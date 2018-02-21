13:08 21 февраля

Россия пригрозила под корень «вырезать» Джебхат ан-Нусру

По Дамаском продолжается подготовка к масштабной операции по окончательному освобождению пригородов от террористической заразы. Как сообщалось ранее, в район Восточной Гуты стянуты хорошо вооруженные подразделения сирийской армии, а также всевозможная боевая техника.

Сирийская боевая авиация уже начала наносить удары по укрепленным объектам противника и складам с его вооружением. Атакам подверглись опорные пункты группировок Хайят Тахрир аш-Шам (бывшая Джебхат ан-Нусра) и Ахрар аш-Шам. В ответ террористы запустили ракеты по густонаселенным районам пригородов Дамаска. Есть погибшие и раненные.

На фоне этих событий, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал западные страны оказать давление на боевиков ан-Нусры. В противном случае, заявил министр, террористы будут полностью уничтожены.




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Комментарии 9

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  1. MoJloT Сегодня, 10:05
    Работайте братья!
    MoJloT
    1. Dashout Сегодня, 10:07
      Так! Давно пора! И полосатых там еще "пару пучков" прихватите...
      Dashout
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:49
        министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал западные страны оказать давление на боевиков ан-Нусры. В противном случае, заявил министр, террористы будут полностью уничтожены
        . вот зачем "оказать давление?" для чего? уничтожать и всё,что за игры?
        андрей юрьевич
  2. Теренин Сегодня, 10:13
    А кто то думал, что Россия бородатым печенья привезёт crying "Вырезать" этот "котел" к чертовой матери, не дожидаясь перитонита! am
    Теренин
  3. Egorovich Сегодня, 10:15
    Бесполезно и смешно обращаться к западным "партнерам", что бы они оказали давление на бармалеев, выкормышей "демократического" кагала. Их нужно, действительно, только уничтожать. am
    Egorovich
  4. НЕКСУС Сегодня, 10:16
    Не понимаю,на кой призывать кого-то,чтоб повлияли на этих недоносков...когда началась драка,разговоры заканчиваются. А эти все "танцы" про "повлиять на боевиков" всегда заканчиваются одним и тем же,-эвакуацией силами коалиции маджахедов из-под обстрела. Мочить,а потом уже о чем-то говорить.
    НЕКСУС
  5. maratk Сегодня, 10:38
    а зачем обращаться к западу если знаешь, что в ответ либо тишина либо умеренная оппозиция?!!! мочить до окончательного уничтожения. другого не вижу.
    maratk
    1. алекс-сп Сегодня, 12:04
      Причем не разбираться, кто там кто..."Кто не спрятался - я не виноват" Нефиг ракеты по жилым районам пускать.
      алекс-сп
  6. andrew 07 Сегодня, 13:00
    Вот и правильно. Настоящая месть за сбитые самолеты, за наших погибших ребят является полное, поголовное уничтожение боевиков по всей Сирии, в том числе и в провинции Идлиб. Везде их вырезать, всех. А то бывают странные сообщения о том, что наши спец. подразделения в ответ уничтожили главарей. Почему только главарей? И найти наконец достойные цели для применения вакуумных боезарядов. Надо показать их мощь, причем не только боевикам. Восток понимает не просто силу, а силу неумолимую и беспощадную. Кстати эту силу наша восстанавливающая свою мощь сверхдержава должна показать и обнаглевшим бандеровцам вместе с Западом. И лучший способ показать эту силу ударами невероятной мощи по боевикам в Сирии. Жестче надо решительней! И Вы увидите как осторожней станет кое-кто на наших западных рубежах.
    andrew 07
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