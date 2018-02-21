13:03 21 февраля

Украинская коррупция неизлечима. Вопрос снят с повестки дня Запада

Коррупция в оборонном секторе Украины более не волнует Запад. По-видимому, она неизлечима. Это признал даже госсекретарь США Рекс Тиллерсон.



Энергетический украинский сектор вроде бы удалось очистить от коррупционеров. Зато коррупция успешно переместилась в сектор военный, удивляется «The New York Times».


Вот новейший пример. Министерство обороны Украины приобрело сто карет «скорой помощи». У кого? У старого друга Порошенко — Олега Гладковского. Мало того, военные сделали эту закупку без открытого тендера, сообщает «ИноТВ». И вот ещё что замечательно: эти «кареты»… уже вышли из строя! Не беда: на горизонте маячит новый контракт с этим же подрядчиком!

А ведь с начала конфликта на востоке расходы Киева на оборону сильно подскочили. И деньги, разумеется, проходят через украинских чиновников и бизнесменов. Поэтому, отмечает «The New York Times», рост оборонных расходов по факту мешает бороться с коррупцией!

Но ведь коррупция ранее была признана «самым опасным врагом Украины». Как же быть? А никак.

Проблема коррупции убила надежду, появившуюся у людей после свержения Януковича, повествует газета. Также размах бизнеса сомнительных дельцов заставил сторонников Украины на Западе и многих украинцев усомниться в том, что страна вообще справится с хронической коррупцией.

Вот что думает по поводу неискоренимой украинской коррупции госсекретарь США Рекс Тиллерсон:

«Украине нет смысла бороться за своё «тело» на Донбассе, если она отдаёт свою «душу» коррупции».


Словом, заметим, быстрый рост оборонных расходов открыл перед иными предприимчивыми киевлянами новые возможности. Сомнительные сделки, которые никто не проверяет из-за липовой военной «секретности» (как в примере с обыкновенными каретами «скорой помощи») и по которым даже не организуют тендеров, не только проходят успешно, но и получают продолжение. «Скорые помощи» ломаются? Не беда, мы продадим ещё таких же! Чем больше сломается, тем богаче наш бизнес!

Что до господина Гладковского то он, оказывается, уже публично признал, что тендер не проводился. И нашёл «хитрый» аргумент: мол, тут всё дело в русских. Закрытость закупок он объяснил тем, что завеса секретности не позволит России «вмешаться» в процесс закупок, направив туда «подставные компании».

Интересно, а в том, что «скорые помощи» разваливаются, тоже виновата Россия?

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 38

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  1. Spartanez300 Сегодня, 07:41
    Тут же все понятно в коррупции Украины виновата Россия yes , лихо научились свои грехи на нас сваливать angry . Коррупция всегда была , есть и будет везде negative .
    Spartanez300
    1. andrewkor Сегодня, 07:46
      Ну,так мы же "братья", а яблоко от яблони не далеко падает.
      andrewkor
      1. Ren Сегодня, 07:49
        Цитата: andrewkor
        Ну,так мы же "братья", а яблоко от яблони не далеко падает.

        "Не брат ты мне, г***а ч********я" @ "Брат"
        Без обид, просто фильм хороший вспомнился wassat
        Ren
        1. хрыч Сегодня, 08:44
          Олигархический строй однако синоним коррупции. РФ это прошла, теперь госкапитализм и царство госкорпораций, коррупция просела значительно. Следующий этап, ну вы знаете ... нынешний НЭП подходит к концу, структура Росгвардии сформирована для дальнейшего внутреннего развития общества. Так или иначе копируется Сталинская модель, но с учетом ошибок и без спешки с потрясениями.
          хрыч
          1. dik-nsk Сегодня, 08:53
            неискоренимой украинской коррупции
            в какой стране по другому?
            dik-nsk
      2. Кот_Кузя Сегодня, 07:59
        С каких пор потомки бендеровских палачей и шестерок Гитлера, скачущие на майдане, стали нам "братьями"?
        Кот_Кузя
      3. 210окв Сегодня, 08:08
        И я вот о том же..А как там у нас с этим..А то взяли и заладились..Украина такая,Украина мягкая.
        Цитата: andrewkor
        Ну,так мы же "братья", а яблоко от яблони не далеко падает.
        210окв
      4. 97110 Сегодня, 08:35
        Цитата: andrewkor
        Ну,так мы же "братья", а яблоко от яблони не далеко падает.

        Не так. Мы бандерам "небратья", а неяблоко от неяблони далеко падает. Если ваши баи бандерам братья, то наши вам поздравления. А наших буржуев бандеры обидели по беспределу, они теперь до последней капли нашей крови с ними бороться будут...
        97110
      5. РУСС Сегодня, 09:01
        Цитата: andrewkor
        Ну,так мы же "братья", а яблоко от яблони не далеко падает.

