13:09 21 февраля

В США призвали Пентагон свернуть программу по вневойсковому обучению стрельбе

Командование американской армии должно упразднить программу вневойсковой подготовки младших офицеров резерва (JROTC), благодаря которой убивший 17 человек во Флориде Николас Круз, научился стрелять, передает РИА Новости заявление главы Национальной коалиции по защите частной жизни учащихся Пэта Элдера.



Напомним, стрельба произошла в одной из школ к северу от Майами в минувшую среду. Ее жертвами стали 17 человек. За совершение данного преступления задержан ученик этой школы Николас Круз 1999 года рождения.


Вся программа JROTC должна быть упразднена,
сказал Элдер, чья организация борется с милитаризмом в американских школах.

Этот ребенок участвовал в программе JROTC. Там его научили стрелять из потенциально летального оружия, когда он был в девятом классе. Когда его схватили, на нем была рубашка JROTC,
пояснил он.

По словам Элдера, всего в школах проводится более 2 тысяч таких программ.

Программа была создана конгрессом… чтобы многие американцы знали, как стрелять из оружия в случае войны,
добавил глава организации.

Использованы фотографии: https://www.all4shooters.com
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Комментарии 30

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  1. svp67 Сегодня, 09:14
    Командование американской армии должно упразднить программу вневойсковой подготовки младших офицеров резерва (JROTC), благодаря которой убивший 17 человек во Флориде Николас Круз, научился стрелять, передает РИА Новости заявление главы Национальной коалиции по защите частной жизни учащихся Пэта Элдера.
    Глупые люди, видящие последствия, а не причины есть во всем мире. Но так как нам сейчас США ПРОТИВНИК, то я поддерживаю, обеими руками это предложение...
    svp67
    1. Logall Сегодня, 09:18
      Пусть лучше начинают свободно продавать гранаты!
      Цитата: svp67
      так как нам сейчас США ПРОТИВНИК
      hi
      Logall
      1. Uncle Lee Сегодня, 09:24
        Цитата: Logall
        продавать гранаты!

        Продавать пулеметы, минометы, огнеметы и пушки калибра до 150 мм ! hi
        Uncle Lee
        1. svp67 Сегодня, 09:27
          Цитата: Uncle Lee
          Продавать ...огнеметы .!

          Компания The Boring Company открыла предзаказ на огнеметы, которые обещал выпустить в продажу ее основатель Илон Маск.
          svp67
        2. Alexey RA Сегодня, 12:11
          Цитата: Uncle Lee
          Продавать пулеметы, минометы, огнеметы и пушки калибра до 150 мм !

          Жан-Батист Эмануэль Зорг одобряет! smile
          Alexey RA
      2. AVA77 Сегодня, 09:32
        Противопехотные мины забыли.
        AVA77
        1. svp67 Сегодня, 09:44
          Цитата: AVA77
          Противопехотные мины забыли.

          Особенно "направленного действия" и "шпринг мины"
          svp67
          1. Anarchist Сегодня, 09:48
            Вам детей не жалко? В первую очередь - дети "потопчутся" на этих минах. am
            Или мы уже и с ихними детьми воюем?
            Цитата: svp67
            так как нам сейчас США ПРОТИВНИК

            Anarchist
            1. AVA77 Сегодня, 10:06
              Дети когда-то подрастут.разрешить в США свободную продажу любых мин и БОВ ! Пусть дети изучают .Боже храни Америку am
              AVA77
        2. KondratKo Сегодня, 10:40
          Продавать ПП мины, РПГ, и огнемёты это не то, подумаешь, там у каждого второго в доме арсенал стоит, а вот если отменят обучение стрельбе из нарезного оружия, плюсом к продажам можно начать обучать правилам установки мин да стрельбы из РПГ и т.п., это же не винтовки, и новый закон нарушать не будет. Больше инструкторов военного дела, хороших и разных!
          KondratKo
      3. raw174 Сегодня, 10:19
        Цитата: Logall
        Пусть лучше начинают свободно продавать гранаты!

        Не так давно была статья о гражданских подствольниках в США...
        raw174
    2. bouncyhunter Сегодня, 09:20
      Сергей hi
      Цитата: svp67
      Глупые люди, видящие последствия, а не причины есть во всем мире.

      Не хотят зрить в корень . Когда течёт крыша - её нужно латать , а не подставлять тазики .
      bouncyhunter
      1. svp67 Сегодня, 09:28
        hi
        Цитата: bouncyhunter
        Не хотят зрить в корень . Когда течёт крыша - её нужно латать , а не подставлять тазики

        Что бы это понять, многим их "текущая крыша" этого не дает
        svp67
  2. КВУ-НСвД Сегодня, 09:17
    Причём здесь программа подготовки "злых пиджей" по американски ? Научить пользоваться любого индивидуума любым ружжом обязуюсь в течении минуты . За последствия , правда , отвечать не готов....
    КВУ-НСвД
    1. svp67 Сегодня, 09:30
      Цитата: КВУ-НСвД
      Научить пользоваться любого индивидуума любым ружжом обязуюсь в течении минуты

      Можно подумать, что если бы он там не научился этого делать, то это КАК то помешало бы ему в упор расстреливать людей? Тут с яслей действовать надо было и воспитывать
      svp67
      1. КВУ-НСвД Сегодня, 09:42
        Тут с яслей действовать надо было и воспитывать
        Именно это и имел ввиду . При культе оружия в обществе этические стороны применения оружия надо прививать с горшка . Иначе неизбежны многие повёрнутые и отмороженые милитари-"стрелки" .
        КВУ-НСвД
  3. Старый26 Сегодня, 09:27
    Цитата: svp67
    Командование американской армии должно упразднить программу вневойсковой подготовки младших офицеров резерва (JROTC), благодаря которой убивший 17 человек во Флориде Николас Круз, научился стрелять, передает РИА Новости заявление главы Национальной коалиции по защите частной жизни учащихся Пэта Элдера.
    Глупые люди, видящие последствия, а не причины есть во всем мире. Но так как нам сейчас США ПРОТИВНИК, то я поддерживаю, обеими руками это предложение...

