Ситуация в Сирии
Под огнем ВВС западной коалиции погибли 16 мирных жителей Дейр-эз-Зора, ССА захватила у SDF несколько поселений на севере Алеппо, при обстреле Дамаска боевиками пострадали 10 человек. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
На территории оазиса Восточная Гута в течение суток продолжались бои между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Столкновения отмечались в районе населенного пункта Хаммурия. Кроме того перестрелки между правительственными войсками и радикалами были зафиксированы в районах Джобар и Айн Тарма, а также недалеко от поселений Мисраба и Сакба. Кроме того, боевики обстреляли из минометов район Абу Руммана сирийской столицы. В результате один мирный житель Дамаска погиб и еще 9 получили ранения.
На севере провинции Алеппо шли бои между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). ССА захватила у SDF населенный пункт Аз-Зайтуна. Позже под контроль «свободной армии» перешли поселения Шарканли, Дейр Саван и Уканли. Одновременно с этим отряды ССА захватили у курдов несколько высот в окрестностях Африна.
На захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжались боестолкновения между курдскими отрядами и террористами ИГ (группировка запрещена в РФ). Авиация западной коалиции, поддерживающая курдов, атаковала предполагаемые опорные пункты радикалов ИГ в районе населенного пункта Хаджин и Аль-Бахра. В результате под ударами ВВС погибли 16 мирных жителей региона.
ВКС РФ нанесли удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях населенных пунктов Ат-Тамана, Аль-Хибат, Абидин и Хан ас-Субул в южной части провинции Идлиб. Недалеко от города Джиср аш-Шугур, расположенного на западе региона, продолжались интенсивные перестрелки между правительственной армией САР и силами вооруженной оппозиции. Напомним, боестолкновения начались после того, как радикалы исламисты атаковали расположения сирийских войск.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по опорным пунктам «ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Кафр Зета на севере провинции Хама. Под прикрытием военных самолетов правительственные силы вели артиллерийский обстрел пунктов дислокации террористической коалиции в районе города Аль-Латамина и поселений Хасрая и Зейзун.
На территории оазиса Восточная Гута в течение суток продолжались бои между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Столкновения отмечались в районе населенного пункта Хаммурия. Кроме того перестрелки между правительственными войсками и радикалами были зафиксированы в районах Джобар и Айн Тарма, а также недалеко от поселений Мисраба и Сакба. Кроме того, боевики обстреляли из минометов район Абу Руммана сирийской столицы. В результате один мирный житель Дамаска погиб и еще 9 получили ранения.
На севере провинции Алеппо шли бои между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). ССА захватила у SDF населенный пункт Аз-Зайтуна. Позже под контроль «свободной армии» перешли поселения Шарканли, Дейр Саван и Уканли. Одновременно с этим отряды ССА захватили у курдов несколько высот в окрестностях Африна.
На захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) территориях провинции Дейр-эз-Зор продолжались боестолкновения между курдскими отрядами и террористами ИГ (группировка запрещена в РФ). Авиация западной коалиции, поддерживающая курдов, атаковала предполагаемые опорные пункты радикалов ИГ в районе населенного пункта Хаджин и Аль-Бахра. В результате под ударами ВВС погибли 16 мирных жителей региона.
ВКС РФ нанесли удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) в окрестностях населенных пунктов Ат-Тамана, Аль-Хибат, Абидин и Хан ас-Субул в южной части провинции Идлиб. Недалеко от города Джиср аш-Шугур, расположенного на западе региона, продолжались интенсивные перестрелки между правительственной армией САР и силами вооруженной оппозиции. Напомним, боестолкновения начались после того, как радикалы исламисты атаковали расположения сирийских войск.
ВКС РФ совместно с ВВС Сирии нанесли ряд ударов по опорным пунктам «ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Кафр Зета на севере провинции Хама. Под прикрытием военных самолетов правительственные силы вели артиллерийский обстрел пунктов дислокации террористической коалиции в районе города Аль-Латамина и поселений Хасрая и Зейзун.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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