        Все верно ,у нас в армии коррупция тоже есть и не малая, у нас правда и сажают поболее за это ,но тем не менее коррупция ещё искоренять и искоренять... На днях про одну часть узнал , так там срочники появляются только на присяге и при проверках ,а так служат сидя дома!
        РУСС
      6. Sefevi Сегодня, 09:23
        Чья бы корова мычала laughing По части коррупции что Украина, что Россия, что другие постсоветские страны - все стоят друг друга. К великому сожалению!
        Sefevi
    2. Fayter2017 Сегодня, 07:47
      Завидуйте молча))
      Fayter2017
    3. Anarchist Сегодня, 07:49
      Цитата: Spartanez300
      в коррупции Украины виновата Россия

      Они же это открыто заявляли! На ВО писали, что беды с коррупцией в Незалежной из-за советского наследия...
      Уже перестраховались!
      Anarchist
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:50
        Украинская коррупция неизлечима.
        интересно...у нашей,какой диагноз?
        андрей юрьевич
        1. Anarchist Сегодня, 08:17
          Цитата: андрей юрьевич
          интересно...у нашей,какой диагноз?


          Anarchist
          1. bouncyhunter Сегодня, 09:03
            Саша , салют ! hi Коррупция - это гидра : чем больше голов ей отрубаешь - тем больше новых вырастает .
            удивляется «The New York Times»

            Ну да , а матрасы как всегда : белые и пушистые и свою коррупцию победили ещё до Н.Э. am
            bouncyhunter
        2. Nimitz Сегодня, 10:55
          Цитата: андрей юрьевич
          Украинская коррупция неизлечима.
          интересно...у нашей,какой диагноз?

          Кажется медики в таких случаях говорят вялотекущее заболевание в стадии ремиссии.
          Однажды на трассе между г. Бузулук и Оренбург, в районе полигона Тоцкое, ночью чуть не "влетел" в военный КАМАЗ, который шел четко серединой дороги без намека на какой либо осветительные приборы, даже лампочек габаритов не было. Возможно поэтому он и ехал серединой дороги, что водитель не видел ничего кроме луны. Машина защитного цвета и увидел я её ну уж очень близко. А потом судьба свела с военнослужащим с этого полигона, который в ответ на мое крайнее неудовольствие, заметил, что ездить без лампочек - это даже не считается чем то плохим. Вот ты говорит попробуй поездить на топливозаправщике с полностью отсутствующими тормозными механизмами ибо мосты в сборе, с нового заправщика давно продали и поставили , то что местные аграрии привезли взамен. Ну разумеется разница в цене в карманах, определенных чинов.
          Nimitz
    4. rocket757 Сегодня, 07:50
      Не виноватая я, он сам ....берет!
      К СОЖАЛЕНИЮ по теме и нам похвастаться нечем sad
      Мафия, коррупция неистребима! Кто, хотя бы зарегулировать её сможет до не слишком обременительных величин, уже будет национальным ГЕРОЕМ!
      rocket757
    5. БАРХАН Сегодня, 10:18
      Цитата: Spartanez300
      Коррупция всегда была , есть и будет везде

      В США она вообще узаконена...назвали лоббированием вот и вся борьба.А у Пентагона вообще можно только учиться ,как пилить огромные суммы с умным видом.По сравнению с ковбоями все остальные в плане коррупции жалкие щенки...
      БАРХАН
  2. кобальт Сегодня, 07:45
    Да и у нас ситуация не лучше, по одному только космодрому " восточный" три десятка дел возбудили и это только вскрытые факты, давно пора усилить ответственость за хищения в опк, свыше 1 миллиона давать лет 15-20, а свыше 10 миллионов - пожизненное, а то в Дагестане возбудили дело по халатности в отношении сотрудников казначейства, которые по фиктивным актам выполненых работ расфуфырили полтора миллиарда рублей, а санкция по этой статье исправительные работы или штраф, это даже не смешно, издевательство над народом и государством.
    кобальт
    1. Керенский Сегодня, 11:55
      Я уже говорил, что на любой большой стройке ставится бытовка прораба и бытовка прокурора. В один день. И когда стройка будет закончена, то и у прокурора всё будет подшито в дело..
      Керенский
  3. Strashila Сегодня, 07:51
    "Украинская коррупция неизлечима."... коррупция прямое следствие демократизации любого общества... собственно, оно и начинается с коррупции как такой... покупка правящей кодлы с навязыванием своих понятий. Что было во времена СССР... правильно... кумовство, знакомство, блат... коррупция пришла вместе либерально-демократическими отношениями в обществе... бесплатное приложение к западной демократии.
    Strashila
  4. Altona Сегодня, 07:59
    Энергетический украинский сектор вроде бы удалось очистить от коррупционеров.
    -----------------------------
    Я так понял, потому что ТВЭЛы для АЭС стали транспарентно и демократично покупать не у "Росатома", а у Вестингауза.
    Altona
  5. Симон Сегодня, 08:12
    Цитата: Spartanez300
    Тут же все понятно в коррупции Украины виновата Россия yes , лихо научились свои грехи на нас сваливать angry . Коррупция всегда была , есть и будет везде negative .

