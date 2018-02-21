Проект «ЗЗ». С русскими царями надо обходиться жёстко!
Дональд Трамп указал на свою непримиримо жёсткую позицию в отношении России. Мол, он не какой-нибудь там Обама. «Жёсткому» Трампу подпела пресс-секретарша Сара Сандерс, сообщившая миру, что её босс за первый год в Белом доме обходился с Россией «куда жёстче», чем мистер Обама за все восемь лет правления. Трамп и его команда не принимают нынешнюю Россию ни под каким соусом, а потому вооружают Украину и набивают оружием европейские натовские государства. Западные аналитики объясняют жёсткую линию ещё и тем, что в России правит «царь», и нынешняя русская эпоха мрачнее даже эпохи Политбюро ЦК КПСС — в те времена решения хотя бы принимались коллективно.
Президент США в своём эпатажном стиле прошёлся по Обаме и его бывшей администрации и заявил, что сам-то он, Трамп, занимает куда более жёсткую позицию по отношению к Москве. Об этом Трамп сообщил миру через «Твиттер».
По словам мистера Трампа, Обама «думал, что бесчестная Хиллари собиралась выиграть, и он [Обама] не хотел раскачивать лодку». Однако вышло так, что у выборщиков «легко победил» Трамп. И вот тогда «вся игра изменилась», и демократы принялись оправдываться «русскими».
Несколькими днями ранее мистер Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в непредотвращении «вмешательства русских» в выборы. Упоминание такого вмешательства, вероятно, связано с последним громким скандалом в США, когда Минюст и присяжные признали двенадцать питерских «троллей», а также ресторатора Пригожина теми самыми персонами, что осуществили «вмешательство».
Не только президент Трамп заявилд о жёсткости в отношении России. Его официальная представительница, Сара Сандерс, в тот же день развила эту тему на брифинге в Белом доме.
«В своей первый год [на посту президента] он [Дональд Трамп] проявил себя куда более жёстко в отношении России, чем Обама в течение всех своих восьми лет», — цитирует Сару Хакаби Сандерс телеканал «CBS».
Телеканал упоминает в этой связи громкое дело «тринадцати российских граждан», которых наряду с тремя организациями (в их числе и питерская «фабрика троллей») обвинил специальный прокурор Роберт Мюллер. Все тринадцать подсудимых были обвинены во «вмешательство в выборы» в 2016 году и в ведении «информационной войны против Соединённых Штатов» (цитата по заместителю генерального прокурора Р. Розенстайну).
Вместе с тем, отмечается в материале, президент Трамп «неоднозначно» критикует Россию и её президента Владимира Путина. К примеру, на днях он «набросился» на собственного советника по национальной безопасности мистера Макмастера, который поведал публике о вмешательстве России на конференции по глобальной безопасности в Мюнхене.
«Свидетельства неопровержимы», — заявил Макмастер. А мистер Трамп сообщил затем, что мистер Макмастер «забыл сказать, что результаты выборов 2016 года не были русскими ни затронуты, ни изменены».
Сара Сандерс заявила также, что мистер Трамп действительно проявляет более жёсткий подход к России, нежели мистер Обама: ведь Трамп поддержал санкции, введённые президентом Обамой, а также подписал законодательство, требующий введения новых санкций. Правда, эти санкции пока не введены.
Некоторые иностранные аналитики объясняют жёсткую линию в отношении Москвы ещё и тем, что в России правит «царь». Нынешняя эпоха в России мрачнее даже советской эпохи Политбюро ЦК КПСС — в те времена решения хотя бы принимались коллективно. Теперь же всё решает один Путин.
На тему нового русского царя рассуждает Михаэль Туманн (Michael Thumann) во влиятельной немецкой газете «Die Zeit». Его материал начинается с многообещающей фразы: «Das russische Reich hat wieder einen Zaren» («В русской империи снова царь»). Империя его — телевизор. «Царю» удалось полностью отключить в империи коллективное мышление. Такова «система Путина».
Не столь давно Путин объявил распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой двадцатого века. Но ведь СССР (Страна Советов!) по своей сути абсолютно чужд единоличнику Путину. Путин правит Россией вовсе не как советский лидер.
Михаэль Туманн напоминает, что при «диктатуре пролетариата» носителем властного коллективного мышления было Политбюро. То есть не один человек. В Политбюро входили пусть и не избранные народом лица, однако принимавшие решения коллегиально.
Совсем не то господин Путин. Этот правитель изображает в стране выборную «демократию», а между тем «правит единолично». По мнению Туманна, Путин даже «избегает Кремля». За стенами из красного кирпича он просто устроил декорации для приёмов по случаю приезда иностранцев. Личные же встречи он предпочитает проводить в Ново-Огарёве и в Константиновском дворце под Петербургом. Подходят для этого также «сочинские дворцы».
