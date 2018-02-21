13:07 21 февраля

Проект «ЗЗ». С русскими царями надо обходиться жёстко!

Дональд Трамп указал на свою непримиримо жёсткую позицию в отношении России. Мол, он не какой-нибудь там Обама. «Жёсткому» Трампу подпела пресс-секретарша Сара Сандерс, сообщившая миру, что её босс за первый год в Белом доме обходился с Россией «куда жёстче», чем мистер Обама за все восемь лет правления. Трамп и его команда не принимают нынешнюю Россию ни под каким соусом, а потому вооружают Украину и набивают оружием европейские натовские государства. Западные аналитики объясняют жёсткую линию ещё и тем, что в России правит «царь», и нынешняя русская эпоха мрачнее даже эпохи Политбюро ЦК КПСС — в те времена решения хотя бы принимались коллективно.


Владимир Путин, февраль 2018 г.


Президент США в своём эпатажном стиле прошёлся по Обаме и его бывшей администрации и заявил, что сам-то он, Трамп, занимает куда более жёсткую позицию по отношению к Москве. Об этом Трамп сообщил миру через «Твиттер».


По словам мистера Трампа, Обама «думал, что бесчестная Хиллари собиралась выиграть, и он [Обама] не хотел раскачивать лодку». Однако вышло так, что у выборщиков «легко победил» Трамп. И вот тогда «вся игра изменилась», и демократы принялись оправдываться «русскими».

Несколькими днями ранее мистер Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в непредотвращении «вмешательства русских» в выборы. Упоминание такого вмешательства, вероятно, связано с последним громким скандалом в США, когда Минюст и присяжные признали двенадцать питерских «троллей», а также ресторатора Пригожина теми самыми персонами, что осуществили «вмешательство».

Не только президент Трамп заявилд о жёсткости в отношении России. Его официальная представительница, Сара Сандерс, в тот же день развила эту тему на брифинге в Белом доме.

«В своей первый год [на посту президента] он [Дональд Трамп] проявил себя куда более жёстко в отношении России, чем Обама в течение всех своих восьми лет», — цитирует Сару Хакаби Сандерс телеканал «CBS».

Телеканал упоминает в этой связи громкое дело «тринадцати российских граждан», которых наряду с тремя организациями (в их числе и питерская «фабрика троллей») обвинил специальный прокурор Роберт Мюллер. Все тринадцать подсудимых были обвинены во «вмешательство в выборы» в 2016 году и в ведении «информационной войны против Соединённых Штатов» (цитата по заместителю генерального прокурора Р. Розенстайну).

Вместе с тем, отмечается в материале, президент Трамп «неоднозначно» критикует Россию и её президента Владимира Путина. К примеру, на днях он «набросился» на собственного советника по национальной безопасности мистера Макмастера, который поведал публике о вмешательстве России на конференции по глобальной безопасности в Мюнхене.

«Свидетельства неопровержимы», — заявил Макмастер. А мистер Трамп сообщил затем, что мистер Макмастер «забыл сказать, что результаты выборов 2016 года не были русскими ни затронуты, ни изменены».

Сара Сандерс заявила также, что мистер Трамп действительно проявляет более жёсткий подход к России, нежели мистер Обама: ведь Трамп поддержал санкции, введённые президентом Обамой, а также подписал законодательство, требующий введения новых санкций. Правда, эти санкции пока не введены.

Некоторые иностранные аналитики объясняют жёсткую линию в отношении Москвы ещё и тем, что в России правит «царь». Нынешняя эпоха в России мрачнее даже советской эпохи Политбюро ЦК КПСС — в те времена решения хотя бы принимались коллективно. Теперь же всё решает один Путин.


Юрий Андропов, начало 1984 г.


На тему нового русского царя рассуждает Михаэль Туманн (Michael Thumann) во влиятельной немецкой газете «Die Zeit». Его материал начинается с многообещающей фразы: «Das russische Reich hat wieder einen Zaren» («В русской империи снова царь»). Империя его — телевизор. «Царю» удалось полностью отключить в империи коллективное мышление. Такова «система Путина».

Не столь давно Путин объявил распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой двадцатого века. Но ведь СССР (Страна Советов!) по своей сути абсолютно чужд единоличнику Путину. Путин правит Россией вовсе не как советский лидер.

Михаэль Туманн напоминает, что при «диктатуре пролетариата» носителем властного коллективного мышления было Политбюро. То есть не один человек. В Политбюро входили пусть и не избранные народом лица, однако принимавшие решения коллегиально.

