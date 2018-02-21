13:02 21 февраля

Жечужины из навозной кучи

Оптимистические новости, в отличие от «всепропальских», сами по себе с неба не падают



Считаете, что средства массовой информации не нуждаются ни в какой форме корректировки своей деятельности со стороны государства? Отлично! Вы замечательный демократ! А посему, устраивайтесь поудобней в информационной выгребной яме! Других вариантов у нас для вас нет.


Человек от природы устроен так, что его всегда тянет на что-нибудь остренькое, волнительное и предельно душещипательное. Ну, а каков спрос, таково и предложение. В лентах новостей с утра до вечера в глазах рябит от сплошного потока разнокалиберных бедствий и катаклизмов. Но если, паче чаяния, какой-нибудь инцидент, или авария, в конечном счете, заканчиваются «хэппи-эндом», то об этом, чаще всего, никто из охотников за сенсациями даже не вспомнит. Не в ходу нынче сенсации со знаком плюс. Вот так и возникает прискорбная однобокость нашего мировосприятия с неизбежными выводами, типа «Пора валить из этой страны!».

Приведу только один, вполне миниатюрный, но зато весьма показательный пример того, как это работает.

4 июня далекого уже 2015 года при заходе на посадку на аэродром Бутурлиновка (Воронежская область) произошла авария фронтового бомбардировщика Су-34 (бортовой номер "28 красный", регистрационный номер RF-95067) из состава 47-го отдельного смешанного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 1-го командования ВВС и ПВО России. Самолет выехал за пределы ВПП и перевернулся. К счастью, экипаж практически не пострадал.



Тем не менее – факт, как говорится, «жареный» и потому ажиотажное внимание охочей до таких «движух» прессы ему было обеспечено. Отметились на этой теме практически все, кому было не лень.

Вот только две из многих сотен тогдашних публикаций - на Ленте. Ру и Форбсе.





С тех пор прошло почти три года. Про тот давний инцидент все дружно забыли. Практически никого из так называемой «мейнстримовской» прессы не заинтересовала дальнейшая судьба разбитого самолета. Думаю, что у них даже вопроса такого не возникло. Ну, разберут его на запчасти и дело с концом. О чем писать?

И если бы не случившийся на днях визит министра обороны РФ Сергея Шойгу на Новосибирский авиазавод им. В. Чкалова, так бы и осталось у этой истории печальное многоточие на вечнозеленую тему о том, что у «этих русских все вверх ногами, даже самолеты».
Так вот, в ходе осмотра цехов предприятия, в кадр фотокорреспондента попал один из недавно отремонтированных самолетов. Скорее всего - чисто случайно, просто стоял он там. И, представьте себе, им оказался наш старый знакомый! Тот самый «скапотировавший» в Бутурлиновке Су-34 с бортовым номером «28 красный». Живой, здоровый и полностью готовый к дальнейшему прохождению службы! Отремонтировали таки заводские умельцы этого бедолагу!

Спасибо военно-промышленному блогу БМПД, который поместил в сообщении о визите министра фотографию этого самолета и тем самым, вольно или невольно, стал, скорее всего, единственным кто поставил счастливую точку в этой истории! Единственным! Против многих тысяч наперебой смаковавших очередную «чернуху» про аварию на аэродроме. А теперь наложите это жуткое соотношение негатива и позитива на всю нашу жизнь и получите ту самую информационную «картину маслом», от которой впору повеситься.

И это тем более обидно, что в реальной жизни есть куда больше поводов для оптимизма, чем нам изволят сообщать. И выжать этот «лимон» позитива можно без особого труда, порой даже не сходя с места!

В той же малюсенькой заметке о визите Шойгу на завод есть еще несколько фотографий. И они тоже как луч света в темном царстве! На них сотрудники предприятия – инженеры, техники, рабочие. И все как один – молодежь!



Еще пару лет назад такие же фото из заводских цехов нагоняли грусть – у станков стояли 70-летние ударники советских пятилеток. А сегодня у них уже есть подготовленная смена! И это не только Новосибирск! Аналогичные картинки, подтверждающие факт широкого омоложения производственных кадров, приходят с Уралвагонзавода, с «Алмаз-Антея», «Иркута», с массы других предприятий, где открываются новые производства, запускаются новые проекты, устанавливается современное оборудование.
Вот, например, свежее видео из цехов «Уралвагонзавода». Лучшие в мире танки делает лучшая в мире молодежь!:



А это значит, что близка к разрешению державшая страну за горло многие годы проблема преемственности поколений, перезапущена, по крайней мере – в индустриальных зонах, разваленная ранее система профтехобразования. И даже, не побоюсь этих слов - учебный процесс в инженерных вузах переналажен с учетом требований самого современного уровня технологий! И, стало быть – у России есть гарантированное научно-технологическое будущее, а не только грустная участь всемирной бензоколонки.