Протоколы встреч не ведутся, Путин предпочитает неформальную обстановку, а о решениях любит объявить сам, продолжает журналист.
В СССР было иначе. Тогда существовали Политбюро и сам Комитет, ЦК КПСС. Для этих партийных институтов протоколы являлись обязательным бюрократизмом. После смерти Сталина советские руководители собирались на заседания Президиума, который состоял из двадцати пяти человек. Их назначал ЦК. Позднее русские вернулись к форме заседаний не Президиума, а Политбюро. Важны здесь не эти формальные перемены, а суть: решения в то время принимались коллективно. И после Сталина, и после Хрущёва в Союзе правил «триумвират функционеров», пишет Туманн. Это был ряд в некотором роде «равноправных правителей». И уже позднее, когда воцарился Брежнев, власть в Союзе сосредоточилась в его руках: у него было больше власти, чем у председателя Президиума Верховного Совета СССР Подгорного или главы правительства Косыгина.
Но даже и Леонид Брежнев не правил единолично. Во внешней политике важнейшие решения принимались, например, опытным министром Андреем Громыко. Кроме того, Брежнев постоянно колебался между разными силами в партии и правительстве и принимал решения не один, а в кругу членов Политбюро, а также своих советников. Примером коллегиального решения является решение 1979 года о вводе ограниченного контингента советских войск в Афганистан.
А вот «решение об аннексии Крыма», сообщает далее немецкий автор, принималось лично Путиным.
Русский президент вообще обожает показывать свою «решительность»: то он «усмиряет» олигарха, то «делает внушение» бюрократу — и всё это, конечно, перед телекамерами. Русское телевидение регулярно это показывает. И в этом, полагает Туманн, господин Путин уходит от советского канона и прибегает к имперской традиции. Он изображает себя «добрым царём», пекущемся о благе народа. Это именно он, Путин, ставит на место зарвавшихся «плохих бояр».
Забавно при этом, что излюбленным фронтом деятельности для Путина является не внутренняя, а внешняя политика. Путин, указывает журналист, желает, чтобы о нём судили по решениям не внутренним, а внешним. Есть, конечно, министр Лавров, но он лишь «хороший исполнитель» путинской политики. Это совсем не такой человек, каким был Громыко, который умел «гнуть свою линию». И поэтому во внешней политике в отношении, скажем, США, Европы, Китая или Украины, всё зависит «от одного Путина». Что до внутренней политики, то ему в ней «скучно», иронизирует автор. И, как верно отмечает бывший советник Путина политолог Глеб Павловский, кризис в стране, экономика, проблемы бюджета — всё это президенту неинтересно. У Путина «в случае чего» всегда должна быть возможность сообщить народу: мол, я ни о чём таком «не знал». Вот потому-то в России и не проводятся необходимые реформы.
Наконец, за Путиным нет идеологии. В Советском Союзе личность лидера значила далеко не всё: существовали КПСС и идеология марксизма-ленинизма. И партия, и идеология пережили культ личности Сталина. Уже позднее, после Хрущёва, ЦК и Политбюро выстроили конструкцию, которая препятствовала принятию скороспелых политических решений. И в итоге СССР за последние три десятка лет своей истории стал предсказуемым, в том числе во внешней политике, о чём свидетельствуют международные договоры.
А вот Путин, считает Туманн, двигается «в противоположенном направлении». Государственные институты в России лишены содержательности: они выхолощены и, по сути, заменены «личными отношениями». Неужели кто-то сочтёт русскую Думу настоящим парламентом? А что такое «Единая Россия», как не фирма-однодневка? А где же идеология? Вместо марксизма-ленинизма теперь лишь преданность Путину: вроде как «альтернативы Путину нет». В результате страна докатилась до того, что, если несколько дней Путина не показывают по телевизору, «все начинают волноваться». Не столько за «пропавшего» президента, сколько за саму страну!
Вот, значит, почему Запад проводит «жёсткую линию» против России. Оказывается, непредсказуемым считается не мистер Трамп, а Путин, который любит принимать решения единолично, без протоколов, лишних свидетелей и в особых покоях. Если во времена холодной войны США и Западная Европа научились вести дипломатию с русскими, то при Путине это умение как-то само собою рассосалось в истории.
«Жёсткая» линия, от которой США не отступят, объясняется и тем, что эксперты и политики Запада, в том числе милитарист Трамп, не сомневаются: следующие шесть лет Россией снова будет править «царь». Очевидно, далее он назначит преемника — ведь так оно принято у нынешних царей.