Совсем не то господин Путин. Этот правитель изображает в стране выборную «демократию», а между тем «правит единолично». По мнению Туманна, Путин даже «избегает Кремля». За стенами из красного кирпича он просто устроил декорации для приёмов по случаю приезда иностранцев. Личные же встречи он предпочитает проводить в Ново-Огарёве и в Константиновском дворце под Петербургом. Подходят для этого также «сочинские дворцы».

Протоколы встреч не ведутся, Путин предпочитает неформальную обстановку, а о решениях любит объявить сам, продолжает журналист.

В СССР было иначе. Тогда существовали Политбюро и сам Комитет, ЦК КПСС. Для этих партийных институтов протоколы являлись обязательным бюрократизмом. После смерти Сталина советские руководители собирались на заседания Президиума, который состоял из двадцати пяти человек. Их назначал ЦК. Позднее русские вернулись к форме заседаний не Президиума, а Политбюро. Важны здесь не эти формальные перемены, а суть: решения в то время принимались коллективно. И после Сталина, и после Хрущёва в Союзе правил «триумвират функционеров», пишет Туманн. Это был ряд в некотором роде «равноправных правителей». И уже позднее, когда воцарился Брежнев, власть в Союзе сосредоточилась в его руках: у него было больше власти, чем у председателя Президиума Верховного Совета СССР Подгорного или главы правительства Косыгина.


Брежнев и Косыгин, 1976 г.


Но даже и Леонид Брежнев не правил единолично. Во внешней политике важнейшие решения принимались, например, опытным министром Андреем Громыко. Кроме того, Брежнев постоянно колебался между разными силами в партии и правительстве и принимал решения не один, а в кругу членов Политбюро, а также своих советников. Примером коллегиального решения является решение 1979 года о вводе ограниченного контингента советских войск в Афганистан.

А вот «решение об аннексии Крыма», сообщает далее немецкий автор, принималось лично Путиным.

Русский президент вообще обожает показывать свою «решительность»: то он «усмиряет» олигарха, то «делает внушение» бюрократу — и всё это, конечно, перед телекамерами. Русское телевидение регулярно это показывает. И в этом, полагает Туманн, господин Путин уходит от советского канона и прибегает к имперской традиции. Он изображает себя «добрым царём», пекущемся о благе народа. Это именно он, Путин, ставит на место зарвавшихся «плохих бояр».

Забавно при этом, что излюбленным фронтом деятельности для Путина является не внутренняя, а внешняя политика. Путин, указывает журналист, желает, чтобы о нём судили по решениям не внутренним, а внешним. Есть, конечно, министр Лавров, но он лишь «хороший исполнитель» путинской политики. Это совсем не такой человек, каким был Громыко, который умел «гнуть свою линию». И поэтому во внешней политике в отношении, скажем, США, Европы, Китая или Украины, всё зависит «от одного Путина». Что до внутренней политики, то ему в ней «скучно», иронизирует автор. И, как верно отмечает бывший советник Путина политолог Глеб Павловский, кризис в стране, экономика, проблемы бюджета — всё это президенту неинтересно. У Путина «в случае чего» всегда должна быть возможность сообщить народу: мол, я ни о чём таком «не знал». Вот потому-то в России и не проводятся необходимые реформы.

Наконец, за Путиным нет идеологии. В Советском Союзе личность лидера значила далеко не всё: существовали КПСС и идеология марксизма-ленинизма. И партия, и идеология пережили культ личности Сталина. Уже позднее, после Хрущёва, ЦК и Политбюро выстроили конструкцию, которая препятствовала принятию скороспелых политических решений. И в итоге СССР за последние три десятка лет своей истории стал предсказуемым, в том числе во внешней политике, о чём свидетельствуют международные договоры.

А вот Путин, считает Туманн, двигается «в противоположенном направлении». Государственные институты в России лишены содержательности: они выхолощены и, по сути, заменены «личными отношениями». Неужели кто-то сочтёт русскую Думу настоящим парламентом? А что такое «Единая Россия», как не фирма-однодневка? А где же идеология? Вместо марксизма-ленинизма теперь лишь преданность Путину: вроде как «альтернативы Путину нет». В результате страна докатилась до того, что, если несколько дней Путина не показывают по телевизору, «все начинают волноваться». Не столько за «пропавшего» президента, сколько за саму страну!

* * *


Вот, значит, почему Запад проводит «жёсткую линию» против России. Оказывается, непредсказуемым считается не мистер Трамп, а Путин, который любит принимать решения единолично, без протоколов, лишних свидетелей и в особых покоях. Если во времена холодной войны США и Западная Европа научились вести дипломатию с русскими, то при Путине это умение как-то само собою рассосалось в истории.

«Жёсткая» линия, от которой США не отступят, объясняется и тем, что эксперты и политики Запада, в том числе милитарист Трамп, не сомневаются: следующие шесть лет Россией снова будет править «царь». Очевидно, далее он назначит преемника — ведь так оно принято у нынешних царей.