Конечно же, все вышенаписанное - это всего лишь «заметки на полях», навеянные несколькими случайно попавшими на глаза фотографиями. Но благодаря им я еще раз убедился, что не все так плохо в «этой стране», как нам постоянно талдычат ассенизаторы от журналистики. Было бы только желание найти еще что-нибудь, кроме дерьма!
Автор: Юрий Селиванов


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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 57

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  1. Uncle Lee Сегодня, 06:02
    ассенизаторы от журналистики
    это самое точное определение ! Достали уже своей чернухой ! И чем "страшней" заголовок, тем мизерней происшествие !
    Uncle Lee
    1. рюрикович Сегодня, 06:29
      Цитата: Uncle Lee
      И чем "страшней" заголовок, тем мизерней происшествие !

      Западная школа request ...
      рюрикович
      1. 210окв Сегодня, 06:59
        Я согласен.Есть производства где идёт перевооружение производства и работает молодежь.Но к сожелению массовой эта тенденция не стала,особенно в производстве не относящейся к ВПК или добыче нефти и газа.
        210окв
        1. андрей юрьевич Сегодня, 07:09
          Но благодаря им я еще раз убедился, что не все так плохо в «этой стране», как нам постоянно талдычат ассенизаторы от журналистики. Было бы только желание найти еще что-нибудь, кроме дерьма!
          Автор конечно не в курсе,что кроме предприятий "оборонки",где работает прекрасная молодёжь,собирающая лучшие в мире танки,есть гражданские предприятия влачащие жалкое существование,со своими стариками и "предпенсионерами",есть города и районы где просто нет работы,есть умирающие деревни с никому не нужной землёй, "мажорить" глядя на "ИРКУТ" или "УВЗ"-легко, а пойди пройдись по стране...
          андрей юрьевич
          1. raw174 Сегодня, 08:16
            Цитата: андрей юрьевич
            а пойди пройдись по стране.

            Ну пройдите. у меня ММК под боком, товарищ токарем там трудится, ему 30 лет, в основном молодёжь работает. у токаря з\п от 40 тыс. что для нашего региона вполне прилично. Это далеко не самая высокооплачиваемая работа, к примеру сварщики получают от 60 тыс. Я не о начальниках говорю, я работягах. Есть один человек знакомый с ЧТПЗ, та же история, преобладает молодёжь, стариков практически нет, только в руководстве, з\п так же достойная. Это примеры, которые я могу привести по личным знакомым, не из Гуголов... Наверняка не единичные случаи.
            raw174
            1. EvilLion Сегодня, 08:29
              В стране уже давно не хватает людей на рабочие специальности, но им до сих пор методичку не поменяли.
              EvilLion
            2. Ингвар 72 Сегодня, 10:31
              Цитата: raw174
              Ну пройдите. у меня ММК под боком,

              Пройдите на АвтоВАЗ. где численность рабочих сократилась по сравнению с 1991-м на 2 трети. И продолжают сокращать. А сколько закрыто смежных предприятий, ориентированных на ВАЗ? Десятки тысяч людей вынужденны прозябать в нищете. Это с личного примера, если что.
              Ингвар 72
              1. raw174 Сегодня, 10:41
                Цитата: Ингвар 72
                с 1991-м на 2 трети.

                Согласен, что у разных предприятий разная ситуация, всё же условия рынка меняются. У нас в селе численность занятых на с\х производстве сократилась (навскидку) процентов на 70-80, а почему? Да потому что современная техника в 10 раз производительнее и больше не нужно держать столько комбайнеров и механов... Раньше (при Союзе) зерно возили на "Полуторке" и их были целые автопарки с десятками машин, кузницами и мастерскими, целая деревня! Сейчас их с успехом заменит пара Камазов с прицепами... При том, что уражаи меньше не стали и земли обрабатываются в тех же и даже больших объемах. В начале 90-х на Автовазе видимо было больше ручного труда... Опять же конкуренция, ведь завод долгое время выпускал неконкурентный товар...
                raw174
                1. Ингвар 72 Сегодня, 10:47
                  Цитата: raw174
                  больше не нужно держать столько комбайнеров и механов

                  В Китае с вами не согласятся. wink Рабочих рук там в сотни раз больше. все при деле. Дело в неправильной политике государства - мы свои автозаводы продаем французам под отверточную сборку, а китайцы своими авто весь мир завоевывают. И поверьте. качество у них с каждым годом лучше.
                  Цитата: raw174
                  В начале 90-х на Автовазе видимо было больше ручного труда...

