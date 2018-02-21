13:02 21 февраля

Зачем Россия спешно строит новые атомные станции

Зачем Россия спешно строит новые атомные станции


В 2018 году к объединенной российской энергосистеме будут подключены сразу два новых атомных блока: 1-й энергоблок строящейся Ленинградской АЭС-2 и 4-й энергоблок Ростовской АЭС. И если с первым все просто и понятно, новая станция возводится рядом с выводимой из эксплуатации Ленинградской АЭС, то в истории двух последних, ростовских, блоков было много политики, а потому она вышла очень увлекательной.

Вторая очередь Ростовской АЭС как часть проекта «Южный поток»


Первоначально, согласно Федеральной целевой программе «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007—2010 гг. и на перспективу до 2015 г.», предполагалось строительство второй очереди (3-го и 4-го блоков) Ростовской АЭС по принципиально новому для России проекту ВВЭР-1200.

Необходимость их возведения была вызвана началом реализации нового грандиозного энергетического проекта «Южный поток». Как мы помним, в 2005-2006 годах разразилась первая газовая война между Украиной и Россией. По ее итогу российское руководство приняло решение по возможности исключить Украину из списка стран транзитеров российского газа в Европу. Если мы совместим воедино два процесса, реализацию проекта «Южный поток» и планы по строительству второй очереди Ростовской АЭС, то увидим, что продвигались они всегда синхронно. И это не случайно.

Дело в том, что сам по себе «Южный поток» должен был стать только продолжением большого проекта по перенаправлению российских магистральных газопроводов с украинского направления в сторону Кубани. Он был назван «Южный коридор», и к его реализации Россия приступила, как только были заключены первые серьезные контракты по строительству трубы по дну Черного моря, то есть в 2010 году (!).



Чтобы прокачать по новой подводной трубе миллиарды кубов газа, нужно было соорудить фактически два новых магистральных газопровода суммарной длиной более 2 500 км. При этом вдоль трассы газопровода должны были быть построены 12 мощных компрессорных станции общей мощностью более 1,5 ГВт. Собственно, для их энергообеспечения в первую очередь и предназначались новые блоки Ростовской АЭС.

Перипетии строительства

Итак, решение о строительстве второй очереди Ростовской АЭС было принято в начале 2009 года, программы утверждены, и надо было приступать к работам. Но «Росатом» явно не успевал закончить работы по проектированию нового и безопасного блока ВВЭР-1200 (в рамках программы «АЭС-2006»), а потому, чтобы избежать риска срыва сроков при реализации такого стратегически важного проекта, было принято решение строить пару новых блоков по старому проекту ВВЭР-1000.

Вообще, жители Крыма должны поставить свечку тем, кто задумал в 2007 году провести подводную трубу по дну Черного моря. Если бы не это решение, они бы до сих пор сидели бы при свечках и ждали бы ввода в эксплуатацию двух газовых ТЭС в Симферополе и Севастополе.

Дело в том, что 2014 год принес проекту «Южный поток» пренеприятнейший сюрприз. После откровенного нажима из Вашингтона от него отказалась ключевая страна, Болгария, а Турция, которая у «Газпрома» была «в резерве», пользуясь своей «незаменимостью», вдруг резко захотела пересмотреть условия соглашения. Проект газового потока повис в воздухе, и, как мы понимаем, вторая очередь Ростовской АЭС тоже.

Вернее, востребованным остался только один (третий) блок, и его начали возводить с невиданной доселе в России скоростью (за счет некоторого сворачивания работ на площадке 4-го энергоблока). Дело в том, что в состав России вошел Крым, и проблема энергетической блокады полуострова встала в полный рост. Чтобы ее прорвать, и побыстрее, было принято решение использовать энергетические заделы «Южного потока». Так родилась идея энергетического моста.



Следим за хронологией. 17 сентября 2015 года 3-й энергоблок Ростовской АЭС был сдан в эксплуатацию (причем на два месяца ранее срока), а уже менее чем через три месяца его электроэнергия была переброшена в Крым по первой нитке энергомоста.