При таком неприятном поведении русских Вашингтону остаётся только однообразная жёсткая реакция. И это означает, что точной, соответствующей обстоятельствам стратегии в отношении современной России у США и Евросоюза нет. Это можно доказать уже тем, что Трамп в отношении России в целом копирует политику Обамы — политику бесконечных санкций, конфликтной дипломатии и вооружения Европы. Ругая и обзывая Обаму и членов его команды, Трамп делает во внешней политике в точности то же, что делали они.
Автор: Олег Чувакин

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 21

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  1. Uncle Lee Сегодня, 09:34
    Ругая и обзывая Обаму и членов его команды, Трамп делает во внешней политике в точности то же, что делали они.
    Меняется президент, но политика США не меняется в отношении и СССР и России !
    Uncle Lee
    1. Petr1968 Сегодня, 10:40
      Цитата: Uncle Lee
      Меняется президент, но политика США не меняется в отношении и СССР и России !

      Политика одна- отстаивать свои интересы во всем мире. И наша политика такая же. Россия не уникальна.
      Petr1968
      1. сибиралт Сегодня, 12:23
        Меняется мир, меняется и политика.
        сибиралт
      2. Варяг_0711 Сегодня, 12:28
        Petr1968 Сегодня, 10:40 ↑ Новый
        Политика одна- отстаивать свои интересы во всем мире. И наша политика такая же. Россия не уникальна.
        Та ви шо? Прям Россия один в один США? В Афганистане наши солдаты не только наводили РЕАЛЬНЫЙ порядок, но и строили инфраструктуру. Строили больницы, школы, тоннели, дороги. Что построили США в Афганистане?
        Политика США всегда была одна, вторгнутся и ограбить! А политика России "вторгнутся" и понастроить, причем за свой счет, а потом еще и долги прощать. Кому американцы хоть раз долг простили? И это касается не только американцев, а всего так называемого "коллективного Запада". Так что нечего сравнивать )I(опу с пальцем, проамериканец вы наш. negative
        Россия действительно уникальна!
        Варяг_0711
  2. svp67 Сегодня, 09:36
    Оказывается, непредсказуемым считается не мистер Трамп, а Путин, который любит принимать решения единолично, без протоколов, лишних свидетелей и в особых покоях.
    А вот интересно, когда США ударили "томагавками" по Сирии, сколько часов заседал коллегиальный совет в США? Или Трамп принял решение единолично?
    svp67
    1. Никитин- Сегодня, 10:00
      Цитата: svp67
      Или Трамп принял решение единолично?

      Единолично и... единогласно!
      Никитин-
  3. inkass_98 Сегодня, 09:47
    Какая-то каша в голове у буржуев. Если страна есть парламентская республика, то и решения принимаются коллегиально, а выражает их премьер, тем более это проявляется в случае коалиции разных партий. Если же в наличии имеется президентская форма правления, то и решения принимает президент единолично, так ему положено. А как эти решения готовятся, с кем обсуждаются - уже дело десятое.
    inkass_98
  4. Теренин Сегодня, 09:50
    Да, похоже "достала" Россия и Путин англосаксов. В 90-е годы не каждый американец мог сказать где находится Россия. Сейчас, ни дня не могут без нас. winked
    Теренин
    1. Monster_Fat Сегодня, 09:57
      В 90-е годы не каждый американец мог сказать где находится Россия. Сейчас, ни дня не могут без нас.


      Ничего не изменилось с этого времени-абсолютно. Это только российские СМИ создают "картину" "всемирной" известности России....
      Monster_Fat
      1. Теренин Сегодня, 10:05
        Цитата: Monster_Fat
        Это только российские СМИ создают "картину" "всемирной" известности России....

        Так получается Вы то их (российские СМИ) сейчас стали слушать...
        Теренин
  5. михаил3 Сегодня, 10:00
    Монарх - наиболее эффективный правитель. В очередной раз наши "партнеры" исходят воплями о том, что они не могут справиться с царем. С Политбюро справились. А с Государем нет... Потому то нам так и "нужна" демократия в громадной дозе. А то пациент все никак не хочет помирать.
    михаил3
  6. Анатоль Клим Сегодня, 10:15
    Неужели кто-то сочтёт русскую Думу настоящим парламентом? А что такое «Единая Россия», как не фирма-однодневка?

    С этим мнением трудно не согласиться.
    кризис в стране, экономика, проблемы бюджета — всё это президенту неинтересно.

