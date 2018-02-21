Зачем Россия спешно строит новые атомные станции

В 2018 году к объединенной российской энергосистеме будут подключены сразу два новых атомных блока: 1-й энергоблок строящейся Ленинградской АЭС-2 и 4-й энергоблок Ростовской АЭС. И если с первым все просто и понятно, новая станция возводится рядом с выводимой из эксплуатации Ленинградской АЭС, то в истории двух последних, ростовских, блоков было много политики, а потому она вышла очень увлекательной.Первоначально, согласно Федеральной целевой программе «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007—2010 гг. и на перспективу до 2015 г.», предполагалось строительство второй очереди (3-го и 4-го блоков) Ростовской АЭС по принципиально новому для России проекту ВВЭР-1200.Необходимость их возведения была вызвана началом реализации нового грандиозного энергетического проекта «Южный поток». Как мы помним, в 2005-2006 годах разразилась первая газовая война между Украиной и Россией. По ее итогу российское руководство приняло решение по возможности исключить Украину из списка стран транзитеров российского газа в Европу. Если мы совместим воедино два процесса, реализацию проекта «Южный поток» и планы по строительству второй очереди Ростовской АЭС, то увидим, что продвигались они всегда синхронно. И это не случайно.Дело в том, что сам по себе «Южный поток» должен был стать только продолжением большого проекта по перенаправлению российских магистральных газопроводов с украинского направления в сторону Кубани. Он был назван «Южный коридор», и к его реализации Россия приступила, как только были заключены первые серьезные контракты по строительству трубы по дну Черного моря, то есть в 2010 году (!).Чтобы прокачать по новой подводной трубе миллиарды кубов газа, нужно было соорудить фактически два новых магистральных газопровода суммарной длиной более 2 500 км. При этом вдоль трассы газопровода должны были быть построены 12 мощных компрессорных станции общей мощностью более 1,5 ГВт. Собственно, для их энергообеспечения в первую очередь и предназначались новые блоки Ростовской АЭС.Итак, решение о строительстве второй очереди Ростовской АЭС было принято в начале 2009 года, программы утверждены, и надо было приступать к работам. Но «Росатом» явно не успевал закончить работы по проектированию нового и безопасного блока ВВЭР-1200 (в рамках программы «АЭС-2006»), а потому, чтобы избежать риска срыва сроков при реализации такого стратегически важного проекта, было принято решение строить пару новых блоков по старому проекту ВВЭР-1000.Вообще, жители Крыма должны поставить свечку тем, кто задумал в 2007 году провести подводную трубу по дну Черного моря. Если бы не это решение, они бы до сих пор сидели бы при свечках и ждали бы ввода в эксплуатацию двух газовых ТЭС в Симферополе и Севастополе.Дело в том, что 2014 год принес проекту «Южный поток» пренеприятнейший сюрприз. После откровенного нажима из Вашингтона от него отказалась ключевая страна, Болгария, а Турция, которая у «Газпрома» была «в резерве», пользуясь своей «незаменимостью», вдруг резко захотела пересмотреть условия соглашения. Проект газового потока повис в воздухе, и, как мы понимаем, вторая очередь Ростовской АЭС тоже.Вернее, востребованным остался только один (третий) блок, и его начали возводить с невиданной доселе в России скоростью (за счет некоторого сворачивания работ на площадке 4-го энергоблока). Дело в том, что в состав России вошел Крым, и проблема энергетической блокады полуострова встала в полный рост. Чтобы ее прорвать, и побыстрее, было принято решение использовать энергетические заделы «Южного потока». Так родилась идея энергетического моста.Следим за хронологией. 17 сентября 2015 года 3-й энергоблок Ростовской АЭС был сдан в эксплуатацию (причем на два месяца ранее срока), а уже менее чем через три месяца его электроэнергия была переброшена в Крым по первой нитке энергомоста.Между тем Москва после короткой задержки, весной-летом 2016 года таки дожала Турцию, и Анкара согласилась на реализацию проекта «Южный поток», но в несколько видоизмененном варианте. И это значило, что электроэнергия 4-го ростовского энергоблока вновь стала востребована, причем не позднее конца 2018-начала 2019 годов. И это дало толчок к ускорению работ и на этой площадке.Уже к началу декабря 2017 года строительство блока было окончено и был произведен его физический пуск. А 1 февраля 2018 года первые мегаватты, выработанные на 4-м энергоблоке Ростовской АЭС, начали поступать в единую энергосеть России.К этому моменту была уложена почти половина труб обеих «нитей» «Турецкого потока».В общем, все пока идет согласно планам и даже немного с опережением графика. И не исключено, что это еще пригодится. Если будет необходимость запустить турецкий «поток» на полгода раньше, то большой технической проблемы в этом лично я не вижу. И эта непредвиденная «опция» может пригодиться так же, как и в случае с крымским энергомостом.