13:10 21 февраля

Систему ПРО в Подмосковье усилят ракетами «Нудоль»

Система ПРО, прикрывающая Москву, в текущем году будет усилена сверхскоростными и сверхманевренными противоракетами 53Т6М «Нудоль», способными перехватывать цели в ближнем космосе и стратосфере, сообщают Известия.



По словам представителей Минобороны, 53Т6М будут поставлены на опытно-боевое дежурство в Подмосковье до конца текущего года. Ранее военные сообщили об успешном испытании ракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.


«"Нудоли" – это модернизированная версия созданных еще в 80-е годы противоракет 53Т6. Новый перехватчик представляет собой двухступенчатую твердотопливную ракету, которая хранится в герметичном транспортно-пусковом контейнере. На боевой позиции она размещается в специальной шахте. Разработчикам удалось обновить электронную начинку и возродить производство. Для этого понадобилось найти замену компонентам, производившимся в бывших советских республиках», – говорится в материале.

По словам главного редактора портала MilitaryRussia Дмитрия Корнева, принятие на вооружение новых перехватчиков, скорее всего, является частью программы модернизации всей системы ПРО.

Российская система ПРО А-135 «Амур» относится к середине 80-х годов. Несмотря на все достоинства, она морально устарела и по оборудованию, и по программной части. Поэтому велись работы по созданию следующей модификации – А-235. Обновлялись не только перехватчики, но и электроника, и программное обеспечение, и радары, и вычислительные центр,
сказал эксперт.

Он отметил, что сегодня назрела потребность в новой противоракете, созданной с учетом всех современных тенденций развития этого вида оружия.

53Т6 стоят на вооружении с 90-х годов, и их гарантийный срок годности скоро истечет. Кроме того, точность современной электроники и наведения перехватчиков позволяет использовать вместо ядерной обычную боевую часть, а это важно в случае применения над густонаселенным районом. Если удалось создать самонаводящуюся боевую часть, тогда ракета сможет уничтожать новейшие маневрирующие ядерные боеголовки,
пояснил Корнев.

Это "последний рубеж обороны", предназначенный лишь для поражения боеголовок межконтинентальных баллистических ракет. "Нудоль" не сможет сбить саму ракету на начальном этапе полета. Эта система также способна уничтожать спутники, но в очень небольшом секторе над Москвой и на низких орбитах,
добавил он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
35

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 35

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. андрей юрьевич Сегодня, 08:17
    удалось создать самонаводящуюся боевую часть, тогда ракета сможет уничтожать новейшие маневрирующие ядерные боеголовки,
    сколько маневрирующих боеголовок,может одна ракета уничтожить??? не понял..
    андрей юрьевич
    1. хрыч Сегодня, 08:27
      Цитата: андрей юрьевич
      не понял..

      Эксперт то журнальный, а не инженер-ракетчик. Поэтому и языком метет, как метлой машет ...
      По словам главного редактора портала MilitaryRussia Дмитрия Корнева
      хрыч
    2. Тикси-3 Сегодня, 08:54
      Цитата: андрей юрьевич
      сколько маневрирующих боеголовок,может одна ракета уничтожить??? не понял..

      наверное он имел ввиду подрыв ядерного заряда боевой части, и как следствие уничтожение всего в зоне поражения....
      Тикси-3
    3. роман66 Сегодня, 09:43
      да сколько угодно! пока топливо не выгорит будет летать и стукаться об них
      роман66
    4. Servisinzhener Сегодня, 12:38
      Скорее всего одну, т.к. в зону действия ракеты находится уже после разделения боеголовок.
      Servisinzhener
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 08:20
    Надеюсь мы знаем не всё
    КВУ-НСвД
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:22
      Цитата: КВУ-НСвД
      Надеюсь мы знаем не всё

      100%,потому как:
      Эта система также способна уничтожать спутники, но в очень небольшом секторе над Москвой и на низких орбитах,
      - звучит крайне не убедительно.
      андрей юрьевич
    2. Vita VKO Сегодня, 08:45
      Цитата: КВУ-НСвД
      Надеюсь мы знаем не всё