                  на самом деле его больше сейчас - где раньше стояли автоматические сварочные линии. сейчас стоят "карусели" и вокруг них бегают дядьки со сварочными клещами. прям как в 60-х. laughing
                  Ингвар 72
                  1. EvilLion Сегодня, 11:40
                    Когда у тебя есть десятки миллионов китайцев, то, конечно, проще не механизировать и автоматизировать производство, а делать все руками китайцев.

                    А про АвтоВАЗ, ты даже не знаешь, где он находится.
                    EvilLion
                2. EvilLion Сегодня, 11:51
                  При Союзе, еще сталинском была нормальная организация с механизаций с/х работ силами МТС. За счет этого в Войну с голоду не передохли, а чтобы солдат на фронте не то, что голодал, просто недоедал, такого просто не было. Потом Хрущ МТС разогнал, а технику отдал колхозникам, которые ее по причине пьянства и неграмотности ломали, а потом, прямо как мой дед по отцу рассуждали, что: "в городе до 12 часов спят", хотя в городе рабочий к 7 утра шел на завод и делал там трактора с машинами, для этих самых колхозов. А еще и школоту и дефицитных специалистов каждый год на с/х-работы, какую-нибудь свеклу убирать, пока местная пьянь под забором валяется.

                  Неудивительно, что когда всё это кончилось всё естественным образом организовалось постепенно в примерно такие же структуры, есть агрохолдинг, есть предприятие, которое ему технику предоставляет. И имеем сейчас уровень с/х производства примерно такой же, как в позднем РСФСР (больше не съедим, а на экспорт, так туда не пробиться), но при оснащенности техникой в 4 раза ниже. Запашки тоже меньше, всякие бестолковые территории нашли лучшее применение.
                  EvilLion
              2. EvilLion Сегодня, 11:41
                Я не удивлюсь, если это окажется просто враньем. И личный пример дальше дивана не распространяется. А в соседней конфе ты же будешь под другим ником писать, что АвтоВАЗ ничего не делает, и его надо закрыть.
                EvilLion
          2. Serg65 Сегодня, 08:18
            Цитата: андрей юрьевич
            есть умирающие деревни с никому не нужной землёй,

            Юрич, кто хочет, тот работает, а кто манну небесную ждёт, то и при Союзе недоволен был!
            Serg65
          3. EvilLion Сегодня, 08:28
            Ну вы-то ее с дивана уже прошли и точно знаете, что работы нигде нет и мы все умрем.
            EvilLion
          4. Аскет Сегодня, 08:41
            Цитата: андрей юрьевич
            есть города и районы где просто нет работы,есть умирающие деревни с никому не нужной землёй, "мажорить" глядя на "ИРКУТ" или "УВЗ"-легко, а пойди пройдись по стране...

            Эти споры и дискуссии из разряда -стакан наполовину полон или наполовину пуст. Правы и те и другие...Допустим в Орловской области практически нет заброшенных земель сельхозназначения а в Ивановской полно.
            площадь земельного фонда Российской Федерации составляет 1709.8 млн. гаСельскохозяйственные угодья, в том числе и пашни, наиболее ценные земли, раскинулись на площади в 130 млн. га - это примерно столько же, сколько во всех остальных странах Европы вместе взятых.

            По площади пахотных земель Россия уступает только США (190 млн. га) и Индии (170 млн. га). Тем не менее, российские пашни находятся в своём большинстве в не очень благоприятных климатических условиях, что снижает их ценность, в сравнении другими странами.

            Сельхозугодья во всех категориях земель (земли поселений; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; земли особо охраняемых территорий и объектов; земли лесного фонда; земли водного фонда; земли запаса) по своему составу представлены так:

            Площадь сельскохозяйственных угодий 220.7 млн. га, или 12.9 %, из которых

            площадь пашни 130 млн. га,
            залежи - 4.8 млн. га,
            многолетние насаждения - 1.8 млн. га,
            сенокосы - 24,0 млн. га,
            пастбища - 68.0 млн. га.
            Несельскохозяйственные угодья занимают 1489.1 млн. га, или 87,1 %.

