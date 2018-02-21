13:03 21 февраля

Боевики обстреляли российский Центр по примирению враждующих сторон в САР

Боевики осуществили атаку на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике. Командование центра сообщает о том, что под обстрел попали и жилые кварталы сирийской столицы. Отмечено, что жертв среди российских военнослужащих нет, однако жертвы есть среди гражданского населения Дамаска.

В материале, который приводит Russia Today, говорится о том, что боевики выпустили не менее 14 мин. Итогом этой атаки стали девять раненых мирных жителей. Отдельно сообщается и о наличии погибших.

Боевики обстреляли российский Центр по примирению враждующих сторон в САР



Из сообщения:
Обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться. В течение суток зафиксировано шесть обстрелов жилых кварталов Дамаска незаконными вооруженными формированиями из района Восточной Гуты. Боевиками выпущено 14 мин. Растет число жертв и разрушений. Ранения получили девять мирных жителей.


На этом фоне связанные с боевиками ресурсы продолжают упражняться в публикации материалов о «зверствах Асада». За этими публикациями скрываются многочисленные случаи нарушения режима прекращения огня самими боевиками в зонах деэскалации на фоне получения оружия и боеприпасов от зарубежных спонсоров затяжного вооружённого конфликта в САР.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 35

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  1. Геркулесыч Сегодня, 05:53
    ОЧЕНЬ РАНО вывели мы оттуда войска! Поторопилась наша власть! Вот и пожинаем плоды ненужной спешки! Если ввели войска, то нужно действовать решительно, до реального разгрома боевиков, а не бросать все на полпути к победе.
    Геркулесыч
    1. Uncle Lee Сегодня, 05:55
      зафиксировано шесть обстрелов жилых кварталов Дамаска
      Если уж Дамаск обстреливают, то какая это победа ?
      Uncle Lee
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:19
        Цитата: Uncle Lee
        зафиксировано шесть обстрелов жилых кварталов Дамаска
        Если уж Дамаск обстреливают, то какая это победа ?

        не спорь с Верховным...он сказал Егилу-абзац,значит так и есть... yes
        андрей юрьевич
        1. Геркулесыч Сегодня, 06:28
          Юрьевич hi -тока игил не в курсе, что он изнечтожен, покрошен -пошинкован в капусту! lol
          Геркулесыч
          1. андрей юрьевич Сегодня, 06:29
            Цитата: Геркулесыч
            Юрьевич hi -тока игил не в курсе, что он изнечтожен, покрошен -пошинкован в капусту! lol

            ему знать не обязательно... hi
            андрей юрьевич
            1. Alexkorzun Сегодня, 10:16
              Надеюсь, Главнокомандующий понимает, что это выглядит ржачно на весь мир... Облом, самолеты падают, земли захватывают, наши расположения обстреливают... Победа !
              Alexkorzun
      2. Капитан Лейтенантов Сегодня, 07:51
        Цитата: Uncle Lee
        Если уж Дамаск обстреливают, то какая это победа ?

        по счёту 4-ая.
        Капитан Лейтенантов
    2. Wedmak Сегодня, 06:24
      Поторопилась наша власть!

      По-моему как раз вовремя. Мы не подписывались на контрпартизанскую войну. Мы лишь помогли Асаду переломить ход событий и сохранить страну. Теперь все сами, господа сирийцы - вооружения и помощь были предоставлены. Кто защитит свою страну, если не ее граждане?
      Эти бандиты с минометами не наша забота,сами додавят, наше дело сдержать США и НАТО от прямого захвата Сирии, что мы и делаем. Можете это рассматривать как разные уровни игры.
      Wedmak
      1. Геркулесыч Сегодня, 06:27
        Ведьмак -а зачем тогда вообще подписывались помогать Сирии? Или помогаем только до этого зеленого столба в чистом поле, а дальше домой?
        Геркулесыч
        1. Wedmak Сегодня, 06:37
          Или помогаем только до этого зеленого столба в чистом поле

          Ну во-первых, там остались наши авиа- и морская базы. Восточное Средиземноморье теперь по сути контролируется нами.
          Во-вторых, игилов покрошили прилично, прервав поток контрабандной нефти, выбив из крупных городов, заодно протестировали кучу вооружений.
          В-третьих, выводом войск завоевание влияния на Ближнем Востоке не закончилось, это только начало. США нервничают, Турция на стреме, это нам только на руку.
          Близлежащие страны одна за одной обращаются в сторону России. Понятно, что друзья они те еще, но свой авторитет мы там подняли высоко. По сути геополитическая игра продолжается, а эти обстрелы, это только раздражающий фактор, как комар под ухом.
          Wedmak
          1. Muvka Сегодня, 08:08
            Цитата: Wedmak
            Или помогаем только до этого зеленого столба в чистом поле

            Ну во-первых, там остались наши авиа- и морская базы. Восточное Средиземноморье теперь по сути контролируется нами.
            Во-вторых, игилов покрошили прилично, прервав поток контрабандной нефти, выбив из крупных городов, заодно протестировали кучу вооружений.
            В-третьих, выводом войск завоевание влияния на Ближнем Востоке не закончилось, это только начало. США нервничают, Турция на стреме, это нам только на руку.
            Близлежащие страны одна за одной обращаются в сторону России. Понятно, что друзья они те еще, но свой авторитет мы там подняли высоко. По сути геополитическая игра продолжается, а эти обстрелы, это только раздражающий фактор, как комар под ухом.

