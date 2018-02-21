13:04 21 февраля

ОТРК "Искандер" применены в ходе учений в Еврейской автономной области

Пресс-служба Восточного военного округа сообщает о том, что проведены учебно-боевые маневры с расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Маневры проводились в Еврейской автономной области на полигоне «Биджан».

Из сообщения пресс-службы:
Военнослужащие выполнили нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку в ночное время. Ракетчики уничтожили позиции систем противовоздушной обороны условного противника на удалении более 80 километров.


ОТРК "Искандер" применены в ходе учений в Еврейской автономной области



Отмечается, что одним из этапов военных маневров в Еврейской автономной области стал этап по отражению нападения на военный объект диверсионной группы условного противника. В материале пресс-службы заявлено, что ракетчики нападение условных диверсантов успешно отразили.

Для справки: ОТРК «Искандер» принят на вооружение ВС РФ в 2007 году. За это время появились его модернизированные версии. Радиус применения ракет комплексов «Искандер» составляет от 50 до 500 км, что не противоречит международным договорам.

На Западе постоянно высказывают «предположения» о том, что ОТРК «Искандер» имеет дальность поражения более 500 км. При этом никаких объективных доказательств своим предположениям Запад привычно не предоставляет.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 9

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:24
    Да и пусть на западе скулят, раз на большее умишки не хватает! Наш комплекс, на сколько нам нужно, на такое расстояние ракеты его и полетят.
    Геркулесыч
    1. хрыч Сегодня, 07:25
      Искандер становится основным средством тактической обороны РФ, претендующей на стратегические в ядерном исполнении. Почему так комплекс пугает соседей? В отличии от авиации не требует аэродрома базирования и времени реагирования (посадка пилота, разогрев движков, взлет и пр.) Он мобильный, универсальный (БР и КР), легко маскируется и прикрывается надувными, ложными целями. Конечно это привет соседям - рисоедам, а еврейская автономия, где евреев нет laughing как бы намекает нам на Палестину...
      хрыч
  2. Esoteric Сегодня, 06:31
    Деньги на ветер... no Знаю хороший полигон на юге, там ребята из ЧВК и цели подскажут... yes Главное - без стеснения, с широтой русской души... am
    Esoteric
    1. Мар.Тира Сегодня, 06:43
      Почему ЧВК,по моему ССО РФ?Именно для этих целей они там и находятся.Корректировать огонь,и направлять бармалеев к гуриям это их основная работа.
      Мар.Тира
  3. роман66 Сегодня, 07:12
    учения = это как бы намек. учения в Еврейской автономии намек кому?
    роман66
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:19
      Наша страна, где хотим там и проводим учения! Мы де не в израиле свою ракеты пускаем! wassat А то вас смутило, что в названии слово "Еврейская "присутствует! lol
      Геркулесыч
      1. роман66 Сегодня, 07:44
        не смутило, но заставило призадуматься. вообще-то евреи там есть или только в названии?
        роман66
    2. Tiras Сегодня, 08:51
      Цитата: роман66
      учения = это как бы намек. учения в Еврейской автономии намек кому?


      Там каждый год проводят учения, да и по несколько раз.
      Думаете каждый год намекают Израилю? lol
      Tiras
      1. роман66 Сегодня, 09:27
        есть такая мысля, интересно их "железный купол " пощупать
        роман66
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