Между тем Москва после короткой задержки, весной-летом 2016 года таки дожала Турцию, и Анкара согласилась на реализацию проекта «Южный поток», но в несколько видоизмененном варианте. И это значило, что электроэнергия 4-го ростовского энергоблока вновь стала востребована, причем не позднее конца 2018-начала 2019 годов. И это дало толчок к ускорению работ и на этой площадке.

Уже к началу декабря 2017 года строительство блока было окончено и был произведен его физический пуск. А 1 февраля 2018 года первые мегаватты, выработанные на 4-м энергоблоке Ростовской АЭС, начали поступать в единую энергосеть России.



К этому моменту была уложена почти половина труб обеих «нитей» «Турецкого потока».

В общем, все пока идет согласно планам и даже немного с опережением графика. И не исключено, что это еще пригодится. Если будет необходимость запустить турецкий «поток» на полгода раньше, то большой технической проблемы в этом лично я не вижу. И эта непредвиденная «опция» может пригодиться так же, как и в случае с крымским энергомостом.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 73

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  1. andrewkor Сегодня, 06:31
    С электроэнергией и газом в Крыму боле или менее понятно, а как дела обстоят с водоснабжением!Просветите,кто в курсе?
    andrewkor
    1. 210окв Сегодня, 07:03
      С электроэнергией на юге вообще туго.По себе знаю.Вот правда начало выправляться.И тут даже не газовая труба.Тут и массовое переселение в ту же Кубань и возросшая энергоемкость оборудования.
      210окв
      1. Аристарх Людвигович Сегодня, 07:59
        Насчет Ростовской АЭС насколько я знаю строительство 3 энергоблока велось двухбашенным краном Кролл K-10000. Из 15 кранов 2 единицы поставили в свое время в Штаты, 13 единиц в СССР. Этот кран стоял с 90-х годов без дела в Камских Полянах у недостроенного энергоблока атомной станции. Кран интересной конструкции, собирал себя сам, кабина как малосемейка со всеми удобствами. Кран с площадки недостроенной Татарской АЭС в Камских Полянах был перевезён на строительную площадку Калининской АЭС для возведения четвёртого энергоблока и впоследствии после окончания строительный работ на Калининской АЭС использовался при строительстве 3-го и 4-го энергоблоков Ростовской АЭС. Длина основной стрелы более 80 метров, грузоподъемность около 240 тонн. Общая высота крана (основной + вспомогательный) — 130 метров.)

        Аристарх Людвигович
      2. Crypto Сегодня, 09:06
        С энергией в Крыму станет еще хуже, РФ намерена заморозить добычу на Одесском морском газовом месторождении, которое обеспечивает на 50% потребности Крыма в "голубом топливе". Как пишет РБК:
        Российские власти планируют остановить хозяйственную деятельность на Одесском газовом месторождении, которое обеспечивает Крым почти половиной собственной добычи газа. Такое решение, как утверждают три федеральных чиновника, связано с международным арбитражным спором по морскому праву, который инициировала Украина против России в сентябре 2016 года. Претензии Украины в рамках этого спора касаются широкого круга вопросов, связанных с деятельностью России в Черном море после присоединения Крыма. В частности, украинский президент Петр Порошенко говорил, что, добывая газ на Одесском и других месторождениях у берегов Крыма, Россия «ворует» природные ресурсы «на морском шельфе Украины».

        Вот такая вот "гибридная война".
        Crypto
        1. Вадим237 Сегодня, 09:30
          Значит генерировать мощности, в замен газа, будут на самом полуострове.
          Вадим237
        2. Rostislav Сегодня, 09:53
          Глупости РБК пишет и панику разводит.
          Арбитражный суд в Гааге рассматривает споры исключительно с согласия правительств стран-участниц разбирательства. Только в этом случае стороны будут обязаны выполнять решение суда. Думаю, Москва никогда не согласится на такое разбирательство, как регулярно это делает Китай, отклоняя таким способом иски Вьетнама и других в отношении спорных островов.
          Rostislav
          1. Кент0001 Сегодня, 10:47
            Ну мы же ни КИТАЙ. У меня вообще последнее время много вопросов к руководству по поводу разных "прогибов" под "партнеров".
            Кент0001
            1. Галина Артамонова Сегодня, 12:01
              Смотрите никто не ноет,все трудятся и никто не прогибается " Вот, что успела сделать Россия за 3 месяца" https://www.youtube.com/watch?v=nr0hLzfHnHE
              Галина Артамонова
        3. Sergey_I Сегодня, 10:32
          Ничего не поделаешь, добычу остановить придется
          Sergey_I
        4. vlad007 Сегодня, 10:33
          Цитата: Crypto
          С энергией в Крыму станет еще хуже

          От Турецкого потока до Крыма планируется ответвление. Газа в Крыму будет достаточно.
          vlad007
          1. Кент0001 Сегодня, 10:49
            Да тут дело немного в другом. мы просто уже сдаем ранее отвоеванные позиции, а это удел слабых. Этим и дальше будут пользоваться, даже ущербный хохлостан.
            Кент0001
            1. EvilLion Сегодня, 11:22
              Это ты сдаешь, правда непонятно что, ты ведь ничего не отвоевал.
              EvilLion
            2. Галина Артамонова Сегодня, 11:53
              Надоели ноющие критиканы.На самом деле уже придумано и реализуется масса решений энергетических проблем.Это ветреные электростанции,солнечные батареи,станции использующие энергию волн и биоэнергию. Всё это вполне подходит Крыму.
              Галина Артамонова
              1. groks Сегодня, 12:48
                ветреные электростанции
                Это 5!
                биоэнергию
                Вообще 6.
                groks
            3. NEOZ Сегодня, 11:57
              возможно, мы действительно слабы...
              и с этим ничего не поделаешь!
              NEOZ
          2. pytar Сегодня, 11:23
            В моменте идут предпроектные проучивания на газопроводное трасса с Крымом до болгарской Добруджи. Разстояние всего 370 км.

            По некоторые информации, заложенны газопровод через Керченского моста, имеет мощность в 3-4 раза больше потенциальных нужд Крыма, что намекает на резервирования капацитета и для других целей. Трассе с Крым до Добруджа, является самое короткое и дешевое, но по политические причины вряд ли будет реализированно. Хоть в принципе все возможно.
            pytar
        5. kpd Сегодня, 10:57
          Газопровод в Крым через Керченский пролив уже кинули. Так что уменьшение добычи газа вполне компенсируется газом с материка. А вот по стоимости газа так точно и не скажу - может вполне оказаться что материковый газ еще и дешевле.
          kpd
        6. kapitan92 Сегодня, 12:11
          Цитата: Crypto
          С энергией в Крыму станет еще хуже, РФ намерена заморозить добычу на Одесском морском газовом месторождении, которое обеспечивает на 50% потребности Крыма в "голубом топливе". Как пишет РБК:

          Кроме РБК есть иные источники инфо. Действительно принято решение, прекратить добычу газа . Связано это с судебным разбирательством по иску окраины. "Нет человека - нет проблем", как говорится, нет добычи - нет повода удовлетворять иск. Работы будут свернуты в июне 2018г. В этом году запланирован ввод двух строящихся ТЭС , уверен, что без газа они не останутся. hi
          kapitan92
    2. kpd Сегодня, 11:01
      С водой пока тяжеловато. Питьевой воды в принципе хватает. Воды для сельского хозяйства практически нет. Промышленность тоже обязали всячески экономить потребляемую воду. Вроде собирались кинуть водопровод по строящемуся мосту, но там пока ничего конкретного не слышно.
      kpd
      1. kapitan92 Сегодня, 12:21
        Цитата: kpd
        С водой пока тяжеловато. Питьевой воды в принципе хватает. Воды для сельского хозяйства практически нет. Промышленность тоже обязали всячески экономить потребляемую воду. Вроде собирались кинуть водопровод по строящемуся мосту, но там пока ничего конкретного не слышно.

        Водопровод по мосту проблемы не решит, масштабы не те.
        Пора учится у арабов. В Эмиратах десятки опреснительных станций. Процесс опреснения воды энергоемкий и затратный , арабы пошли по пути использования солнечной энергии, чтобы сделать стоимость экономически рентабельной, причем заводы по опреснению на солнечной энергии уже запущены.
        В Крыму мало солнечных дней?
        kapitan92
  2. Евдоким Сегодня, 06:41
    Если будет необходимость запустить «турецкий поток» на полгода раньше, то большой технической проблемы в этом, лично я не вижу. И эта непредвиденная «опция» может пригодиться, так же, как и в случае с «крымским энергомостом».

