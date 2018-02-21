ОТРК "Искандер" применены в ходе учений в Еврейской автономной области

Военнослужащие выполнили нормативы по переводу комплексов из походного положения в боевое, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку в ночное время. Ракетчики уничтожили позиции систем противовоздушной обороны условного противника на удалении более 80 километров.

Пресс-служба Восточного военного округа сообщает о том, что проведены учебно-боевые маневры с расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Маневры проводились в Еврейской автономной области на полигоне «Биджан».Из сообщения пресс-службы Отмечается, что одним из этапов военных маневров в Еврейской автономной области стал этап по отражению нападения на военный объект диверсионной группы условного противника. В материале пресс-службы заявлено, что ракетчики нападение условных диверсантов успешно отразили.Для справки: ОТРК «Искандер» принят на вооружение ВС РФ в 2007 году. За это время появились его модернизированные версии. Радиус применения ракет комплексов «Искандер» составляет от 50 до 500 км, что не противоречит международным договорам.На Западе постоянно высказывают «предположения» о том, что ОТРК «Искандер» имеет дальность поражения более 500 км. При этом никаких объективных доказательств своим предположениям Запад привычно не предоставляет.