      Ну да, неприятно знать что в случае ракетного удара над Москвой в стратосфере будет создано плазменное облако в котором будут гарантированно сгорать все боевые части баллистических ракет. Вот только после первого эшелона, всегда следует следующий эшелон боеголовок, перехватить который в условиях высокой ионизации атмосферы невозможно. Именно поэтому сейчас и говорят о необходимости разработки противоракет в не ядерном исполнении.
      Vita VKO
      1. dvina71 Сегодня, 10:34
        Ого..интересно чем вы там плазму собрались создать? Как намерены ее контролировать..поддерживать? Я тут смотрю город ябч собрался бб уничтожать..удачи.. Ващето яз в про предназначается для снесения лц и изменение траектории полета бб. А дальше в дело вступают те перехватчики о которых статья и затем рангом пониже..с-400\300\бук\панцирь..все пойдет в дело.
        dvina71
        1. Servisinzhener Сегодня, 12:42
          С-400/300 ещё может быть смотря какая версия и какие ракеты. А вот Бук и Панцирь-С точно нет.
          Servisinzhener
    3. bouncyhunter Сегодня, 09:15
      Витя , привет ! hi
      Цитата: КВУ-НСвД
      Надеюсь мы знаем не всё

      Можешь и не сомневаться : мы знаем только то , что считают нужным нам сообщить . Да ещё и водичкой это дело могут разбавить . wink
      bouncyhunter
      1. rocket757 Сегодня, 09:35
        Коллеги привет soldier
        Строят современную систему ПРО, эт отрадно и давно пора! Защищают только центровые промышленные районы, такая у нас концепция ПРО. Новые ракеты перехватчики, тож замечательно, теперь насыщать ими оборону, эт со временем, тож понятно.
        На счёт противоракет с ядрёной БЧ, типа сдуем весь рой нападавших одним махом? проверяли, считали и стали делать ракеты перехватчики не ядрёного типа - это оправдано по всем критериям! В принципе ядрёные БЧ для противоракет есть, есть методика их применения, но эт уж на самый крайняк!
        Абсолютной защиты против всего-всего не существует ни у кого, так что основной фактор сдерживания эт ядрёное оружие возмездия, не будем говорить нападения, ПВО - ПРО эт всё локально ... оно всё равно должно быть и развиваться, фиг её знает как события обернуться!
        rocket757
        1. san4es Сегодня, 09:50
          Цитата: rocket757
          ... ПВО - ПРО эт всё локально ... оно всё равно должно быть и развиваться, фиг её знает как события обернуться!

          hi
          san4es
        2. Servisinzhener Сегодня, 12:44
          Скорее всего так, одним махом всех. И боеголовку и имитаторы.
          Servisinzhener
      2. san4es Сегодня, 09:40
        Цитата: bouncyhunter
        ... мы знаем только то , что считают нужным нам сообщить . Да ещё и водичкой это дело могут разбавить . wink

        hi Привет Паш.


        В дополнение:
        Реальный пуск противоракеты 53Т6 soldier
        san4es
  3. Симон Сегодня, 08:26
    Цитата: андрей юрьевич
    удалось создать самонаводящуюся боевую часть, тогда ракета сможет уничтожать новейшие маневрирующие ядерные боеголовки,
    сколько маневрирующих боеголовок,может одна ракета уничтожить??? не понял..

    Видимо, военная тайна. request recourse
    Симон
  4. АнтиFREEZ Сегодня, 08:33
    прикрывающая Москву

    Нам в Сибири радоваться за ̶м̶о̶с̶к̶а̶л̶е̶й̶ москвичей, али как? what
    АнтиFREEZ
    1. Romario_Argo Сегодня, 08:49
      по системе А-235 радуйся за Москвичей
      а можете радоваться и за себя т.к. на подходе уже и мобильный ЗРК С-500, в железе уже целая бригада с АСУ, РЛС Марс и РЛС усиления
      Romario_Argo
      1. Вадим237 Сегодня, 09:20
        И все эти ЗРС С 500 тоже будут стоять вокруг Москвы - как дополнение существующей ПРО.
        Вадим237
        1. НЕКСУС Сегодня, 10:28
          Цитата: Вадим237
          И все эти ЗРС С 500 тоже будут стоять вокруг Москвы - как дополнение существующей ПРО.

