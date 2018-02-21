В США призвали Пентагон свернуть программу по вневойсковому обучению стрельбе

Вся программа JROTC должна быть упразднена,

Этот ребенок участвовал в программе JROTC. Там его научили стрелять из потенциально летального оружия, когда он был в девятом классе. Когда его схватили, на нем была рубашка JROTC,

Программа была создана конгрессом… чтобы многие американцы знали, как стрелять из оружия в случае войны,