            Вы забыли в-четвертых: опробация новейших видов вооружения в реальных боевых условиях и бесценный опыт для военнослужащих.
            Muvka
        2. БАРХАН Сегодня, 09:49
          Цитата: Геркулесыч
          а зачем тогда вообще подписывались помогать Сирии?

          Испытали 162 образца новейшего оружия.
          48 000 военнослужащих получили боевой опыт.
          Хмеймим и Тартус надолго наши.
          Уничтожили тысячи боевиков с паспортами Росии и СНГ.Десятки тысяч потенциальных гастролёров из-за бугра.
          Опыт штабных в новых реалиях,а так же опыт возможного мятежа у нас.
          Неоценимый опыт инфо-войны.
          Увеличенный спрос на рынке оружия к нашим изделиям.
          Выявление представителей 5 колоны ,анализ реальной реакции населения на боевые действия и потери...и т.д.
          БАРХАН
      2. андрей юрьевич Сегодня, 06:30
        Цитата: Wedmak
        Кто защитит свою страну, если не ее граждане?

        эти граждане,способны на что то,пока наш пастух это стадо контролирует и направляет...
        андрей юрьевич
        1. Wedmak Сегодня, 06:41
          пока наш пастух это стадо контролирует и направляет

          Ну так... две базы-то по сути для того там и оставлены. Советом добрым направить, да разведданными втихаря поделиться, утихомирить особо буйных бандюков. Заодно и за американцами приглядеть.
          Wedmak
        2. Serg65 Сегодня, 06:46
          Цитата: андрей юрьевич
          ,пока наш пастух это стадо контролирует и направляет...

          what Юрич, т.е. пастух щас вообще не при делах? А стадо само по себе гуляет?
          О чём плачь то? Или надо вспомнить как в Кабуле при подавляющем целой советской 40-й армии, возле наших КПП и посольства машины взрывались?
          Я тут смотрю, вы с Геркулесычем соревнование устроили, кто быстрее и больше власть пнёт. Повод хоть и маленький но приятно аж жуть wink
          Serg65
        3. 97110 Сегодня, 11:03
          Цитата: андрей юрьевич
          эти граждане,

          веками привыкли подчиняться специально назначенным от султана людям. На счастье эти люди теперь в России живут. Их и отправляют, то в Осетию, то в Сирию. Все привыкли подчиняться, вопросов не задают.
          97110
    3. Мар.Тира Сегодня, 06:38
      Задачу спасти власть,и правительство Асада от чёрной проамериканской чумы,Россия выполнила.Устранение мелких бандгрупп,не входит в нашу компетенцию,это задача армии САР,и её союзников.Два дня назад,было сообщение,что готовиться крупное наступление на разрозненные банды орудующие вокруг Дамаска в восточной Гуте,с целью их окончательного уничтожения.Вот они скорее всего и пытаются в агонии забрать как можно больше людей с собой.
      Мар.Тира
      1. rocket757 Сегодня, 08:42
        Мож и не нормально события в САР идут, но адекватно. Власть в стране само руководство САР потеряло ... шо будет если власть прежнего руководства будет восстановлена ДРУГОМ???
        Помогли наши руководству САР, очень помогли и продолжаем помогать АДЕКВАТНО!!!! Власть и страну должен защищать народ Сирии, тогда и победа будет полноценной!
        Хорошо что наши власти ЗАПОМНИЛИ и УЧЛИ прежние уроки "дружественного" освобождения угнетённых народов!!! Хоть эти грабли обошли!
        Ещё б парочку самых важных уроков истории вспомнили и учитывали в своих действиях, решениях и .... любить её конечно не буду, но и критиковать придётся по мелочам, а эт очень может статься приемлемо будет. На данный период времени конечно!
        rocket757
    4. Muvka Сегодня, 08:09
      Так обстрел из-за чего? Потому что их самих сейчас тигры из РСЗО и минометов поливают. Они понимают, что их пришли зачищать.
      Muvka
      1. Paranoid50 Сегодня, 10:25
        Цитата: Muvka
        их самих сейчас тигры из РСЗО и минометов поливают.

