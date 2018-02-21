13:05 21 февраля

Трамп: «Я намного жестче по отношению к России, чем Обама»

Президент США Дональд Трамп заявил, что он проводит гораздо более жесткую политику в отношении Москвы, чем его предшественник Обама, передает РИА Новости.



Я намного жестче по отношению к России, чем Обама, просто взгляните на факты,
написал Трамп в «Твиттере».


Его слова подтвердила представитель Белого дома Сара Сандерс:

(Дональд Трамп) был очень жесток с Россией по самым разным поводам, и мы продолжим это делать.


Она также заявила, что нынешний президент ведет себя с Москвой гораздо жестче, чем Обама.

Он (Трамп) за год вел себя жестче, чем президент Обама за восемь лет. Он ввел санкции, закрыл три дипломатических объекта, укрепил нашу армию,
сказала Сандерс.

Кроме того, по ее словам, в Москве недовольны тем, что Трамп «наладил экспорт энергоресурсов в Европу» и «вооружил Украину».

Ранее сам Трамп заявил, что США стали посмешищем в глазах России из-за скандала вокруг «вмешательства» в выборы. «Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий. Они надрывают животики от смеха в Москве. Америка, поумней!», – написал президент в своем «Твиттере».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. Тралл Сегодня, 10:15
    Более подходящий в данном случае критерий - глупость, а не жесткость проводимой политики.
    Тралл
    1. maxim947 Сегодня, 10:16
      Делать им нечего, меряются у кого злобы и ненависти больше)))
      maxim947
      1. Anarchist Сегодня, 10:18
        –Я намного жестче по отношению к России, чем Обама, просто взгляните на факты...

        –Полковник Трампов, успокойтесь, не палитесь! Дальнейшие инструкции получите в служебном порядке...
        Anarchist
        1. Капитан Лейтенантов Сегодня, 10:27
          Цитата: Anarchist
          Полковник Трампов, успокойтесь - палитесь!

          Его перевербовала "пятая колонна", не зря же жирик всех шампанским угощал после выборов. winked
          Капитан Лейтенантов
          1. Anarchist Сегодня, 10:44
            С каких это пор Жириновский стал "пятой колонной"? Сын русской женщины и юриста предателем быть не может! belay
            Anarchist
    2. Зяблицев Сегодня, 10:37
      Все таки Трамп еще тот пройдоха!Каким то образом он умудряется балансировать на тонкой грани абсолютных противоречий: то он за конструктивный диалог с Москвой, то он грозится превратить Россию в радиоактивный пепел, его противники из Демократической партии, только и могут, что ему предъявлять, это связь с моделями Плейбоя... laughing Да, в США, Трамп не особо популярен, особенно, в среде истеблишмента, но, других вариантов, судя по всему у них там нет...Ситуация, как в России - молодая Клинтон - ее роль исполняет Собчак, клоун Грудинин,косящий под Берни Сандарса и маразматик Явлинский, в роли Тедда Круза...Только мастодонт Жириновский стоит особняком! Впрочем кресло в Кремле ему и за даром не нужно, главное "Шоу должно продолжаться!". Так что для адекватных людей выбор очевиден, хоть и не особо устраивает! laughing Так и в Америке - выбрали лучшее из плохого! Впрочем, я конечно же, немного все утрировал....
      Зяблицев
      1. Hoc vince Сегодня, 10:48
        Дональд Трамп назначил вице-президентом Микки Пенса. Если 20 лет назад я узнал, что во главе США будут Дональд и Микки, я бы очень удивился.
        Hoc vince
  2. Иеремия Сегодня, 10:15
    Ага, "твердый член партии..."
    Иеремия
  3. IMH Сегодня, 10:16
    И это правда. Я с самого начала говорил, что для России лучше продажная Клинтонша.
    IMH
    1. Теренин Сегодня, 10:22
      Для России обе персоны - хуже! crying
      Теренин
      1. dvina71 Сегодня, 10:41
        Цитата: Теренин
        Для России обе персоны - хуже! crying

        Для России без разницы кто президент! Это все равно зицпредседатель. Последний кто пытался взять власть в свои руки получил несколько пуль в голову. Достаточно посмотреть список акционеров ФРС,что бы узнать кто правит США ,а через администрацию пытается транслировать волю на весь остальной мир..с разным успехом. Если кто ещё не понял..два срока демократов использовал Обама,настали два срока республиканцев.. Первый срок Трампа подходит к концу.
        dvina71
    2. Александр 3 Сегодня, 10:24
      Это та которая хотела в Сирии бесполётную зону установить?
      Александр 3
    3. To be or not to be Сегодня, 10:24
      Цитата: IMH
      И это правда. Я с самого начала говорил, что для России лучше продажная Клинтонша.

      Все эти "пугалки " для внутреннего использования.
      Коль Америка рычит и ее трясет от одного слова Россия - то Россия идет верным путем..
      To be or not to be
      1. КОСМОС Сегодня, 10:29
        Цитата: To be or not to be
        Коль Америка рычит и ее трясет от одного слова Россия - то Россия идет верным путем..

        Ваши бы слова, да глупцам в уши...
        КОСМОС
      2. Капитан Лейтенантов Сегодня, 10:31
        Цитата: To be or not to be
        Коль Америка рычит и ее трясет от одного слова Россия - то Россия идет верным путем..

