Систему ПРО в Подмосковье усилят ракетами «Нудоль»

Российская система ПРО А-135 «Амур» относится к середине 80-х годов. Несмотря на все достоинства, она морально устарела и по оборудованию, и по программной части. Поэтому велись работы по созданию следующей модификации – А-235. Обновлялись не только перехватчики, но и электроника, и программное обеспечение, и радары, и вычислительные центр,

53Т6 стоят на вооружении с 90-х годов, и их гарантийный срок годности скоро истечет. Кроме того, точность современной электроники и наведения перехватчиков позволяет использовать вместо ядерной обычную боевую часть, а это важно в случае применения над густонаселенным районом. Если удалось создать самонаводящуюся боевую часть, тогда ракета сможет уничтожать новейшие маневрирующие ядерные боеголовки,

Это "последний рубеж обороны", предназначенный лишь для поражения боеголовок межконтинентальных баллистических ракет. "Нудоль" не сможет сбить саму ракету на начальном этапе полета. Эта система также способна уничтожать спутники, но в очень небольшом секторе над Москвой и на низких орбитах,