    Всё что ни делается или строится всё к лучшему. А если ни чего не делать, а кричать что всё пропало и разворовано, можно с голоду сдохнуть или замерзнуть. hi
    Евдоким
  3. Monster_Fat Сегодня, 06:58
    Прикольно то, что Россия строит "южный поток" в Турцию только на свои деньги-туркам он вообще по-фигу... у них Азербайджан в приоритете, "газпромовский" поток"-нужен туркам чисто для того чтобы манипулировать как ценами в свою пользу, используя конкурентную "борьбу", так и давить на "заинтересованную в "потоке" Россию в своих политических целях...
    Monster_Fat
    1. Вадим237 Сегодня, 09:32
      Турция уже скоро сядет на газовую иглу.
      Вадим237
      1. pytar Сегодня, 11:11
        Турция уже скоро сядет на газовую иглу.

        Скорее всего, Россия получит через время еще одна "Украина"...
        pytar
        1. EvilLion Сегодня, 11:24
          Болгарии предлагали принять участие и иметь долю ближайшие десятилетия. Но Болгарии деньги и рабочие места не нужны.
          EvilLion
          1. pytar Сегодня, 11:42
            Болгарии предлагали принять участие и иметь долю ближайшие десятилетия. Но Болгарии деньги и рабочие места не нужны.

            Рекомендации еврокомисии имеют обязательны характер для всех стран ЕС. Ни один проект от такого разряда, не может быть построен на територии ЕС без одобрении европейских институции. Расчеты штрафты/прибыль предельно ясные! Они не в ползу ЮП.
            pytar
    2. To be or not to be Сегодня, 09:52
      В апреле 2018 г в Турции состоится встреча президента РФ Владимира Путина с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Рухани .

      Вице-премьер Бекир Боздаг: "в начале апреля Путин и Эрдоган встретятся в Турции после мартовских переговоров глав МИД по сирийскому урегулированию. Затем ожидается проведение саммита Россия-Турция-Иран по Сирии."
      Опять боком для звездно полосатого..
      To be or not to be
      1. Кэптен45 Сегодня, 11:13
        Цитата: To be or not to be
        В апреле 2018 г в Турции состоится встреча президента РФ Владимира Путина с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Ирана Хасаном Рухани .

        Коллега,Вы у Ванги не подрабатывали? what Выборы Президента РФ состоятся 18 марта,а вы уже точно знаете,что в апреле Президентом будет Путин В.В. belay request laughing
        Кэптен45
        1. EvilLion Сегодня, 11:25
          А исполнять обязанности он до какого числа будет в случае не переизбрания?
          EvilLion
        2. Мак Сегодня, 11:30
          А вы сомневаетесь?
          Мак
    3. kit88 Сегодня, 10:01
      Прикольно, что 30 млрд поток газпрома нужен чтоб манипулировать 10 млрдным азербайджанским.:)
      А вообще у турок турки в приоритете
      kit88
  4. Vard Сегодня, 07:14
    Вложения в Южный поток настолько большие, что при нынешних ценах на газ мы будем торговать себе в убыток... Именно мы... Газпром в накладе не останется за счёт внутренних цен на газ...
    Vard
    1. Капитан Лейтенантов Сегодня, 07:39
      Цитата: Vard
      Вложения в Южный поток настолько большие, что при нынешних ценах на газ мы будем торговать себе в убыток... Именно мы... Газпром в накладе не останется за счёт внутренних цен на газ..

      Весь вопрос в том, что именно Мы никакого отношения ни к газпрому ни к роснефти не имеем , с того самого момента , когда было приватизировано само государство.
      А для примера можно сказать, что совокупный бюджет этих монстров в 4 раза больше , чем бюджет страны.
      Капитан Лейтенантов
      1. EvilLion Сегодня, 08:24
        "Газпром" вообще-то госконтора. Что же касается бюджета, то "Юкос" там выходил на какие-то сопоставимые величины... А еще Standart Oil в США в свое время.
        EvilLion
        1. Капитан Лейтенантов Сегодня, 08:27
          Цитата: EvilLion
          "Газпром" вообще-то госконтора.

