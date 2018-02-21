Трамп: «Я намного жестче по отношению к России, чем Обама»

Я намного жестче по отношению к России, чем Обама, просто взгляните на факты,

(Дональд Трамп) был очень жесток с Россией по самым разным поводам, и мы продолжим это делать.

Он (Трамп) за год вел себя жестче, чем президент Обама за восемь лет. Он ввел санкции, закрыл три дипломатических объекта, укрепил нашу армию,