При таком неприятном поведении русских Вашингтону остаётся только однообразная жёсткая реакция. И это означает, что точной, соответствующей обстоятельствам стратегии в отношении современной России у США и Евросоюза нет. Это можно доказать уже тем, что Трамп в отношении России в целом копирует политику Обамы — политику бесконечных санкций, конфликтной дипломатии и вооружения Европы. Ругая и обзывая Обаму и членов его команды, Трамп делает во внешней политике в точности то же, что делали они.
Владимир Путин, февраль 2018 г.
Президент США в своём эпатажном стиле прошёлся по Обаме и его бывшей администрации и заявил, что сам-то он, Трамп, занимает куда более жёсткую позицию по отношению к Москве. Об этом Трамп сообщил миру через «Твиттер».
По словам мистера Трампа, Обама «думал, что бесчестная Хиллари собиралась выиграть, и он [Обама] не хотел раскачивать лодку». Однако вышло так, что у выборщиков «легко победил» Трамп. И вот тогда «вся игра изменилась», и демократы принялись оправдываться «русскими».
Несколькими днями ранее мистер Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в непредотвращении «вмешательства русских» в выборы. Упоминание такого вмешательства, вероятно, связано с последним громким скандалом в США, когда Минюст и присяжные признали двенадцать питерских «троллей», а также ресторатора Пригожина теми самыми персонами, что осуществили «вмешательство».
Не только президент Трамп заявилд о жёсткости в отношении России. Его официальная представительница, Сара Сандерс, в тот же день развила эту тему на брифинге в Белом доме.
«В своей первый год [на посту президента] он [Дональд Трамп] проявил себя куда более жёстко в отношении России, чем Обама в течение всех своих восьми лет», — цитирует Сару Хакаби Сандерс телеканал «CBS».
Телеканал упоминает в этой связи громкое дело «тринадцати российских граждан», которых наряду с тремя организациями (в их числе и питерская «фабрика троллей») обвинил специальный прокурор Роберт Мюллер. Все тринадцать подсудимых были обвинены во «вмешательство в выборы» в 2016 году и в ведении «информационной войны против Соединённых Штатов» (цитата по заместителю генерального прокурора Р. Розенстайну).
Вместе с тем, отмечается в материале, президент Трамп «неоднозначно» критикует Россию и её президента Владимира Путина. К примеру, на днях он «набросился» на собственного советника по национальной безопасности мистера Макмастера, который поведал публике о вмешательстве России на конференции по глобальной безопасности в Мюнхене.
«Свидетельства неопровержимы», — заявил Макмастер. А мистер Трамп сообщил затем, что мистер Макмастер «забыл сказать, что результаты выборов 2016 года не были русскими ни затронуты, ни изменены».
Сара Сандерс заявила также, что мистер Трамп действительно проявляет более жёсткий подход к России, нежели мистер Обама: ведь Трамп поддержал санкции, введённые президентом Обамой, а также подписал законодательство, требующий введения новых санкций. Правда, эти санкции пока не введены.
Некоторые иностранные аналитики объясняют жёсткую линию в отношении Москвы ещё и тем, что в России правит «царь». Нынешняя эпоха в России мрачнее даже советской эпохи Политбюро ЦК КПСС — в те времена решения хотя бы принимались коллективно. Теперь же всё решает один Путин.
Юрий Андропов, начало 1984 г.
На тему нового русского царя рассуждает Михаэль Туманн (Michael Thumann) во влиятельной немецкой газете «Die Zeit». Его материал начинается с многообещающей фразы: «Das russische Reich hat wieder einen Zaren» («В русской империи снова царь»). Империя его — телевизор. «Царю» удалось полностью отключить в империи коллективное мышление. Такова «система Путина».
Не столь давно Путин объявил распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой двадцатого века. Но ведь СССР (Страна Советов!) по своей сути абсолютно чужд единоличнику Путину. Путин правит Россией вовсе не как советский лидер.
Михаэль Туманн напоминает, что при «диктатуре пролетариата» носителем властного коллективного мышления было Политбюро. То есть не один человек. В Политбюро входили пусть и не избранные народом лица, однако принимавшие решения коллегиально.
Совсем не то господин Путин. Этот правитель изображает в стране выборную «демократию», а между тем «правит единолично». По мнению Туманна, Путин даже «избегает Кремля». За стенами из красного кирпича он просто устроил декорации для приёмов по случаю приезда иностранцев. Личные же встречи он предпочитает проводить в Ново-Огарёве и в Константиновском дворце под Петербургом. Подходят для этого также «сочинские дворцы».
Протоколы встреч не ведутся, Путин предпочитает неформальную обстановку, а о решениях любит объявить сам, продолжает журналист.