          Утверждение очень спорное, даже с учётом того, что Вы не прочитали первый абзац комента. hi
          Капитан Лейтенантов
        2. Crypto Сегодня, 09:11
          "Газпром" вообще-то госконтора

          Работающая по принципу приватизация прибыли, национализация долгов.
          Crypto
        3. bk316 Сегодня, 11:56
          "Газпром" вообще-то госконтора

          Запомните раз и навсегда Газпром это ПАО - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
          Госконтора это ФГУПи или ГК
          bk316
      2. andrej-shironov Сегодня, 09:11
        wink И заметьте, эти бюджеты очень непрозрачны, как и зарплаты "капитанов" этих компаний. А уж как Сечин проигнорировал вызов в суд, лучше всяких аналогий говорит о его отношении и к суду и к народу России. Ему можно, он же лепший друг Путина. А вот вам если что нельзя! winked
        andrej-shironov
        1. Вадим237 Сегодня, 09:36
          Да всем вообще плевать, что он там проигнорировал.
          Вадим237
      3. проходящий Сегодня, 10:31
        Вот и я о том же ! Что больше производят электроэнергии, добывают больше нефти и газа на жизнь простого гражданина РФ не влияет, цены на энергоресурсы растут и власть их тормозить не собирается. Поэтому все эти масштабные проекты для другой реальности.
        Только диванные спецы по геополитике, не напрягайтесь
        проходящий
        1. AKuzenka Сегодня, 10:49
          А что вы хотели? Это же капитализм. Мне странно читать комменты о несправедливости капиталистов. Как будто комментаторы в другом измерении живут. Они что обязаны делиться прибылями с народом? Нет и не будут делиться. СССР развалили, в том числе и для этого. Дальше будет только хуже, т.к. исчезла конкуренция социальных систем и капиталисты могут перестать тратиться на нас. И это так по всему миру. Почитайте, это общемировая тенденция.
          AKuzenka
          1. проходящий Сегодня, 10:55
            А что вы хотели? Это же капитализм

            А я и не сомневаюсь,что это капитализм!
            Но почему многие, на этом сайте, это не замечают?
            Что власть капиталистическая! Что действующий президент, защищает интересы капиталистов! Что дальше будет только хуже!
            проходящий
            1. Crypto Сегодня, 11:02
              А я и не сомневаюсь,что это капитализм!

              А стоило бы. Российская экономика больше напоминает рентный феодализм на основе системы местничества. Чем ближе к руке "царя", тем богаче и влиятельнее.
              Crypto
              1. проходящий Сегодня, 11:05
                Цитата: Crypto
                А я и не сомневаюсь,что это капитализм!

                А стоило бы. Российская экономика больше напоминает рентный феодализм на основе системы местничества. Чем ближе к руке "царя", тем богаче и влиятельнее.

                Ну, думаю в главном у нас противоречий нет. Власть надо менять, на ближайших выборах hi
                проходящий
                1. Crypto Сегодня, 11:16
                  Власть надо менять, на ближайших выборах

                  Сменить власть в ходе организованных властью выборов? lol Это, наверное, будет довольно близко к тому, чтобы обыграть за карточным столом шулера - возможно, но только если он тебе это позволит.
                  Если в "странах демократии" выборы давно выродились в реслинг с заранее прописанными ролями и предсказуемым результатами (но хотя бы есть на что посмотреть и за кого поболеть), то в нашем богоспасаемом Отечестве это давно бой с тенью одного участника, и тот чуть ли не сидячую забастовку устроил: ни программы, ни дебатов, ни выступлений. Тоска.
                  Crypto
                  1. проходящий Сегодня, 11:19
                    Сменит власть в ходе организованных властью выборов? lol Это, наверное, будет довольно близко к тому, чтобы обыграть за карточным столом шулера - возможно, но только если он тебе это позволит.

