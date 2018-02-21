13:05 21 февраля

Запад, не ведая того, сыграл на руку России

Запад, выводивший с 90-х годов миллиарды долларов из России, всего за месяц реализовал то, что российское правительство пыталась осуществить последние три года. Речь о так называемой деофшоризации. Конечно, общий объем возвращаемых средств пока невелик, но сам факт того, что он оказался в разы больше, чем в прошлом году, придает уверенности.

Эти события происходят на фоне угрозы применения второго пакета американских санкций, который предусматривает введение персональных ограничений в отношении целого ряда бизнесменов и политиков России.

Опасаясь за дальнейшую судьбу своих капиталов, "толстосумы" ринулись переводить средства на российские счета. Более того, часть денег вкладывается в облигации федерального займа РФ, что дает нашему правительству дополнительное "пространство для маневра".


Сюжет начинается с 23 минуты.



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Комментарии 4

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  1. Теренин Сегодня, 10:56
    То, что "толстосумы" ринулись переводить средства на российские счета.- это хорошо. wink А вот то, ... что дает нашему правительству дополнительное "пространство для маневра"- это плохо no зная результаты этих манёвров crying
    Теренин
    1. Silvestr Сегодня, 11:02
      Цитата: Теренин
      что дает нашему правительству дополнительное "пространство для маневра"- это плохо no зная результаты этих манёвров crying

      профукать и эти деньги Медведев сумеет
      Silvestr
  2. Vard Сегодня, 10:57
    Что русскому хорошо... остальным смерть... Мышление у нас с ними разное... вот и садятся они периодически в лужу...
    Vard
  3. алекс-сп Сегодня, 12:00
    Будем надеяться, что санкции Запада сработают... Стоит им прижать хотя бы нескольких, как остальные потащат свои кошели домой значительно активнее.
    алекс-сп
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