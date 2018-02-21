Украинская коррупция неизлечима. Вопрос снят с повестки дня Запада
Коррупция в оборонном секторе Украины более не волнует Запад. По-видимому, она неизлечима. Это признал даже госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Энергетический украинский сектор вроде бы удалось очистить от коррупционеров. Зато коррупция успешно переместилась в сектор военный, удивляется «The New York Times».
Вот новейший пример. Министерство обороны Украины приобрело сто карет «скорой помощи». У кого? У старого друга Порошенко — Олега Гладковского. Мало того, военные сделали эту закупку без открытого тендера, сообщает «ИноТВ». И вот ещё что замечательно: эти «кареты»… уже вышли из строя! Не беда: на горизонте маячит новый контракт с этим же подрядчиком!
А ведь с начала конфликта на востоке расходы Киева на оборону сильно подскочили. И деньги, разумеется, проходят через украинских чиновников и бизнесменов. Поэтому, отмечает «The New York Times», рост оборонных расходов по факту мешает бороться с коррупцией!
Но ведь коррупция ранее была признана «самым опасным врагом Украины». Как же быть? А никак.
Проблема коррупции убила надежду, появившуюся у людей после свержения Януковича, повествует газета. Также размах бизнеса сомнительных дельцов заставил сторонников Украины на Западе и многих украинцев усомниться в том, что страна вообще справится с хронической коррупцией.
Вот что думает по поводу неискоренимой украинской коррупции госсекретарь США Рекс Тиллерсон:
Словом, заметим, быстрый рост оборонных расходов открыл перед иными предприимчивыми киевлянами новые возможности. Сомнительные сделки, которые никто не проверяет из-за липовой военной «секретности» (как в примере с обыкновенными каретами «скорой помощи») и по которым даже не организуют тендеров, не только проходят успешно, но и получают продолжение. «Скорые помощи» ломаются? Не беда, мы продадим ещё таких же! Чем больше сломается, тем богаче наш бизнес!
Что до господина Гладковского то он, оказывается, уже публично признал, что тендер не проводился. И нашёл «хитрый» аргумент: мол, тут всё дело в русских. Закрытость закупок он объяснил тем, что завеса секретности не позволит России «вмешаться» в процесс закупок, направив туда «подставные компании».
Интересно, а в том, что «скорые помощи» разваливаются, тоже виновата Россия?
Энергетический украинский сектор вроде бы удалось очистить от коррупционеров. Зато коррупция успешно переместилась в сектор военный, удивляется «The New York Times».
Вот новейший пример. Министерство обороны Украины приобрело сто карет «скорой помощи». У кого? У старого друга Порошенко — Олега Гладковского. Мало того, военные сделали эту закупку без открытого тендера, сообщает «ИноТВ». И вот ещё что замечательно: эти «кареты»… уже вышли из строя! Не беда: на горизонте маячит новый контракт с этим же подрядчиком!
А ведь с начала конфликта на востоке расходы Киева на оборону сильно подскочили. И деньги, разумеется, проходят через украинских чиновников и бизнесменов. Поэтому, отмечает «The New York Times», рост оборонных расходов по факту мешает бороться с коррупцией!
Но ведь коррупция ранее была признана «самым опасным врагом Украины». Как же быть? А никак.
Проблема коррупции убила надежду, появившуюся у людей после свержения Януковича, повествует газета. Также размах бизнеса сомнительных дельцов заставил сторонников Украины на Западе и многих украинцев усомниться в том, что страна вообще справится с хронической коррупцией.
Вот что думает по поводу неискоренимой украинской коррупции госсекретарь США Рекс Тиллерсон:
«Украине нет смысла бороться за своё «тело» на Донбассе, если она отдаёт свою «душу» коррупции».
Словом, заметим, быстрый рост оборонных расходов открыл перед иными предприимчивыми киевлянами новые возможности. Сомнительные сделки, которые никто не проверяет из-за липовой военной «секретности» (как в примере с обыкновенными каретами «скорой помощи») и по которым даже не организуют тендеров, не только проходят успешно, но и получают продолжение. «Скорые помощи» ломаются? Не беда, мы продадим ещё таких же! Чем больше сломается, тем богаче наш бизнес!
Что до господина Гладковского то он, оказывается, уже публично признал, что тендер не проводился. И нашёл «хитрый» аргумент: мол, тут всё дело в русских. Закрытость закупок он объяснил тем, что завеса секретности не позволит России «вмешаться» в процесс закупок, направив туда «подставные компании».
Интересно, а в том, что «скорые помощи» разваливаются, тоже виновата Россия?
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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