            Источник: https://www.zemvopros.ru/page_11543.htm
            Вывод- говорить об умирающих деревнях с никому ненужной землей в настоящее время явное преувиличение,хотя заброшенные земли с\х назначения есть в каждом регионе. Согласно новому закону их невозможно перевести в иную категорию, как раньше покупали у совхозов гектары за бесценок и строили там коттеджи или использовали по иному назначению, сейчас же если собственник их не использует по назначению в течении 3-х лет можно нарваться на большие неприятности.то же самое касается частных подворий со статусом ЛПХ, забросил участок будь добр заплатить штраф 50тыр.

            С 1 июля вступили в силу поправки к закону о землепользовании. Теперь земли сельскохозяйственного назначения могут изымать у собственников, если они находятся в заброшенном состоянии.

            Если участок не обрабатывался более 3 лет, муниципалитеты могут на законных основаниях изъять участок у собственника.

            Неоформленные и заброшенные земли сельхозназначения могут изъять у владельцев
            Аскет
            1. Ингвар 72 Сегодня, 10:38
              Здравствуйте Станислав! hi Долго вас не было видно.
              По теме - насчет сельского хозяйства в стране действительно идет подъём, но только за счет крупных холдингов. В промышленности по прежнему вялая стагнация, которая не компенсируется "штучными" достижениями. request
              Ингвар 72
          5. woron333444 Сегодня, 10:30
            андрей юрьевич И в советское время на один успешный колхоз-совхоз 20 отстающих.
            woron333444
        2. АА17 Сегодня, 12:53
          Уважаемый, 210окв. Ваши мысли разделяю. Дополню. Сейчас, некоторые "эксперты" твердят: пусть у нас проблемы с выпуском товаров народного потребления, но зато мы на первых местах по выпуску военной продукции. При дальнейшей стагнации в "гражданской промышленности" с усилением санкций, доступ к зарубежным комплектующим, используемых в продукции военного назначения, будет уменьшаться. Особенно в отраслях, связанных с электроникой. В результате, ВПК также будет деградировать.
          АА17
    2. Евдоким Сегодня, 07:20
      Цитата: Uncle Lee
      ассенизаторы от журналистики
      это самое точное определение ! Достали уже своей чернухой ! И чем "страшней" заголовок, тем мизерней происшествие !

      Если человеку постоянно талдычить через СМИ, что он как хрюндель живет в хлеву, и всё пропало, то люди с неустойчивой психикой могут начать хрюкать, и не дай бог обретут повадки обитателей этого хлева. hi
      Евдоким
      1. spirit Сегодня, 07:49
        Основной посыл Тв ,вы живёте в хлеву, но посмотрите на Хохлов ? На запад, одни пи... И прочая нечисть ,так что живите в хлеву зато стабильно же)
        spirit
      2. Petr1968 Сегодня, 10:46
        Цитата: Евдоким
        Если человеку постоянно талдычить через СМИ, что он как хрюндель живет в хлеву, и всё пропало, то люди с неустойчивой психикой могут начать хрюкать, и не дай бог обретут повадки обитателей этого хлева.

        Это какие федеральные СМИ это талдычат каждый день? Можно уточнить, что Вы смотрите и читаете, интересно прям.
        Petr1968
    3. НЕКСУС Сегодня, 10:35
      Цитата: Uncle Lee
      это самое точное определение ! Достали уже своей чернухой ! И чем "страшней" заголовок, тем мизерней происшествие !

      А журналистская возня и компетенция под стать возне в Доме-2. Все тоже самое. Набирают сотрудников по обьявлению,а после печатают всякую ересь,ни сколько не стесняясь. Точно такой же цирк,как и в зоопарке Собчак и ее питомцами.
      НЕКСУС
  2. Dart2027 Сегодня, 06:28
    К сожалению это началось не сейчас. Как сказал Мединский - национальный недостаток русских это морально-исторический мазохизм.
    Dart2027
    1. Petr1968 Сегодня, 10:48
      Цитата: Dart2027
      Как сказал Мединский

      Тот еще авторитет. Думаю после марта 2018 его не будет на этой должности.
      Petr1968
      1. Dart2027 Сегодня, 11:20
        Цитата: Petr1968
        Тот еще авторитет.

