Берлин: Из-за угрозы со стороны России втрое увеличим свой контингент на учениях НАТО
Командование вооружёнными силами Германии сообщает о том, что намерено направить на очередные натовские учения около 12 тысяч немецких военнослужащих. При это открыто заявлено, что целью этих учений является «сдерживание России».
В журнале Focus говорится, что в 2018 году немецкий контингент на нескольких учениях Североатлантического военного блока будет втрое больше прошлогоднего по численности. При этом на своё участие в военных маневрах фактически у российских границ Берлин выделяет почти 100 млн евро.
Речь идёт о таких военных учениях как Saber Strike, Flaming Thunder и Iron Wolf.
В Focus заявлено, что на увеличение военного контингента Бундесвера в составе объединённых натовских формирований власти Германии идут в связи с «продолжающейся агрессивной политикой Москвы». Также добавлено, что «угрозу со стороны России чувствуют страны Балтии и Польша в связи с действиями Москвы в Крыму».
Странно... А почему в таком случае ещё задолго до крымских событий НАТО вплотную подошло к российским границам и не отказывалось от проведения учений на суше, воде и в воздухе с привлечением самых разных военных контингентов?
Напомним, что ранее польский генерал Вальдемар Скжипчак в интервью местным СМИ заявил о наличии у НАТО в том числе и наступательной военной стратегии.
В журнале Focus говорится, что в 2018 году немецкий контингент на нескольких учениях Североатлантического военного блока будет втрое больше прошлогоднего по численности. При этом на своё участие в военных маневрах фактически у российских границ Берлин выделяет почти 100 млн евро.
Речь идёт о таких военных учениях как Saber Strike, Flaming Thunder и Iron Wolf.
В Focus заявлено, что на увеличение военного контингента Бундесвера в составе объединённых натовских формирований власти Германии идут в связи с «продолжающейся агрессивной политикой Москвы». Также добавлено, что «угрозу со стороны России чувствуют страны Балтии и Польша в связи с действиями Москвы в Крыму».
Странно... А почему в таком случае ещё задолго до крымских событий НАТО вплотную подошло к российским границам и не отказывалось от проведения учений на суше, воде и в воздухе с привлечением самых разных военных контингентов?
Напомним, что ранее польский генерал Вальдемар Скжипчак в интервью местным СМИ заявил о наличии у НАТО в том числе и наступательной военной стратегии.
Использованы фотографии: Фейсбук
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