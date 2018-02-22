Немецкие солдаты «сдержат Россию»?

«Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна».



«Вся система права одного государства, прежде всего, конечно, Соединённых Штатов, перешагнула свои национальные границы во всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере навязывается другим государствам».



«Что стало с теми заверениями, которые давались западными партнёрами после роспуска Варшавского договора?»

«Россия — страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня».