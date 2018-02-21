Трамп: «Я намного жестче по отношению к России, чем Обама»
Президент США Дональд Трамп заявил, что он проводит гораздо более жесткую политику в отношении Москвы, чем его предшественник Обама, передает РИА Новости.
Его слова подтвердила представитель Белого дома Сара Сандерс:
Она также заявила, что нынешний президент ведет себя с Москвой гораздо жестче, чем Обама.
Кроме того, по ее словам, в Москве недовольны тем, что Трамп «наладил экспорт энергоресурсов в Европу» и «вооружил Украину».
Ранее сам Трамп заявил, что США стали посмешищем в глазах России из-за скандала вокруг «вмешательства» в выборы. «Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий. Они надрывают животики от смеха в Москве. Америка, поумней!», – написал президент в своем «Твиттере».
Я намного жестче по отношению к России, чем Обама, просто взгляните на факты,написал Трамп в «Твиттере».
Его слова подтвердила представитель Белого дома Сара Сандерс:
(Дональд Трамп) был очень жесток с Россией по самым разным поводам, и мы продолжим это делать.
Она также заявила, что нынешний президент ведет себя с Москвой гораздо жестче, чем Обама.
Он (Трамп) за год вел себя жестче, чем президент Обама за восемь лет. Он ввел санкции, закрыл три дипломатических объекта, укрепил нашу армию,сказала Сандерс.
Кроме того, по ее словам, в Москве недовольны тем, что Трамп «наладил экспорт энергоресурсов в Европу» и «вооружил Украину».
Ранее сам Трамп заявил, что США стали посмешищем в глазах России из-за скандала вокруг «вмешательства» в выборы. «Если целью России было создать разногласия, раскол и хаос в США, то с учетом всех слушаний в комитетах, расследований и межпартийной вражды они преуспели свыше самых смелых своих ожиданий. Они надрывают животики от смеха в Москве. Америка, поумней!», – написал президент в своем «Твиттере».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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