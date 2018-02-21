13:07 21 февраля

Госдеп США: Мы призываем зарубежные страны отказываться от закупок оружия у России

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт в ходе брифинга заявила о том, что Вашингтон обратился к зарубежным партнёрам с инициативой о необходимости отказываться от сделок в военно-технической сфере с Российской Федерацией. В первую очередь речь идёт о том, что США «отговаривают» третьи страны от закупок у России вооружений и военной техники.

Если верить Науэрт, то к настоящему моменту «некоторые страны» уже отказались от сделок в военно-технической отрасли на сумму примерно в 3 млрд долларов. Отмечено, что это связано с ранее введёнными санкциями в отношении ряда российских компаний оборонной сферы.

Госдеп США: Мы призываем зарубежные страны отказываться от закупок оружия у России



Хизер Науэрт:
Наши посольства за рубежом получили директивы от Государственного департамента о необходимости отговаривать правительства страны от сотрудничества с Россией в оборонно-промышленной сфере. Мы на сегодняшний день удовлетворены результатами.


Эти заявления доказывают тот факт, что США используются свои санкции в качестве элемента недобросовестной конкуренции, в том числе – для такого рода конкуренции на международном рынке экспорта вооружений, на котором России занимает прочное второе место. Ранее российская оборонка делилась информацией о том, что портфель заказов на экспорт составляет около 47 млрд долларов на несколько лет вперёд.

Использованы фотографии: function.mil.ru
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Комментарии 58

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  1. Владивосток1969 Сегодня, 05:52
    Вот она экономическая война.При этом руководство страны вкладывает деньги в экономику главного противника.Предательство господа
    Владивосток1969
    1. Titsen Сегодня, 06:23
      Цитата: Владивосток1969
      Вот она экономическая война.При этом руководство страны вкладывает деньги в экономику главного противника.Предательство господа


      Гипс снимают, клиент уезжает. Что делать?!!!!

      Главное - не паниковать!

      И не поддаваться на провокации!

      В особенности лжепатриотов и лжероссиян.
      Titsen
      1. Владивосток1969 Сегодня, 06:41
        А Вы по каким критериям оцениваете патриотизм?И как определить настоящего россиянина?
        Владивосток1969
        1. Logall Сегодня, 06:47
          Цитата: Владивосток1969
          по каким критериям оцениваете патриотизм?

          Наверное по таким:
          Патриот - это вовсе не тот
          Кто не врет, не ворует, не пьет
          Просто всею душой за народ
          Патриот, патриот

          Раз народ и ворует и пьет
          То ворует и пьет патриот
          Разве может предать свой народ
          Патриот, патриот?

          Если где-то случился косяк
          Виноват исключительно враг
          От "госдепа" диверсии ждет (госдепартамент США - прим. редактора)
          Патриот, патриот, патриот

          То, что сам где-то гвоздь не забил (он забил)
          Он об этом немедля забыл (он забыл)
          Он ведь сор из избы не метет
          Патриот, патриот

          Натуральный, как свекла в борще
          Геев он ненавидит ваааще
          Но, при этом, поет со слезой
          Песни вместе с российской попсой

          Тут ведь как: если гей, но за нас
          Он уже не совсем ...
          Хорошо за Россию поет!
          Говорит патриот, патриот

          Ездит он по старушке Москве
          На раздолбанном в хлам "бээмвэ" (марка немецких автомобилей BMW - прим. редактора)
          Но окажешься в пробке за ним
          И прочтешь на стекле "На Берлин!"

          И в кино всей семьею идет (он идет)
          На ... фильм патриот (патриот)
          И попкорн ненавидит, но жрет
          В забытьи патриот
          ...
          Несчастный случай "Патриот"
          Logall
          1. Летунъ Сегодня, 06:55
            Цитата: Logall
            И попкорн ненавидит, но жрет
            В забытьи патриот

            Кстати, из-за этого попкорна перестал в кинотеатры ходить. Не могу видеть эти жрущие рожи. Вот переняли эту "традицию". 2 часа не могут посидеть, чтобы как животные не жевать...
            Летунъ
            1. КОТ БАЮН Сегодня, 09:03
              Кстати, из-за этого попкорна перестал в кинотеатры ходить.

