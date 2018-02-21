13:03 21 февраля

Ситуация в Сирии

Под огнем ВВС западной коалиции погибли 16 мирных жителей Дейр-эз-Зора, ССА захватила у SDF несколько поселений на севере Алеппо, при обстреле Дамаска боевиками пострадали 10 человек. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



На территории оазиса Восточная Гута в течение суток продолжались бои между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Столкновения отмечались в районе населенного пункта Хаммурия. Кроме того перестрелки между правительственными войсками и радикалами были зафиксированы в районах Джобар и Айн Тарма, а также недалеко от поселений Мисраба и Сакба. Кроме того, боевики обстреляли из минометов район Абу Руммана сирийской столицы. В результате один мирный житель Дамаска погиб и еще 9 получили ранения.


На севере провинции Алеппо шли бои между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). ССА захватила у SDF населенный пункт Аз-Зайтуна. Позже под контроль «свободной армии» перешли поселения Шарканли, Дейр Саван и Уканли. Одновременно с этим отряды ССА захватили у курдов несколько высот в окрестностях Африна.

На захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжались боестолкновения между курдскими отрядами и террористами ИГ (группировка запрещена в РФ). Авиация западной коалиции, поддерживающая курдов, атаковала предполагаемые опорные пункты радикалов ИГ в районе населенного пункта Хаджин и Аль-Бахра. В результате под ударами ВВС погибли 16 мирных жителей региона.

ВКС РФ нанесли удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях населенных пунктов Ат-Тамана, Аль-Хибат, Абидин и Хан ас-Субул в южной части провинции Идлиб. Недалеко от города Джиср аш-Шугур, расположенного на западе региона, продолжались интенсивные перестрелки между правительственной армией САР и силами вооруженной оппозиции. Напомним, боестолкновения начались после того, как радикалы исламисты атаковали расположения сирийских войск.

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по опорным пунктам «ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Кафр Зета на севере провинции Хама. Под прикрытием военных самолетов правительственные силы вели артиллерийский обстрел пунктов дислокации террористической коалиции в районе города Аль-Латамина и поселений Хасрая и Зейзун.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Sefevi Сегодня, 09:36
    После полудня 20 февраля 2018 г. колонна сирийских Сил национальной обороны с бойцами в основном из шиитских, вошла в кантон Африн по дороге на г. Дейр-Джамаль. Сирийское телевидение показало около 20 пикапов с пулеметами, грузовики с установленными на них артиллерийскими орудиями, несколько БТР и танков.Почти сразу (в районе селений Зияра и Хариба) турецкие беспилотники нанесли удары по колонне сирийских ополченцев. Правительственные силы понесли потери и часть колонны вернулась назад. Остальная часть продолжила движение и попала под огонь турецких САУ уже севернее города Дейр-Джамаль, на пути к Африну.
    Sefevi
    1. Тралл Сегодня, 09:45
      Ирония судьбы: Благодаря запрету Трампа на въезд в США иммигрантов сирийскому продюсеру фильма про белые каски Кариму Абиду не разрешат присутствовать на церемонии вручения Оскара 2018. Его заявление на получение визы было официально отклонено правительством США.

      wink
      Тралл
    2. Romka47 Сегодня, 09:56
      А говорят что не вошли, я уже запутался блин В новостях
      Romka47
      1. Лелёк Сегодня, 11:47
        Цитата: Romka47
        А говорят что не вошли, я уже запутался блин В новостях

        hi
        Восточный "узелок" похитрее морского (там не один трос, а аж полтора десятка). Ситуация подобная Алеппо - вошли, зачищают, отступают, наступают и снова по кругу. А тут ещё турки карасинчика подливают и америкосы по позициям САА бьют (кстати у этих мерзавцев были планы полномасштабного удара по нашим базам в Сирии, в следствии чего командование отключило 2G и 3G связь).
        Лелёк
    3. voyaka uh Сегодня, 10:36
      "турецкие беспилотники нанесли удары по колонне сирийских ополченцев"////

