Матиос рассказывает о шокирующей статистике суицидов среди силовиков на Украине

Это очень печальная статистика самоубийств среди людей, которые длительное время находятся на территории боевых действий.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос привёл шокирующую статистику по числу совершаемых в силовых структурах страны суицидов. В эфире телеканала «112 Украина» Матиос заявил, что еженедельно в составе украинских подразделений на территории Донбасса совершаются два-три самоубийства.Матиос:При этом Матиос отмечает, что речи о самоубийствах среди ветеранов так называемой «АТО» не идёт. По его словам, на суициды чаще всего идут те военнослужащие, которые находятся на территории Донбасса (длительное время). При этом Матиос отметил, что до 80% вернувшихся из зоны «АТО» военнослужащих «могли получить психические и психологические расстройства».Ранее украинский портал «Вести» сообщал о том, что только с начала 2018 года в составе украинских вооружённых формирований на Донбассе зафиксировано 8 самоубийств. Специалисты отмечают, что это свидетельствует как о некачественной организации медицинской комиссии при приёме на службу, так и о проблемах с ротацией в зоне «АТО».