              Та же история. Всю дорогу учили, что жрать в театре и кино - верх невоспитанности. Теперь это норма. Как же успешно народ в свиней превратили! Одно радует - не всех. Воспитание - вот один из ключевых моментов благополучия страны.
              КОТ БАЮН
            2. Felix99 Сегодня, 12:00
              Кто-то в кино семечки грызет, семечки разрешите грызть?
              Felix99
              1. An60 Сегодня, 12:51
                У себя и грызите ,разрешение запрашивайте у госсекретаря США.
                An60
          2. Владивосток1969 Сегодня, 06:58
            В чем то можно поспорить ,Но в большинстве Вы правы. hi
            Владивосток1969
            1. Logall Сегодня, 07:14
              Цитата: Владивосток1969
              В чем то можно поспорить

              Это не ко мне, сие к Кортневу - он автор! Я лишь хотел показать коллеге его психологический портрет... Тех, кто бьют себя в грудь. Портрет разоблачителей "лжероссиян"...
              Logall
          3. КОСМОС Сегодня, 07:43
            Цитата: Logall
            Наверное по таким:

            А сочинили этот бездарный стишок наверное истинные патриоты и истинные же патриоты его транслируют. Такие патриоты нынче засветились во всей красе, наперебой злорадно доказывая кто больше, сколько американцы замочили, fool "db".
            КОСМОС
            1. Logall Сегодня, 09:03
              Эт Вы всё либарастов ищите? Это уже напоминает диагноз... Это - песня, она юмористическая, но со смыслом! А концовка такая:
              "
              У России - великой страны
              Есть прекрасные духом сыны
              Но всегда вылезает вперед
              Вот такой "патриот"
              Никакой патриот
              Патриот - и.диотъ".
              Удачи в поисках "лжероссиян"! hi
              Logall
          4. An60 Сегодня, 12:50
            У всего коллектива исполнителей с головой "несчастный случай " , а вам смешно .
            An60
      2. Домкрат Сегодня, 09:28
        «Что-то заговорили о патриотизме. Наверное, опять проворовались» - Салтыков-Щедрин
        Домкрат
      3. verner1967 Сегодня, 09:30
        Цитата: Titsen
        И не поддаваться на провокации!
        В особенности лжепатриотов и лжероссиян.