В СССР было иначе. Тогда существовали Политбюро и сам Комитет, ЦК КПСС. Для этих партийных институтов протоколы являлись обязательным бюрократизмом. После смерти Сталина советские руководители собирались на заседания Президиума, который состоял из двадцати пяти человек. Их назначал ЦК. Позднее русские вернулись к форме заседаний не Президиума, а Политбюро. Важны здесь не эти формальные перемены, а суть: решения в то время принимались коллективно. И после Сталина, и после Хрущёва в Союзе правил «триумвират функционеров», пишет Туманн. Это был ряд в некотором роде «равноправных правителей». И уже позднее, когда воцарился Брежнев, власть в Союзе сосредоточилась в его руках: у него было больше власти, чем у председателя Президиума Верховного Совета СССР Подгорного или главы правительства Косыгина.
Брежнев и Косыгин, 1976 г.
Но даже и Леонид Брежнев не правил единолично. Во внешней политике важнейшие решения принимались, например, опытным министром Андреем Громыко. Кроме того, Брежнев постоянно колебался между разными силами в партии и правительстве и принимал решения не один, а в кругу членов Политбюро, а также своих советников. Примером коллегиального решения является решение 1979 года о вводе ограниченного контингента советских войск в Афганистан.
А вот «решение об аннексии Крыма», сообщает далее немецкий автор, принималось лично Путиным.
Русский президент вообще обожает показывать свою «решительность»: то он «усмиряет» олигарха, то «делает внушение» бюрократу — и всё это, конечно, перед телекамерами. Русское телевидение регулярно это показывает. И в этом, полагает Туманн, господин Путин уходит от советского канона и прибегает к имперской традиции. Он изображает себя «добрым царём», пекущемся о благе народа. Это именно он, Путин, ставит на место зарвавшихся «плохих бояр».
Забавно при этом, что излюбленным фронтом деятельности для Путина является не внутренняя, а внешняя политика. Путин, указывает журналист, желает, чтобы о нём судили по решениям не внутренним, а внешним. Есть, конечно, министр Лавров, но он лишь «хороший исполнитель» путинской политики. Это совсем не такой человек, каким был Громыко, который умел «гнуть свою линию». И поэтому во внешней политике в отношении, скажем, США, Европы, Китая или Украины, всё зависит «от одного Путина». Что до внутренней политики, то ему в ней «скучно», иронизирует автор. И, как верно отмечает бывший советник Путина политолог Глеб Павловский, кризис в стране, экономика, проблемы бюджета — всё это президенту неинтересно. У Путина «в случае чего» всегда должна быть возможность сообщить народу: мол, я ни о чём таком «не знал». Вот потому-то в России и не проводятся необходимые реформы.
Наконец, за Путиным нет идеологии. В Советском Союзе личность лидера значила далеко не всё: существовали КПСС и идеология марксизма-ленинизма. И партия, и идеология пережили культ личности Сталина. Уже позднее, после Хрущёва, ЦК и Политбюро выстроили конструкцию, которая препятствовала принятию скороспелых политических решений. И в итоге СССР за последние три десятка лет своей истории стал предсказуемым, в том числе во внешней политике, о чём свидетельствуют международные договоры.
А вот Путин, считает Туманн, двигается «в противоположенном направлении». Государственные институты в России лишены содержательности: они выхолощены и, по сути, заменены «личными отношениями». Неужели кто-то сочтёт русскую Думу настоящим парламентом? А что такое «Единая Россия», как не фирма-однодневка? А где же идеология? Вместо марксизма-ленинизма теперь лишь преданность Путину: вроде как «альтернативы Путину нет». В результате страна докатилась до того, что, если несколько дней Путина не показывают по телевизору, «все начинают волноваться». Не столько за «пропавшего» президента, сколько за саму страну!
* * *
Вот, значит, почему Запад проводит «жёсткую линию» против России. Оказывается, непредсказуемым считается не мистер Трамп, а Путин, который любит принимать решения единолично, без протоколов, лишних свидетелей и в особых покоях. Если во времена холодной войны США и Западная Европа научились вести дипломатию с русскими, то при Путине это умение как-то само собою рассосалось в истории.
«Жёсткая» линия, от которой США не отступят, объясняется и тем, что эксперты и политики Запада, в том числе милитарист Трамп, не сомневаются: следующие шесть лет Россией снова будет править «царь». Очевидно, далее он назначит преемника — ведь так оно принято у нынешних царей.
При таком неприятном поведении русских Вашингтону остаётся только однообразная жёсткая реакция. И это означает, что точной, соответствующей обстоятельствам стратегии в отношении современной России у США и Евросоюза нет. Это можно доказать уже тем, что Трамп в отношении России в целом копирует политику Обамы — политику бесконечных санкций, конфликтной дипломатии и вооружения Европы. Ругая и обзывая Обаму и членов его команды, Трамп делает во внешней политике в точности то же, что делали они.
Автор: Олег Чувакин
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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