        Считаете, что он неправ?
        Dart2027
  3. Silvestr Сегодня, 06:37
    на принципе "жаренных фактов" построена вся желтая пресса. Ну а пресса соответствует "четвертой власти"- битву за умы никто не отменял.На формировании прессой "общественного мнения" построена вся антироссийская риторика. Дальше будет хуже.
    Silvestr
  4. Fil743 Сегодня, 07:07
    Не возьмутся борзописцы за такую неформатную новость, не поверят им. Скажут спецом к визиту Кожугетыча на АБСОЛЮТНО новый самолет нанесли старый номер. Увы, за 30 лет "свободной" прессы негативную реакцию на хорошую новость у народа борзописцы уже сформировали. Это ж серийные номера сравнивать, формуляры смотреть, очевидцев искать. Скукотищщща и "пипл не схавает"
    Fil743
    1. куртка бейна Сегодня, 08:18
      Цитата: Fil743
      Не возьмутся борзописцы за такую неформатную новость, не поверят им. Скажут спецом к визиту Кожугетыча на АБСОЛЮТНО новый самолет нанесли старый номер.

      Где вы номер на самолёте увидели?
      куртка бейна
  5. andrewkor Сегодня, 07:15
    Парни,вы бы видели сколько молодёжи заняты "социальным" трудом в Ташкенте,подметают улицы,"ланшафтный дизайн" осваивают, а "биржа" на Куйлюке и в других местах!Есть,конечно,нормально функционирующие производства и молодежь там тоже есть ,но количество рабочих мест очень ограничено.Повсеместно применяемая интенсификация труда самого примитивного типа(10-12 часовой рабочий день)сильно сокращает потребность в рабсиле.А куда работяге податься ?В затылок десяток "специалистов"дышат!
    andrewkor
    1. raw174 Сегодня, 08:21
      Цитата: andrewkor
      В затылок десяток "специалистов"дышат!

      Конкуренция она как война, двигает прогресс!
      Цитата: andrewkor
      но количество рабочих мест очень ограничено

      Что есть, то есть... Но автор и не говорит что у нас ВСЁ ИДЕАЛЬНО, речь о том что не всё пропало и дела идут на поправку. Как пелось в одной песне: "Москва не сразу строилась..."
      raw174
      1. Silvestr Сегодня, 12:42
        Цитата: raw174
        Конкуренция она как война, двигает прогресс!

        позвольте с вами не согласиться! Я так думал в СССР. У нас, в настоящее время "конкуренция" заключается в демпинговании зарплаты- "не нравиться- уходи. за забором очередь стоит". И очередь стоит, только не из русских, а из азиатов и украинцев, которые готовы работать за меньшую сумму. А результат? Я думаю, что главный результат сегодня- сколько дополнительных денег срубит начальник, качество работы никого не интересует. Вспомните, как наши спутники падали из-за плат, собранных в саратовских гаражах, из-за чего случилась авария на Саяно-Шушунской ГЭС и многое другое
        Silvestr
    2. Serg65 Сегодня, 08:22
      Цитата: andrewkor
      Парни,вы бы видели сколько молодёжи заняты "социальным" трудом в Ташкенте,подметают улицы,"ланшафтный дизайн" осваивают,

      laughing Зато заводиков по производству ЛДСП в Ташкенте, больше чем в республике Коми!
      hi Привет земляк!
      Serg65
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:40
    как нам постоянно талдычат ассенизаторы от журналистики
    И, что характерно количество ассенизаторов намного превышает объем того, что действительно следует подчистить. Либеральные СМИ заходятся в неистовстве если, что-то случается в стране. Без стеснения танцуют на костях, глумятся над историей и при этом считают себя "светочами демократии и свободы слова".
    rotmistr60
    1. куртка бейна Сегодня, 08:23
      Цитата: rotmistr60
      Либеральные СМИ заходятся в неистовстве если, что-то случается в стране. .

      Жгите ещё.
      куртка бейна
    2. Silvestr Сегодня, 12:49
      Цитата: rotmistr60
      Либеральные СМИ заходятся в неистовстве если, что-то случается в стране.

      А без них вы бы не узнали это.
      В распоряжении газеты ВЗГЛЯД оказались материалы процесса по делу старшего лейтенанта Сергея Нефедова, чье дело в начале февраля рассматривал Калининградский гарнизонный суд. Лейтенант обвинялся по ст. 351 УК – нарушение правил полетов военных летательных аппаратов, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия.

