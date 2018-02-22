Шило на мыло по-киевски

На днях в поле моего зрения попал любопытный документ. Который сейчас активно распространяется по всем каналам связи и доводится до сведения всех участников карательной операции Киева на Донбассе. Вот его текст:Мне ничего не известно о степени подлинности этого обращения. Но могу вполне определенно сказать, что в нём совершенно точно ухвачена основная проблема современной украинской ситуации. Ибо проблема заключена именно в самом киевском режиме как таковом, а не в его отдельных, пускай даже самых гнусных, представителях.Сейчас стало очень модно спускать всех собак на тамошнего главаря Порошенко. И что характерно, едва ли не главную скрипку в этих наездах играет ... рептильная, холуйская по своей природе, киевская пресса. И подается эта кампания травли чуть ли не как свидетельство полного торжества демократии и свободы слова на Украине. На самом деле всё куда проще.Не секрет, что многим на Западе Петр Порошенко надоел хуже горькой редьки. Неисправимый алкаш, политический двурушник, патологический жадина и вообще давно потерявшийся в жизни человек. Который даже фактическое объявление войны России в виде «закона о реинтеграции Донбасса» подписывает скорее из страха за свое будущее, нежели от реального желания воевать. И при этом, его страх личного краха только усилится после подписания этого крайне рискованного документа. В общем, настроения в пользу скорейшей замены этого слабохарактерного персонажа только усиливаются.Причем замены именно в целях всемерного укрепления самого киевского режима, но никак не его разрушения. Именно потому так старается профашистская киевская пресса, получившая отмашку на критику своего нынешнего главаря в видах того, что ему на смену готовы прийти еще более кровожадные нацистские бультерьеры.Вот почему когда к этим поискам более эффективной замены нынешнему «президенту» Украины, но отнюдь не к смене самого режима, подключаются и некоторые фигуранты политического процесса в других, более восточных, столицах, мне это представляется некой помесью непростительной наивности и заведомо ошибочного расчета.Откровенно говоря, смешно слушать, как кое-кто на полном серьезе начинает вертеть на языке тему той же Юлии Тимошенко, которая, дескать, совсем из другого теста и стоит ей немножко подсобить, как она всё там поменяет. Детский лепет – иначе не скажешь.Когда данную тему начинает раскочегаривать тот же госдеп США – это совершенно понятно. У американцев в руках все приводные ремни данной ситуации. Начиная с того, что в Штатах под неусыпной опекой спецслужб находится бывший подельник Юлии Владимировны в газовых аферах, в бытность его премьер-министром Украины, Павел Лазаренко. Который знает про закулисные коммерческие подвиги «газовой принцессы» Украины, чуть больше, чем достаточно, чтобы держать её вечном американском крючке. Именно поэтому означенная пани Юля вновь стала желанным гостем на молитвенных завтраках в Вашингтоне и прочих «виповских» междусобойчиках, типа мюнхенского, куда пускают далеко не всех.В России многие могут быть не в курсе этой истории. Зато на Украине практически все знают – почем фунт тимошенковского «изюма». Вот только малюсенький фрагмент того, что писала на эту тему украинская пресса, когда ей это еще было дозволено.Ну и что из всего этого следует? А то, что к власти на Украине действительно может прийти целиком проамериканская фигура, которая будет еще крепче, чем Порошенко, привязана к вашингтонскому паровозу грехами своей политической молодости.Да Тимошенко, скорее всего, сможет укрепить режим, до безобразия расшатанный его нынешними «кирывниками». Но какой нам с этого навар? Выполнять приказы своих заокеанских работодателей она будет с еще большим рвением, а подпирать её снизу будут точно такие вооруженные и на все готовые нацистские банды, которые сегодня подпирают Порошенко. Разогнать которые она не сможет, даже если сильно захочет. Последнее, впрочем, сомнительно. Просто потому, что эти банды – незаменимый инструмент непрямого управления Украиной в руках тех же США.Именно в этом - полной внешней управляемости и неспособности противостоять прессингу откровенно фашиствующих радикалов, вплоть до полной смычки с ними, заключена основная суть нынешней киевской власти, а вовсе не в личности запьянцовского Порошенко.И с этой сутью Тимошенко ровно ничего не сделает. Потому что во-первых, ей этого не позволят, а, во-вторых, она сама вряд ли захочет. С какого такого перепуга бывшему премьер- министру при оранжевом нацисте Ющенко, тоже пришедшем к власти в результате государственного переворота, заниматься искоренением нацизма на Украине? Да не будет она этого делать. От слова совсем.Болтать об этом, возможно, будет. Она и раньше это умела. Сам слышал, как в Одессе, в прошлые времена, она несла по кочкам того же Бандеру, а на следующий день во Львове славила его до небес. Да и чего еще, даже в плане болтологии можно ожидать от политика, который еще совсем недавно не стеснялся призывать «уничтожать русских из атомного оружия»?!Впрочем, все это, конечно, словесная шелуха. И не в этом суть дела. Но именно в том, о чем говорится в вышеуказанном призыве «командования армии Новороссии» – в преступной, антинародной сути самого киевского режима. Независимо от фамилий его очередных предводителей. И Тимошенко совершенно не тот человек, которая может эту суть изменить.И вообще, должен признать, что таких людей в Киеве сегодня в принципе не наблюдается. Как говорится – иных уж нет, а те далече. И это не говоря уже про в целом крайне дрянное качество всей украинской элиты – что домайданной, что нынешней. Впрочем, Украина по большом счету, это и есть один сплошной и бесконечный майдан, а такая же «невмирущая» Тимошенко – пророк его.