вторая — антеннами и прочими элементами.
Кстати, "Леер-3№ — первый комплекс, в котором тяжелые вещи типа бензогенератора извлекаются с помощью лебедки.
Пока двигатель прогревается, натягивается пусковая катапульта.
Посадка аппарата производится с помощью амортизатора и парашюта. На заранее выбранную площадку. Желательно поровнее.
Как видно, посадка была произведена успешно.
Пока собирали и разворачивали БЛА, вторая половина расчета работала на станции.
Установили антенну и все подключили.
За операторами-летчиками находится спальное место. Когда я зашел, там отдыхал второй "Орлан".
Еще в оснащение комплекса входит такая полезная вещь, как палатка. Ее можно развернуть в стороне от машины и работать, скажем так, не в тесноте кунга. На свежем воздухе. Но это когда не нужны ни кондиционер, ни отопитель.
В целом же, "Леер-3" не только современный в боевом и техническом плане комплекс, но и удобный. Если сравнивать с "Красухой-2о" — верх комфорта. Но и ведь рассчитывался он минимум на 10 часов работы. Так что все оправдано.
Применение комплекса тоже весьма впечатляет. Заблокированная связь — это только полбеды. Возможности "Леера" лежат далеко за пределами обычной радиоэлектронной борьбы, а, скорее, в области психологической войны.
Например, что могут устроить несколько тысяч абонентов, получивших СМС от аналога нашего МЧС о ядовитом выбросе на ближайшем предприятии? Утечка хлора из холодильников мясокомбината, например. Шороху наделать можно.
В общем, так как вряд ли кто-то усомнится в возможностях наших комплексов РЭБ, в заключение стоит отметить, что "Орлан-10" производит впечатление вполне себе нормального аппарата. Ничем не хуже по возможностям, чем зарубежные аналоги.
А "Леер", да вместе с "Жителем", может наделать весьма нешуточных дел при необходимости.
Автор: Роман Скоморохов, видео: Роман Кривов
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