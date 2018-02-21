Жечужины из навозной кучи

Считаете, что средства массовой информации не нуждаются ни в какой форме корректировки своей деятельности со стороны государства? Отлично! Вы замечательный демократ! А посему, устраивайтесь поудобней в информационной выгребной яме! Других вариантов у нас для вас нет.Человек от природы устроен так, что его всегда тянет на что-нибудь остренькое, волнительное и предельно душещипательное. Ну, а каков спрос, таково и предложение. В лентах новостей с утра до вечера в глазах рябит от сплошного потока разнокалиберных бедствий и катаклизмов. Но если, паче чаяния, какой-нибудь инцидент, или авария, в конечном счете, заканчиваются «хэппи-эндом», то об этом, чаще всего, никто из охотников за сенсациями даже не вспомнит. Не в ходу нынче сенсации со знаком плюс. Вот так и возникает прискорбная однобокость нашего мировосприятия с неизбежными выводами, типа «Пора валить из этой страны!».Приведу только один, вполне миниатюрный, но зато весьма показательный пример того, как это работает.4 июня далекого уже 2015 года при заходе на посадку на аэродром Бутурлиновка (Воронежская область) произошла авария фронтового бомбардировщика Су-34 (бортовой номер "28 красный", регистрационный номер RF-95067) из состава 47-го отдельного смешанного авиационного полка 105-й смешанной авиационной дивизии 1-го командования ВВС и ПВО России. Самолет выехал за пределы ВПП и перевернулся. К счастью, экипаж практически не пострадал.Тем не менее – факт, как говорится, «жареный» и потому ажиотажное внимание охочей до таких «движух» прессы ему было обеспечено. Отметились на этой теме практически все, кому было не лень.Вот только две из многих сотен тогдашних публикаций - на Ленте. Ру и Форбсе.С тех пор прошло почти три года. Про тот давний инцидент все дружно забыли. Практически никого из так называемой «мейнстримовской» прессы не заинтересовала дальнейшая судьба разбитого самолета. Думаю, что у них даже вопроса такого не возникло. Ну, разберут его на запчасти и дело с концом. О чем писать?И если бы не случившийся на днях визит министра обороны РФ Сергея Шойгу на Новосибирский авиазавод им. В. Чкалова, так бы и осталось у этой истории печальное многоточие на вечнозеленую тему о том, что у «этих русских все вверх ногами, даже самолеты».Так вот, в ходе осмотра цехов предприятия, в кадр фотокорреспондента попал один из недавно отремонтированных самолетов. Скорее всего - чисто случайно, просто стоял он там. И, представьте себе, им оказался наш старый знакомый! Тот самый «скапотировавший» в Бутурлиновке Су-34 с бортовым номером «28 красный». Живой, здоровый и полностью готовый к дальнейшему прохождению службы! Отремонтировали таки заводские умельцы этого бедолагу!Спасибо военно-промышленному блогу БМПД, который поместил в сообщении о визите министра фотографию этого самолета и тем самым, вольно или невольно, стал, скорее всего, единственным кто поставил счастливую точку в этой истории! Единственным! Против многих тысяч наперебой смаковавших очередную «чернуху» про аварию на аэродроме. А теперь наложите это жуткое соотношение негатива и позитива на всю нашу жизнь и получите ту самую информационную «картину маслом», от которой впору повеситься.И это тем более обидно, что в реальной жизни есть куда больше поводов для оптимизма, чем нам изволят сообщать. И выжать этот «лимон» позитива можно без особого труда, порой даже не сходя с места!В той же малюсенькой заметке о визите Шойгу на завод есть еще несколько фотографий. И они тоже как луч света в темном царстве! На них сотрудники предприятия – инженеры, техники, рабочие. И все как один – молодежь!Еще пару лет назад такие же фото из заводских цехов нагоняли грусть – у станков стояли 70-летние ударники советских пятилеток. А сегодня у них уже есть подготовленная смена! И это не только Новосибирск! Аналогичные картинки, подтверждающие факт широкого омоложения производственных кадров, приходят с Уралвагонзавода, с «Алмаз-Антея», «Иркута», с массы других предприятий, где открываются новые производства, запускаются новые проекты, устанавливается современное оборудование.Вот, например, свежее видео из цехов «Уралвагонзавода». Лучшие в мире танки делает лучшая в мире молодежь!:А это значит, что близка к разрешению державшая страну за горло многие годы проблема преемственности поколений, перезапущена, по крайней мере – в индустриальных зонах, разваленная ранее система профтехобразования. И даже, не побоюсь этих слов - учебный процесс в инженерных вузах переналажен с учетом требований самого современного уровня технологий! И, стало быть – у России есть гарантированное научно-технологическое будущее, а не только грустная участь всемирной бензоколонки.Конечно же, все вышенаписанное - это всего лишь «заметки на полях», навеянные несколькими случайно попавшими на глаза фотографиями. Но благодаря им я еще раз убедился, что не все так плохо в «этой стране», как нам постоянно талдычат ассенизаторы от журналистики. Было бы только желание найти еще что-нибудь, кроме дерьма!