        Это вы кому лозунги толкаете? Тем кто отказался от закупок нашего оружия?
        А лжепатриоты и лжероссияне, стало быть в американском Госдепе сидят? Странно, если бы было наоборот )))) А если конкретнее, что хотели сказать?
        verner1967
    2. Охотовед 2 Сегодня, 06:25
      Правильно. Тем более, официальное заявление Госдепа, это уже шаг серьёзный!!! Такого ещё не было. Это не частное мнение, какого-то чудака, а на секундочку - позиция страны! Ну а мы что ??? Озаботимся или где?
      Цитата: Владивосток1969
      Вот она экономическая война.При этом руководство страны вкладывает деньги в экономику главного противника.Предательство господа
      Охотовед 2
      1. x.andvlad Сегодня, 10:02
        Озабоченность - это наш конёк - верх дипломатии "плюшевой политики".
        x.andvlad
    3. Кент0001 Сегодня, 08:28
      Трудно поспорить...., но может быть со стороны госдепа это просто слова?
      Кент0001
      1. DMoroz Сегодня, 09:06
        Весь вопрос в том, кто эту инфу озвучил - Госдеп. Трампамрамыч отрабатывает кредит доверия перед своим военпромовским лобби...
        DMoroz
    4. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:42
      Угомонитесь... И смотрите на все шире... Россия (ЦБ, 80% прибыли которого непосредственно поступает в бюджет) вкладывает деньги в гособлигации США и зарабатывает на этом!!! Так 106 млрд в гособлигациях США сейчас приносят около 2,3-2,4% годовых, то есть США ежегодно выплачивают России 2,5 млрд. долларов одних купонов, что хватит например на 1000 танков Т-90 в ГОД!!!
      Кроме того увеличение вложений в облигации США (как и других стран) происходит автоматически, так как ЗВР России постоянно пополняются, одним золотом на 200 тонн в год, пропорционально растет и вложения в облигации зарубежных стран (но не всех, а только надежных стран ЕС, США)...
      В общем нам нужны запасы в долларах, просто по тому, что например то же оборудование для наших же предприятий в том числе и ВПК мы закупает за валюту!!!
      Ratmir_Ryazan
  2. Uncle Lee Сегодня, 05:52
    «некоторые страны» уже отказались от сделок
    Те же санкции, только в другой проекции !
    Uncle Lee
  3. Геркулесыч Сегодня, 05:56
    Забыли добавить, что идет обычный шантаж, или оружие не покупается, или сша портят жизнь страптивой стране, вплоть до санкций и революции .
    Геркулесыч
    1. Кент0001 Сегодня, 08:32
      США должны быть уничтожены, хотя бы в таком виде как они сейчас существуют, хотя бы за поддержку террористов, в чем у нас не хватает смелости их обвинить. И раз уже по-любому нам выписывают санкции надо активнее с помощью хакеров влиять на США иввергать в хаос тамошние политические процессы.
      Кент0001
    2. Evgeniy667b Сегодня, 08:37
      Что не делается , к лучшему!!! Не будет продажи на экспорт, больше будет у себя. И не в деньгах тут дело! Просто прервется ручеек халявы, в карманы деятелей из "Ростеха" и "Рособоронэкспорта".
      Evgeniy667b
      1. DenZ Сегодня, 09:23
        Цитата: Evgeniy667b
        И не в деньгах тут дело! Просто прервется ручеек халявы, в карманы деятелей из "Ростеха" и "Рособоронэкспорта

        Исчезнет река денег только для того чтобы пересох ручеек халявы??? Это негодные средства борьбы с коррупцией (типа пусть лучше вообще ничего не будет чем немного украдут). Бред!
        DenZ
  4. Humans War Сегодня, 06:01
    С одной стороны было бы неплохо, если половина стран откажется от нашего вооружения, зато разбазаривать налево направо не будем.
    Вообще я считаю что военное достояние не должно продаваться, медицина пожалуйста, а военное не должно.
    Humans War
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:15
      Цитата: Humans War
      С одной стороны было бы неплохо, если половина стран откажется от нашего вооружения, зато разбазаривать налево направо не будем.

      лишимся доходной части...на что строить будем себе? у олигархов занимать? или ценник на газ-нефть задерём в десять раз? откуда ещё деньги?
      андрей юрьевич
      1. Humans War Сегодня, 06:45
        На что строить? П@здить чиновникам меньше надо и будет на что строить.
        Тем более что биться готов об заклад, половина выручки за продажу "теряется"
        Humans War
      2. Humans War Сегодня, 07:00
        Пускай олигархов трясёт, один хрен пользы Родине от них никакой.
        Талант олигарха зарабатывать деньги, обратить бы во благо Родине, так нет по большей части от олихархов один вред.
        Humans War
        1. КОСМОС Сегодня, 08:05
          Цитата: Humans War
          Тем более что биться готов об заклад, половина выручки за продажу "теряется"

          Лучше ап стену и с разбега, чтоб наверняка, хоть какая то польза.
          КОСМОС
        2. Evgeniy667b Сегодня, 08:42
          Вот явно кто-то из наших олигархов заказал проект такой "штучки" в австрийской компании. 2,6 миллиарда зеленых.. Ничего не напоминает? Это "яхта" с глубиной погружения 250 метров, вертолетом и т.п
          Evgeniy667b
    2. Piramidon Сегодня, 08:48
      Цитата: Humans War
      Вообще я считаю что военное достояние не должно продаваться

      Тут многие еще ратуют за то, что и природные ресурсы продавать не нужно. А чем еще торговать, если это основные статьи экспорта?
      Piramidon
      1. Вадим237 Сегодня, 09:16
        Нефтегазовка, на данный момент занимает в структуре ВВП России - 22%.
        Вадим237
  5. orm Сегодня, 06:03
    Эти заявления доказывают тот факт, что США используются свои санкции в качестве элемента недобросовестной конкуренции

    хех, кто бы сомневался....
    orm
  6. Волька Сегодня, 06:10
    тоже мне новость, это было всегда... у янки шантаж во всем, как в политике так и в экономике, что уж говорить о рынке вооружений
    Волька
  7. andrewkor Сегодня, 06:14
    Ничего личного ,Иван,только бизнес!
    andrewkor
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:25
      Цитата: andrewkor
      Ничего личного ,Иван,только бизнес!