      И правильно. Эти про-асадовские милиции из иностранных наемников - такие же
      головорезы, как ИГИЛ. Они и курдов будут резать и туркоманов.
      voyaka uh
      1. Romka47 Сегодня, 12:03
        Туркоманов резать? А за что? может за то что они нашего летчика убили? Простите я так понимаю Вы из Израиля? Что бы вы делали с курдами если бы у вас они решили кусок государства оттяпать и там сделать Курдистан?
        Romka47
  2. IMH Сегодня, 09:38
    И так все понятно- ситуация в Сирии плохая.
    IMH
    1. Anarchist Сегодня, 09:40
      Уважаемый, так Израильтяне и не стремятся к её улучшению! Ситуацию ухудшается из-за попыток разорвать САР на части... Из-за поддержки боевиков "коалицией"! И Израилем в частности... Ну, а мы с ними боремся, как можем.
      ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по опорным пунктам «ан-Нусры»
      Anarchist
      1. Bumt Сегодня, 09:56
        Вы глубоко заблуждаетесь. Именно Израиль много делает для того что бы ситуация на БВ была стабилизированной.
        Для стабилизации положения надо что бы арабы признали Израиль, без этого естественно никакой стабилизации не будет.
        Израиль был готов отдать Голаны Сирии - но за мир. Сирия отказалась. Сирия не готова ради мира прекратить поддерживать Хизбаллу и Хамас.
        И по сегодня, ни Асад ни Ливан, не желают подписать договор о мире или хотя бы о перемирии с Израилем.
        Они предпочитаю быть с Израилем в состоянии войны. Это добровольный выбор Асада и Ливана (марионетки Асада и Ирана).
        Приходиться воевать. Приходиться поддерживать антиасадовскую коалицию, легитимность которой узаконено в положении ООН о правах человека. Народ имеет право на восстание.
        Bumt
        1. Anarchist Сегодня, 10:08
          Цитата: Bumt
          Именно Израиль много делает для того что бы ситуация на БВ была стабилизированной

          Оставалась стабильно тяжёлой!
          Согласен. yes
          Anarchist
        2. JonnyT Сегодня, 10:21
          Еврей и отдать??? Запасы пресной воды, стратегические высоты
          JonnyT
          1. наблюдатель1 Сегодня, 10:39
            Ну если Россия никому ничего не отдаёт, обладая самой большой территорией в мире, то с какой стати Израиль должен отдавать с площадью меньше московской области, да ещё и заклятому врагу?
            наблюдатель1
        3. Romka47 Сегодня, 12:04
          Я как то упустил момент когда это Сирия отказалась от Голан в пользу войны, дайте ка почитать, если Вас это не затруднит
          Romka47
      2. Капитан Лейтенантов Сегодня, 09:58
        Цитата: Anarchist
        Ну, а мы с ними боремся, как можем.

        Отлично сказано, только главком рассказывал о четырёх победах в Сирии. what Наверное генералы неправильно ему докладывали request
        А наши израильские друзья зачем то раздолбали половину ПВО Сирии.
        Капитан Лейтенантов
        1. Anarchist Сегодня, 10:07
          Цитата: Капитан Лейтенантов
          главком рассказывал о четырёх победах в Сирии.

          Выборы! yes
          Anarchist
      3. IMH Сегодня, 10:18
        Ну будем откровенными- России, как бЭ, в Сирии мир точно не нужен, ибо Асад, как полегчает, сразу пересмотрит свои обещания про Российские базы. Всегда так у арабов было- царьку плохо «РОССИЯ ПОМОГИ», царьку лучше стало «Какие базы? Какая Россия?» А Израиль, как сосед Сирии, был бы рад тишине на границе. Надеюсь, что объяснил доходчиво.
        IMH
        1. Лелёк Сегодня, 11:36
          Цитата: IMH
          А Израиль, как сосед Сирии, был бы рад тишине на границе.


          Ну, так нИкшните и сидите тихо на своей территории, не лезьте к соседу в огород.
          Лелёк
    2. НасРать Сегодня, 09:48
      Цитата: IMH
      И так все понятно- ситуация в Сирии плохая.

      Главное у нас ситуация хорошая....Террористы уничтожаются, армия тренируется, техника тестируется....

      А Сирия....Сирия к вам ближе, значит плохая ситуация рядом с вами... wassat
      НасРать
  3. svp67 Сегодня, 09:48
    Под огнем ВВС западной коалиции погибли 16 мирных жителей Дейр-эз-Зора, ССА захватила у SDF несколько поселений на севере Алеппо, при обстреле Дамаска боевиками пострадали 10 человек
    В Сирии гражданская война перешла в самую страшную стадию, когда все воюют против всех....
    svp67
    1. Теренин Сегодня, 09:59
      Политическая ситуация в мире такова, что конфликты неизбежны и воевать всё равно придется. Только вот какой "кровью", силами и на чьей территории. Посмотрите на карты, все военные базы и силы сша почему-то расположены в местах залежей углеводородов или в местах обеспечения их транзита yes
      Теренин
    2. Romka47 Сегодня, 12:42
      Третья мировая, как она есть.
      Romka47
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