      Поводом послужило ЧП, случившееся в части 30866 Морской авиации Балтийского флота в Черняховске 18 мая прошлого года во время тренировочного полета. Лейтенант учился сажать Су-27п (перехватчик) с круга на высоте 300 метров.
      Как говорится в приговоре, при заходе на посадку через 2 секунды после касания взлетно-посадочной полосы основными колесами летчик опустил носовое колесо. И в этот момент Нефедов «ошибочно непреднамеренно вместо нажатия кнопки выпуска тормозного парашюта установил переключатель крана шасси в положение «убрано», при этом произошло складывание передней стойки шасси и падение носовой части самолета на поверхность взлетно-посадочной полосы».
      5 февраля 2018 года гарнизонный суд вынес свое решение. В приговоре: 2 года тюремного заключения с отсрочкой наказания и возмещение ущерба размером более 27 млн рублей.
      Silvestr
      1. rotmistr60 Сегодня, 12:53
        газеты ВЗГЛЯД
        А с каких пор "Взгляд" стал либеральным СМИ? А об изложенном вами писали многие газеты и ресурсы.
        rotmistr60
  7. groks Сегодня, 08:04
    Журнашлисты грешат в обе стороны. Ничего не знал до сей поры о перевёрнутом самолёте. Что особенного в том, что его отремонтировали? Очень сильная перемога, очень!
    Даже пустобрёх Рогозин был несколько удивлён уровнем з/п на ВМЗ. Публично удивлён. Молодёжь, как и люди других возрастов, хочет есть. При таких зряплатах происходит естественный отбор той самой молодёжи - приходят и уж тем более остаются, только те, кто не смог никуда больше пристроиться.
    УВЗ у нас банкрот? Банкрот. КМЗ непрерывно судится с МО и тоже еле дышит. Алмаз дербанят на куски. Вместо Хруничева запланирован жилкомплекс с гипермаркетом. Какие нафиг новые предприятия с новыми технологиями?
    Танки у нас в Союзе всегда делали отличные, это же не разрекламированная Армата на видео.
    Так что статья завиральная, уря-патриотическая и предвыборная.
    groks
    1. raw174 Сегодня, 08:48
      Цитата: groks
      УВЗ у нас банкрот? Банкрот.

      Да? Откуда сведения? Если УВЗ Банкрот, как он принимает участие в мероприятиях и платит з\п работягам или люди там бесплатно батрачат? Поделитесь фактами, а то не верится...
      Цитата: groks
      КМЗ непрерывно судится с МО и тоже еле дышит.

      Если Вы немного поинтересуетесь, то выясните, что ситуацию не бросают на самотёк, вот цитата с одного из ресурсов:
      ... считает Симанов, необходимо резкое вмешательство правительства региона. Именно от него обязан исходить главный интерес и соответствующие этому действия по сохранению завода.
      - Дорожная карта была разработана еще в конце 2016 года, - рассказывает Симанов. – Согласно ей процедура отстранения собственника от управления КМЗ и передача управления структурам «Ростеха» должна была завершиться еще в мае прошлого года. На совещаниях в Минпромторге голос Курганской области звучит слабо. И сейчас фактически идет срыв сроков выполнения мер дорожной карты, утвержденной председателем правительства Дмитрием Медведевым. Нашему правительству нужно настаивать на ее реализации. А именно убирать представителей «Тракторных заводов» от управления как можно скорее, назначать нового управленца и в короткие сроки разрабатывать программу оздоровления.

      Думаю проблему решат. Программу оздоровления вроде как доводят...
      Цитата: groks
      Армата на видео.

      Ну вроде бы на днях была статья о том что первая партия отправлена в войска...
      Вы из тех кто видит только негатив?
      raw174
      1. groks Сегодня, 11:08
        Откуда сведения?
        Первая же ссылка в любом поисковике.
        КТЗ, в который входит КМЗ, вроде как вообще в офшоре. И там детки высокопоставленных лиц. Ну да не важно. https://oblast45.ru/publication/18683
        Я из тех, кто видит реальность. Она негативная. Зачем врать себе и людям?
        groks
      2. Silvestr Сегодня, 12:54
        Цитата: raw174
        Да? Откуда сведения? Если УВЗ Банкрот, как он принимает участие в мероприятиях и платит з\п работягам или люди там бесплатно батрачат? Поделитесь фактами, а то не верится...