      нет,нет...это последовательное удушение. нужно всё смотреть в связке: и олимпиаду,и украину и сирию и вот это заявление. всё это и похоже на "петлю анаконды". пытаются взять на "удушающий",и ждать,когда захлопаем ладошкой по ковру...
      андрей юрьевич
  8. Wedmak Сегодня, 06:18
    Ну, а что еще ждать от капиталистов? Это же просто бизнес и какими методами добываются зеленые бумажки янкесов не интересует.
    Wedmak
  9. Ретвизан 8 Сегодня, 06:41
    Бизнес, ничего личного!
    Не покупайте оружие у плохих русских, покупайте у нас хороших!
    Не покупайте газ у плохих русских, а покупайте у нас хороших!
    И так во всём.
    Но есть одно но! Цена. Цена на американский товар гораздо выше!
    А тут как говориться : "скупой платит дважды, тупой трижды, а лох платит всегда"!
    Посмотрим господа из Европы и третьих стран, как долго вы готовы переплачивать за процветание... Гегимона?!
    Ретвизан 8
  10. Alex-a832 Сегодня, 06:42
    Вот оно лицо "эталона" демократии. Политическая власть США всегда находилась и находится в руках олигархических кланов, в том числе связанных с производством оружия. США ведёт "санкционную"борьбу именно с теми направлениями, где мы составляем реальную конкуренцию этим кланам. В отсутствии сдерживающей США силы, которой выступал СССР, этот рассадник преступного капитализма вышел из своих берегов и стал сеять хаос по всему миру, особенно там, где Россия (Союз) оказывала помощь в развитии экономики, культуры и образования. Англосаксонский капитализм теперь неприкрыто действует, как нечисть.
    Alex-a832
  11. rotmistr60 Сегодня, 06:44
    США используются свои санкции в качестве элемента недобросовестной конкуренции
    Это давно не секрет. Причем действуют открыто и нагло. Естественно найдутся те, кто пойдет на поводу у Сша. Не зря наверное Индия вдруг начала критиковать наши С-400. На войне, как на войне (даже экономической).
    rotmistr60
  12. Esoteric Сегодня, 06:44
    Россия должна ежедневно доказывать преимущества своего оружия. Только так можно выживать в этом мире. А выражать обеспокоенность можно при ловле блох, поносе и ...В тех же случаях, что при спешке... lol
    Esoteric
  13. Елизар Задунайский Сегодня, 07:06
    Если верить Науэрт, то к настоящему моменту «некоторые страны»- а он пробирку показывал или страны перечислял ?
    Елизар Задунайский
    1. Ныробский Сегодня, 08:05
      Цитата: Елизар Задунайский
      Если верить Науэрт, то к настоящему моменту «некоторые страны»- а он пробирку показывал или страны перечислял ?

      Она что, уже пол сменить успела? lol
      Ныробский
  14. Vard Сегодня, 07:10
    Кто о чём... Отказались... получив взамен поставки вооружений из США... причём на кредиты... из США... обычная практика...Ну не все же тендеры выигрывать... Однако то что качество вооружений из Америки последнее время ни в какие ворота не лезет похоже будет определят поставщиков в ближайшее время... Вон японцы на последних салонах очень внимательно рассматривали российские вертолёты...
    Vard
  15. Jurkovs Сегодня, 07:30
    Информация к размышлению.
    1. США остановили транзакции на покупку нашего оружия на 3 млрд.$.
    2. Заключен контракт на поставку Малайзии СУ-35, расчет продуктами сельского хозяйства: сок гивеи и пальмовое масло.
    Jurkovs
  16. ramzes1776 Сегодня, 07:34
    Цитата: Esoteric
    Россия должна ежедневно доказывать преимущества своего оружия. Только так можно выживать в этом мире. А выражать обеспокоенность можно при ловле блох, поносе и ...В тех же случаях, что при спешке... lol

