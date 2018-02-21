Что Россия и США сократили по договору СНВ-3

Барак Обама и Дмитрий Медведев после подписания договора СНВ-III в Праге 8 апреля 2010 года

Тополь-М мобильная версия



АПЛ проекта 955«Борей»

Тестовый запуск МБР Minuteman-III

Малозаметный стратегический бомбардировщик Northrop B-2A Spirit

Источники информации:

http://tass.ru/armiya-i-opk/4925548

https://vz.ru/news/2018/1/18/904051.html

http://www.aif.ru/dontknows/file/chto_takoe_snv-3

Материалы из открытых источников

5 февраля 2018 года истек срок выполнения основных ограничений, которые накладывались на Россию и США, подписанным ими договором СНВ-3. Полное название подписанного документа – Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III. Данный двусторонний договор регулировал дальнейшее взаимное сокращение арсенала развернутых стратегических ядерных вооружений и пришел на смену договору СНВ-I, который истек в декабре 2009 года. Договор СНВ-3 подписали 8 апреля 2010 года в Праге президенты двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама, он вступил в силу 5 февраля 2011 года.Стоит отметить, что страны задумались о сокращении стратегических наступательных вооружений еще в конце 1960-х годов. К тому моменты и СССР, и США накопили такие ядерные арсеналы, которые позволяли не просто по несколько раз обратить в пепел территорию друг друга, но и уничтожить всю человеческую цивилизацию и жизнь на планете. К тому же ядерная гонка, которая являлась одним из атрибутов холодной войны серьезно била по экономике двух стран. На наращивание ядерного арсенала тратились огромные денежные средства. В этих условиях между Советским Союзом и США в 1969 году в Хельсинки начались переговоры с целью ограничения ядерных запасов.Данные переговоры привели к подписанию первого договора между странами – ОСВ-I (ограничение стратегических вооружений), который был подписан в 1972 году. Подписанный СССР и США договор закреплял количество средств доставки ядерного оружия для каждой из стран на том уровне, на котором они находились на тот момент времени. Правда, к тому моменту и в США, и в СССР уже начали оснащать свои баллистические ракеты разделяющимися головными частями с блоками индивидуального наведения (они несли сразу несколько боеголовок). В результате именно в период разрядки отношений начался новый, ранее невиданный, лавинообразный процесс наращивания ядерного потенциала. В то же время договор предусматривал принятие на вооружение новых МБР, размещаемых на подлодках, строго в том количестве, в котором ранее были списаны баллистические ракеты наземного базирования.Продолжением данного договора стал договор ОСВ-II, подписанный странами 18 июня 1979 года в Вене. Данный договор запрещал выводить ядерное оружие в космос, также он установил ограничения на максимальное количество стратегических носителей: пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ, самолетов стратегической авиации и ракет (но не собственно ядерных боезарядов) ниже существующего уровня: до 2400 единиц (в том числе до 820 пусковых установок МБР, оснащенных разделяющейся головной частью). Помимо этого стороны обязывались к 1 января 1981 года уменьшить количество носителей до 2250. Из общего количества стратегических систем лишь 1320 носителей могли быть оснащены головными частями с боевыми блоками индивидуального наведения. Накладывал договор и другие ограничения: он запрещал проектирование и развертывание баллистических ракет, базирующихся на плавсредствах (за исключением подлодок), а также на морском дне; мобильных тяжелых МБР, крылатых ракет с РГЧ, ограничивал максимальный забрасываемый вес для баллистических ракет подводных лодок.Следующим совместным договором о сокращении стратегических наступательных вооружений стал бессрочный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года. Он поставил под запрет разработку и развертывание баллистических ракет с дальностью полета от 500 до 5500 км. В соответствии с данным договором страны в течение трех лет должны были уничтожить не только все баллистические ракеты наземного базирования данных типов, но и все пусковые установки, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части Советского Союза. Этим же договором впервые вводилась универсальная классификация баллистических ракет по дальности.Следующим договором стал СНВ-1, подписанный CCCР и США 31 июля 1991 года в Москве. Он вступил в силу уже после распада Советского Союза – 5 декабря 1994 года. Новый договор был рассчитан на 15 лет. Условия подписанного соглашения запрещали каждой из сторон иметь на боевом дежурстве более 1600 единиц средств доставки ядерного оружия (МБР, БРПЛ, стратегические бомбардировщики). Максимальное количество самих ядерных зарядов было ограничено 6000. 6 декабря 2001 года было объявлено о том, что страны полностью выполнили обязательства по данному договору.Подписанный еще в 1993 году договор СНВ-2 сначала длительное время не могли ратифицировать, а затем от него просто отказались. Следующим действовавшим соглашением стал договор о сокращении наступательных потенциалов СНП, который ограничивал максимальное число боезарядов еще в три раза: от 1700 до 2200 единиц (по сравнению с СНВ-1). При этом состав и структура попадавших под сокращение вооружений определялись государствами самостоятельно, в договоре этот момент никак не регламентировался. Договор вступил в силу 1 июня 2003 года.Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вступил в законную силу 5 февраля 2011 года. Он сменил договор СНВ-1 и отменил действие Договора СНП от 2002 года. Договор предусматривал дальнейшее масштабное сокращение ядерных арсеналов России и США. Согласно условиям договора к 5 февраля 2018 года и в дальнейшем суммарное количество вооружений не превышало 700 развернутых МБР, БРПЛ и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, 1550 зарядов на этих ракетах, а также 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков (ТБ). Именно в договоре СНВ-3 впервые было введено понятие «неразвернутые» носители и пусковые установки, то есть не находящиеся в боевой готовности. Они могут использования для обучения или испытаний и не имеют боеголовок. В договоре также отдельно был зафиксирован запрет на базирование стратегических наступательных вооружений за пределами национальных территорий двух государств.Договор СНВ-3 помимо ограничения непосредственно ядерного оружия подразумевает двусторонний обмен телеметрическими данными, которые были получены во время испытательных пусков. Обмен телеметрической информацией о пусках ракет осуществляется по взаимному согласованию и на паритетной основе не более чем по пяти пускам в год. При этом производить обмен информацией о числе носителей и боеголовок стороны обязаны два раза в год. Также отдельно была прописана инспекционная деятельность, в инспекции могут принимать участие до 300 человек, кандидатуры которых согласуются в течение месяца, после чего им выдаются визы на два года. При этом сами инспекторы, члены инспекционных делегаций и летных экипажей, а также их самолеты во время проведения инспекций на территории двух стран пользуются полной неприкосновенностью.В 2018 году ожидается продление договора СНВ-3, так как его срок истекает только в 2021 году. Как отмечал в январе 2018 года посол США в России Джон Хантсман, доверие между государствами в вопросе сокращения вооружений в настоящее время не утеряно – Вашингтон и Москва успешно работают над реализацией СНВ-3. «Мы работаем в позитивном направлении в отношении СНВ-3, я называю его «момент воодушевления», после 5 февраля работа не остановится, работа будет более интенсивной. Тот факт, что мы подходим к этой дате достижения целей, внушает доверие», – отметил посол.Как отмечает ТАСС, на 1 сентября 2017 года Российская Федерация располагала 501 развернутым носителем ядерного вооружения, 1561 ядерным боезарядом и 790 развернутыми и неразвернутыми пусковыми установками МБР, БРПЛ и ТБ. США располагали 660 развернутыми носителями, 1393 боезарядом и 800 развернутыми и неразвернутыми пусковыми установками. Из опубликованных данных следовало, что для России, для того чтобы вписаться в лимит по СНВ-3, необходимо было сократить 11 боезарядов.На сегодняшний день основу современных стратегических вооружений продолжает составлять ядерное оружие. В некоторых случаях к нему также относят высокоточное оружие с обычными боеголовками, которое может применяться для уничтожения стратегически важных объектов противника. По назначению оно делиться на наступательное (ударное) и оборонительное вооружение. В состав стратегических наступательных вооружений (СНВ) входят все наземные комплексы МБР (как шахтные, так и мобильные), стратегические атомные ракетные подводные лодки (АРПЛ), а также стратегические (тяжелые) бомбардировщики, которые могут выступать носителями стратегических крылатых ракет класса «воздух-поверхность» и атомных авиабомб.РоссияПод действие договора СНВ-3 в составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) попадают следующие МБР: РС-12М «Тополь»; РС-12М2 «Тополь-М»; РС-18 (по натовской кодификации – «Стилет»), РС-20 «Днепр» (по натовской кодификации «Сатана»), Р-36М УТТХ и Р-36М2 «Воевода»; РС-24 «Ярс». По данным ТАСС, в настоящее время в составе российской группировки РВСН находится около 400 МБР с боевыми блоками различных типов и различной мощности. Таким образом, здесь сосредоточено более 60 процентов оружия и боезарядов стратегических ядерных сил Российской Федерации. Заметным отличием от США является наличие в наземном компоненты ядерной триады – мобильных комплексов. Если в США МБР располагаются исключительно в стационарных шахтных установках, то в РВСН, наряду с шахтным базированием, используются и подвижные грунтовые ракетные комплексы на базе многоосных шасси МЗКТ-79221.В 2017 году РВСН пополнились 21 новой баллистической ракетой. В дальнейших планах – выведение из эксплуатации МБР «Тополь» с заменой их на более современные и совершенные МБР «Ярс». При этом Москва рассчитывает продлить срок службы стоящих на вооружении РВСН наиболее тяжелых МБР Р-36М2 «Воевода» как минимум до 2027 года.