        "Ростех наигрался в УВЗ? Предприятие ждёт печальная судьба – прогноз рабочих" 20 февраля 2018, 15:33
        «У нас Путинградом никто не называет Тагил. Все, с кем я общаюсь, недовольны. Конечно, по внешней политике к Владимиру Владимировичу вопросов нет, но сточки зрения внутренней…"

        https://newdaynews.ru/ekb/628613.html
        Silvestr
    2. woron333444 Сегодня, 10:35
      Под банкротство подводили вагонзавод, а не Нижний Тагил. За счет новых заказов для Ирана и себя любимых он уже вылез.
      woron333444
  8. raw174 Сегодня, 08:09
    Спасибо автору! Действительно, в жизни много приятных и позитивных моментов! Нужно чаще обращать на них внимание, тогда глядишь и улыбаться будем чаще good smile
    raw174
  9. Ниточкин Сегодня, 08:26
    Судя по заголовку наличие навозной кучи в стране автор не отрицает?
    Ниточкин
  10. EvilLion Сегодня, 08:38
    Вообще то, что перевертыша восстановили, писали уже давно. Вопрос, как это по деньгам только, не выгоднее ли было новый сделать.

    Восстановили ли мозги тому, кто его так на посадку заводил, и комэску с комполка за то, что у них такое происходит, об этом история умалчивает. Хотя может новичек был.
    EvilLion
  11. Victor_B Сегодня, 09:16
    Категорически неправильная статья!!!
    Вы, автор, так чего доброго из страны-бензоколонки великую державу сотворите в своих ватниковых опусах!
    Безобразие! Куда смотрят модераторы?
    Ведь подобные статьи ранят тонкую душевную организацию великих укров и демократической прослойки наших грантоедов.
    И вообще разжигают. Статьи. Про успехи.
    Это что же получается - нас гнобят, а мы крепчаем?
    Трррребую! Запретить статьи об успехах.
    Разрешить только об авариях, пионЭрах и пенсионерах, и побольше о коррупции, а то либералы не успевают нас юродивых просвещать.
    Victor_B
  12. Sovetskiy Сегодня, 10:06
    А это значит, что близка к разрешению державшая страну за горло многие годы проблема преемственности поколений, перезапущена, по крайней мере – в индустриальных зонах, разваленная ранее система профтехобразования. И даже, не побоюсь этих слов - учебный процесс в инженерных вузах переналажен с учетом требований самого современного уровня технологий!

    А можно в процентах относительно всех производств в РФ? Так сказать сравнительный анализ что было в советском, "не эффективном плановом застое" и сейчас? Если бы еще и ВПК развалили "до основания, а за тем", тогда точно был бы трындец! Хорошо что еще остались не равнодушные люди к профессии с прошлой закалкой в лице Главных конструкторов (посмотрите фильм про Шипунова А.Г., как рождался "Панцирь" и за чьи деньги) - не развалил производство вопреки государственным "реформаторам".
    Да и на счет технологий. Автор не подскажет на каком (чьем. производство) оборудовании и комплектующих работает наш ВПК или военная тайна?)
    Чего не развернуть "тему" полностью, а не только: "Ура! У нас еще что то осталось!" Настроение хотели поднять, а то по всем ТВ опять мельдонием кормят?
    Sovetskiy
    1. Dart2027 Сегодня, 10:16
      Цитата: Sovetskiy
      Автор не подскажет на каком (чьем. производство) оборудовании и комплектующих работает наш ВПК или военная тайна?)

      НУ так просветите. И, кстати, а на чьем там оборудовании проводилась индустриализация в СССР?
      Цитата: Sovetskiy
      его не развернуть "тему" полностью, а не только: "Ура! У нас еще что то осталось!"

      Разворачивайте. Кто мешает-то?
      Dart2027
      1. Sovetskiy Сегодня, 10:28
        Цитата: Dart2027
        НУ так просветите. И, кстати, а на чьем там оборудовании проводилась индустриализация в СССР?

        А у нас что индустриализация объявлена в стране или новые объявления о продаже заводов это она и есть?)
        Цитата: Dart2027
        Разворачивайте. Кто мешает-то?

