В США призвали Пентагон свернуть программу по вневойсковому обучению стрельбе
Командование американской армии должно упразднить программу вневойсковой подготовки младших офицеров резерва (JROTC), благодаря которой убивший 17 человек во Флориде Николас Круз, научился стрелять, передает РИА Новости заявление главы Национальной коалиции по защите частной жизни учащихся Пэта Элдера.
Напомним, стрельба произошла в одной из школ к северу от Майами в минувшую среду. Ее жертвами стали 17 человек. За совершение данного преступления задержан ученик этой школы Николас Круз 1999 года рождения.
По словам Элдера, всего в школах проводится более 2 тысяч таких программ.
Напомним, стрельба произошла в одной из школ к северу от Майами в минувшую среду. Ее жертвами стали 17 человек. За совершение данного преступления задержан ученик этой школы Николас Круз 1999 года рождения.
Вся программа JROTC должна быть упразднена,сказал Элдер, чья организация борется с милитаризмом в американских школах.
Этот ребенок участвовал в программе JROTC. Там его научили стрелять из потенциально летального оружия, когда он был в девятом классе. Когда его схватили, на нем была рубашка JROTC,пояснил он.
По словам Элдера, всего в школах проводится более 2 тысяч таких программ.
Программа была создана конгрессом… чтобы многие американцы знали, как стрелять из оружия в случае войны,добавил глава организации.
Использованы фотографии: https://www.all4shooters.com
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