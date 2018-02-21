13:06 21 февраля

Матиос рассказывает о шокирующей статистике суицидов среди силовиков на Украине

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос привёл шокирующую статистику по числу совершаемых в силовых структурах страны суицидов. В эфире телеканала «112 Украина» Матиос заявил, что еженедельно в составе украинских подразделений на территории Донбасса совершаются два-три самоубийства.

Матиос рассказывает о шокирующей статистике суицидов среди силовиков на Украине


Матиос:
Это очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся на территории боевых действий.



При этом Матиос отмечает, что речи о самоубийствах среди ветеранов так называемой «АТО» не идёт. По его словам, на суициды чаще всего идут те военнослужащие, которые находятся на территории Донбасса (длительное время). При этом Матиос отметил, что до 80% вернувшихся из зоны «АТО» военнослужащих «могли получить психические и психологические расстройства».

Ранее украинский портал «Вести» сообщал о том, что только с начала 2018 года в составе украинских вооружённых формирований на Донбассе зафиксировано 8 самоубийств. Специалисты отмечают, что это свидетельствует как о некачественной организации медицинской комиссии при приёме на службу, так и о проблемах с ротацией в зоне «АТО».

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 14

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  1. Стрелецкос Сегодня, 12:26
    Жуткое дело
    Профзаболевание
    Стрелецкос
    1. oldseaman1957 Сегодня, 13:04
      Цитата: Стрелецкос
      Жуткое дело
      - Стреляются те, кого совесть мучает. Воюют за одно, а видят совсем другое. Хреново, особенно кто совестливый, когда душа в раздрай...
      oldseaman1957
  2. Anarchist Сегодня, 12:26
    Под эту статистику можно и нежелательные потери подогнать! Убийства сослуживцев и т.д. и т.п. Что они наверное уже сделали...
    Anarchist
    1. ul_vitalii Сегодня, 12:35
      hi Совершенно верно, как правило у самострелов входные пулевые в затылок или спину.
      ul_vitalii
      1. Anarchist Сегодня, 13:00
        Ага, и следы побоев по всему телу! Сам себя...
        hi
        Anarchist
  3. Аристарх Людвигович Сегодня, 12:27
    Очевидно, это те, кто посчитали себя недостойными оказанной им высокой чести - службы в ВСУ
    Аристарх Людвигович
    1. DEZINTO Сегодня, 12:32
      себя недостойными оказанной им высокой чести - службы в ВСУ


      Насколько надо быть "славагероям" что-бы сначала поехать убивать мирных людей, а потом осознав что натворил самоубится?
      Премия Дарвина, естесственный отбор в действии....

      Самое грустное что некоторые из не самоубившихся, потом возвращаются в Нэньку, и в подпольных лагерях собирают детей, и учат их такому-же ...вот автомат там вороги беги стреляй убивай повезёт? воруй....и домой.....нация блин!
      DEZINTO
  4. Стрелок1968 Сегодня, 12:27
    Видать киборгам дуст завезли wassat
    Стрелок1968
  5. dm_Россия Сегодня, 12:27
    Совсем долбанулись.
    Врать в открытую. Списывают на суицид боевые потери.
    dm_Россия
  6. Ren Сегодня, 12:28
    Пусть доведут статистику до 1000 в неделю, тогда может прекратиться это безобразие! am
    Ren
  7. rotmistr60 Сегодня, 12:31
    еженедельно два-три самоубийства.
    А к этому стоит добавить расстрелы по пьянке, неосторожное обращение с оружием и перестрелки между ВСУ и нацбатами. Еще пару годков посидят в окопах и воевать некому будет, что на руку армии Донбасса.
    rotmistr60
  8. Ren Сегодня, 12:33
    За 2017 год население Украины сократилось почти на 200 000 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины, т.е. порядка 3836 чел./неделя. belay
    Ren
  9. sgr291158 Сегодня, 12:56
    А что они хотят от этого сброда.
    sgr291158
  10. шурави Сегодня, 12:57
    Дам ещё вовсю так называемая боевая химия идёт. Тестируется так сказать.
    шурави
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