Новинки оружия 2018: Пистолет от Smith&Wesson M&P 380 SHIELD





Среди всего многообразия выставки Shot SHOW 2018 нельзя пройти мимо нового пистолета от компании Smith&Wesson. Пистолет выделяется не только своим внешним видом, но и боеприпасом, который в нем используется, при полноценном размере оружия. Дело в том, что ранее под патрон .380 Auto производитель не выпускал полноразмерных пистолетов в линейке оружия M&P, ограничиваясь компактными моделями, так что данная модель оружия должна закрыть образовавшуюся нишу.Первое что бросается в глаза во внешнем виде оружия, это клавиша автоматического предохранителя с тыльной стороны рукояти. У современного оружия это редкость, встречающаяся разве что у тех пистолетов, в основу которых лег знаменитый Colt M1911, да и то, часто эту деталь убирают из конструкции. Бытует мнение, что эта клавиша предохранителя неудобна в эксплуатации, странно только что при этом копии Colt M1911 производятся до сих пор именно с этой клавишей, но не о личных предпочтениях и интернет-убеждениях сейчас.Пистолет производится в двух вариантах: с переключателем предохранителя и без него. Многие любители огнестрельного оружия подвергли критике данное оружие да его «односторонность» в версии оружия без переключателя предохранителя правая сторона пистолета абсолютно чистая, только кнопка извлечения магазина может быть переставлена на правую сторону. Кнопка затворной задержки и рычаг для разборки оружия располагаются с левой стороны. Что получается в итоге? Если брать вариант пистолета M&P 380 SHIELD с переключателем предохранителя, то переключатель расположен с обеих сторон, кнопка извлечения магазина может быть переставлена, потому вспоминаются слова Ивана Васильевича, который менял профессию, «Чего ж тебе еще надо?».Кожух затвор оружия имеет волнообразные насечки по бокам в своей задней части и их же подобие в передней, так что хват для того чтобы оттянуть кожух-затвор может быть только «немодный», за заднюю часть, а не за переднюю.Под стволом расположено посадочное место для дополнительных устройств.Несмотря на то, что под патрон .380 Auto более логичным было бы использовать систему автоматики со свободным затвором, конструкторы решили пойти по другому пути и остановились на более сложной с использованием энергии отдачи при коротком ходе ствола. Объясняется это тем, что на рынке присутствуют достаточно мощные патроны .380 Auto, регулярное использование которых может привести к преждевременному выходу оружия из строя. Кроме того, такая система автоматики, в сочетании с современными материалами, позволяет незначительно облегчить оружия, а даже 20-30 грамм веса, многие воспринимают как серьезный аргумент в пользу более легкого пистолета, да и в рекламе этот факт можно указать, ограничившись расплывчатым «легче» и вроде бы как не соврав.Кстати о рекламе. В рекламном ролике компании отдельно указывается простота разборки пистолета. Действительно, что может быть проще: извлекаем магазин, оттягиваем кожух-затвор и ставим его на затворную задержку, поворачиваем рычаг для разборки оружия на 90 градусов, придерживая кожух-затвор, снимаем его с затворной задержки и стаскиваем с рамки пистолета. Ведь действительно просто, видимо поэтому данная процедура аналогична более чем для половины современных пистолетов.Ударно-спусковой механизм ударниковый для современного пистолета не новый, с довзводом.Длина пистолета равняется 170 миллиметрам при длине ствола 93 миллиметра. Вес пистолета без патронов – 524,5 грамма. Питается оружие из однорядных магазинов вместимостью 8 патронов .380 Auto.Главным достоинством нового оружия можно назвать его вес, при этом сам пистолет не является «карманным». То есть его применение не ограничивается только самообороной, он с успехом может использоваться и для развлекательной стрельбы, а благодаря не самому мощному боеприпасу этот пистолет подходит и для обучения стрельбе. Получается своего рода универсальное оружие для гражданского рынка без каких-то явных достоинств, но при этом справляющееся с теми задачами, которые на него возложены.Также как и явных достоинств, конкретных отрицательных черт оружие не имеет, разве что за мелкими деталями, которые можно скорее назвать придирками. Если судить по качеству предыдущих моделей серии пистолетов M&P, то и тут нареканий быть не должно.В итоге нужно все-таки отметить наличие клавиши автоматического предохранителя. Независимо от того каких бы взглядов на данный элемент не придерживался человек, всегда есть здравый смысл, который обычно расставляет все по местам. Альтернативой автоматическому предохранителю, в виде клавиши на тыльной стороне рукояти, может быть клавиша на спусковой крючке, получившая достаточно широкое распространение, во многом благодаря пистолетам Глок. Попробуем прикинуть насколько высока вероятность случайного выстрела в первом и втором варианте. Понятно, что и в первом и втором случае случайный выстрел фактически невозможен, так как слишком много звезд должно сойтись на небе для такого события, но тем не менее. Если отбросить усилие нажатия на спусковой крючок как еще один фактор защиты от случайного выстрела, то для выстрела с клавишей на спусковом крючке потребуется только удачно пасть каким либо предметом по спусковому крючку и не менее удачно сдвинуть пистолет. В случае же с клавишей на тыльной стороне рукояти, придется попасть по спусковому крючку, попасть по клавише на рукояти и все это нажать.Разумеется, что все это больше похоже на паранойю и оба варианта достаточно безопасны. Кроме того, никто не мешает пользоваться предохранителем, который есть в одном из вариантов пистолета M&P 380 SHIELD. Ну а о том, что самый безопасный пистолет это пистолет без патрона в патроннике знает каждый.Примечательным моментом является то, что пистолеты серии Military&Police становятся потихоньку сугубо гражданскими. Даже сам производитель позиционирует данное оружие как средство самообороны для ежедневного ношения, как пистолет для защиты дома и оружие для охраны.