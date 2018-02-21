13:05 21 февраля

В США создали "самый модульный" пистолет

Американцы создали «первый в мире полностью модульный пистолет». Как сообщает портал guns.com, компания ZRO Delta официально анонсировала новую пистолетную систему под названием Genesis Z9.

ZRO Delta стремится достичь идеала в создании пистолета. Genesis Z9 является более модульным, эргономичным, точным, кросс-платформенным и кросс-совместимым, чем любой другой пистолет такого типа
— рассказал основатель ZRO Delta Пэт Харриган.

В США создали "самый модульный" пистолет

Пистолеты на базе системы Genesis Z9



Модульность в стрелковом оружии подразумевает возможность замены некоторых элементов и узлов, в результате чего можно изменять параметры оружия (например, калибр). Представители компании ZRO Delta заявляют, что ключевой особенностью Genesis Z9 является не просто модульность, а уникальная конструкция, которая позволяет на одной базе делать компактный, полноразмерный и удлинённый пистолеты.

При создании «самого модульного пистолета» разработчики «вдохновлялись» стрелковым оружием Glock. Genesis Z9 в точности копирует многие элементы «Глоков» и совместим с аксессуарами для этих пистолетов. При этом корпус Genesis Z9 изготавливается из алюминиевого сплава, а не полимера. В Соединённых Штатах продажи пистолетной системы от ZRO Delta стартуют летом текущего года, предварительная стоимость новинки составляет $1300, передает "Warspot"

Использованы фотографии: facebook.com/ZRODelta
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Комментарии 11

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  1. oldseaman1957 Сегодня, 12:17
    Извращаются янкесы... В свете их уже обычных новостей думаешь: не дай Бог, чтобы очередной школяр ЭТО на своих одноклассниках испытал...
    oldseaman1957
    1. Geisenberg Сегодня, 12:52
      Цитата: oldseaman1957
      Извращаются янкесы... В свете их уже обычных новостей думаешь: не дай Бог, чтобы очередной школяр ЭТО на своих одноклассниках испытал...


      Да пусть. Их там 300 миллионов.

      Другое дело что врут опять. Первый полностью модульный был всё ж таки Глок.
      Geisenberg
  2. Trevis Сегодня, 12:18
    предварительная стоимость новинки составляет $1300, передает

    Дороговато, что бы очередную бойню устроить.
    Trevis
    1. LASVEGAS Сегодня, 12:38
      Нормальная цена для штатов, недельная зарплата. И пистолет интересный.
      LASVEGAS
      1. Trevis Сегодня, 12:50
        Ну значит будет стрелять.
        Нормальная цена для штатов,

        Да уж, это для Украины и какой нить Либерии, штука баксов что то не реальное.
        Trevis
  3. DEZINTO Сегодня, 12:21
    И когда же очередной школяр


    Вот я тоже подумал. Технологии, всякие изобретения - это конечно интересно....
    НО вот бы американцы перестали продавать оружие психбольным подросткам! - было-бы вообще хорошо!
    DEZINTO
    1. oldseaman1957 Сегодня, 12:41
      Цитата: DEZINTO
      НО вот бы американцы перестали продавать оружие психбольным подросткам!
      - Да тут цена вопроса завязана на прибыль. А в Америке это свято!
      oldseaman1957
  4. rotmistr60 Сегодня, 12:27
    $1300
    Наверное для 3 в 1 не дорого. Оружейным компаниям необходимо как-то крутиться, ведь американский рынок перенасыщен оружием в свободной продаже.
    rotmistr60
  5. Пленник Сегодня, 12:28
    Реклама- двигатель торговли, это таки да. Что касается эффективности, то стрельба покажет.
    Пленник
  6. Архивариус Вася Сегодня, 12:44
    Интересно конечно, новая конструкция 3 в 1, да и Глок - хороший пистолет, вот только где или вернее на ком покупатели его испытывать будут??? Меня терзают смутные сомнения... what
    Архивариус Вася
  7. Романенко Сегодня, 12:53
    Симпатичный наборчик, а 1300 это за базовую версию, или подразумевается какой-то стартовый набор деталек с последующим приобретением дополнительных ?
    Да, хотелось бы попробовать это чудо.
    Хотя конечно универсальность накладывает свой отпечаток - рукоятка как-то смотрится уж очень плоской и неуютной, хотя возможно это только на взгляд.
    Безусловно интересная игрушка.
    Романенко
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