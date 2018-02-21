Систему ПРО в Подмосковье усилят ракетами «Нудоль»
Система ПРО, прикрывающая Москву, в текущем году будет усилена сверхскоростными и сверхманевренными противоракетами 53Т6М «Нудоль», способными перехватывать цели в ближнем космосе и стратосфере, сообщают Известия.
По словам представителей Минобороны, 53Т6М будут поставлены на опытно-боевое дежурство в Подмосковье до конца текущего года. Ранее военные сообщили об успешном испытании ракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
«"Нудоли" – это модернизированная версия созданных еще в 80-е годы противоракет 53Т6. Новый перехватчик представляет собой двухступенчатую твердотопливную ракету, которая хранится в герметичном транспортно-пусковом контейнере. На боевой позиции она размещается в специальной шахте. Разработчикам удалось обновить электронную начинку и возродить производство. Для этого понадобилось найти замену компонентам, производившимся в бывших советских республиках», – говорится в материале.
По словам главного редактора портала MilitaryRussia Дмитрия Корнева, принятие на вооружение новых перехватчиков, скорее всего, является частью программы модернизации всей системы ПРО.
Он отметил, что сегодня назрела потребность в новой противоракете, созданной с учетом всех современных тенденций развития этого вида оружия.
По словам представителей Минобороны, 53Т6М будут поставлены на опытно-боевое дежурство в Подмосковье до конца текущего года. Ранее военные сообщили об успешном испытании ракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
«"Нудоли" – это модернизированная версия созданных еще в 80-е годы противоракет 53Т6. Новый перехватчик представляет собой двухступенчатую твердотопливную ракету, которая хранится в герметичном транспортно-пусковом контейнере. На боевой позиции она размещается в специальной шахте. Разработчикам удалось обновить электронную начинку и возродить производство. Для этого понадобилось найти замену компонентам, производившимся в бывших советских республиках», – говорится в материале.
По словам главного редактора портала MilitaryRussia Дмитрия Корнева, принятие на вооружение новых перехватчиков, скорее всего, является частью программы модернизации всей системы ПРО.
Российская система ПРО А-135 «Амур» относится к середине 80-х годов. Несмотря на все достоинства, она морально устарела и по оборудованию, и по программной части. Поэтому велись работы по созданию следующей модификации – А-235. Обновлялись не только перехватчики, но и электроника, и программное обеспечение, и радары, и вычислительные центр,сказал эксперт.
Он отметил, что сегодня назрела потребность в новой противоракете, созданной с учетом всех современных тенденций развития этого вида оружия.
53Т6 стоят на вооружении с 90-х годов, и их гарантийный срок годности скоро истечет. Кроме того, точность современной электроники и наведения перехватчиков позволяет использовать вместо ядерной обычную боевую часть, а это важно в случае применения над густонаселенным районом. Если удалось создать самонаводящуюся боевую часть, тогда ракета сможет уничтожать новейшие маневрирующие ядерные боеголовки,пояснил Корнев.
Это "последний рубеж обороны", предназначенный лишь для поражения боеголовок межконтинентальных баллистических ракет. "Нудоль" не сможет сбить саму ракету на начальном этапе полета. Эта система также способна уничтожать спутники, но в очень небольшом секторе над Москвой и на низких орбитах,добавил он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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