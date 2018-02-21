Россия пригрозила под корень «вырезать» Джебхат ан-Нусру
По Дамаском продолжается подготовка к масштабной операции по окончательному освобождению пригородов от террористической заразы. Как сообщалось ранее, в район Восточной Гуты стянуты хорошо вооруженные подразделения сирийской армии, а также всевозможная боевая техника.
Сирийская боевая авиация уже начала наносить удары по укрепленным объектам противника и складам с его вооружением. Атакам подверглись опорные пункты группировок Хайят Тахрир аш-Шам (бывшая Джебхат ан-Нусра) и Ахрар аш-Шам. В ответ террористы запустили ракеты по густонаселенным районам пригородов Дамаска. Есть погибшие и раненные.
На фоне этих событий, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал западные страны оказать давление на боевиков ан-Нусры. В противном случае, заявил министр, террористы будут полностью уничтожены.
Сирийская боевая авиация уже начала наносить удары по укрепленным объектам противника и складам с его вооружением. Атакам подверглись опорные пункты группировок Хайят Тахрир аш-Шам (бывшая Джебхат ан-Нусра) и Ахрар аш-Шам. В ответ террористы запустили ракеты по густонаселенным районам пригородов Дамаска. Есть погибшие и раненные.
На фоне этих событий, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал западные страны оказать давление на боевиков ан-Нусры. В противном случае, заявил министр, террористы будут полностью уничтожены.
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