          По договору,Амуров стоит на дежурстве определенное количество.И этот договор определяет ОДИН город под защитой такого ПРО с противоракетами...СССР выбрал Москву,а США ,по моему Вашингтон(могу ошибаться,поправьте,если это не так)..
          26 мая 1972 года США и СССР подписали Договор об ограничении систем ПРО (вступил в силу 3 октября 1972 года). В соответствии с Договором, стороны обязались ограничить свои системы ПРО двумя комплексами (размером самого комплекса не более 150 км с количеством пусковых установок противоракет не более 100): вокруг столицы и в одном районе расположения шахт стратегических ядерных ракет. Договор обязывал стороны не создавать и не развёртывать систем или компонентов ПРО космического, воздушного, морского или подвижно-наземного базирования.

          Именно поэтому была построена РЛС ДОН-2Н.
          НЕКСУС
    2. Злой543 Сегодня, 09:17
      Можете радоваться, у нас жертв в разы больше будет, плотность населения однака.
      Злой543
      1. Alex-a832 Сегодня, 09:46
        Цитата: Злой543
        Можете радоваться, у нас жертв в разы больше будет, плотность населения однака.

        Зачем Вы так, может человек не укропатриот, оказавшийся в Сибири на заработках и действительно хотел порадоваться за безопасность москвичей... lol
        Alex-a832
        1. Alex-a832 Сегодня, 10:01
          Если серьёзно, то прорыв ПРО, полагаю, гарантирован с обеих сторон, поэтому мы живём в относительном мире. Хочется надеятся, что количество боеголовок, гипотетически достигших цели в России будет кратно меньше от числа запущенных. Тогда, благодаря неравномерному заселению территорий у Россиян будет шанс выжить. США же заселены более равномерно и "сноситься" будут тоже обстоятельно. То есть оставшимся в живых американцам будет сложно найти на своем острове относительно "чистый" уголок для выживания. Вывод: в случае глобального ядерного конфликта толстая полярная лиса придёт всему и всем.
          Alex-a832
    3. Servisinzhener Сегодня, 12:45
      Сдержано, т.к. от массированного удара она не поможет. Да и никакая из существующих тоже не поможет.
      Servisinzhener
  5. Victor_B Сегодня, 08:45
    сколько маневрирующих боеголовок,может одна ракета уничтожить??? не понял..
    100500 устроит?
    Ну, а если серьезно, то:
    1. Маневрирующие боеголовки у американцев есть наверняка, но вот у нас на диванах что-то мало о них информировали. Зато про наши супер-гипер-маневренные ББ диваны протерли языками. (При этом они действительно есть и реально супер-гипер)
    2. Невозможно создать непробиваемую систему ПРО/ПВО. Чем у тебя она совершеннее, тем просто, тупо, увеличивается наряд сил для ее преодоления.
    3. При полновесном термоядерном ударе МБР по Москве, я полагаю, первая-вторая боеголовка будет подорвана в ближнем космосе и ЭМИ и последующие возмущения ионосферы просто не дадут работать РЛС наведения.

    Я так думаю! (с) (голосом Мимино)
    Victor_B
    1. Mestny Сегодня, 09:13
      Очевидно то же самое касается и ПРО США?
      Или оно у них супернеуязвимое?
      Mestny
      1. Вадим237 Сегодня, 09:22
        Но факт остаётся - число спутников, наземных РЛС и противоракет у США растёт с каждым годом.
        Вадим237
      2. Servisinzhener Сегодня, 12:50
        Абсолютно та же картина и у них. 100% гарантии дать не могут и скорее всего поэтому даже на такую ракетную державу как Северная Корея напасть не могут. Видимо нет человека который бы мог взять на себя ответственность заявить что не одна боеголовка не упадет на территорию. США.
        Servisinzhener
    2. Аскет Сегодня, 09:22
      Цитата: Victor_B
      1. Маневрирующие боеголовки у американцев есть наверняка, но вот у нас на диванах что-то мало о них информировали. Зато про наши супер-гипер-маневренные ББ диваны протерли языками. (При этом они действительно есть и реально супер-гипер)

      для прорыва систем противоракетной обороны наиболее эффективно, проще, надежнее и дешевле устанавливать на стратегические ракеты обычные неуправляемые боевые блоки индивидуального наведения на цель и комплекс средств преодоления противоракетной обороны (КСППО), что и делалось.
      Маневрирующий блок индивидуального наведения это такой блок, который после отделения от последней ступени ракеты самостоятельно изменяет траекторию своего полета, что затрудняет его перехват системами ПРО. На таком блоке должны быть установлены:
      — двигатели с необходимым запасом топлива;
      — органы управления;
      — система управления и наведения на цель.