        Да,туда сейчас стягивают все наиболее боеспособные подразделения и подтаскивают тяжёлые "ништяки" для утилизации упырей. Похоже,что этот обстрел - атака обречённых. И заранее уже пошёл скулёж на тему "Асад - людоед,бедных-несчастных-мирных-тихих уничтожать собрался." Ну,нехай скулят.
        Paranoid50
        1. Petr1968 Сегодня, 10:31
          Цитата: Paranoid50
          И заранее уже пошёл скулёж на тему "Асад - людоед,бедных-несчастных-мирных-тихих уничтожать собрался."

          А не так на самом деле? Тогда почему бОльшая часть сирийцев против него. Почему гражданская война, если он Миротворец от Бога.
          Petr1968
          1. An60 Сегодня, 12:43
            Это вам обсерватория из Лондона сообщила ?
            An60
  2. Вышибала Сегодня, 06:13
    победа токо снится
    Вышибала
    1. rocket757 Сегодня, 08:48
      Если не бороться, сон может статься вечным!
      rocket757
  3. котовский Сегодня, 07:48
    А что бы сделал председатель Грудинин на месте верховного? А навальный? Путин им плохой. Геркулесыч, юрьевич,и китайский дядюшка,вы если пожили уже свою жизнь и судя по всему не обзавелись детьми и внуками,то не надо решать за других. Вас почитаешь,так мы или сосать должны или побыстрее сдохнуть.
    Р.S Как вы умудряетесь плакать и махать саблей одновременно?
    котовский
    1. shvn Сегодня, 08:36
      О, батенька, с возрастом приходит и умение балаболить как надо. Учитесь...
      shvn
    2. Uncle Lee Сегодня, 08:41
      Уважаемый котовский ! Мне почему-то с Вами дискутировать нет желания ! Не догадываетесь почему ? hi
      Uncle Lee
      1. Svarog51 Сегодня, 09:45
        Володя, приветствую hi
        Мне почему-то с Вами дискутировать нет желания !

        Да и не связывайся. Максимализм в опе фитилём тлеет. Опыту жизненного наберётся - остепенится. Вон, даже флаг СССР от китайского отличить не может.
        Svarog51
        1. котовский Сегодня, 10:29
          smile Причем тут флажок..Написано (анкл лии) нормальное китайское имя.. smile И не я тут из крайности в крайность со слюнями на клаве.. hi
          котовский
          1. 97110 Сегодня, 11:14
            Цитата: котовский
            Написано (анкл лии) нормальное китайское имя..

            Так в серёдке 19 века американцы с китайцами воевали? На своей территории? А мы тут с дуру всё про какую то гражданскую войну...
            97110
          2. Svarog51 Сегодня, 12:45
            Анкл Бенс - ничего из рекламы не напоминает? Дядюшка Ли - потому как даже мне он в дядюшки годиться, а мне 6-ой десяток идёт. Ли - это производная от фамилии. Корабль на его авве трудился ещё когда Ваши родители в школе учились.
            со слюнями на клаве..

            Так что свои подотрите. negative
            Svarog51
  4. Опер Сегодня, 09:59
    Какое злорадство товарищей с гербами и надписями СССР на аватарках!!!!! Напомню, обстрелян российский центр по примирению враждующих сторон! И смотрите сколько смешков, сарказма и смеющихся смайликов!!! У вас такую радость вызывает сам обстрел наших военнослужащих или то, что мирные жители Дамаска погибли?! Могу вам еще тему для радости подкинуть - в Кизляре около православного храма люди на днях погибли. Женщины. Местный ... присягнувший вот тем самым террористам, которые в Дамаске обстрел велим их убил! Ну же - посмейтесь! Скажите, что Путин виноват! Похихикайте в кулачек! Под красными флагами и гербом СССР наши деды фашизм уничтожили и страну подняли из руин! А вы ... Противно смотреть на вас!
    Опер
  5. Petr1968 Сегодня, 10:28
    А почему тут это боевики , а в Донбассе ополченцы? Ситуация зеркальная.
    Petr1968
    1. An60 Сегодня, 12:47
      Ополченцы не насаждают шариат , боевики это не бывшие шахтёры.
      An60
  6. turbris Сегодня, 10:48
    Тут сразу активировались "критикуны", так вот хочу сразу задать им вопрос, а должны ли мы всю работу делать за Асада в Сирии? С восточной Гутой пусть он сам разбирается, а то мы договариваемся с оппозицией, а Асад не желает вообще ее признавать. Поэтому побеждать в Сирии за Асада мы не собираемся, тем более политическое урегулирование тормозится в том числе и правительственными силами. Мы свое сделали, а дальше должен решать сирийский народ, не забывайте об этом.
    turbris
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