                    Ну, хотя бы попробовать и посмотреть на результаты!
                    Мне вот интересно увидеть "консолидацию" общества вокруг лидера!
                    проходящий
                    1. Андрей Панов Сегодня, 11:38
                      Мало 90х попробовали? С такими шуточками лучше мимо проходи, понятна мысль?
                      Андрей Панов
                      1. Crypto Сегодня, 11:42
                        У ольгинцев ни ума, ни фантазии - лишь методичка - то Украиной пугаете, то девяностыми laughing
                        Наверное, еще и платят копейки?
                        Crypto
                      2. проходящий Сегодня, 11:42
                        Цитата: Андрей Панов
                        Мало 90х попробовали?

                        Вы из тех которых имеют, но буду молчать потому что "вдруг будет хуже".
                        А хуже будет обязательно! Чем дальше, тем больше.
                        Терпил жалеть не обещали!!!
                        проходящий
              2. EvilLion Сегодня, 11:26
                С укрореалиями не путай.
                EvilLion
          2. Комментарий был удален.
          3. Alber Сегодня, 12:03
            Цитата: AKuzenka
            А что вы хотели? Это же капитализм. Мне странно читать комменты о несправедливости капиталистов. Как будто комментаторы в другом измерении живут. Они что обязаны делиться прибылями с народом? Нет и не будут делиться. СССР развалили, в том числе и для этого. Дальше будет только хуже, т.к. исчезла конкуренция социальных систем и капиталисты могут перестать тратиться на нас. И это так по всему миру. Почитайте, это общемировая тенденция.

            Цитата: проходящий
            А что вы хотели? Это же капитализм

            А я и не сомневаюсь,что это капитализм!
            Но почему многие, на этом сайте, это не замечают?
            Что власть капиталистическая! Что действующий президент, защищает интересы капиталистов! Что дальше будет только хуже!

            Значит такая система нашему народу не нужна!
            За исключением кучки толстомясых, ну и небольшому проценту бизнесменов от общего числа народа
            Понятно что силовики, и все виды власти будут исполнять все решения Кремля
            Путину нужно разгонять нынешнюю думу и набирать новую из простого народа
            Alber
    2. EvilLion Сегодня, 08:23
      Вы-то тут причем? Вы с газом разве что у плиты дело имеете.
      EvilLion
      1. andrej-shironov Сегодня, 09:08
        wink Так вы то с АЭС даже на кухне дел не имеете, однако ж пишете по этому поводу камменты.
        andrej-shironov
        1. EvilLion Сегодня, 11:27
          Я не рассуждаю об убыточности или безубыточности проектов к которым не имею отношения. В отличие от.
          EvilLion
    3. Вадим237 Сегодня, 09:34
      Этого проекта бы не было в таком случае.
      Вадим237
  5. Sancho_SP Сегодня, 08:00
    Основной тип привода газовых компрессоров - газотурбинный, использующий в качестве топлива тот же газ. История с синхронными двигателями для привода газовых компрессоров на основных магистралях развития не получила.


    А строительства новых (именно новых!) АЭС в России не ведётся. Планы ввода новых энергоблоков примерно соответствуют планам вывода выработавших ресурс.
    Sancho_SP
    1. andrej-shironov Сегодня, 09:07
      wink Так этож Юрий Подоляка! Ему не объяснить, ему главное прокукарекать перед выборами, а там хоть утро не наступай
      andrej-shironov
    2. Стирбьорн Сегодня, 09:40
      Цитата: Sancho_SP
      А строительства новых (именно новых!) АЭС в России не ведётся. Планы ввода новых энергоблоков примерно соответствуют планам вывода выработавших ресурс.