        Думаете,всё таки будем вулкан взрывать?Порвём , так сказать, вражину изнутри?
        Капитан Лейтенантов
    4. просто экспл Сегодня, 10:42
      ничем не лучше , киллари вообще могла войну начать .
      уж лучше трамп который такими перлами пытается всем доказать что он не русская марионетка , чем сумасшедшая баба которая блеет про мир развязывая везде войны .
      просто экспл
  4. Комментарий был удален.
  5. Strashila Сегодня, 10:20
    Трампа оппозиция развела на слабо и с того поперла дурь... чем дурнее, тем потешней... плюсов собственно ему не добавляет... он пытается нравится им, но над ним продолжают стебаться еще больше... по нарастающей.
    Strashila
  6. Кент0001 Сегодня, 10:26
    Нам фактически объявили войну, а наши власти продолжают пиндо сам в рот заглядывать. Как так? Или это больше риторический вопрос?
    Кент0001
  7. askort154 Сегодня, 10:27
    Дебелизм в международной политике США растёт в геометрической прогрессии. Такого никогда не было, чтобы президенты открыто мерились - кто больше плюнет в страну, не разделяющую их политику. fool
    askort154
  8. IMH Сегодня, 10:30
    Цитата: Теренин
    Для России обе персоны - хуже! crying


    Из двух зол выбираем меньшее, не?
    IMH
  9. Skif83 Сегодня, 10:30
    Такой жёсткий тип, просто ужасть... Наверное и сам себя боится? laughing
    Skif83
    1. Hoc vince Сегодня, 10:51
      Я - гениальней всех вокруг,
      Я - мистер президент!
      Всех вас возьму я на испуг
      В решительный момент!
      Я даже Ына не боюсь
      Ведь я - американский гусь,
      Hoc vince
  10. IMH Сегодня, 10:31
    Цитата: Александр 3
    Это та которая хотела в Сирии бесполётную зону установить?


    Да мало ли чего она хотела? У нее доля в РосАтоме. Она продажная насквозь. России было бы хорошо с ней. laughing
    IMH
  11. 1536 Сегодня, 10:33
    Более жесткое быстрее ломается, чем более мягкое. Так и хочется отправить президенту США учебник физики 6-го класса.
    1536
  12. ВадимЖивов Сегодня, 10:33
    Павлин нарцисс и его место в соседней палате рядом с тем кто с пальмы слез д.б. wassat
    ВадимЖивов
  13. To be or not to be Сегодня, 10:36
    Цитата: КОСМОС
    Цитата: To be or not to be
    Коль Америка рычит и ее трясет от одного слова Россия - то Россия идет верным путем..

    Ваши бы слова, да глупцам в уши...

    "Имеющий уши, да услышит "
    (Из Библии. Евангелия от Матфея, где приведены слова, сказанные им в проповеди на горе Елеонской (гл. ... 25, ст. 30): «Кто имеет уши слышать, да слышит!»."""
    To be or not to be
  14. HAM Сегодня, 10:37
    Надо всего лишь иногда хвалить Трампа в СМИ,пусть вертится,как уж на сковородке-свои же и сожрут...
    Надо намекнуть общественности-у Трампенко славянские корни,а поэтому и жёны тоже славянки.
    HAM
    1. XXXIII Сегодня, 11:33
      Цитата: HAM
      Надо всего лишь иногда хвалить Трампа в СМИ,пусть вертится,как уж на сковородке-свои же и сожрут...
      Надо намекнуть общественности-у Трампенко славянские корни,а поэтому и жёны тоже славянки.
      Хотите чтоб его отключили от искусственного аппарата, без согласия родни.... belay smile
      XXXIII
  15. rotmistr60 Сегодня, 10:40
    «Я намного жестче по отношению к России, чем Обама»
    А еще "умнее и белый". Ну прямо Паниковский, который правда причитал: "Я три года в бане не был, меня девушки не любят..." Судя по всему Трамп пока вскрыл первый конверт - вали на предшественника (по анекдоту).
    rotmistr60
  16. To be or not to be Сегодня, 10:40
    Цитата: IMH
    И это правда. Я с самого начала говорил, что для России лучше продажная Клинтонша.

    Бывает! Лоханулись " русские хакеры "-не того в Америки избрали.. laughing
    To be or not to be
  17. Altona Сегодня, 10:41
    Вообще, Трампу и после выборов приходится работать коммерсантом и коммивояжером. Трамп умудряется пропихивать военные заказы по всему миру. А в остальном рулят оголтелые ястребы и неоконы из Конгресса и Сената.
    Altona
  18. Тульский пряник Сегодня, 10:45
    "Дональд Трамп заявил, что он проводит гораздо более жесткую политику в отношении Москвы, чем его предшественник Обама".
    -------------------------------------------------
    --
    Ну и.... мягко говоря, очень неумный человек. Еще ни для одной страны мира вражда с Россией, ничем хорошим не оканчивалась и дивидендов не приносила.
    Тульский пряник
  19. Теренин Сегодня, 10:50
    Трамп: «Я намного жестче по отношению к России, чем Обама» . Жёсткость, твердость, смелость angry - первые признаки алкогольного опьянения yes
    Теренин
  20. mikh-korsakov Сегодня, 11:26
    Во какой кавалер! Типа я самый крутой, я круче всех на свете, я круче Путина. Только вот что странно, последнюю неделю о Путине мало что слышно, ну там с наставниками общается, построил прокуроров, но история учит всех, кроме и.диотов, что если о Путине мало что слышно, значит Путин что-то задумал, во всяком случае я так надеюсь.
    mikh-korsakov
  21. anjey Сегодня, 12:13
    Трамп: «Я намного жестче по отношению к России, чем Обама
    Правильно, потому что развели как лоха, на влиянии Кремля, сейчас и приходится жить на антироссийской волне,при поддергивании ниточками СМИ, хитрыми кукловодами из демократического лагеря,они добились главного - влияния на трампа...
    anjey
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