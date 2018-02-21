Боевики обстреляли российский Центр по примирению враждующих сторон в САР

Обстановка в Восточной Гуте продолжает обостряться. В течение суток зафиксировано шесть обстрелов жилых кварталов Дамаска незаконными вооруженными формированиями из района Восточной Гуты. Боевиками выпущено 14 мин. Растет число жертв и разрушений. Ранения получили девять мирных жителей.

Боевики осуществили атаку на российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике. Командование центра сообщает о том, что под обстрел попали и жилые кварталы сирийской столицы. Отмечено, что жертв среди российских военнослужащих нет, однако жертвы есть среди гражданского населения Дамаска.В материале, который приводит Russia Today , говорится о том, что боевики выпустили не менее 14 мин. Итогом этой атаки стали девять раненых мирных жителей. Отдельно сообщается и о наличии погибших.Из сообщения:На этом фоне связанные с боевиками ресурсы продолжают упражняться в публикации материалов о «зверствах Асада». За этими публикациями скрываются многочисленные случаи нарушения режима прекращения огня самими боевиками в зонах деэскалации на фоне получения оружия и боеприпасов от зарубежных спонсоров затяжного вооружённого конфликта в САР.