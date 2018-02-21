В США создали "самый модульный" пистолет
Американцы создали «первый в мире полностью модульный пистолет». Как сообщает портал guns.com, компания ZRO Delta официально анонсировала новую пистолетную систему под названием Genesis Z9.
Модульность в стрелковом оружии подразумевает возможность замены некоторых элементов и узлов, в результате чего можно изменять параметры оружия (например, калибр). Представители компании ZRO Delta заявляют, что ключевой особенностью Genesis Z9 является не просто модульность, а уникальная конструкция, которая позволяет на одной базе делать компактный, полноразмерный и удлинённый пистолеты.
При создании «самого модульного пистолета» разработчики «вдохновлялись» стрелковым оружием Glock. Genesis Z9 в точности копирует многие элементы «Глоков» и совместим с аксессуарами для этих пистолетов. При этом корпус Genesis Z9 изготавливается из алюминиевого сплава, а не полимера. В Соединённых Штатах продажи пистолетной системы от ZRO Delta стартуют летом текущего года, предварительная стоимость новинки составляет $1300, передает "Warspot"
ZRO Delta стремится достичь идеала в создании пистолета. Genesis Z9 является более модульным, эргономичным, точным, кросс-платформенным и кросс-совместимым, чем любой другой пистолет такого типа— рассказал основатель ZRO Delta Пэт Харриган.
Пистолеты на базе системы Genesis Z9
Модульность в стрелковом оружии подразумевает возможность замены некоторых элементов и узлов, в результате чего можно изменять параметры оружия (например, калибр). Представители компании ZRO Delta заявляют, что ключевой особенностью Genesis Z9 является не просто модульность, а уникальная конструкция, которая позволяет на одной базе делать компактный, полноразмерный и удлинённый пистолеты.
При создании «самого модульного пистолета» разработчики «вдохновлялись» стрелковым оружием Glock. Genesis Z9 в точности копирует многие элементы «Глоков» и совместим с аксессуарами для этих пистолетов. При этом корпус Genesis Z9 изготавливается из алюминиевого сплава, а не полимера. В Соединённых Штатах продажи пистолетной системы от ZRO Delta стартуют летом текущего года, предварительная стоимость новинки составляет $1300, передает "Warspot"
Использованы фотографии: facebook.com/ZRODelta
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