      По существу, такие блоки это маленькие ракеты. Подобные блоки разрабатывались и в США, и в СССР. В США широкие исследования по созданию маневрирующих боеголовок (программы ACE, AMARV, BGRV) завершились на этапе экспериментальных летных испытаний – дальше дело не пошло
      Другое дело т.н. планирующие ББ как обычные так и гиперзвуковые глейдеры, это по сути самостоятельные ЛА доставляемые в космос при помощи МБР. В совокупности их можно назвать ракетно-планирующие системы.

      Первая половина текущего года ознаменовалась сообщениями СМИ об успешных испытаниях в России и Китае гиперзвуковых летательных аппаратов, представляющих собой отделяемые от носителя планирующие гиперзвуковые боевые блоки баллистических ракет. Российский «объект 4202» и китайский WU-14 свидетельствуют о новом витке в гонке ракетно-ядерных (и, что важно, неядерных) технологий. Пока речь идет именно о гонке технологий, а не вооружений, поскольку и российский, и китайский, и американские (HTV-2 и AHW) экспериментальные гиперзвуковые летательные аппараты не вышли за рамки этапа опытно-конструкторских работ и испытаний.
      Аскет
      1. Вадим237 Сегодня, 09:26
        "Экспериментальные гиперзвуковые летательные аппараты, не вышли за рамки этапа опытно-конструкторских работ и испытаний". Увы точно мы это утверждать не можем - как не можем утверждать наверняка - "В США широкие исследования по созданию маневрирующих боеголовок (программы ACE, AMARV, BGRV) завершились на этапе экспериментальных летных испытаний – дальше дело не пошло".
        Вадим237
      2. Victor_B Сегодня, 09:34
        для прорыва систем противоракетной обороны наиболее эффективно, проще, надежнее и дешевле устанавливать на стратегические ракеты обычные неуправляемые боевые блоки индивидуального наведения на цель и комплекс средств преодоления противоракетной обороны (КСППО), что и делалось.
        Ну и что мешает подорвать парочку в верхних слоях/ближнем космосе?
        Несколько десятков минут возмущения ионосферы гарантируют невозможность работы РЛС ПРО.
        Ну и этот "ужасный" легендарный ЭМИ! (На устойчивость к которому испытываются все электронные блоки).
        Ведь для гарантированного уничтожения Москвы и всего промышленного района требуется не один десяток ББ только успешно поразивших свои цели.
        Victor_B
  6. san4es Сегодня, 09:36
    «"Нудоли" – это модернизированная версия созданных еще в 80-е годы противоракет 53Т6


    Противоракета 53Т6
    ПР выполнена по схеме "несущий конус" без аэродинамических несущих и управляющих элементов, со специальным теплозащитным покрытием. В качестве органов управления и стабилизации использовались газоструйные двигатели с вектором тяги, направленным перпендикулярно оси ракеты. ПР имеет одноступенчатую схему с отделяемой головной частью. В двигателе использовался быстрогорящий порох За 4 секунды работы двигателя ракета разгонялась до максимальной скорости. При этом осевые перегрузки достигали 300 ед., а температура обшивки поднималась до 2000 градусов. При этом ПР достигала скорости более 4 км/с. По утверждению очевидцев испытаний, скорость ракеты настолько огромна, что невозможно увидеть ракету при выходе из ШПУ и уследить за ней в момент полета. В камерах сгорания двигателей происходит не горение, а управляемый взрыв.

    san4es
  7. Дормидонт Сегодня, 09:51
    Для наших западных и ближневосточных партнёров никаких ракет не жалко
    Дормидонт
  8. Старый26 Сегодня, 09:53
    Цитата: андрей юрьевич
    удалось создать самонаводящуюся боевую часть, тогда ракета сможет уничтожать новейшие маневрирующие ядерные боеголовки,
    сколько маневрирующих боеголовок,может одна ракета уничтожить??? не понял..

    В лучшем случае одну

    Цитата: Тикси-3
    Цитата: андрей юрьевич
    сколько маневрирующих боеголовок,может одна ракета уничтожить??? не понял..

    наверное он имел ввиду подрыв ядерного заряда боевой части, и как следствие уничтожение всего в зоне поражения....