        Я статьи не пишу. Таланта знаете ли нет в этом деле.
        Sovetskiy
        1. Dart2027 Сегодня, 11:22
          Цитата: Sovetskiy
          А у нас что индустриализация объявлена в стране

          А без официального объявления ее быть не может?
          Цитата: Sovetskiy
          Я статьи не пишу. Таланта знаете ли нет в этом деле.

          То есть нечего сказать?
          Dart2027
  13. turbris Сегодня, 10:16
    Ну почему только о желтой прессе идет речь, а каналы TV? Вы обратите внимание на принцип формирования новостей - внешняя политика, далее что из плохого произошло внутри страны и все, прогноз погоды - просто жуть какая-то. Страна вроде бы и не живет, ничего нигде не делается и этими каналами кто то управляет - мне это абсолютно не понятно, кто управляет средствами массовой информации? Может они уже все давно иностранные агенты?
    turbris
    1. Silvestr Сегодня, 12:57
      Цитата: turbris
      а каналы TV? Вы обратите внимание на принцип формирования новостей - внешняя политика, далее что из плохого произошло внутри страны и все, прогноз погоды - просто жуть какая-то.

      В ящике постоянно 4 темы:
      1. США
      2. Украина
      3. Погода
      4. Путин и развитие страны
      В последнее время- миллиарды "ворюги" Грудинина
      все, больше ничего в жизни нет, кроме этого.Поэтому ящик и не смотрят
      Silvestr
  14. Romka47 Сегодня, 10:25
    Автору 5 с плюсом и благодарность в личное дело, как же приятно читать и знать что есть еще люди которые мылят позитивно, но при этом позитив этот подкреплен реальными фактами!
    Romka47
  15. Altona Сегодня, 10:49
    Утром новостную ленту в Яндексе страшно читать. Такое впечатление, что гитлеровское Дойче Вохеншау воскресло из пепла. Все новости о России подаются в негативном ключе. Я как-то не выключил VPN и мне Яндекс выбросил свою украинскую ленту. Там еще круче "сепаратисты, пророссийские агенты, представители так называемого Кремля, ОРДЛО, луганские и донецкие террористы". В общем, даже Йозеф Гёббельс нервно затягивается смоченной в слезах цидулкой. А уж в Твиттере вообще seх-shop: модельеры предложили парики для лобка, молодые занялись любовью на мосту в честь 14 февраля. И прочая такая похабщина. Вот это уровень новостей, даешь отсутствие дна.
    Altona
  16. Falcon5555 Сегодня, 11:04
    Не в ходу нынче сенсации со знаком плюс.
    Наоборот же все! Во всяком случае по отношению к России и ее правительству нынче только сенсации со знаком плюс. Например, во время сочинской олимпиады только и долдонили о первом месте по медалям, а сейчас вообще ни гугу - какое оно там - 20-е ?- Не говорят, и все. Если негативное событие или авария, о которых не сказать нельзя (но лучше все-равно не сказать), то мимоходом, в тоне типа "расследование аварии начато, последствия устраняются, проблема решается", и не дай бог бросить тень на правительство и особенно лично на президента.
    Falcon5555
    1. Dart2027 Сегодня, 11:24
      Цитата: Falcon5555
      Например, во время сочинской олимпиады только и долдонили о первом месте по медалям, а сейчас вообще ни гугу - какое оно там - 20-е ?

      А это ничего, что для того чтобы оно было 20-м был устроен весь этот фарс с "допингом"?
      Dart2027
  17. Русфанер Сегодня, 11:26
    Бальзам на душу!
    Инженеров/техников побольше и пролетариат в ПТУ подучить и дать работу. Тогда последнему будет не до булыжников из мостовой!
    Русфанер
  18. Radikal Сегодня, 12:11
    Цитата: Евдоким
    Цитата: Uncle Lee
    ассенизаторы от журналистики
    это самое точное определение ! Достали уже своей чернухой ! И чем "страшней" заголовок, тем мизерней происшествие !

    Если человеку постоянно талдычить через СМИ, что он как хрюндель живет в хлеву, и всё пропало, то люди с неустойчивой психикой могут начать хрюкать, и не дай бог обретут повадки обитателей этого хлева. hi

    Через СМИ, если Вы смотрите центральные каналы, как раз все красиво, и замечательно, сплошная "веселуха", мы везде побеждаем - в промышленности, сельском хозяйстве, науке, культуре, на земле, под землей, на воде, под водой, в воздухе и космосе, и даже на олимпиаде! Поэтому зря Вы наговариваете на наши объективные СМИ! wassat
    Radikal
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