    Путин назначил "компетентного" в экономике председателя правительства Д.А. Медведева, который сформировал великолепное правительство либеральных балоболов, пустобрёхов и просто вредителей.
    Анатоль Клим
    1. проходящий Сегодня, 10:46
      Путин назначил "компетентного" в экономике председателя правительства Д.А. Медведева, который сформировал великолепное правительство либеральных балоболов, пустобрёхов и просто вредителей

      Позволю себе, добавить- спасибо царю за наше "счастливое".... настоящее hi
      проходящий
      1. Mestny Сегодня, 11:30
        Не останавливайтесь. Больше накала разоблачений.
        Это так нравится западным идеологам. Именно этого они от вас и ожидают.
        Ведь каждый знает, что запад хочет нам только добра, и поэтому так сильно переживает за отсутствие у нас демократии.
        Mestny
        1. проходящий Сегодня, 11:47
          Цитата: Mestny
          Не останавливайтесь. Больше накала разоблачений.
          Это так нравится западным идеологам. Именно этого они от вас и ожидают.
          Ведь каждый знает, что запад хочет нам только добра, и поэтому так сильно переживает за отсутствие у нас демократии.

          Мне плевать на запад, причем целиком! Меня интересует жизнь в моей стране и она все хуже!
          Одни налоги чего стоят! Ваши завывания какой путин молодец действуют все меньше! hi
          проходящий
          1. Варяг_0711 Сегодня, 12:45
            проходящий Сегодня, 11:47 ↑
            Меня интересует жизнь в моей стране и она все хуже!
            А хуже она у вас когда стала и самое главное почему? Этим вопросом вы не пытались задаться? Может именно потому что:
            Мне плевать на запад, причем целиком!

            Одни налоги чего стоят!
            Предлагаете их полностью отменить? Кстати, в России еще не самые большие налоги, если что.
            Варяг_0711
  7. Лесс Сегодня, 10:40
    И в этом, полагает Туманн, господин Путин уходит от советского канона и прибегает к имперской традиции.

    Вот потому-то в России и не проводятся необходимые реформы.

    Я как-то с настороженностью отношусь к реформам, которые, на взгляд западных политологов и экономистов необходимы России.
    И в итоге СССР за последние три десятка лет своей истории стал предсказуемым

    Полагаю, это одна из причин гибели Союза.
    Неужели кто-то сочтёт русскую Думу настоящим парламентом?

    Неужели кто-то считает американскую демократию демократией?
    Трамп в отношении России в целом копирует политику Обамы — политику бесконечных санкций

    С фантазией за океаном явная напряжёнка... Американский гегемон за последние полтора
    десятка лет своей истории стал предсказуемым
    Лесс
  8. rotmistr60 Сегодня, 11:03
    Протоколы встреч не ведутся, Путин предпочитает неформальную обстановку, а о решениях любит объявить сам
    Михаэль Туманн все встречи лично фиксирует сидя под столом. Теперь начинаю догадываться кто является "источником из администрации", который сливает "информацию" либеральным СМИ.
    rotmistr60
  9. vladimirvn Сегодня, 11:42
    .."Наконец, за Путиным нет идеологии..."
    Вот это, на мой взгляд, и самое хреновое.
    vladimirvn
  10. Кэптен45 Сегодня, 11:45
    Вот почитаешь обзоры составленные Олегом и поневоле задумаешься - ну неужели люди на Западе до такой степени тупыые, как говорил Задорнов и верят в ту ахинею, что несут журналисты. Не.., я понимаю,что среднему европейцу,американцу глубоко до звезды Россия и вообще весь мир. Что сказали по ТВ или написали в газете (для грамотных),то и является истиной в последней инстанции. Но люди-то, люди ничуть не напрягая мозг верят в это. Далее - цитата Лаврова. Хотя как говорил доктор Геббельс : " Ложь должна быть примитивной. Тогда люди в неё непременно поверят. " Блин, да у нас бабушки-пенсионерки на лавочке возле подъезда по сравнению с журналистами Запада просто профессора политологии и экономики.
    Кэптен45
  11. 1536 Сегодня, 12:46
    Немцы больше всего раздражают! Американцы понятны, их хамство давно предсказуемо, сойтись можно на сходной цене на айфоны. А вот немцы - это наши извечные геополитические враги. Кстати, можно видеть, как в тех же США этнические немцы проводят крайне антироссийскую политику: семейка Бушей, например, был еще такой госсеркретарь Шульц и много еще кого, кто своими корнями уходит в глубь европейских походов гермацев по онемечениванию славянских племен, возглавляемых еще Барабароссой. За вывод наших войск из Германии, за предательство миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. граждан нашей страны, нет и не может быть прощенья тем, кто это все осуществил. Теперь пожинаем плоды. Пора бы этих немцев поставить в рамки приличия.
    1536
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