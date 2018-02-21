13:11 21 февраля

Берлин: Из-за угрозы со стороны России втрое увеличим свой контингент на учениях НАТО

Командование вооружёнными силами Германии сообщает о том, что намерено направить на очередные натовские учения около 12 тысяч немецких военнослужащих. При это открыто заявлено, что целью этих учений является «сдерживание России».

В журнале Focus говорится, что в 2018 году немецкий контингент на нескольких учениях Североатлантического военного блока будет втрое больше прошлогоднего по численности. При этом на своё участие в военных маневрах фактически у российских границ Берлин выделяет почти 100 млн евро.

Речь идёт о таких военных учениях как Saber Strike, Flaming Thunder и Iron Wolf.


Берлин: Из-за угрозы со стороны России втрое увеличим свой контингент на учениях НАТО


В Focus заявлено, что на увеличение военного контингента Бундесвера в составе объединённых натовских формирований власти Германии идут в связи с «продолжающейся агрессивной политикой Москвы». Также добавлено, что «угрозу со стороны России чувствуют страны Балтии и Польша в связи с действиями Москвы в Крыму».

Странно... А почему в таком случае ещё задолго до крымских событий НАТО вплотную подошло к российским границам и не отказывалось от проведения учений на суше, воде и в воздухе с привлечением самых разных военных контингентов?

Напомним, что ранее польский генерал Вальдемар Скжипчак в интервью местным СМИ заявил о наличии у НАТО в том числе и наступательной военной стратегии.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 24

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  1. andrewkor Сегодня, 06:12
    Что то доказывать,призывать к мирному сотрудничеству совершенно бесполезно.Может быть и не полезут воевать напрямую,но создавать напряженность Запад в состоянии.Причём по всему периметру границ России.Только из Арктики пока не могут,разве что ПЛАРБ.Вот вот Афганистан полыхнет серьёзно при помощи ИГИЛ и " борющейся " с ним коалицией!Порох надо держать сухим ,да и фитили пора запалять!
    andrewkor
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:18
      12 тыс-грозная сила...напугали.ещё небось 4 танка будет?
      андрей юрьевич
      1. Охотовед 2 Сегодня, 06:40
        Комфортненько устроились на Фото! Сдерживатели Думают пострелять как на сафари? Сколько таких «цивилизаторов» в наших бескрайних полях и лесах - закопано??? Нужно напомнить!
        Охотовед 2
        1. андрей юрьевич Сегодня, 06:48
          Цитата: Охотовед 2
          Сколько таких «цивилизаторов» в наших бескрайних полях и лесах - закопано??? Нужно напомнить!

          наша земля гостеприимна...
          андрей юрьевич
          1. dik-nsk Сегодня, 06:53
            Напомним, что ранее польский генерал Вальдемар Скжипчак в интервью местным СМИ заявил о наличии у НАТО в том числе и наступательной военной стратегии
            снова собираются к нам в гости всей европой... а польша по традиции станет главной разменной монетой
            dik-nsk
      2. 210окв Сегодня, 06:47
        12 тысяч?Кончит Вурст?Я уже испугался!
        Цитата: андрей юрьевич
        12 тыс-грозная сила...напугали.ещё небось 4 танка будет?
        210окв
        1. dsk Сегодня, 08:26
          Штаты танки в прошлом году навези, и ещё "подарят", пехота местная - прибалты, поляки, немцы.
          dsk
      3. Кент0001 Сегодня, 08:35
        и все 8 самолетов.
        Кент0001
  2. Wedmak Сегодня, 06:14
    Госдеп опять нашептал "правильные" слова? Просто поразительно, как немцам выкручивают руки, натаскивая их на Россию.
    Wedmak
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:21
    На учения пойдут с оружием и боеприпасами? А то у них палки от швабр вместо автоматов, или патронов не хватает! Ума у них не хватает, сколько выгребали от нас, а все равно, мало! Придется, в следующий раз Берлин переименовать, и ввести в обучение обязательно Русский язык.
    Геркулесыч
  4. samarin1969 Сегодня, 06:33
    А пускай бюргеры с автоматами побегают. ...В это время в тылу фрау "согласятся" на "германский халифат". wink
    samarin1969
  5. Esoteric Сегодня, 06:33
    Берлин: Из-за угрозы со стороны России втрое увеличим свой контингент на учениях НАТО


