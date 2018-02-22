Необычный китайский пистолет NORINCO QX4

Когда речь заходит о продукции, производимой в Китае, большинство отечественных обывателей сразу начинают думать о дешевых, некачественных изделиях, представляющих собой копии продуктов других производителей. Однако время когда китайцы только копировали и экономили на всем, по всей видимости, проходит. Если судить по тому оружию, которое сейчас предлагается на экспорт, то можно заметить, что в стране уже есть не только специалисты способные делать дешевые копии, но и конструкторы способные разрабатывать свое собственное оружие, как любят говорить у нас «не имеющее аналогов в мире».В данной статье попробуем познакомиться с пистолетом, финальная версия которого была продемонстрирована еще в 2014 году, но по какой-то причине не была замечена, хотя за внешне обычной «обверткой» оружия скрывается весьма интересная схема автоматики с полусвободным затвором. Но обо всем по порядку.Внешне оружие схоже с пистолетом QSZ-92 или Type 92, но это только внешне. Многие по какой-то непонятной причине считают данный пистолет крупным и угловатым. NORINCO QX4 действительно производит впечатление массивного, тяжелого оружия, но нельзя не отметить, что с оружием работали не только для того чтобы добиться от него вменяемых характеристик, на равнее с современными пистолетами, но и приложены определенные усилия на то, чтобы сделать пистолет удобным в эксплуатации. Пистолет явно нельзя назвать устаревшим по внешнему виду, разве что крупные рычаги затворной задержки и плоская пятка магазина уже не в моде, в остальном же можно говорить о вполне современном внешнем виде, разве что немного строгом, но не всем же нравиться Глок с розовой рамкой.Элементы управления оружия состоят из спускового крючка (без него пока никак, но итальянские конструкторы работают над этим), переключателя предохранителя, рычага затворной задержки и кнопки извлечения магазина. Что интересно, кнопка для извлечения магазина и переключатель предохранителя продублированы с обеих сторон оружия. Прицельные приспособления состоят из целика и мушки, выполненные отдельными деталями от кожуха-затвора, то есть имеется возможность регулировки и при желании замены прицельных приспособлений, но навряд ли посадочные места будут совместимы с целиками и мушками других производителей.Рукоять пистолета, хоть и выглядит излишне толстой, но это только внешне, как показала европейская практика, рукояти такой формы достаточно удобны и ухватисты. К недостаткам можно отнести разве, что отсутствие возможности подгонки оружия под размер руки, с помощью сменных накладок на тыльной части рукояти оружия, но навряд ли это можно считать серьезным минусом. По мнению большинства владельцев короткоствольного оружия, такие накладки позволяют производить подгонку весьма условно, хотя никто не отрицает, что даже такая возможность адаптировать пистолет под себя лучше, чем никакой. Обычно так же забывают о таком моменте как регулировка толщины рукояти в зависимости от времени года. Так зимой обычно люди носят толстые перчатки, с учетом этой го элемента одежды было бы неплохо подогнать оружие под другой размер руки. Впрочем, стрельбы в перчатках из данного оружия то еще удовольствие, так как предохранительная скоба имеет небольшие размеры.На кожухе-затворе пистолета NORINCO QX4 и спереди и сзади по бокам размещены насечки, позволяющие пользоваться любыми удобными хватами при оттягивании кожуха-затвора назад. В рамке оружия под стволом имеется посадочное крепление для установки дополнительных устройств, фонарика или лазерного целеуказателя.Если внешний вид пистолета NORINCO QX4 не выделяется на общем фоне других пистолетов, то конструкция оружия весьма интересная и необычная. Если оттянуть кожух-затвор, то на внешней поверхности ствола можно обнаружить спиральные пазы, более того, в процессе движения кожуха-затвора, сам ствол будет вращаться вокруг своей оси.