    Ходили слухи о разработки для этой ракеты осколочной БЧ или даже кинетической. Что применено - ХЗ

    Цитата: андрей юрьевич
    .... потому как:
    Эта система также способна уничтожать спутники, но в очень небольшом секторе над Москвой и на низких орбитах,
    - звучит крайне не убедительно.

    Более того, не просто неубедительно, а вообще за гранью сознания. Если предыдущая модель имела дальность поражения в 100 км, а досягаемость по высоте 30 км, то путь даже смогли в результате модернизации увеличить эти параметра вдвое (что маловероятно), то досягаемость по высоте стала 60 км. Что-то не слышал, чтобы на такой высоте спутники летали

    Цитата: Victor_B
    Ну, а если серьезно, то:
    1. Маневрирующие боеголовки у американцев есть наверняка, но вот у нас на диванах что-то мало о них информировали. Зато про наши супер-гипер-маневренные ББ диваны протерли языками. (При этом они действительно есть и реально супер-гипер)

    Ну а если серьезно, то ни у кого еще маневрирующих головок нет на вооружении. испытания ведутся, в частности того же изделия 4202. Но на вооружении их нет. Последние работы были на изделии 15А18М "Воевода" перед развалом Союза, когда испытывалась такая боеголовка 15Ф178. Причем имея габариты примерно втрое большие, чем штатные БГ ракеты эта БГ имела мощность порядка 150 кт вместо тех же 750 кт у РГЧ "Воеводы".
    Так что фразы насчет перехвата маневрирующих БГ скорее "Для красного словца".

    Цитата: Victor_B
    Ну, а если серьезно, то:
    2. Невозможно создать непробиваемую систему ПРО/ПВО. Чем у тебя она совершеннее, тем просто, тупо, увеличивается наряд сил для ее преодоления.

    Абсолютно правильно. Более того, преодоление системы ПРО намного дешевле, чем создания непробиваемой ПРО.
    Элементарно просто.
    Пусть противоракета имеет вероятность поражения цели равную 0,85.
    Это значит, что для общей вероятности поражения цели, равной 0,999 необходимо иметь 4 перехватчика. Когда на тебя идет "простенькая цель", типа современных северокорейских, без КСП ПРО, то для поражения такой цели тебе надо ЧЕТЫРЕ перехватчика

    Но вот противная сторона решает заменить моноблок на РГЧ. И пускает по противнику ракету, аналогичную нашей "Воеводе". Что имеем в сухом остатке.
    • 10 боевых блоков
    • Как минимум 4 тяжелых ложных целей     (мелочевку, типа обрезков фольги, надувных шариков и прочего считать не будем. Итак, есть минимум 14 целей, которые могут "дойти до земли", т.к. тяжелые ложные цели повторяют характеристики боевых блоков. Плюс по той же траектории будет лететь еще и ступень разведения. Итого 15 целей. Для 100% перехвата понадобится уже 60 перехватчиков.
    ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ - ЧТО ЛЕГЧЕ
    • Развернуть одну МБР с РГЧ или
    • Развернуть 60 перехватчиков со своими шахтами, радарами и прочее?

    или

    • Развернуть две МБР с РГЧ или
    • Развернуть 120 перехватчиков со своими шахтами, радарами и прочее?

    Цитата: Victor_B
    Ну, а если серьезно, то:
    3. При полновесном термоядерном ударе МБР по Москве, я полагаю, первая-вторая боеголовка будет подорвана в ближнем космосе и ЭМИ и последующие возмущения ионосферы просто не дадут работать РЛС наведения.

    Вполне реальный сценарий.
    Хотя испытания в свое время показали, что радары СПРН восстанавливались после ЭМИ ядерного взрыва примерно через 10 минут

    Цитата: Victor_B
    Я так думаю! (с) (голосом Мимино)

    "Правильной дорогой идете, товарищи", то есть правильно думаете laughing

    Цитата: Mestny
    Очевидно то же самое касается и ПРО США?
    Или оно у них супернеуязвимое?

    Абсолютно такое же. Пока нет преимущества в виде использования средств ПРО, основанных на иных физических принципах от теории вероятности никуда не деться. И треп насчет их системы ПРО расчитан в основном на обывателя
    Старый26
  9. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:36
    Это "последний рубеж обороны"


    Это точно...
    Ratmir_Ryazan
Картина дня