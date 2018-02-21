Госдеп США: Мы призываем зарубежные страны отказываться от закупок оружия у России

Наши посольства за рубежом получили директивы от Государственного департамента о необходимости отговаривать правительства страны от сотрудничества с Россией в оборонно-промышленной сфере. Мы на сегодняшний день удовлетворены результатами.

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт в ходе брифинга заявила о том, что Вашингтон обратился к зарубежным партнёрам с инициативой о необходимости отказываться от сделок в военно-технической сфере с Российской Федерацией. В первую очередь речь идёт о том, что США «отговаривают» третьи страны от закупок у России вооружений и военной техники.Если верить Науэрт, то к настоящему моменту «некоторые страны» уже отказались от сделок в военно-технической отрасли на сумму примерно в 3 млрд долларов. Отмечено, что это связано с ранее введёнными санкциями в отношении ряда российских компаний оборонной сферы.Хизер Науэрт:Эти заявления доказывают тот факт, что США используются свои санкции в качестве элемента недобросовестной конкуренции, в том числе – для такого рода конкуренции на международном рынке экспорта вооружений, на котором России занимает прочное второе место. Ранее российская оборонка делилась информацией о том, что портфель заказов на экспорт составляет около 47 млрд долларов на несколько лет вперёд.