    Ну, раз Россия виновата, что на Украине все стали коррупционерами, значит нужно брать власть в руки партиям, лояльным к России. Короче сделать революцию против коррупции и рассадить все украинское правительство по местам, где они должны сидеть и смотреть солнце, через металлические клеточки.
    Симон
  6. BRONEVIK Сегодня, 08:15
    С нашей коррупцией нормалек?)
    BRONEVIK
    1. Mestny Сегодня, 08:58
      Про нашу коррупцию будет написано в другой статье, про нашу коррупцию.
      Внимательно следите за публикациями.
      Mestny
  7. Симон Сегодня, 08:19
    Цитата: andrewkor
    Ну,так мы же "братья", а яблоко от яблони не далеко падает.

    Что то, то яблоко, что упало от яблони и уже гниет быстро коррупцией, да воняет фашистской политикой. По моему, у этого яблока болезнь одуревающая - шизофрения называется! wassat fool
    Симон
  8. Tiras Сегодня, 08:41
    В России и Уркаине коррупция примерно одного уровня.
    Поэтому радоваться, что у соседа корова сдохла, тут явно не стоит.
    Tiras
  9. Дормидонт Сегодня, 08:49
    Это не коррупция. Это многовековая традиция
    Дормидонт
  10. КОТ БАЮН Сегодня, 08:55
    Вообще то, у меня такое ощущение, что на Украине - не коррупция, а вот такая вот новая экономическая модель. laughing
    Вот такая вот, по-селюкОвски загадочная, орошенная национальным колоритом и перемазанная в цвета национального флага...
    КОТ БАЮН
  11. BAI Сегодня, 08:58
    Интересно, а в том, что «скорые помощи» разваливаются, тоже виновата Россия?

    Если они на базе "Газелей", то безусловно.
    BAI
    1. dvina71 Сегодня, 10:15
      Нет..у них на базе Китая..гейтвол..емнип. И газель глючная, конечно,но как и весь современный автопром.. даже более того..продукция газа на общем мировом фоне далеко не самая плохая.
      dvina71
  12. m.cempbell Сегодня, 09:10
    Украинская коррупция неизлечима.

    Как собственно, и нигде в мире. Америкосы просто взяли и узаконили её - теперь это у них называется "лоббирование интересов".
    m.cempbell
  13. reibert Сегодня, 10:02
    Пока в России будут снисходительно относится к Украине и к самим украинцам, как к невинно заблудшим овечками, которые "бедные" запутались и поддались вражеской пропаганде )))) ,то будет ещё хуже и хуже...Это враг,не очень умный)))) но ,готовый на любую подлость и мерзость,жестокий и ..Вспомните отношение к "немецкому пролетариату" во время Войны...Вывод: только беспощадное уничтожение ....
    reibert
  14. rpuropuu Сегодня, 10:04
    Министерство обороны Украины приобрело сто карет «скорой помощи». У кого? У старого друга Порошенко — Олега Гладковского.
    На Западе это называется - "лоббизм" wink Давно бы узаконили и отчитались бы перед "начальством" о победе на коррупцией good laughing
    rpuropuu
  15. Altona Сегодня, 11:01
    Цитата: Дормидонт
    Это не коррупция. Это многовековая традиция

    -------------------------
    Практика кормления с территории неистребима у чиновников с времен Киевской Руси. Или наверное даже с древнешумерского царства. Нерабы вроде как сейчас в древние шумеры подались.laughing
    Altona
  16. bratchanin3 Сегодня, 11:26
    По - моему пора уже говорить о закрытии проекта "Украина", а не о борьбе с коррупцией.
    bratchanin3
  17. 16112014nk Сегодня, 11:28
    А в это время в России -
    16112014nk
  18. рус-5819 Сегодня, 12:34
    Цитата: andrewkor
    Ну,так мы же "братья", а яблоко от яблони не далеко падает.

    От осинки не родятся апельсинки... но ирония понятна.
    рус-5819
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