Именно такая оригинальная система взаимодействия ствола и кожуха-затвора является главной особенностью конструкции данного пистолета. Система автоматики построена по схеме с полусвободным затвором, торможение кожуха-затвора обеспечивается взаимодействием вкладыша в кожухе-затворе и ствола оружия. После выстрела, кожух-затвор стремиться откатится назад, толкаемый гильзой, которую толкают пороховые газы. Свободно занять свое крайнее заднее положение кожуху-затвору не дает взаимодействие со стволом оружия. Ствол пистолета связан через вкладыш с кожухом затвором, сам вкладыш зафиксирован в кожухе-затворе и входит в пазы на поверхности ствола. Таким образом, двигаясь назад, кожух-затвор поворачивает ствол пистолета вокруг оси, чем и достигается замедление автоматики пистолета, позволяя использовать относительно мощные патроны. В такой конструкции примечательно то, что ствол имеет возможность движения только в виде вращения вокруг оси канала ствола, никаких других движений он не совершает, что должно положительно сказаться на точности и кучности огня.Система автоматики оружия, безусловно, интересная и необычная, но возникает вопрос, зачем все это было реализовано, в то время как более привычные системы автоматики успешно справляются с поставленной для них задачей, более просты в производстве и имеют обширную статистику по надежности в самых различных условиях эксплуатации. Можно сказать, что все эти усилия только для увеличения точности оружия, но речь ведь идет не о спортивном пистолете. У всей это конструкции есть еще одно весьма примечательное преимущество в виде легкой и полной адаптации NORINCO QX4 под различные боеприпасы.Разумеется выше головы не прыгнешь и для того чтобы пистолет начал нормально и без сюрпризов питаться различными патронами, придется заменить ствол, магазин и чашку затвора, или ограничиваться только теми патронами, которые имеют отдельные схожие метрические параметры. Например, для адаптации пистолета с патрона .40S&W на .357SIG нужно сменить только ствол, так как донце гильз у патронов идентичны, вернее сказать, сами гильзы полностью идентичны, просто в гильзу .40S&W вставлена и обжата пуля меньшим калибром.Для того чтобы произвести адаптацию пистолета под новый боеприпас, его естественно нужно разобрать. Для разборки оружия вытаскивается рычаг затворной задержки, после чего извлекается ствол и затвор из кожуха, на их место вставляются новые, для другого боеприпаса и все собирается обратно. Остается только вставить магазин с нужными патронами и оружие готово к применению. Все эти процедуры выполняются без какого-либо инструмента, а отсутствие мелких деталей позволяет все это проделать чуть ли не на коленке в полевых условиях.Пистолет на данный момент имеет комплекты для использования патронов 9х19, .40S&W, .45ACP и наш отечественный 7,62х25. Примечательно, что для каждого патрона шаг нарезов на внешней стороне ствола разный.Ударно-спусковой механизм пистолета курковый, двойного действия. При включении предохранителя курок становится на предохранительный взвод. Регулировка по усилию спуска в УСМ не предусмотрена.Если говорить о пистолете NORINCO QX4 в цифрах, то мы имеем следующие значения. Вне зависимости от используемого боеприпаса, пистолет имеет общую длину 195 миллиметров и вес 930 грамм без патронов. Питается оружие из магазинов вместимостью 12 патронов для боеприпасов .45АСР, 13 патронов для .40S&W, или же 15 патронов 9х19 или 7,62х25. Пол длине ствола оружия информации нет, но с учетом конструкции можно сказать, что она будет одинаковой для всех боеприпасов. Высота пистолета 140 миллиметров.Главным достоинством нового китайского пистолета можно выделить оригинальную конструкцию, которая в теории позволяет создать более точное оружие, нежели распространенные ныне образцы. Насколько эта возможность реализована в пистолете NORINCO QX4 сказать трудно, даже видя перед собой яркий пример того, что китайские конструкторы явно перешли на достаточно высокий уровень, все равно нельзя отделаться от мысли, что это все-таки китайская продукция. Аргументов в пользу высоких характеристик данного пистолета может быть факт того, что ради аналогичных параметров навряд ли бы кто-то стал заморачиваться с изготовлением более сложного ствола оружия, равно как и проделывать действительно большой объем работы на дешевых материалах.