      Все верно, автор бесконечно далек от атомной энергетики
      Стирбьорн
    3. Вадим237 Сегодня, 09:40
      "1 августа 2016 года было утверждено строительство 8 новых АЭС до 2030 года". Ну лично у вас, может и не чего не ведётся.
      Вадим237
  6. EvilLion Сегодня, 08:22
    Вы-таки утверждаете, что в России умеют планировать, работать и делать это с опережением? Вы не не ватник часом?
    EvilLion
  7. andrej-shironov Сегодня, 09:06
    Юрий Подоляка так рад трубопроводам, как будь то это его собственность, а не олигархов wink Тут впору плакать, что власть ничего не делает чтоб начать уже слезать с углеводородной иглы и садиться на промышленную. Вообще нынешняя власть имеет много аналогий с брежневским периодом. И нефте- и газопроводы это один из элементов. Вот только забыв о развитии социально-политической ситуации в стране, брежневская эпоха получила развал России в виде Горбачёва, так же как путинская эпоха вполне вероятно может закончится очередным Горбачёвым.
    andrej-shironov
    1. AKuzenka Сегодня, 10:58
      Так капитализм же. Может ему просто заплатили за эту статью, вот и всё. Человек радуется своей прибыли. Уж это можно понять. Прекратите оглядываться и ругать власть, как при СССР, у нас КАПИТАЛИЗМ. Это в страшно тоталитарном СССР, ваш голос может быть услышан властью. А теперь вам для этого надо аплатить ОЧЕНЬ много денег. У вас столько не будет.Так что не будет нового "горбачёва", будет просто новый ставленник капиталистов. Они и будут принимать решение сливать Россию или нет. Скорее всего сольют, их кошельки на западе.
      AKuzenka
  8. Crypto Сегодня, 09:10
    У РФ существует еще немало проектов, которые реализуются за свой счет и в долг при условии, что никто ей эти долги возвращать не будет. Особенно "хорошо" идет дело в области атомной энергетики. Вот только некоторые из этих проектов:
    1. Строительство Белорусской АЭС. РФ потратит на нее 10 миллиардов долларов, и после введения этой АЭС в строй в 2019-2020 годах Белоруссия серьезно снизит закупки газа у "Газпрома" (на несколько сотен миллионов долларов) и прекратит импортировать электроэнергию из РФ (на несколько десятков миллионов долларов). Таким образом, "синеокая" полностью за счет РФ решит свои проблемы в электроэнергетике. Белоруссия — замечательная страна сама по себе и как бы союзник РФ, который, правда, не признал ни независимость Абхазии и Южной Осетии, ни вхождения Крыма в состав РФ (что понятно, ибо даже по российским законам Крым пока формально украинский). Поэтому тут с натяжкой, но еще можно списать такие расходы на "братскую помощь" (хотя мы все помним, что у состоявшихся наций никогда не бывает "братьев").
    Другие страны намного хуже и гаже Белоруссии, но им Ресурсная Федерация готова щедро выделять десятки миллиардов долларов.
    2. Узбекистан и строительство АЭС. В 2016 году РФ списала этой стране 865 миллионов долларов долга. Качество этого "долга" было посредственным, но совершенно не понятно, что получила взамен Москва. И тем более, что сам Узбекистан в отличие от экономического зомби Киргизии не является неплатежеспособным государством. В декабре 2017 года стало известно, что РесФед планирует построить и профинансировать полностью АЭС в этой замечательной стране. Поскольку проект предполагается идентичным белорусскому, то российским налогоплательщикам предстоит раскошелиться еще на 10-11 миллиардов долларов, как минимум. Эти деньги Узбекистан, разумеется, никогда возвращать не будет.
    3. Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Общая стоимость этого проекта оценивается в 20-22 миллиарда долларов и 49% компании-оператора российский "Росатом" планирует продать до конца 2018 года, но получит ли он 10 миллиардов долларов инвестиций — большой вопрос. Окупаемость проекта этой АЭС — порядка 20-25 лет, но скорее всего, в этой графе можно смело ставить "никогда". Так что на фоне этого мега-распила поставки Анкаре в кредит в 2,5 миллиарда долларов "безаналоговых комплексов" С-400 — просто утренник в детском садике.
    Российские налогоплательщики — люди состоятельные, поэтому они с радостью оплатят и 10 миллиардов долларов для энергетики Белоруссии, и столько же для Узбекистана и Бангладеш, где "Росатом" строит еще одну АЭС, 20 миллиардов с лишним для Турции, это не говоря уже о мелочевке вроде Киргизии. Самое смешное, что география мега-распилов включает даже вполне себе развитые государства с платежеспособным спросом. Но и там конфигурация российских инфраструктурных проектов такова, что ждать возрата вложенных средств — бессмысленное занятие.
    Crypto
    1. AKuzenka Сегодня, 10:52
      Вам уже доложили?
      AKuzenka
    2. EvilLion Сегодня, 11:35
      Я, конечно, дико извиняюсь, но не в этой ли самой Беларуси нашу АЭС совсем не хотят видеть?