    Увеличить количество боеголовок в три раза гораздо проще...
    Esoteric
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:39
    «сдерживание России»
    Ох уж эти немцы. Не прошло и 73 года, а они за старое. Правда сегодня "сдерживают" по американскому наставлению. Может "сдерживателям" стоит вспомнить свою историю? Или хочется реванша, что спать не могут?
    rotmistr60
    1. svp67 Сегодня, 06:50
      Цитата: rotmistr60
      Не прошло и 73 года, а они за старое.

      Да шведы значительно дольше продержались, а эти... "слабаки"
      svp67
  7. svp67 Сегодня, 06:48
    Берлин: Из-за угрозы со стороны России втрое увеличим свой контингент на учениях НАТО
    Мда, сколько раз Россия нападала на Германию и сколько Германия на Россию...достаточно посмотреть это соотношение, что бы понять КТО должен ВПЯТЕРО, нет ВДЕСЯТЕРО увеличивать свои группировки
    svp67
  8. inkass_98 Сегодня, 06:52
    А что, все правильно. Некий недоучившийся художник кагбэ намекает:

    Вот они и участвуют.
    inkass_98
    1. rocket757 Сегодня, 08:21
      Ну да, Алоизович тож лопотал про угрозу с востока, жизненное пространство и всякое такое прочее ...
      Ни че, не оскудеет земля Русская, богато удобренная в.т.ч. и прахом загребущих, борзых оккупантов!!!
      Перемолотим и этих, случай чего, не впервой!
      rocket757
  9. AID.S Сегодня, 07:52
    Странно... А почему в таком случае ещё задолго до крымских событий НАТО вплотную подошло к российским границам

    Ответ на поверхности-они заранее знали, что "Россия будет действовать в Крыму". Как один голландский министр.
    AID.S
  10. МЮД Сегодня, 08:18
    У немцев кое где по прежнему свербит, видать снова хотят в случае чего, Берлин сдать.
    МЮД
  11. Кент0001 Сегодня, 08:37
    Я ка-то писал, что Если Че, то их техника оплавится в парках, а солдаты максимум выбегут из казарм и испарятся. Другой войны не будет.
    Кент0001
  12. тагил Сегодня, 09:07
    Немцы не одни участвуют в учениях НАТО, хотите вы или нет но число шавок по численности растет, как и число учений на наших границах. После того как альянсом было объявлено что они разместят войска в Прибалтике, нужно было заявить, как только первый солдат НАТО появится в 100 км от Санкт-Петербурга он будет уничтожатся, а любой германский солдат на границе России будет уничтожатся любыми доступными способами. Не думаю что после этого были бы страны согласные на войну с нами по одиночки или совместно вместе с обиженными. Ну а немцы тем более.
    тагил
    1. mig29mks Сегодня, 09:50
      Вы правы,жёстче надо с ними! Израиль вообще не базарит ,сразу долбит!
      mig29mks
    2. To be or not to be Сегодня, 10:18
      31 января 2018 года
      "Сегодня компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Германии и сухопутной части в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. "
      https://www.nord-stream2.com/ru/dlia-pressy/novos
      ti-i-meropriiatiia/nord-stream-2-poluchila-razres
      henie-na-stroitelstvo-v-territorialnykh-vodakh-ge
      rmanii-82/
      ""Северный поток — 2" ведется по дну Балтийского моря. Протяженность газопровода, ведущего в Германию, должна составить более 1,2 тыс. км, совокупная мощность — 55 млрд м3 ежегодно. Общая стоимость проекта составляет 9,5 млрд евро. Половину стоимости должны профинансировать пять европейских компаний — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Строительство позволит России поставлять газ в ЕС, минуя территорию Польши и Украины."
      За океаном остается только оскалится laughing
      To be or not to be
  13. Olegi1 Сегодня, 10:12
    Похоже, напрашиваются на обновление памятников. Вместо Т-34 поставить Т-90...
    Olegi1
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