Вторым положительным моментом можно назвать возможность легкой и быстрой адаптации пистолета под различные боеприпасы без специального инструмента. Возможность купить один пистолет и использовать все распространенные патроны это безусловный плюс оружия. Разве что не хватает самого дешевого .22LR в этом списке, хотя его было бы добавить просто элементарно – разобщив ствол с кожухом-затвором, сделав оружие с автоматикой со свободным затвором.Даже если смотреть на возможность адаптации пистолета под различные патроны не с гражданской стороны, то это обратно же только плюс. На одной базе может быть собран пистолет подходящий и для армии и для полиции и для охраны – универсальное оружие для всех, отличающееся только используемым боеприпасом.Отдельным плюсом нужно отметить то, что переключатель предохранителя и кнопка извлечения магазина продублированы с обеих сторон, что для китайского оружия нехарактерная черта.Первый негативный момент в оружии, который нельзя пропустить – это вес. И хотя известный персонаж говорил о том, что вес это надежно, почти килограмм без патронов это для современного пистолета как-то много, тем более с полимерной рамкой в конструкции.Обслуживание и эксплуатация вроде бы вопросов не вызывают, а вот надежность пистолета в неблагоприятных условиях под большим вопросом. Сомнительно, что оружие останется безотказным, если пазы на поверхности ствола забьются грязью. Конечно форма пазов и масса кожуха-затвора (что, кстати, объясняет большой вес оружия) способствуют тому, что пазы даже при загрязнении будут очищаться, но вот только даже если так, то вся эта грязь все равно будет оставаться внутри пистолета, в котором еще есть и ударно-спусковой механизм. Впрочем, никто над оружием пока масштабно не издевался, чтобы проверить его надежность, потому выводы делать рано. То, что пистолет будет работать в тире или «стерильных» городских условиях, при должном уходе, сомнений не вызывает.Какие выводы можно сделать о пистолете NORINCO QX4 в целом. Пистолет действительно интересный, с претензией на универсальность, думаю, что не составит большого труда сделать на его базе и более компактные варианты. Однако при всем при этом оружие действительно тяжелое. Для постоянного ношения пистолет действительно тяжелый, хотя не думаю, что за неделю другую к нему нельзя будет привыкнуть, но у этой тяжести есть и свои плюсы. Благодаря тяжелому кожуху-затвору и системе автоматики, отдача у пистолета даже при использовании самых мощных вариантов патронов, будет значительно мягче, чем у большинства моделей пистолетов с более привычными конструкциями. Для повсеместного распространения и в армии и полиции это оружие так же подходит, если закрыть глаза на массу, благодаря возможности использования различных боеприпасов. Мне почему-то кажется, что при большом желании на базе 7,62х25 можно сделать патрон, который удовлетворил бы самые жесткие требования любой армии, ну а для полиции есть самые разнообразные патроны с весьма эффективными пулями и среди патронов 9х19 и .40S&W и тем более среди .45АСР.Появление на рынке огнестрельного оружия с такой конструкцией говорит о том, что китайские конструкторы уже вполне могут создавать свою собственную продукцию и вести собственные разработки и исследования с весьма неплохим результатом. Разумеется, еще долго будет существовать мнение, что если что-то сделано китайцем, то оно некачественное и не надежное, но если смотреть на данный пистолет, то можно увидеть вполне конкурентоспособную модель оружия.В независимости от отношения к Китаю в геополитическом контексте, нельзя не заметить, что новое уникальное оружие должно подстегнуть других производителей, в том числе и отечественных, для создания чего-то интересного, эффективного и главное надежного. Так что в данном случае появление такого оружия только плюс, ну а войны выигрывают не пистолетами, тем более современные войны.