    Оказывается, что причиной этой трагедии стало не свободная продажа оружия, а программа обучения стрельбе. ИМХО они причины и следствия перепутали
    Старый26
  4. Alex-a832 Сегодня, 09:33
    Пускают пыль в глаза, чтл что-то предпринимается. Ну больше будут в частных школах тренироваться и за городом по банкам стрелять. Пока США битком набиты стрелковым оружием, оно будет стрелять. А оружейные лоббисты во власти США никогда не откажуться от свободного оборота оружия в США, т. к. это ударит по самому нежному - по их кошелькам. При доминировании политической власти над олигархами - это возможно, но в США власть политическая в руках олигархических кланов как раз и находится. Скорее по посту полиции в каждую школу посадят за госбюджет.
    Alex-a832
  5. Дормидонт Сегодня, 09:49
    Пусть переходят на метание гранаты
    Дормидонт
  6. inkass_98 Сегодня, 09:50
    Правильно. Программу запретить, рогатки отобрать, игрушки ликвидировать. Вот тогда-то и заживут.
    А про оружейное лобби ни слова, молодцы.
    inkass_98
  7. Geisenberg Сегодня, 09:50
    Молодцы 314ндосы. Сделайте из амеров безсловестных баранов ...
    Geisenberg
  8. AVA77 Сегодня, 09:56
    Цитата: Anarchist
    Вам детей не жалко? В первую очередь - дети "потопчутся" на этих минах. am
    Или мы уже и с ихними детьми воюем?
    Цитата: svp67
    так как нам сейчас США ПРОТИВНИК


    Дети Америки должны уметь использовать любые мины! Каждому ребёнку по мине! Разрешить свободную продажу минут в США ! Господи храни Америку am
    AVA77
  9. Старый26 Сегодня, 10:14
    Цитата: svp67
    Компания The Boring Company открыла предзаказ на огнеметы, которые обещал выпустить в продажу ее основатель Илон Маск.

    Ну это нужная вещь. Он его позиционировал как "противозомбиевый огнемет"

    Цитата: inkass_98
    Правильно. Программу запретить, рогатки отобрать, игрушки ликвидировать. Вот тогда-то и заживут.
    А про оружейное лобби ни слова, молодцы.

    Так об оружейном лобби говорит боязно. Настучать по лицу могут. А прекратить программу подготовки и надеяться, что перестанут стрелять - глупость. Неужели этот Пэт Элдер.этого не понимает. Или просто играет на публику?
    Старый26
  10. raw174 Сегодня, 10:21
    Там его научили стрелять из потенциально летального оружия, когда он был в девятом классе.

    Что такое "потенциально летальное оружие"? Пневматика которая со временем может стать огнестрелом?..
    raw174
    1. БАРХАН Сегодня, 10:52
      Цитата: raw174
      Что такое "потенциально летальное оружие"?

      Да этой фразой можно назвать ,что угодно ...от кирпича до бутылки с палёнкой...
      БАРХАН
  11. Altona Сегодня, 10:23
    Вообще-то первое правило в любой стрелковой школе "не направляй оружие на людей, даже не заряженное". Но видимо правила ТБ и осторожному обращению с оружием сейчас не преподают. И не только в США, но и у нас тоже неадекватов хватает.
    Altona
  12. мыслитель Сегодня, 10:31
    Так и будут, призывать и обсуждать, максимум - примут какую нибудь "косметическую" поправку и утихнут, до очередного случая.
    Согласно данным ФБР, с 2000 года в Соединенных Штатах были зафиксированы более 40 нападений на школы с «активной стрельбой».
    мыслитель
  13. Vard Сегодня, 11:00
    По хорошему надо обязать всех ходить с оружием... массовые расстрелы в США как раз и происходят там где ношение оружия запрещено...
    Vard
  14. Altona Сегодня, 11:06
    Цитата: БАРХАН
    Да этой фразой можно назвать ,что угодно ...от кирпича до бутылки с палёнкой...

    ------------------------------------
    Обыкновенный кухонный ножик вполне себе. Очень часто применяемый предмет в криминальных сводках о бытовой мокрухе. hi
    Altona
  15. Altona Сегодня, 11:11
    Цитата: AVA77
    Дети когда-то подрастут.разрешить в США свободную продажу любых мин и БОВ ! Пусть дети изучают .Боже храни Америку

    ---------------------------------------
    Разного рода пластит и горную взрывчатку по-моему и сейчас купить не проблема, я уж не говорю о ружейных порохах. Так что сами состряпаете любую мину с любым взрывателем.
    Altona
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