      Впрочем, мне ваша логика непонятна, РосАтом будет кому-то что-то строить задаром?

      И кому беларусская АЭС будет принадлежать? Не России ли часом? А то от халявы Рыгорыч бы точно не отказался, а тут чего-то всё со скрипом.
      EvilLion
      1. Crypto Сегодня, 12:29
        мне ваша логика непонятна, РосАтом будет кому-то что-то строить задаром?

        Не задармо, а за деньги российских налогоплательщиков
        И кому беларусская АЭС будет принадлежать

        Даже если объект будет в собственности РФ, срок окупаемости, если память не изменяет, 20-25 лет, то есть расходы бюджет несет сейчас, а когда окупится - Бог знает. К тому времени "или ишак заговорит, или султан сдохнет".
        Crypto
  9. tat_shurik Сегодня, 10:32
    Бред сивой кобылы!!! Для транспортировки газа в крайне малых объёмах используется электропривод - только как резервные мощности в том числе и из-за энергодифицита электроэнергии и высокой стоимости электроэнергии (спасибо Чубайсу). В основном используется газотурбинный привод, работающий на том же газу, который идёт по трубе. Получается на порядок дешевле. Поэтому для обеспечения газотранспорта по трубе электроэнергия в серьёзных количествах (порядка ГВт) - не требуется. потому увязывать строительство газопровода и АЭС - просто глупо. Что не отменяет потребности промышленности юга России в электроэнергии, заради чего собственно АЭС и строят. Но никакой связи с Южным потоком тут нет.
    tat_shurik
    1. Monster_Fat Сегодня, 10:38
      никакой связи с Южным потоком тут нет.

      Конечно "нет". Зато, "есть связь" с Крымом.... wink
      Monster_Fat
    2. Кэптен45 Сегодня, 11:25
      Цитата: tat_shurik
      Для транспортировки газа в крайне малых объёмах используется электропривод - только как резервные мощности в том числе и из-за энергодифицита электроэнергии и высокой стоимости электроэнергии (спасибо Чубайсу). В основном используется газотурбинный привод, работающий на том же газу, который идёт по трубе. Получается на порядок дешевле. Поэтому для обеспечения газотранспорта по трубе электроэнергия в серьёзных количествах (порядка ГВт) - не требуется. потому увязывать строительство газопровода и АЭС - просто глупо.

      Совершенно верно. Просто автор статьи весьма далёк как от транспортировки газа по трубопроводам так и вообще от техники. Поэтому он, услышав слово ГВт - гигаватт,в котором измеряется мощность,по привычке перенёс это на электроэнергию. Ведь в квитанции на квартплату электроэнергия учитывается в ваттах.
      Кэптен45
    3. EvilLion Сегодня, 11:37
      А причем тут Чубайс, если ты сам только что сказал, что газотурбинный движок на этом же газе на порядок дешевле? Чубайс электроэнергию на порядок удорожил? Так она как бы и сейчас гроши стоит по западным меркам.
      EvilLion
    4. bk316 Сегодня, 12:00
      высокой стоимости электроэнергии (спасибо Чубайсу).

      А что ДО Чубайса использовали электропривод?
      Что Чубайс уже законы физики меняет?
      bk316
  10. Восстание Сегодня, 12:17
    Так и напишите, что "Майдан" на Украине и отжатие Крыма планировали уже в 2006 году!
    Молодцы, чего сказать, прозорливцы. Надо бы глянуть на инфраструктурные проекты, чего там нынче возводится, может станет ясно, чем ещё РОССИЯ прирастёт.
    Восстание
  11. groks Сегодня, 12:55
    Как обычно автор промахнулся. И с приводом компрессоров и вообще по его логике получается, что как только будет запущен ЮП, так в Крыму электричество кончится.
    Госссподи, когда уже эти "выборы" пройдут - может у народа адекватность вернётся.
    groks
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