Морская составляющая российской ядерной триады представлена, по состоянию на 1 марта 2017 года, 13 атомными подводными лодками с межконтинентальными баллистическими ракетами на борту. Основу составляют 6 подводных ракетоносцев проекта 667БДРМ «Дельфин», которые вооружены баллистическими ракетами Р-29РМУ2 «Синева» и их модификацией «Лайнер». Также в строю по-прежнему находятся три АПЛ более раннего проекта 667БДР «Кальмар» и одна лодка проекта 941УМ «Акула» – «Дмитрий Донской». Она же является самой большой подводной лодкой в мире. Именно на «Дмитрии Донском» проводились первые испытания новой российской МБР, попадающей под действие договора СНВ-3 – ракеты Р-30 «Булава», которую выпускают в Воткинске. Помимо перечисленных подлодок боевую вахту в настоящее время несут и три атомных субмарины нового проекта 955 «Борей», вооруженные «Булавой», это лодки: К-535 «Юрий Долгорукий», К-550 «Александр Невский» и К-551 «Владимир Мономах». Каждая из этих подлодок несет на борту до 16 МБР. Также по модернизированному проекту «Борей-А» в России строится еще 5 таких ракетоносцев.Основу воздушной части ядерной триады в России составляют два стратегических бомбардировщика, попадающих под действие договора СНВ-3. Это сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 (16 штук) и почетный ветеран – турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС (около 40 развернутых). По оценкам специалистов, эти турбовинтовые самолеты можно будет успешно использовать вплоть до 2040 года.СШАСовременный ядерный арсенал США состоит из шахтных МБР Minuteman-III (насчитывается 399 развернутых пусковых установок МБР и 55 неразвернутых), баллистических ракет на подводных лодках Trident II (212 развернутых и 68 неразвернутых), а также крылатых ракет и авиационных бомб с ядерной боевой частью, носителями которых являются стратегические бомбардировщики. Ракета Minuteman-III на протяжении длительного времени является основой американских сил ядерного сдерживания, она состоит на вооружении с 1970 года и является единственной МБР наземного базирования на вооружении американской армии. Все это время ракеты постоянно модернизировались: замена боевых блоков, силовых установок, систем управления и наведения.Носителями МБР Trident II являются атомные подводные лодки класса «Огайо», каждая из которых несет на своем борту по 24 таких ракеты, оснащенных разделяющимися головными частями индивидуального наведения (не более 8 боевых блоков на ракету). Всего в США было построено 18 таких субмарин. При этом 4 из них уже переоборудованы в носители крылатых ракет, модернизация ракетных шахт позволила разместить на них до 154 крылатых ракет «Томагавк» по 7 в шахте. Переоборудовано 22 шахты, еще две используются как шлюзовые камеры для стыковки мини-подлодок или специальных модулей для выхода боевых пловцов. С 1997 года это единственный тип американских ПЛАРБ, состоящих на вооружении. Основным их вооружением является МБР Trident II D-5. По оценкам американских специалистов, эта ракета является самым надежным оружием в составе стратегического арсенала США.Также Пентагон включил в число развернутых стратегических бомбардировщиков – 49 машин, в том числе 11 малозаметных стратегических бомбардировщиков Northrop B-2A Spirit и 38 «старичков» Boeing B-52H, еще 9 B-2A и 8 B-52H числятся неразвернутыми. Оба бомбардировщика могут использовать как крылатые ракеты с ядерными боеголовками, так и атомные бомбы свободного падения и управляемые авиабомбы. Еще один американский стратегический бомбардировщик B-1B, разработанный в 1970-е годы специально для нанесения ракетных ударов по территории Советского Союза, с 1990-х годов переоборудуется в носителя обычных вооружений. К моменту окончания действия СНВ-3 армия США не планирует использовать его в качестве носителя ядерного оружия. По данным на 2017 год в составе американских ВВС насчитывалось 63 бомбардировщика B-1B Lancer.Заместитель госсекретаря США Джон Салливан рассказал, какое условие должно выполняться, чтобы США соблюдали договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению СНВ (речь о договоре СНВ-3) и договор о ликвидации ракет средней и малой дальности РСМД. По словам Салливана, США «хотят соблюдать соглашения по контролю над вооружениями, однако для этого их «собеседники» должны быть «настроены таким же образом», – передает его слова агентство «Интерфакс». Стоит отметить, что в январе 2018 года Госдеп подтвердил выполнение Россией условий, подписанного в 2010 году договора СНВ-3, однако США по-прежнему продолжают обвинять Россию в нарушении договора о РСМД. В частности в Вашингтоне считают, что в Екатеринбурге в ОКБ «Новатор» была создана новая крылатая ракета наземного базирования – сухопутная модификация знаменитого «Калибра». МИД России в свою очередь отмечает, что приводимая в пример крылатая ракета наземного базирования 9М729 соответствует условиям договора.В то же время, по словам председателя комитета Госдумы РФ по обороне Владимира Шаманова, Москва испытывает серьезные сомнения по поводу выполнения Вашингтоном взятых на себя обязательство по СНВ-3. Шаманов отметил, что Россия так и не получила подтверждения переоборудования пусковых установок ракет Trident II и тяжелых бомбардировщиков B-52М. Основные вопросы российской стороны, касаются переоборудования части американских стратегических наступательных вооружений. Как отметил Владимир Путин в ходе встречи с руководителями ведущих российских СМИ 11 января 2018 года, США должны верифицировать проводимые изменения, чтобы Россия могла убедиться в отсутствии возвратного потенциала по некоторым носителям. Отсутствие у Москвы подобных доказательств вызывает озабоченность. По словам посла России в США Анатолия Антонова, по данному вопросу с американской стороной продолжается диалог.