    Что нам доказывать, у нас полигон есть реальный под названием Сирия. Благодаря ему наш "портфель" заказов увеличился на n-ое количество лярдов зелёных бумажек. Кстати заказывать стали такие страны с которыми у нас до этого никакого втс не было.
    ramzes1776
  17. Алексей N Сегодня, 07:40
    Цель последних санкций была озвучена прямо в момент введения.
    Их основная задача - обеспечение поставок американского оружия в мире неконкурентными средствами. Все остальное - всяческая суета и тлен.
    Но не вижу повода для переживаний. С-400 разлетаются как горячие пирожки вместе с Т- 90, Солнцепеками и прочими комплексами . Кроме того нам ведь еще и не все известно, а на выходе множество агрегатов и конструкций способных сравнять любое количество супостата с любым количеством земли.
    Опоздали оне в общем. До сирийских событий , а лучше с десяток лет тому назад еще бы что- нибудь вышло . Сейчас невозможно.Тем паче, платежи теперь можно провести не только лишь через баксы и евры, но и через юани.Санкционный сектор резко сузился. Пусть сопли и слюни утрут.
    Алексей N
    1. Evgeniy667b Сегодня, 09:07
      Ну про юани Вы поосторожнее. Китайцы активно скупают земли вокруг Байкала, где-то 20% уже и катают своих туристов с комментариями:: Пока на этих берегах еще живут русские, но вообще-это китайская земля.
      Evgeniy667b
  18. Aaleks1974 Сегодня, 08:01
    А что изменилось-то? Что во времена СССР, что в 90-е, ы всегда отговаривали, покупать наше оружие и покупать свое. И так будет и в 20-х и в 30-х и в 100-х, мы всегда были врагами англосаксов, всегда ими и останемся.
    Aaleks1974
  19. Zaurbek Сегодня, 08:02
    А некоторым странам США и союзники не\ продают или продают в усеченном виде вооружение. Или банально дороже. И как им быть?
    Zaurbek
  20. котовский Сегодня, 08:06
    Пошли вразнос..? Гегемония сквозь пальчики вытекает..Торопятся, косячат.. ВВП красава.
    котовский
    1. ioan-e Сегодня, 08:34
      Ничего личного - просто бизнес! laughing
      ioan-e
  21. rocket757 Сегодня, 08:31
    А вот это КЛЁВО!!!
    Не креативненько, ничего нового, но по понятиям полосатых нет ничего надежнее чем проверенного, заряженного .... кольта, у виска не согласного или колеблющегося!!!
    rocket757
    1. Metallurg_2 Сегодня, 10:38
      Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо больше, чем только одним добрым словом. (Аль Капоне).
      Metallurg_2
  22. Комментарий был удален.
  23. mikh-korsakov Сегодня, 08:44
    Я не готов злорадствовать по поводу и без повода. Но: цитирую статью "Эти заявления (Госдепа МК) доказывают тот факт, что США используются свои санкции в качестве элемента недобросовестной конкуренции". Кто бы в этом сомневался. Нашим властям пора перестать разоблачать то, что всем давно уже известно. Ведь выборы на носу, и позиция кота Леопольда, мол, нас гнобят, но мы умнее, многим, и я в том числе надоела и не по душе, пора объяснить народу свои намерения, и не в виде общих лозунгов.
    mikh-korsakov
    1. котовский Сегодня, 10:35
      Если бы пилот перед пассажирами отчитывался за каждое свое действие...Недалеко бы они улетели..А что бы вам ответил водитель автобуса? Даже подумать страшно... smile
      котовский
  24. Гильятон Сегодня, 12:00
    Я че-то не пойму, когда нам объявят войну, мы тоже будем озабачиваться?!! negative soldier
    Гильятон
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